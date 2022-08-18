訪談如何「挖深」又「求真」？來自重量級社會學研究者的10個技巧

文：謝達文（台灣大學社會學所博士候選人，文章發表於個人medium，有【白話應用社會學】、【方法工具箱】、【數據看台灣】等系列。）

訪談是社會科學重要的研究方法，在新聞、商業等各個領域也都經常需要應用。訪談看似簡單，甚至有人以為會講話就會訪談，但其實，訪談技巧的好壞，決定訪談品質的高低。而關於訪談品質，我們經常擔心兩個問題：首先，我們訪談的深度夠不夠，是否能得到足夠豐富的資訊？其次，受訪者的講法，又是否真實反映他們的真實看法（尤其是一段時間以前的看法）？

關於這兩個問題，近期都有重量級的社會學研究者專門討論。關於第一個問題（怎樣更深），我將從賓州大學Annette Lareau去年（2021）的新書Listening to People中，選出五個我自己覺得最有啟發、最有用的建議，消化後簡單改寫成五個技巧。而關於第二個問題（如何更真），哥倫比亞大學的Mario L. Small去年也與學生Jenna M. Cook合作，寫了一篇Using Interviews to Understand Why，提出了五種挑戰，並分別列舉了一些解決方式，我也從中挑選、整合出五個技巧，因此總共有十個建議，提供給讀者做參考！

挖深技巧1：用「簡單的一般性問題」開場

受訪者有時候也不知道要怎麼受訪，因此，先從一個簡單、好回答的問題開始，對受訪者而言比較友善，可以讓他們從一開始就知道「沒有標準答案，就是說說你的經驗」，受訪者會比較有辦法自在地多分享一些。同時，這個問題最好也是「一般性」的（先問大方向，而不是馬上問「人事時地物」），這樣可以為下一步鋪路，順著受訪者的回答，往下追問具體細節。

具體來說，Lareau的例子是，如果訪談家庭，他可能會先問「可以跟我介紹一下你小時候你們家怎樣嗎？」；如果訪談員工，他可能會先問「可以跟我介紹一下你一天都在做什麼嗎？」。問完這種題目，就可以順順往下追問他們的職位、上司下屬、假日在做什麼、覺得什麼比較有趣等等。先用一般性的問題開場，對方提到一些點之後，再來藉此追問具體的「人事時地物」。

挖深技巧2：一開始就追問

受訪者經常不知道訪談者希望自己講到「多麼細節」，訪談一開始的階段，因此也是受訪者在「找節奏」的時候。因此，如果我們在前十五分鐘都不追問，受訪者可能會以為我們就是想要聽到很簡短、很「像問卷回答」、很「整體而言」的答案；而一旦在訪談開始培養出這樣的節奏，訪談中後段要打掉重來就很困難了。

所以，提早開始追問，給受訪者訊號說「我對你的故事很有興趣！」，可以讓受訪者「習慣」多講一點，放心從自己的經驗出發。

同理，Lareau也建議訪談者，甚至可以適時鼓勵受訪者：「哇很感謝你！這種故事就是我想要的！」，不但可以讓受訪者知道我們想要怎樣的資訊，也有讓受訪者更放鬆的效果。也同理，如果受訪者提到值得追問的事情，當然不要死守著本來訪綱的順序、硬是跳到本來準備的下一題，而是可以直接開始追問（當然，如果後來才想到可以追問，或是先問了別的題目之後岔開，也是可以回去補問，這是沒問題的）。不論如何，我們的目標，是讓訪談步調能夠儘量順暢，讓受訪者自然講出我們需要的細節。

挖深技巧3：預備好用的追問句

從前面兩點我們可以看出，追問很重要，但追問要怎麼問呢？如果每一題都要想追問的話，有時候突然之間想不到怎麼辦？

Lareau建議，我們可以預備一些好用的「追問句」，在需要的時候拿出來回收利用，這些好用的「追問句」包含：

「關於你說的＿＿，你可以跟我多說一點嗎？」

重複對方的用詞，等候對方往下講（重複用詞看起來簡單，但Lareau強調這很重要：重複用詞不但可以清楚顯示「我有在聽」，或許更重要的是，訪談者如果不是用對方的用詞，而是用自己的話「換句話說」，有時候反而會有反效果，因為受訪者對詞彙的理解與訪談者未必相同，反而可能導致誤解，所以直接重複經常是最好的）

安靜一下，示意對方繼續講

「你可以想到一個最近的例子嗎？」

「那這件事讓你有什麼感覺？」

「有些人會跟我說ｘｘ，有人會跟我說ｙｙ，對你來說是怎麼樣呀？」

「你可以告訴我這件事情怎麼發生的嗎？」

「哇這聽起來很辛苦欸」

挖深技巧4：問具體的經驗

從上面的這些問句中就可以知道，問問題的一個重點是問出「具體經驗」，這是Lareau認為訪談的核心目標：到最後，訪談這種方法要能夠說服讀者，不是靠抽樣、數字和趨勢，而是靠呈現出具體、特定的細節，能夠告訴讀者「他們的經驗真的是這樣，他們之所以這樣做選擇，真的是經過這樣的過程」，這些細節也讓讀者可以自己判斷「對，如果當事人真的這樣講他們的經驗和感受，那作者這個詮釋有道理」。相反地，如果訪談中只有大而化之的資訊（一些簡單的有或沒有、是或不是，或是一些「官方說法」或受訪者自行簡化），讀者就沒辦法自己判斷，遑論被說服。

因此，從訪談題目設計、到實際訪談的執行，訪談者都應該要想著多問「具體的行動、事件或經驗」，想辦法了解他們在面對真實的選擇時怎麼想怎麼做怎麼感受（而不是一般性地說都是怎麼樣）；對於用得到的事件，要「得到足夠多的細節，讓我們可以產生一個心裡面的圖像」。

挖深技巧5：結束前確認「有沒有要補充的」

這可以分成兩個部分來說：自己有準備的，以及對方有想到的。

一方面，既然訪談經常是「遇到一個點就繼續往下追問」，訪談者難免有時候會漏掉一些原先有準備的重要問題，因此，在訪談結束前可以跟受訪者說「稍等我一下，讓我確認我有沒有一些有準備的問題還沒問到」。

另一方面，受訪者也可能有想到一些有意思的訊息，是我們還沒問到的，Lareau說自己在訪談最後總是會問「關於這個主題，有沒有什麼其他重要的事，是我們還沒講到的？」，也有研究者（Shamus Khan）會問「我的研究是關於＿＿＿，有沒有什麼事情，是你剛才沒提到，但你覺得可以講的？或者有沒有什麼問題，是你覺得我該問卻沒問的？」