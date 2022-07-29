英國醫學期刊研究：約5% COVID-19患者有長期嗅味覺異常後遺症

英國醫學期刊最新研究指出，絕大多數的COVID-19患者會在3個月內恢復嗅覺和味覺，但截至今（2022）年7月，估計有5.6%和4.4%的COVID-19患者分別出現嗅覺和味覺功能障礙的「長新冠」後遺症，其中又以女性、長期鼻塞者、確診症狀嚴重者嗅味覺恢復情況較差。

此研究共分析過去18份研究報告，涉及3700名患者，但此研究並未分層研究不同變異株確診康復者嗅味覺異常的情形，報告指出這是未來研究重要領域。

研究團隊曾訪問過一位女性患者，儘管距離她一開始染疫已經超過27個月，但嗅覺仍未恢復。除此之外，研究團隊也發現，部分患者出現「嗅覺倒錯（parosmia）」與「幽靈嗅（phantosmia）」的情形，研究團隊推測，此為嗅覺系統中神經元異常所致。亦有其他女性患者分享，嗅味覺曾一度恢復，無奈後來又喪失功能。

研究雖然發現女性在嗅覺和味覺功能障礙的長新冠後遺症較為嚴重，但其中原因仍有待釐清。一種解釋認為，女性原先的嗅味覺敏銳度較男性好，導致參與實驗的女性主觀上認為嗅味覺的變化與損害較為嚴重、難以復原。

研究介紹說明，嗅味覺功能障礙已被推測為加速神經退化性疾病的標誌，而這個症狀正是長新冠的重要特徵，在COVID-19康復後的一段時間內持續對生活品質、總體健康產生影響；嗅覺和味覺功能障礙也可能與抑鬱症狀、營養不良、認知能力下降和死亡率有關。

《NBC NEWS》報導，沒有參與研究的史丹佛大學鼻科醫師帕特爾（Zara Patel）說明失去嗅覺與老年人的死亡率升高有關，並且已被證明對人們的情緒和心理健康有重大影響。「現在全世界有數百萬人嗅覺能力下降，這可能是一場新的公共衛生危機。」他說。

而西雅圖華盛頓大學醫學鼻竇中心的鼻科醫生賈法里（Aria Jafari）也說明，他的病人約有一半曾喪失嗅覺，「他們往往對失去嗅覺到心煩意亂，這是人類日常生活中很重要的一部份。」他曾治癒的廚師、巧克力師傅等其他需要判斷氣味的工作者也曾因失去嗅覺而感覺被社會孤立、與世界脫節。

《法新社》報導，沒有參與研究的倫敦帝國學院（Imperial College London）免疫學家阿特曼（Danny Altmann）說：「這是有力且重要的研究」、「研究提醒了我們，患者在長期受症狀所苦時，可能不認為這值得去看家庭醫師，覺得不會有多大幫助。」

即使大多數患者的嗅覺與味覺能夠恢復，研究仍呼籲，有一部分患者的嗅覺與味覺可能長期喪失，需要及時發現、施予個人化治療並長期追蹤。

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責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：楊士範