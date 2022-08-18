訪談如何「挖深」又「求真」？來自重量級社會學研究者的10個技巧
我們想讓你知道的是
如同Lareau所說，訪談是一種與受訪者「合作」的關係，而且這個合作充滿了「即興」的成份，訪談者必須時時觀察訪談進行的狀況，觀察受訪者的反應，一邊仔細聆聽，一邊調整自己的策略。
文：謝達文（台灣大學社會學所博士候選人，文章發表於個人medium，有【白話應用社會學】、【方法工具箱】、【數據看台灣】等系列。）
訪談是社會科學重要的研究方法，在新聞、商業等各個領域也都經常需要應用。訪談看似簡單，甚至有人以為會講話就會訪談，但其實，訪談技巧的好壞，決定訪談品質的高低。而關於訪談品質，我們經常擔心兩個問題：首先，我們訪談的深度夠不夠，是否能得到足夠豐富的資訊？其次，受訪者的講法，又是否真實反映他們的真實看法（尤其是一段時間以前的看法）？
關於這兩個問題，近期都有重量級的社會學研究者專門討論。關於第一個問題（怎樣更深），我將從賓州大學Annette Lareau去年（2021）的新書Listening to People中，選出五個我自己覺得最有啟發、最有用的建議，消化後簡單改寫成五個技巧。而關於第二個問題（如何更真），哥倫比亞大學的Mario L. Small去年也與學生Jenna M. Cook合作，寫了一篇Using Interviews to Understand Why，提出了五種挑戰，並分別列舉了一些解決方式，我也從中挑選、整合出五個技巧，因此總共有十個建議，提供給讀者做參考！
挖深技巧1：用「簡單的一般性問題」開場
受訪者有時候也不知道要怎麼受訪，因此，先從一個簡單、好回答的問題開始，對受訪者而言比較友善，可以讓他們從一開始就知道「沒有標準答案，就是說說你的經驗」，受訪者會比較有辦法自在地多分享一些。同時，這個問題最好也是「一般性」的（先問大方向，而不是馬上問「人事時地物」），這樣可以為下一步鋪路，順著受訪者的回答，往下追問具體細節。
具體來說，Lareau的例子是，如果訪談家庭，他可能會先問「可以跟我介紹一下你小時候你們家怎樣嗎？」；如果訪談員工，他可能會先問「可以跟我介紹一下你一天都在做什麼嗎？」。問完這種題目，就可以順順往下追問他們的職位、上司下屬、假日在做什麼、覺得什麼比較有趣等等。先用一般性的問題開場，對方提到一些點之後，再來藉此追問具體的「人事時地物」。
挖深技巧2：一開始就追問
受訪者經常不知道訪談者希望自己講到「多麼細節」，訪談一開始的階段，因此也是受訪者在「找節奏」的時候。因此，如果我們在前十五分鐘都不追問，受訪者可能會以為我們就是想要聽到很簡短、很「像問卷回答」、很「整體而言」的答案；而一旦在訪談開始培養出這樣的節奏，訪談中後段要打掉重來就很困難了。
所以，提早開始追問，給受訪者訊號說「我對你的故事很有興趣！」，可以讓受訪者「習慣」多講一點，放心從自己的經驗出發。
同理，Lareau也建議訪談者，甚至可以適時鼓勵受訪者：「哇很感謝你！這種故事就是我想要的！」，不但可以讓受訪者知道我們想要怎樣的資訊，也有讓受訪者更放鬆的效果。也同理，如果受訪者提到值得追問的事情，當然不要死守著本來訪綱的順序、硬是跳到本來準備的下一題，而是可以直接開始追問（當然，如果後來才想到可以追問，或是先問了別的題目之後岔開，也是可以回去補問，這是沒問題的）。不論如何，我們的目標，是讓訪談步調能夠儘量順暢，讓受訪者自然講出我們需要的細節。
挖深技巧3：預備好用的追問句
從前面兩點我們可以看出，追問很重要，但追問要怎麼問呢？如果每一題都要想追問的話，有時候突然之間想不到怎麼辦？
Lareau建議，我們可以預備一些好用的「追問句」，在需要的時候拿出來回收利用，這些好用的「追問句」包含：
