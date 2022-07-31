中國「爛尾樓」風暴愈演愈烈，五大地產商債券價格慘跌，哪些基金遭到波及？
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中國爛尾樓事件愈鬧愈大，市場擔心中國房地產和金融市場都將出現危機，亞洲非投資等級債券基金多會配置中國房地產債券，投資人應謹慎而為。
文：涂憶君
中國「爛尾樓」事件愈演愈烈，數十個省分、一百多棟爛尾樓的買方聯合拒絕繳納房貸，造成脆弱的中國房地產雪上加霜，恐將釀成金融系統性風暴的說法甚囂塵上。多位基金經理人如今已棄守中國房地產債，投資人如持有含中國房地產債的亞洲非投資等級債券基金，更應緊盯中國房市後續發展。
五大地產商，債券價格慘跌
中國嚴打炒房和高槓桿投資，讓中國建商倒閉事件時有所聞，中國房地產債2021年底也開始出現違約潮。今年狀況更慘烈，像是美國ETF─Global X MSCI中國房地產類股ETF（CHIR），除了近一年慘跌四成外，也受到爛尾樓事件波及，至7月15日截稿為止，單週淨值下跌近8%。
不只如此，群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華指出，市場對於房地產債券近期都不太想「buy in」（買進），就算體質穩健的房地產公司，債券價格表現也不理想，顯示中國房地產債券已經出現資金信心不足與流動性的問題。
根據彭博資訊顯示，最大五家民企地產商恆大、碧桂園、融創中國、雅居樂、世茂集團的美元債券票息雖然有3~12%的水準，但價格都只剩下一到兩成的面額。碧桂園和雅居樂雖然尚未違約，但今年都有債券即將到期，償付能力令市場相當擔憂。
柏瑞亞太非投資等級債券基金經理人施宜君也認為，從去年開始，政府對房地產企業危機的處理速度過慢且政策力道不足，導致房地產企業違約未能有效止血，中國政府如何處理此次停貸事件，對中國房地產業的生存有著相當重要的影響，而在政策未公布落實之前，維持對中國房地產債謹慎的看法。
一直以來，亞洲或中國的非投資等級債券市場中，以中國房地產公司發債籌資最為積極，且因利率非常高，使得相關基金幾乎不可避免會配置中國房地產債券，也成為拖累近期績效的因素之一。
拒繳房貸，三銀行曝險較大
像是近一週績效表現最弱的宏利中國非投資等級債券基金，5月基金月報的前十大部位中，就有一支是近期傳出有爛尾危機的中駿集團；表現第二差的聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金，光是前十大持股，就有近一成的比率，重押在旭輝控股、碧桂園兩檔中國房地產債上。
比較明顯有變動的是，野村亞太複合非投資等級債券基金5月月報持有綠城中國控股約2.08%，是第十大持債部位，然6月月報已未再見。
據了解，部分亞洲非投資等級債基金經理人，近期已調降中國房地產的配置比重。但也有經理人私下表示，只要挑選財務體質相對較佳、今年融資艱困下仍能取得資金的房地產公司，債券違約機率相對降低，站在領息的立場，還能提供極高的殖利率報酬，故未積極調降中國房地產債的配置。
但在當前中國房市氛圍不佳時，還是建議投資人，對於大量配置相關債券的非投資等級債券基金，都應審慎為宜。若是看準殖利率優勢，仍須定期追蹤公司的體質狀況，和承受債券價格持續波動的可能性。
然而，如今讓市場更加不安的是，民眾拒繳房貸、建商付不出貸款是否會使銀行的放貸成為呆帳，最後引爆中國的金融系統性危機？施宜君指出，目前停貸規模約占銀行住宅貸款規模的1.3至2.6%，也約占整體銀行業貸款規模的0.3至0.5%，影響有限，應該不至於造成系統性風險；但對以房貸為主的銀行可能將產生較大壓力。
國泰投信則認為，如根據9%的爛尾比率測算，對銀行抵押貸款的影響金額約為5400億元人民幣，其中又以招商銀行、平安銀行和興業銀行的曝險金額較大。
中國政治掛帥，投資風險高
過去中資銀行大多具有中央或地方官股背景，普遍被認為具有不會倒的優勢，加上波動度較低、配息率也不錯，而被中國高股息基金和ETF納入成分股，但如今都受到牽累。中信中國高股息（00882）今年以來跌近10%，反觀投資比重較著重於內需權值股的國泰富時中國A50（00636），今年以來跌幅僅約6%。
