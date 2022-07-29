英國醫學期刊研究：約5% COVID-19患者有長期嗅味覺異常後遺症
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即使近期流行的Omicron變異株較不會導致味覺喪失，但全球仍有5%左右康復者受苦於嗅覺和味覺功能障礙的「長新冠」後遺症，其中女性、長期鼻塞者、確診症狀嚴重者輝狀況較差。專家警告，嗅味覺對人們的情緒和心理健康有重大影響，可能成為新的公共衛生危機。
英國醫學期刊最新研究指出，絕大多數的COVID-19患者會在3個月內恢復嗅覺和味覺，但截至今（2022）年7月，估計有5.6%和4.4%的COVID-19患者分別出現嗅覺和味覺功能障礙的「長新冠」後遺症，其中又以女性、長期鼻塞者、確診症狀嚴重者嗅味覺恢復情況較差。
此研究共分析過去18份研究報告，涉及3700名患者，但此研究並未分層研究不同變異株確診康復者嗅味覺異常的情形，報告指出這是未來研究重要領域。
研究團隊曾訪問過一位女性患者，儘管距離她一開始染疫已經超過27個月，但嗅覺仍未恢復。除此之外，研究團隊也發現，部分患者出現「嗅覺倒錯（parosmia）」與「幽靈嗅（phantosmia）」的情形，研究團隊推測，此為嗅覺系統中神經元異常所致。亦有其他女性患者分享，嗅味覺曾一度恢復，無奈後來又喪失功能。
研究雖然發現女性在嗅覺和味覺功能障礙的長新冠後遺症較為嚴重，但其中原因仍有待釐清。一種解釋認為，女性原先的嗅味覺敏銳度較男性好，導致參與實驗的女性主觀上認為嗅味覺的變化與損害較為嚴重、難以復原。
研究介紹說明，嗅味覺功能障礙已被推測為加速神經退化性疾病的標誌，而這個症狀正是長新冠的重要特徵，在COVID-19康復後的一段時間內持續對生活品質、總體健康產生影響；嗅覺和味覺功能障礙也可能與抑鬱症狀、營養不良、認知能力下降和死亡率有關。
《NBC NEWS》報導，沒有參與研究的史丹佛大學鼻科醫師帕特爾（Zara Patel）說明失去嗅覺與老年人的死亡率升高有關，並且已被證明對人們的情緒和心理健康有重大影響。「現在全世界有數百萬人嗅覺能力下降，這可能是一場新的公共衛生危機。」他說。
而西雅圖華盛頓大學醫學鼻竇中心的鼻科醫生賈法里（Aria Jafari）也說明，他的病人約有一半曾喪失嗅覺，「他們往往對失去嗅覺到心煩意亂，這是人類日常生活中很重要的一部份。」他曾治癒的廚師、巧克力師傅等其他需要判斷氣味的工作者也曾因失去嗅覺而感覺被社會孤立、與世界脫節。
《法新社》報導，沒有參與研究的倫敦帝國學院（Imperial College London）免疫學家阿特曼（Danny Altmann）說：「這是有力且重要的研究」、「研究提醒了我們，患者在長期受症狀所苦時，可能不認為這值得去看家庭醫師，覺得不會有多大幫助。」
即使大多數患者的嗅覺與味覺能夠恢復，研究仍呼籲，有一部分患者的嗅覺與味覺可能長期喪失，需要及時發現、施予個人化治療並長期追蹤。
新聞來源
- Prognosis and persistence of smell and taste dysfunction in patients with covid-19: meta-analysis with parametric cure modelling of recovery curves（The British Medical Journal）
- The burden of prolonged smell and taste loss in covid-19（The British Medical Journal）
- Long-lasting loss of smell, taste in 5% of COVID-19 cases: study（AFP）
- Millions still without sense of smell or taste after Covid-19（NBC NEWS）
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：楊士範
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為什麼該替孩子選擇有機棉？營養師高敏敏「3招」挑對敏感肌衣物，毒物不殘留