- 「關於你說的＿＿，你可以跟我多說一點嗎？」
- 重複對方的用詞，等候對方往下講（重複用詞看起來簡單，但Lareau強調這很重要：重複用詞不但可以清楚顯示「我有在聽」，或許更重要的是，訪談者如果不是用對方的用詞，而是用自己的話「換句話說」，有時候反而會有反效果，因為受訪者對詞彙的理解與訪談者未必相同，反而可能導致誤解，所以直接重複經常是最好的）
- 安靜一下，示意對方繼續講
- 「你可以想到一個最近的例子嗎？」
- 「那這件事讓你有什麼感覺？」
- 「有些人會跟我說ｘｘ，有人會跟我說ｙｙ，對你來說是怎麼樣呀？」
- 「你可以告訴我這件事情怎麼發生的嗎？」
- 「哇這聽起來很辛苦欸」
挖深技巧4：問具體的經驗
從上面的這些問句中就可以知道，問問題的一個重點是問出「具體經驗」，這是Lareau認為訪談的核心目標：到最後，訪談這種方法要能夠說服讀者，不是靠抽樣、數字和趨勢，而是靠呈現出具體、特定的細節，能夠告訴讀者「他們的經驗真的是這樣，他們之所以這樣做選擇，真的是經過這樣的過程」，這些細節也讓讀者可以自己判斷「對，如果當事人真的這樣講他們的經驗和感受，那作者這個詮釋有道理」。相反地，如果訪談中只有大而化之的資訊（一些簡單的有或沒有、是或不是，或是一些「官方說法」或受訪者自行簡化），讀者就沒辦法自己判斷，遑論被說服。
因此，從訪談題目設計、到實際訪談的執行，訪談者都應該要想著多問「具體的行動、事件或經驗」，想辦法了解他們在面對真實的選擇時怎麼想怎麼做怎麼感受（而不是一般性地說都是怎麼樣）；對於用得到的事件，要「得到足夠多的細節，讓我們可以產生一個心裡面的圖像」。
挖深技巧5：結束前確認「有沒有要補充的」
這可以分成兩個部分來說：自己有準備的，以及對方有想到的。
一方面，既然訪談經常是「遇到一個點就繼續往下追問」，訪談者難免有時候會漏掉一些原先有準備的重要問題，因此，在訪談結束前可以跟受訪者說「稍等我一下，讓我確認我有沒有一些有準備的問題還沒問到」。
另一方面，受訪者也可能有想到一些有意思的訊息，是我們還沒問到的，Lareau說自己在訪談最後總是會問「關於這個主題，有沒有什麼其他重要的事，是我們還沒講到的？」，也有研究者（Shamus Khan）會問「我的研究是關於＿＿＿，有沒有什麼事情，是你剛才沒提到，但你覺得可以講的？或者有沒有什麼問題，是你覺得我該問卻沒問的？」
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【一圖看懂】民生基礎建設的資安防禦為何重中之重？ACW SOUTH沙崙基地打造天然氣、石化、變電所三大測試場域為大眾保駕護航
我們想讓你知道的是
這幾年的新冠疫情、俄烏戰事奪走許多寶貴生命，讓網路流行一句「你的歲月靜好，是有人為你負重前行。」當我們能夠安居樂業過著恬靜生活，其實是仰賴一群人在社會各個角落堅守崗位，多數人才能享受無虞的生活及安全的家園。
我們在食衣住行許多方面皆與水、電、天然氣等資源息息相關，在高度數位化的現代，臺灣在面對這些資源的基礎建設時，網路安全的防禦為何比其他國家更需謹慎面對？這件事可以從俄烏戰爭獲得啟發。
從俄烏戰爭居安思危，臺灣每月面臨4000萬次的網路攻擊
有人說如果有一天真的發生第三次世界大戰，那一定會發生在網路上。從近期的俄烏戰爭來看，除了使用傳統槍砲坦克，更值得注意的是雙方都派出大量IT駭客，攻擊對方的油水電重要基礎建設的伺服器、通訊設施，企圖阻斷即時資訊，藉此癱瘓敵方的民生設備運作。
事實上，一般駭客不會主動攻擊一個國家的基礎建設，大多是鎖定企業等級為目標，像是美國燃油管線營運公司，受到來自東歐的勒索病毒攻擊，被迫暫停營運同時還要支付新台幣1億4,000萬元的贖金，造成當地民眾恐慌，發生一波搶購燃油熱潮。
而臺灣因為政治戰略的因素，外部駭客總是虎視眈眈，想要癱瘓我國的民生關鍵基礎設施。過去幾年間臺灣每月平均受到2,000萬到4,000萬次外來攻擊，甚至懷疑一起大型惡意軟體攻擊，幕後的駭客是有國家力量在撐腰。
