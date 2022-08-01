假訊息與事實查核大調查：台灣九成民眾收過假消息，半數自認不會被騙
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調查結果發現，假消息對社會的影響嚴重，「正面解讀是說，民眾的警覺性越來越高。」並且，人際互動與社會信任的建立，比起網路虛擬世界的資訊蒐集，更可能協助民眾辨識資訊真偽。
文：郭宇璇
隨著網路科技發展，資訊傳播更加迅速，使內容不實或具誤導性的假訊息日漸氾濫。台灣事實查核教育基金會（台灣事實查核中心）於三月發布針對台灣社會的第一份「假訊息現象與事實查核成效」大調查，調查結果顯示有超過9成的受訪民眾認為，台灣社會假訊息猖獗、嚴重影響社會。
調查報告點出一個有趣現象，有近六成（58%）的受訪民眾認為自己受假訊息的影響不大，卻擔憂別人會上假訊息的當。民眾辨認假訊息的方式，除了與親友討論、聽專家分析，也會使用事實查核機制。
受訪的台灣民眾中，約有55％的民眾知道闢謠或事實查核機構，達60.6％的受訪民眾肯定這些民間闢謠與查核組織的公信力。受訪民眾中有43%知道「台灣事實查核中心」，在這些民眾中，則有84%認為此單位有公信力。
但民眾是否真正使用事實查核資源？ 調查結果顯示從未使用過的比例超過一半、達57.2％，顯示各查核組織的推廣使用有進一步努力空間。
此外，民眾認為傳播媒體最有責任減少假訊息流傳，其次是政府官員、網路與社群平臺、製造或散播者。而有高達七成的民眾認為政府、科技公司應該限制假訊息在網路流傳，即使相關作為可能損害人民的言論自由。
台灣事實查核教育基金會於2018年成立，主要進行事實查核與推動媒體素養教育。調查報告發表會主持人、台灣事實查核教育基金會董事長胡元輝表示，台灣尚缺乏對假訊息的縱向時間調查，因此台灣事實查核教育基金會規劃「2022年假訊息大調查」，委託調查機構執行，並邀請台大新聞所所所長洪貞玲、台大政治系教授張佑宗及台大新聞所教授謝吉隆等三位學者，協助撰寫調查結果並於論壇上發表，希望此次調查能作為未來相關研究的參考基礎。
調查結果以四大面向呈現，包括民眾對假消息的認知、假消息的辨識與素養、民眾對事實查核的認識，與對假消息問責與對策的看法。
首先，由張佑宗說明調查方法與假消息認知部分。此次調查使用台灣研究較不常見的「混合模式」調查方法，結合網路調查與電話訪問，共蒐集2416份有效樣本，包括網路調查1216份與電話訪問1200份。他說明，此次調查以嚴謹的程序抽選具代表性的樣本，在資料蒐集結束後，各項數據皆幾乎與母體人口結構一致，僅年齡變項稍微偏離母體。
假消息認知：假消息流傳成台灣社會普遍現象
張佑宗說明，在調查結果第一部分「假消息認知」中，有75%的民眾最近一年內曾收到假消息，並且生活中「每天」或「經常」出現假消息的民眾約有3成。由此可看出，假消息的流傳是台灣當今社會的普遍現象，且高達93%的民眾都認為假消息對社會有嚴重影響。
回溯假消息的來源，有過半民眾認為假消息經常是由媒體工作者、政治人物與境外勢力所製造，此三項來源所佔的比例分別為63%、66%與55%；而民眾認為散播假消息的管道主要以網路和手機為主，所佔的比例高達85%與70%。
此外，絕大多數的民眾認為，假消息會降低對社會及制度的信任，而媒體工作者與政治人物受影響最大，分別有71%與69%的民眾，認為假消息會減少對其的信任。
假消息辨識：民眾認可媒體素養教育重要性
謝吉隆接著報告假消息辨識部分的調查結果，調查報告發現，民眾看待假消息的影響符合第三人效果，意即認為媒體對他人的影響，較對自己的影響為大。有高達94.1%的民眾認為他人容易受假消息影響，但認為自己容易受假消息影響的民眾僅有42.9%。而將兩筆數據交叉分析後，得出有一半以上的民眾（約58%）認為他人容易受假消息影響，自己則不會受影響。
而在接收到假消息後，民眾可能採取的查核方式主要有四種，分別為與親朋好友討論、聽取專業人士判斷、使用事實查核機制及查閱相關書籍或資料等。調查顯示，每種查核方式都有過半民眾使用，而比例最高的兩項分別為與親友討論及聽取專業判斷，各佔了67.1%與65.2%。然而，也有19%的民眾完全沒有查核經驗。
進一步將查核行動與填答民眾的教育程度及年齡層相互比對後，發現教育程度越高，越常進行查核，但所使用的查核方式差異不大；年齡層方面，則是青、壯年較常進行查核，而所使用的查核方式同樣沒有顯著差異。
至於查核之後的防堵假消息行動，調查發現，有77.4%的民眾會以「提醒親友該則為假消息」的方式進行防堵，最少人採用的方式則是直接聯絡發布假訊息的人。而與查核行動相同，教育程度越高，越常從事防堵行動；年齡層部分，同樣也是青、壯年從事防堵行動比例最高。
在媒體素養教育推廣方面，高達94.2%的民眾認為需要透過教育或宣導，增進大眾的假消息辨識能力。
此調查中也簡單測試了填答者對事實與意見陳述的判斷能力，六題中有五題的答對率約為70~80%，剩餘的那題答對率則為61.7%。而將填答者答對題數與年齡層及教育程度交叉分析後，發現年齡提高與答對題數呈負向關聯、教育程度提高則與答對題數有正向關聯，換句話說，年齡越大，辨識事實真偽的能力越差，而教育程度越高，越能夠辨識事實的真偽。
事實查核的認知：事實查核機構使用率有逐步增長趨勢
此次調查的學者召集人洪貞玲接著分析調查的後半部分，包括事實查核的認知、假消息責任與對策及結論。調查顯示，有過半的民眾認識民間闢謠或事實查核機構，但若將網路與電話調查的數據分開檢視，則發現回答認識的民眾分別為77.3%和34.8%，差異相當大。
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