恆隆行ESG恆式永續生活，推行【Honeywell濾網再生計畫】邀全民一同減碳排、持舊換新濾網再獲85折優惠

因為疫情和全球氣候變遷，淨零碳排已成企業進行式，消費者也更傾向選擇擁抱永續理念之品牌，而ESG即是其中重要指標，涵蓋環境保護、社會責任和公司治理三個層面；恆隆行貿易股份有限公司在投入永續行動上不落人後，宣告啟動「Honeywell濾網再生計畫」，讓過往只能被當作垃圾丟棄的濾網，獲得重生的機會，朝向零廢棄、減碳之目標，計畫實施第一年就能為地球減少2噸碳足跡*，是恆隆行邁向環境永續的關鍵一步！從今日起，凡是Honeywell Console或Insight清淨機的使用者，皆能攜帶此機型之舊濾網(限R1 HEPA)到恆隆行的全台百貨專櫃，參與回收永續行動，當日購買新濾網還能享85折優惠！

Honeywell Insight(左)、console(右)空氣清淨機的使用者，持舊HEPA濾網回櫃，享購新濾網85折優惠。Photo Credit：Honeywell

全球首創【濾網再生計畫】 實現恆式美好生活

恆隆行對消費者來說一定不陌生，穩健經營超過60年，代理的知名品牌包含Honeywell、dyson、sodastream、BRAUN等；恆隆行不僅是代理商，更是零售與品牌商。從選品、行銷、銷售、物流、客服，恆隆行以高規格態度對待消費者與品牌，期望為消費者生活帶來改變，在每一個環節感受「恆式美好生活體驗」的關鍵價值。恆隆行董事長陳政鴻分享道：「此次的濾網回收再生計畫的啟動，就是在實踐恆隆行的恆式美好生活理念，從恆隆行有四大ESG指標，包含『健康純淨』、『地球友善』、『創新獨特』、『社會共創』， Honeywell的濾網回收開始，我們將一步步打造對環境、消費者與企業都更健康、理想的生活樣貌。用行動實踐真正的恆式美好生活」！

恆隆行董事長陳政鴻分享：從Honeywell的濾網回收開始，我們將一步步打造對環境、消費者與企業都更健康、理想的生活樣貌。用行動實踐真正的恆式美好生活。Photo Credit：Honeywell

攜手雄材大智 創新做全球第一的濾網回收

濾網是一台空氣清淨機提供潔淨空氣的關鍵，由於濾網由不同材料組合製成，且黏附髒汙，在回收上十分困難，所以過去僅能作為垃圾焚化處理，恆隆行為實踐減碳、減廢棄的永續目標，特別找來材料專家【雄材大智】提供濾網回收的關鍵技術，林博士分享：「雄材大智的核心技術即是將一般廠商無法處理的『複合』材料回收再生成新產品，濾網這類的多樣複合耗材，額外還吸附上使用後的懸浮微粒，分解不易且需要客製化設計流程，因此在這計劃之前，全球幾乎沒有人願意投入濾網耗材的回收中，此次非常高興能協助Honeywell濾網再生計畫，我們也很樂見更多的企業、品牌投入永續行動！」此項計畫的推行，不僅預計能在第一年為地球減少2噸碳足跡*，後續將回收耗材製作成花盆，使得濾網的前世今生，都能「永續」為消費者提供潔淨空氣！

【雄材大智】林博士分享：全球幾乎沒有人願意投入濾網耗材的回收中，非常高興能協助Honeywell濾網再生計畫， 樂見更多的企業、品牌投入永續行動！ Photo Credit：Honeywell

一同參與濾網再生計畫，濾網舊換新85折優惠！熱銷機款5折優惠出清

「Honeywell濾網再生計畫」即日起開跑，恆隆行邀請消費者將使用後的濾網(限R1 HEPA濾網)，攜至全台恆隆行hengstyle百貨專櫃交給櫃員回收，就能獲得購買新濾網的85折優惠！還能為地球盡一份心力，減少垃圾與碳足跡的產生，透過「永續使用」及「永續消費」守護我們的地球！

不只濾網可回收，Honeywell更預計要將熱銷機型進行效能升級，提供顧客更省電、省能源的空氣清淨機選擇；目前正在進行夏季熱銷品庫存出清，Honeywell智能抗敏空氣清淨機、Insight空氣清淨機等商品，現正５折出清特惠中！全台恆隆行hengstyle百貨專櫃、全國電子、燦坤、家樂福、特力屋、momo、PChome等通路都可以買得到！

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*資料來源取自《一次飲用飲料杯環境衝擊與碳足跡之評估研究》指出每公斤焚化將產生14.7公斤；回收則是1.73公斤的碳足跡，焚化PP的碳足跡為回收的8.5倍。

*根據2012-2021年GFK台灣市場清淨機銷量調查結果。