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穿在孩子身上的衣服，除了品牌、版型、舒適度以外，別忘了注意染料及材質，尤其是敏感肌膚型的孩子，往往對於透氣性和有毒化學物質特別敏感。到底該如何挑選，才能好穿、時尚又親膚不致敏呢？
「媽咪，我的手好癢。」「衣服會一直黏在我身上，爹地，我好不舒服。」台灣夏天又濕又悶熱，最怕孩子身上穿的衣服不透氣，一不小心就會長濕疹，這一句句哀嚎幾乎是家長們的夢魘。
市售衣料百百款，選錯材質讓寶貝好難受
衣服是肌膚對外的第一層接觸，尤其是學齡前的孩子，肌膚往往非常敏感、脆弱，若是又不小心挑到含有致毒染劑的衣物，除了造成肌膚不適，誘發過敏現象，引起異位性皮膚炎，更有可能會致癌。因此，衣服的材質對於肌膚健康就扮演著相當重要的角色。
一般來說，挑選吸水性高、通透性佳的天然棉麻布料遠勝於人造化學纖維或混紡纖維，像是化學物質、溶劑、皂類、清潔劑、芳香劑等，含有化學染劑及螢光劑殘留的紡織品，都會對孩童的敏感肌膚造成刺激。
然而，現今世上約四分之一的農藥都用在棉花，但棉花只佔農產品的三成不到，換算下來，用在棉花上的農藥幾乎等同一般農產品的八倍；加上使用落葉劑加快棉花採收速度，殘留在布料上的化學藥劑也更容易造成敏感肌膚不適。
有機棉也有分好壞，100%天然有機棉親膚又安全
人氣營養師高敏敏分享，從第一胎開始她就相當重視小孩貼身衣物的品質和安全，「以前常看著朋友的小孩，每到夏天就抓著渾身癢，尤其台灣夏天又濕又悶熱，常常因為服裝透氣性不足一不小心就全身紅疹、發癢，看著就好讓人心疼。」
由於高敏敏的先生有過敏體質的遺傳基因，因此大女兒「小蜜瓜」一出生時，高敏敏就特別注意，「過敏通常都是從皮膚開始，且衣服是除了尿布以外，與寶寶接觸最長時間的物品，因此挑選衣服就得更嚴謹。」
高敏敏提到，有一次，她看見小蜜瓜身上出現莫名紅腫痕跡，「女兒一直抓腿、抓肚子，有時還會自己把衣服掀開來抓，整塊紅紅一片。」原以為可能是絨毛娃娃或其他過敏原造成，之後幾次穿到同一件上衣，小蜜瓜拼命抓癢的行為就會很明顯。「這才讓我意識到，原來不是材質摸起來舒服就沒有問題，往往是穿久了才會有感。」高敏敏指出，原來有機棉也是有分等級的，一般傳統有機棉，品質良莠不齊，所以造成布料容易破損，為了耐用進而混紡其他紗線，造成不夠親膚容易引起刺激與搔癢。
為了根絕大女兒身上的紅疹，高敏敏往後在挑選孩童衣物時，特別會挑選100%天然無毒有機棉的材質，其所製成的衣服更為舒適、透氣，更加親膚也不容易引起過敏反應，小女兒出生後，也比照辦理。
高敏敏三招挑對敏感肌衣物：挑材質、無車標、選剪裁
高敏敏建議，孩童的皮膚角質層薄，挑選衣物時，家長可多注意以下三點：
- 挑材質：挑選100%天然有機棉的材質，比較不容易刺激皮膚。
- 無車標：衣服標籤是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦，可挑選無車標衣服，或是買回來前先剪標。
- 選剪裁：避免過緊或有鬆緊帶的衣服，可選擇有立體剪裁者，除突顯衣服本身質感，也能增加穿衣的舒適度及透氣。
高敏敏提醒，若衣服材質有國際、國家毒物檢測合格標章更好，能避免選用到含有甲醛、人工染料、螢光劑等傷害健康的化學物質，不僅避免刺激皮膚，也可預防小孩接觸衣服時不會吃進毒素；另外，新衣服一定要洗過再穿，以避免接觸到毒化物殘留。
有機棉精品童裝bbc，舒適好穿又時尚
「我自己很喜歡baby baby cool的原創設計100%有機棉童裝，它同時符合我對於衣服要安全又好看的要求。」高敏敏說，bbc是台灣有機棉精品童裝，符合歐盟最高標準GOTS認證，確保有機紡織品從收獲、原材料、到加工，以及最後產品的包裝都符合環境與人道規範，同時在衣服領口、袖口、大腿處則以彈性織帶增加耐用度和美觀。
高敏敏提到，車標、鈕扣與拉鍊是不少人會忽視的挑選小細節，卻是造成皮膚物理性刺激的重點之一，「車標是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦；而鈕扣及拉鍊造成的金屬過敏案例也很常見，肚臍周圍容易有接觸性皮膚炎，而拉鍊若拉到頂端就會碰觸到下巴。」BBC使用進口副料、無鎳無重金屬的訂製扣子，衣服設計上沒有車標，穿起來也不會有異物感。
最讓高敏敏情有獨鍾的一點是，bbc採用3D立體剪裁，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，強調線條與比例，每件樣衣都經過孩童試穿並修改多次才可完成，「合身舒適又兼具美感，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，小蜜瓜穿起來合身舒適又可愛，看她穿得舒適不抓癢，我也安心很多。」bbc有適合長期穿搭的經典款式和品質，不論送禮自用都相當和宜大方。