臺灣民生建設資安防禦迫在眉睫，ACW SOUTH沙崙基地扮演關鍵角色
身為島國的臺灣，電力、石油、天然氣及水利等資源設備，是供應國內經濟發展及民生需求的重要資產。面對各項能源設備資安的防護，我國經濟部長王美花過去就曾公開表示，「油電水等關鍵設施假使被破壞，後果不堪設想，所以資安是重要基本功，一定要發展做好防護措施。」
身為國內首屈一指的「ACW SOUTH沙崙資安服務基地」（以下簡稱 ACW SOUTH資安基地），承接起重責大任，提供資安實驗場域，模擬攻防演訓及產品驗測服務；也會邀請資安服務廠商與工控營運業者到沙崙場域，進行實作的技術交流。
ACW SOUTH資安基地計畫團隊表示，「透過資安服務商與工控營運業者的交流分享，有助促進產業對於工控資安了解與場域運用；同時我們也會辦理工控資安等相關課程、研討會及交流會，鏈結資安與工控業者幫助雙方有更深入的技術合作。」
目前ACW SOUTH資安基地的「關鍵基礎設施工控場域」主要有「石化／化工、天然氣及變電所」三套系統，模擬五套攻擊劇本，協助相關基礎設備的管理者，在受到攻擊當下知道該如何反應，及早因應強化資安防禦實力。萬一遭遇偽造工作站監看數據、偽造命令操控電磁閥和空壓機、電驛傳輸通訊中斷等攻擊事件，就能立刻啟動應變流程。
走訪ACW SOUTH資安基地關鍵基礎設施，了解三大測試場域功能有多強
場域一、石化基礎設施
2020年臺灣兩大石化公司接連傳出資安攻擊事件，部分資訊系統感染勒索軟體病毒，造成加油站的支付系統停擺，導致消費者付款機制受到影響。
ACW SOUTH資安基地提供的化工模擬製程實體運作機櫃，是全台首座「石化／化工製程水位控制平台」，模擬情境為一般化工反應槽連續式循環水流水位控制，以水為循環流體模擬，可提供研究測試與訓練使用、自主開發攻防情境。來現場測試的業者，可透過視覺式監控介面與DCS收集現場監測儀表的即時資訊，做到收集完整數據紀錄及警報，具體測試資安防護設備與解決方案。
場域二、天然氣基礎設施
美國一家天然氣壓縮公司曾經受到勒索軟體攻擊，駭客透過魚叉式網釣攻擊入侵IT網路，再找機會滲透到OT網路，並在這兩個網路部署勒索軟體，導致人機介面、伺服器完全失能，公司業務被迫停擺兩天。
ACW SOUTH資安基地的儲槽氣體壓力監控系統，模擬情境為天然氣廠氣體儲槽壓力，使用空壓機模擬天然氣體，當氣體壓力高於或低於警報值時，系統畫面警示工作站主機，並同時記錄數據變化、警報和事件。
場域三、變電所基礎設施
2021年台電董事長說台電遭駭客攻擊幾乎每天發生；俄烏戰爭過程，俄羅斯駭客也曾嘗試對烏克蘭發電廠下手，利用資料破壞軟體發動攻擊，藉此癱瘓高壓變電所，讓烏克蘭當地無電可用。
電力系統無論在發電、輸電及配電的任一部分發生故障，都有可能影響整個供電系統異常，因此保護電驛的作用就在及早隔離故障，避免影響到後續的相關設備。ACW SOUTH資安基地的保護電驛監控系統採用IEC61850標準來進行網路通訊，可用來監視、記錄電驛突發事件，藉此模擬變電所遭受攻擊的危機處理。
要讓臺灣關鍵基礎設施免於駭客襲擊，可說是天方夜譚，但我們能做的是提升資安、強化防禦韌性，更有餘裕時間來防禦或補救攻擊。ACW SOUTH資安基地的關鍵基礎設施，目前打造了三大測試場域，擁有可實際演練的攻防腳本，並進行資安產品的驗測。
ACW SOUTH資安基地深知臺灣以製造業起家，尤其近年半導體領域成為舉世聞名的護國神山；另外因應全球淨零碳排議題，綠能也是前景可期的重要產業。因此在ACW SOUTH資安基地除了有關鍵基礎設施，還設計智慧製造、智慧綠能、半導體及物聯網等主題，可為相關業者做攻防演訓及產品驗測，有助提升我國整體資安防禦力。
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