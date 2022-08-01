從村鎮銀行到爛尾樓，中國民眾開始不在意是否會因抗議而面臨不利
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德國之聲客座評論員Alexander Görlach認為，一段時間來，中國國內房地產和銀行危機不斷發酵，其程度之烈甚或危及獨裁者習近平的權力。
文：Alexander Görlach（德國之聲客座評論員，語言學和神學博士、卡內基國際事務倫理委員會高級研究員、牛津大學網路研究所助理研究員、德國呂訥堡大學倫理學和神學榮譽教授，並曾在哈佛大學和劍橋大學擔任過各種職務。他在台灣和香港待過一段時間，這一地區，尤其是中國的崛起及其對自由世界的意義是他的一個核心話題）
這些天，中國國內各種事件紛至沓來：數十萬人停止支付對他們夢想已久的將來入住公寓的分期付款。在這個國家，本來購房人在住房尚在蓋建過程中就付清房款不屬正常。
然而，不法開發商以廉價貸款為項目融資，債台高築，導致相關住宅項目或將成為「爛尾工程」。該國最大地產開發商之一的恒大，自去（2021）年秋天起即告資不抵債，現實際處於破產狀態。
河南省有數十萬名儲蓄者上當受騙，在銀行的存款血本無歸：四家銀行以高利率吸引了各地民眾把錢存在它們那裡，實際上，這些錢均被用於高風險投資。末了，約值60億美元的存款蒸發不見了，——打從今（2022）年4月份起就未再支付任何利息。兩星期了，儲戶們一直在河南銀行大樓前示威。警察對他們使用了暴力，——在中國，公眾抗議遭禁。示威者手持國旗以示自己有愛國心，但毫無用處。因為，他們同時高呼口號，明指地方政府要對欺詐事件負責。
北京不自量力？
現在，又傳來一大壞消息：北京為其新絲綢之路倡議而發放的貸款中，無法償還的部分越來越多。2013年以來，中國已為該倡議投資約8400億美元，用於在世界各地建設道路、港口、水壩和發電廠。
假手這一被中國統治者習近平稱為「世紀工程」的項目，北京主要追求的是政治目標，而非經濟目標。正因此，許多貸款便也根據政治考量發放。考慮到相關風險，這不能不說是一個過分大膽的項目。眼下，人們不能不問：北京搞這一全球倡議是否有點失算。
《金融時報》報導說，已有越來越多的國家懇請北京推遲放貸，因為它們現無能力償還。亞、非、拉經濟因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行瘟疫而倒退多年。它可能是2020年和2021年不得不重新談判價值約520億美元貸款的另一原因。據說，2019年的談判數量明顯要少得多：160億美元。紐約研究機構Rhodium的一項研究報告稱，目前，無力償還的貸款約1180億，佔貸款總數的16％。
為填補債務人信用漏洞，中國常發放新的援助貸款，反給自己帶來更多問題。全球範圍不斷上升的利率使得較貧窮的南半球債務國越來越有可能無力償還。北半球早晚也會受到影響。人們最好不要想像，銀行、房地產和信貸這三重危機最後會對中國本身意味著什麼。——它會動搖社會凝聚力的基礎和共產黨的領導地位。
自造的危機
信貸危機可能有外交和安全政策上的原因，但另兩個危機卻源自內因：直到不久前，中國國內房地產和銀行業根本就不受監管，或監管不力，從而導致過度放貸和操縱行為。過去一年裡，北京領導層試圖通過更嚴格法規鞏固房地產行業，但本質上是為擴大在公司中擁有股份的黨的優勢，而不是為了保護小民。
可是，兩個危機現已合併，黨、國領導人習近平別無選擇，只能關注一下被騙走儲蓄的小民們。在河南遭騙的40萬儲蓄者個人將得到約值7400美元的賠款，總額30億美元。這不足以安撫人心。
目前，全國各地都爆發抗議浪潮，對習近平及其權貴們來說，本已事出意外，而新現象還在於：人們似乎不在意是否會因抗議而面臨不利。河南省政府使用新冠警告應用程式阻止傳布抗議消息，此事曝光，政府信譽掃地。
腐敗和裙帶經濟現象盛行
2013年，習近平上任，承諾打擊黨內、國內的猖獗腐敗現象。當時，他已被指責是利用反腐運動將政治對手扔進監獄。十年後，很明顯，腐敗和裙帶經濟現象仍猖獗如昨。到今天為止，習近平政績如下：中國繼續在政府的「清零」戰略下呻吟，——供應鏈中斷、整個工業區關閉、經濟數據大幅下挫、青年失業率達18.4％，為長時間來最高值。
在中國，住房市場曾被視為中產階層的一個當然投資市場，價格因而不斷走高，開發商則能廉價融資，並以信貸方式蓋建越來越多的房屋。而所有這些房產現正逐步掉價。須知，一旦財富被毀、面臨失業和貧困化，距造反也就不遠了。