一位曾在中資銀行工作過的退休人士私下表示，此事件應不至於釀成過大的風暴，因為中國銀行業已傳出，銀監會近期與銀行密集追蹤開發商貸款的數字，估計官方會介入拆彈。解決的方式很多，諸如繼續讓銀行貸款給開發商，讓開發商可以完工交屋，或是引入其他體質穩健的開發商，維持「保交樓、保民生、保穩定」的政策。
一位資深基金投資人認為，中國房地產與金融業引爆的連環事件，都能看出中國的政治力將決定一切，外界能夠分析的，幾乎都是冰山一角。故就投資角度而言，無法輕易下結論或是有任何疑慮時，都不要貿然進場才是上策。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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【動畫】有些蔬果農藥洗不掉，你還放心給家人吃嗎？全台唯一百分百檢驗電商平台「無毒農」把關農藥殘留0死角
我們想讓你知道的是
蔬果外觀看不到的「農藥殘留」問題，是最常見的食安危機之一，非常值得留意。「無毒農」是台灣唯一「全產品檢驗」的農產平台，用最嚴謹的態度與決心，為消費者把關平台上的農產品安全。
「民以食為天」，吃是每天生活中不可或缺的一件事，而「天天五蔬果」則是維持健康的基本營養需求，但吃進肚裡的這些蔬菜、水果的食品安全，你放心嗎？
蔬果殘留的農藥不一定能洗掉，挑選優質蔬果來源最重要
農藥依據作用機制特性，可以分為系統性農藥、接觸性農藥兩種，接觸性農藥是將農藥噴灑在作物表面，讓病蟲害直接接觸藥劑而被殺滅；系統性農藥則會在植物體內透過輸導作用分布在植株中，以達到消滅病蟲害物的目的。由於系統性農藥是在植物體內而非僅在植物表面作用，若系統性農藥過量殘留時，無法透過清洗方式將其除去，所以挑選安心的蔬果來源，比將蔬果清洗仔細來得更重要。
蔬果農藥殘留怎麼驗？質譜快篩法最精準
要為所有的蔬果把關安全，可不容易！光是台北農產運銷公司（北農）單日的蔬菜成交量就可達約1,500噸，全台灣每天吃掉的蔬果這麼多，是怎麼把關的呢？目前國內的農產中心是採隨機抽驗方式，從大量蔬果中抽出一些樣本檢驗農藥殘留量，有時農藥殘留量不合格率可以達到10%，甚至在2021年時，行政院消保處抽驗網購蔬菜產品的農藥殘留結果更為驚人，不合格率達30%，其中一件青蔥產品的農藥超標量達到36倍；而2022年消基會抽驗同時抽驗進口草莓與本土草莓，不合格率竟也達到50%。這樣的狀況，實在讓人難以心安，非常需要仔細檢驗與把關。
那麼，蔬果的農藥殘留是使用什麼方式來檢驗呢？目前常用的農藥快速檢驗方法（快篩法）可分為生化法、拉曼光譜法、質譜快篩法。歷史最悠久的生化法是目前國內各大市場、量販店，最普遍的快篩方式，主要方式為讓農藥與試劑反應後生成顏色，以顏色變化測定農藥殘留量。這種方法快速、便宜，但對於農藥專一性較低，只能驗出30多種的農藥。
農藥種類越來越多、廠牌更複雜，接下來介紹的拉曼光譜法與質譜篩檢法，就是替代生化法的新科技。拉曼光譜法使用拉曼散射儀檢測，速度快是其優點，缺點則是偽陽性偏高，專一性不及質譜快篩法。至於質譜快篩法，是農委會農業藥物毒物試驗所研發的專利方法，獲得歐盟、美國、日本、台灣等多國專利，也是衛生福利部食品藥物管理署公開建議的檢驗方法。每種農藥只要有對應的有機物感應劑，就能驗得到，單件樣品檢測時間最快只要10分鐘。更重要的是檢驗結果更加精準、正確，是目前全世界農藥檢驗的標竿技術。但相對的，儀器成本非常高，需要長期投資，且對檢驗人員的專業有所要求。以防疫時代的醫療應用來譬喻，拉曼光譜法是很好的快篩試劑，質譜篩檢則是準確性、敏感性高的PCR檢測。
也因為質譜快篩法的成本高昂，因此除了農產中心、學術單位或專業檢驗公司外，一般通路平台投資的意願不高。以無毒、友善、安心為核心理念經營的農產電商平台「無毒農」，是全台灣第一個獲得國家藥毒所技術技術轉移的質譜快篩法的農產平台，也是台灣唯一「全產品檢驗」的農產平台，用最嚴謹的態度與決心，為消費者把關平台上的農產品安全。
日常選購蔬果時，除了確認業者是否符合國家標準，更要選擇科學方式檢驗合格的產品，且在食用之前多加清洗、去皮，以減低農藥的殘留，確保食用安全。
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