從國軍志願役招募學習「說服型簡報」技巧，讓興致缺缺的你產生「報效國家」的衝動
我們想讓你知道的是
這篇文章將從說服的角度，去分析好的開場、內容與結尾存在哪些說服技巧，讓原本沒興趣的你，產生「報效國家」的衝動。
文：FAHAHA
當過兵的人一定知道，為了提升國軍戰力，入伍之後會有非常多單位的招募員，到連上進行志願役的招募。
仔細想想，志願役招募就像是一個大型簡報提案的場合。每個單位的招募員約有5至10分鐘的時間上台介紹自身單位，最後結束時訓員會各自分流，前往自己有興趣、有印象的單位接受進一步的說明。
也就是說，若你能在短短的五分鐘吸引多數人的目光並留下印象，招募結束後就越有機會向更多訓員詳細介紹自己的單位。因此，每個單位都派出擅長說服的菁英。
我雖然沒有要加入國軍，但身為一個表達的愛好者，我仍專注聆聽演講的細節，仔細分析這些「說服專家」的說話技巧。
這類型演講的目的，在於吸引更多人的目光和興趣，讓聽眾願意聽該單位的招募，因此，我們把它定位成「說服型簡報」。
這篇文章將從說服的角度，去分析好的開場、內容與結尾存在哪些說服技巧，讓原本沒興趣的你，產生「報效國家」的衝動。
這篇文章有三個重點：
- 開場技巧：一開場就要抓住你的注意力
- 內容說服：促進渴望或降低恐懼
- 結尾有力：讓聽眾先做出最小承諾或行動
準備好要提升自己的說服能力了嗎？讓我們開始吧！
一、開場技巧：一開場就要抓住你的注意力
短短的五分鐘短講，要在眾多單位中脫穎而出，讓訓員留下深刻印象。
如果你是招募員，你會怎麼設計這場演說呢？
經歷這幾天的招募活動，我總結出了3+1個效果不錯的開場技巧。
1. 以終為始
演說最終的目的是為了讓訓員記住你，並選擇你的單位。
因此最基本的開場技巧，就是清楚介紹你來自哪裡，比如：「我來自馬祖xx旅xx營的xx部隊，我叫做xxx，你可以叫我小馬哥就好……」
這裡有兩個小細節我們可以注意。第一，地點或單位特殊就有先天被記憶的優勢，如金門、特戰部隊等；第二，可以利用綽號來加深聽眾對你的印象。
清楚簡介、建立綽號（口訣）是此類短講開場的基本款。
2. 吸引注意
由於訓員在短時間內會接受十多個單位瘋狂資訊轟炸，因此中段上場的人如果使用基本開場法，非常吃虧。
要知道，說服第一件最重要的事，就是讓聽眾進入被說服的狀態之中。否則後面內容再怎麼精彩，都不會被聽見。
在這次的招募中，我歸納了三種吸引注意力的說服手法：
- 引起好奇
金門招募員：「你知道艾哥以前的職業是什麼嗎？我以前是平面模特兒（拿出照片），為什麼我想放棄這份工作從軍呢？就是我今天想跟你們分享的。」
- 展現魅力
在特定場合性別就有先天優勢，有些單位直接請妹子演講，或站在旁邊單純當花瓶，就有不錯的吸引效果。（攤手）
- 充滿趣味
「我是xxx砲兵營的砲兵，有人知道我們平常在幹嘛嗎？沒錯，就像你們想的，我們整天都在打砲，像我就是打野砲出生的，如果你有興趣，等等我可以教你基本的打泡技巧。」（這很適合在男生多的場合使用）
3. 建立連結
這是許多大型演講場合都會使用的技巧，目的是拉近講者與聽眾的距離。
原理很簡單，我們對和自己相似、相近的人產生好感，也比較容易相信他們。我在〈說服力專欄：如何透過強化自身人格，贏得聽眾信任、提升說服力？〉這篇文章有更詳細的說明。
常見運用方式如：「有人是台南人嗎？這裡有高雄人嗎？台中人呢？這些地方，其實都算是我的家鄉。」（你可以發現很多政治人物都會這樣拉近和選民的距離）
進階技巧：讓聽眾自己得出你的結論
人的大腦不喜歡被說服，只要感覺你試圖說服他，就會產生對抗的想法。因此，最好的說服，是在對方腦中植下一顆會發芽的概念。（相關閱讀：〈說服力專欄：為什麼說服別人這麼困難？了解三個真實的理由，提升說服力〉）
在這次的招募中，我也見識到招募員將這手法用的毫無痕跡。