眼下，習近平似乎決定用錢解決所有問題。但鑑於中國現有的三重危機有可能吞噬掉巨大資金，不能排除他會對本國人民使用暴力。無論如何，其社會安全可能不保的中產階層有可能發動該國自1989年以來未見過的抗議浪潮。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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Ｚ世代報到元年！夢幻產業大公開：創意舞台比薪水更重要
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Z世代開始進入社會，對職場的想像和期待更重視成就感及發揮舞台。因此PChome也透過產學合作及實習生招募計畫提供年輕人發展舞台，分享企業經驗和資源，為電商產業帶來永續新血。
根據教育部統計，每年有超過20萬學生進入職場，今年更是首批00後，也就是Z世代首度進入職場。這群年輕人對於工作的想法跳脫傳統思維，認為工作首重成就感及發揮的舞台，也因此喜歡投入創意產業，如新創公司或是跟隨時代前進的品牌。
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成長於數位時代，受創意鼓動爭相投入夢幻產業
Dcard是時下台灣青年著名的社交論壇之一，使用者高達500萬人。此平台以社群功能起家，讓學生能認識更多來自不同學校的朋友，此外Dcard也拓展觸角到電商平台、廣告等，透過論壇匯集大量Z世代年輕人，並運用Dcard大使分享合作產品，最後在平台上的電商進行販售。近來也在YouTube平台上發展許多特別企劃，如Dcard調查局、加班不孤單等單元，以Z世代年輕人的角度切入，也經營幕後工作人員及小編人設，讓Z世代看見Dcard工作者是如何發揮創意。Dcard一直打造青春、活力、校園的氛圍感，在近期的求職網調查中，也成為2022年新鮮人最心動工作之一。
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電商完整培訓計畫培育產業人才，逾2,000位Z世代搶進創意搖籃
電商產業也是Z世代爭相想投入的產業之一，跟著時事脈動及科技發展的變動性，有很多發揮創意的空間。台灣電商如PChome在創意發想上也提供年輕人舞台，像是今年時報金犢獎的得獎作品，就是來自於中原大學商設系的團隊。他們以PChome既有的心禮節為主題，規劃出「八月心禮節，好個星期8！」行銷案，將PChome的心禮節再進化！
今年進入第四年的PChome心禮節，是將八月的三個重要節日，父親節、七夕、中元節包裝在一起的節慶檔期，以行銷策略造節也奠定PChome的品牌印象。中原大學的團隊融入自己對社會的觀察，在八月心禮節加上流浪動物節及祖父母節，最後更回到送給自己的「愛自己吧！」既完整傳達心禮節的概念，更發展出自己的創意，獲得評審的青睞。電商提供舞台激發年輕人發揮創意，讓Z世代從「好喜歡這個品牌」到「好想成為這個品牌的一份子」，也想看自己天馬行空的想法體現在品牌行銷上，為產業界挹注新思維。
PChome看到年輕人大膽創新的優勢，持續培養年輕人的電商產業力，今年也持續擴大行之有年的實習生招募計畫，讓年輕人可以近距離接近實務，找到發揮應用的機會。根據PChome統計，今年共計收到1,800多份履歷，較去年更多了近2成，更囊括商管、財金、資管、外語及傳播等不同領域的學生，突顯Z世代年輕人把電商視為夢幻產業，而完整的企業編制和經營電商豐富的經驗，也吸引年輕人爭相投入夢幻企業。
除了持續提供Z世代年輕人產學銜接的機會外，PChome也希望藉由企業的優勢提供年輕人和專業人才更多開闊視野的機會，例如預計將於下半年啟用A7智慧物流中心，身為台灣首座高密度導入AI人工智慧技術與全自動化倉儲設備的物流中心，提供許多培養AI專才的機會。PChome近來也宣布將擴大招聘AI核心技術應用、AI創新服務應用、AIoT智慧運籌等三大核心領域的專業人才，同時提供「物流人才育成獎學金」，讓相關領域的年輕人有機會進到目前台灣最先進的自動化物流中心實習，接觸世界級的設備和技術並獲得獎學金，全力扶植年輕世代，為電商產業注入新血。
Z世代年輕人樂於擁抱創意與挑戰，不怕競爭，只怕沒有舞台可以展現，若企業能提供經驗和資源，將會相得益彰，也為產業永續帶來更多正面效益。
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