睡美人故事又浪漫又睡眠充足，真令人羨慕，但一直沒進食真的不會死掉嗎？
我們想讓你知道的是
第189天時，睡美人體重只剩下原先的一半，約34.43公斤重。第443天時，睡美人體重已經剩下0.12公斤了（當然不可能有人這麼輕啦），比彼得潘旁邊的小精靈都輕，然後……然後她就死掉了。
文：數感實驗室
格林童話中的灰姑娘、白雪公主、小紅帽、睡美人、糖果屋等故事，流傳在世界各地，是跨文化的經典。「公主被紡錘刺破手指，從此沉睡一百年」，沉睡百年之久，被王子親吻後昏而復生的睡美人故事，又浪漫又睡眠充足，真是令人羨慕。但一直不吃東西可以嗎？今天我們來分析看看，睡美人到底能睡多久。
故事中，睡美人在沉睡期間完全沒進食，且城堡裡的所有人與公主一同沉睡，可以排除有人幫睡美人打點滴補充營養的可能性。再來，假設城堡施工完善，建築物主體架構完整，沉睡期間，睡美人不會被掉下來的石塊砸到，沒有意外致死的可能。
這樣的情況下，睡美人唯一消耗的就是維持身體正常機能的能量。安靜狀態下消耗的最低熱量，稱之為基礎代謝率（BMR），公式如下：
BMR（男） = 13.7 × 體重（公斤） + 5.0 × 身高（公分） - 6.8 × 年齡（歲） + 66
BMR（女） = 9.6 × 體重（公斤） + 1.8 × 身高（公分） - 4.7 × 年齡（歲） + 655
依據格林童話出處的德國女性為參考，假設公主的為169.5公分、68.1公斤（註一）。公主詛咒應驗的年齡有15歲和16歲兩個版本，為求統一，假設事發年齡為16歲。將以上數據帶入BMR公式後，即可求睡美人的基礎代謝率為1538.66卡。
當人體消耗熱量減去吸收熱量的累計值達到7700卡，會減輕1公斤（註二）。根據上述假設：第一天，睡美人減少了1538.66/7700公斤，約是199.8克。第二天因為少0.2公斤，睡美人的基礎代謝降低9.6×0.2=1.92卡，變成1536.74卡。體重減少1536.74/7700公斤，四捨五入後是199.6克，嗯，跟第一天差不多。
一口氣來到第25天，睡美人體重只剩下63.18公斤，BMR消耗量降低至1493.27卡，當天減輕了0.19公斤。睡美人繼續熟睡到第79天， BMI降至18.5，屬於過輕。
第189天時，睡美人體重只剩下原先的一半，約34.43公斤重。
第443天時，睡美人體重已經剩下0.12公斤了（當然不可能有人這麼輕啦），比彼得潘旁邊的小精靈都輕，然後……然後她就死掉了。
從這樣的分析看來，當初為睡美人獻上最後一個祝福的仙子，應該把祝禱詞改成：「這個兇險的咒語的確會應驗，但公主能夠化險為夷。她不會死去，而只是昏睡過去，但最好在第79天之前醒過來！」
註釋
- 出處為維基百科〈人類身高〉，每日頭條〈德國平均體重：男性90.2公斤 女性68.1公斤〉。
- 在此要提醒大家，減重不僅是卡路里數字的計算，還與體特質、進食食物的種類有關。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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每一次消費都是改變世界的選擇！聯邦綠卡教你做「五件小事」就能支持永續生活圈
我們想讓你知道的是
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Every time you spend money, you're casting a vote for the kind of world you want .（你每一次的消費，都是在為你想要的世界投票。）——Anna Lappé（生態環保倡議者安娜．拉佩）
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你每一次的消費，都是對你想要的世界投票
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透過聯邦綠卡，每一次消費都能成為加入世界綠色行動浪潮的轉變動能。尤其，指定綠色消費的通路回饋，讓信用卡的回饋金，也能成為金流回饋到人文與土地友善的社會企業，使永續生活圈有機會被實踐。改變世界不一定非得透過宏偉的大計畫，只要透過每一次的日常消費，就能為自己想要的世界投票。
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「永續消費理念」是1992年聯合國《21世紀議程》，首度提出的概念與行動方針。近期聯合國更推出「懶人救世界指南」（The Lazy Person's Guide to Saving the World），旨在告訴大家，支持永續生活圈並非只有國際組織才能做得到，即使是躺在沙發上的懶人也可以是其中一員。
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