「我今天不講太多，請大家先閉上眼睛跟我一起想像一個場景。今天你要找工作，上了1111人力銀行，然後開始輸入篩選條件，你輸入（志願役標準）薪水：xxxxx、年終：xxxxx、福利：xxxxx、休假:xxxxx、條件：xxxxx，你覺得你找得到這麼有保障的公司嗎？那為什麼今天這間「公司」換成「國軍」你就排斥了呢？…」
很多人真的因此被打動了。
二、內容說服：促進渴望或降低恐懼
基本上，所有的「說服型簡報」內容都脫離不了這兩個方向。
1. 促進渴望
促進渴望基本上可以從薪資、福利與實際案例切入。
- 薪資：將社會上平均薪資與軍中薪資做比較
- 制度：強調年終、薪水穩定、終身俸、事情不多
- 福利：協助無一技之長者考取證照、就學補助、星期五提早放假、社團活動…
- 案例：通常招募員都是簽自願役的軍人中表現優良的，他會拿許多證照、學歷的before和after證明給你看。
2. 降低恐懼
這些說服專家也是義務役出身，他們知道你擔心什麼，然後會提出你的擔心，再一一替你解決。
「擔心沒自由嗎？軍中提供外散宿，讓你下班回家陪家人、陪女朋友。」
「擔心退伍後無一技之長？軍隊利用國家資源幫你考照。」（強調原場地考照喔）
每個招募單位只有五分鐘的時間，在內容主體的部分，只要能做到促進渴望及降低恐懼這兩點，就算非常成功了。
三、結尾有力：讓聽眾先做出最小承諾或行動
結尾的部分我跟大家分享三個技巧。
1. 表現的無私，來換取聽眾信任
信任是說服中最關鍵的要素。我們會更相信無私的人，因此講者必須讓自己表現的無私，來換取信任。
絕對不能讓聽眾覺得你試圖騙他。
比如說，招募員常常這樣說：「我不是在招募，我是誠心地介紹一份好工作。」、「其實你有沒有簽對我真的沒有影響，我只是以一個學長的身份跟你分享我的經驗，那個時候我也向你們這樣猶豫，不是現在我慶幸自己當初做了這個決定。」
這個表達技巧，我們也會在一些業務、直銷人員身上看到。
2. 營造未來願景，運用損失厭惡
關於營造未來願景，通常招募員會替你做人生規劃，算給你看：「你各位都還很年輕，假設20歲從軍，40歲就退休了，這時候你存到一筆不少的錢、證照拿到了，還有國家給你的終身俸，可以去完成自己的夢想了。」
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抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
我們想讓你知道的是
TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
根據國家發展委員會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時將有五分之一的國民為65歲以上的長者，而長者比例也會隨著我們的變老持續增加！人人都會變老。隨著壽命越來越長，想要一生之中常保健康又快樂，謹記「You are what you eat.」，現在就要吃對食物，為自己的未來做好萬全準備。簡單的小訣竅，就能讓人享受美味同時擁有健康。首先謹記「天天五蔬果」，每天吃三份蔬菜與兩份水果，補充天然維生素、礦物質、膳食纖維，既能幫助排便，也不用額外花錢買營養保健品；其次，想吃炸雞、烤肉，不必忌口，只要將頻率降到最低，少吃就能更健康，還能讓美味顯得更珍貴。
另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
康健人壽關心每個人的健康，啟動「健康隱憂調查」，希望透過日常生活不經意的飲食習慣，瞭解國人的健康風險，及早準備，為高齡化社會打下健康基礎，完整填寫問卷還有機會得到全家購物金500元！在邁向大齡男女路上的疾病風險，獲得讓一輩子幸福又健康的生活指南。