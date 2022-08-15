TNL+ 2022/08/15,
國際

中間人 vs. 傳遞者：媒體外交如何作為「美顏濾鏡」發展國家戰力？

中間人 vs. 傳遞者：媒體外交如何作為「美顏濾鏡」發展國家戰力？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

記者一向在國際場域扮演關鍵角色，也是影響輿論、公眾態度的守門人。從古至今，跨國媒體推動兩國外交進展、形塑一國對外形象的功能，在預備或發生衝突時都曾發揮極大影響。隨著資訊傳播更加快速，未來如何應用媒體作為積極抗衡和主動出擊的工具值得關注。

文：江悅寧、Sun（台灣數位外交協會）

俄烏戰爭延燒四月餘，除了雙方民眾以社群媒體傳遞戰事實況外，也有不少記者秉持著誓死捍衛真相的使命感，遠赴沙場為全球閱聽人提供報導。記者一向在國際場域扮演關鍵角色，也是形塑國內外輿論、公眾態度的守門人。

以下，數位外交協會將以美國的媒體外交為例，與您分享媒體記者是如何透過向外國受眾傳遞指定訊息、營造特定形象，來幫助國家達成推動外交進展、創造有利氛圍的。

框架化：媒體推動外交進展的手法之一

媒體作為重大新聞事件的資訊提供者，在外交上可助於形塑有利於談判或達成共識的民意氛圍，推動局勢進入下個階段，避免外交進展陷入泥淖。

這個強大的力量，來自記者們在報導時，藉由強調特定言論重點、採取特定敘述方式傳達訊息，使閱聽人以特定框架來定位新聞事件，進而引發特定感受的「框架化」手法。

值得我們注意的是，框架化的目標雖可能引導閱聽人支持某方、接受某種解決方式，或養成特定價值觀，但因為框架化並不是捏造事實，只是透過不同的呈現方式來形塑受眾對事件的感受，因此與假新聞並不能完全劃上等號。

舉例來說，冷戰後期美蘇關係急劇惡化，美中建立友好關係的必要性因而激升。於是，當兩國桌球隊在1971年世錦賽狹路相逢時，美國媒體便配合將這個事件框架化為「乒乓外交」，兩隊球員的長城合影甚至登上時代雜誌封面，成為美中關係破冰的一大里程碑。此外，時任總統尼克森（Richard Nixon）也在1972年親自造訪中國，透過媒體報導明確地向中國人民遞出橄欖枝。

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2022/08/15,
生活

一圖看懂微電腦瓦斯表：一遇異常自動遮斷最聰明，外加三大好處超貼心

一圖看懂微電腦瓦斯表：一遇異常自動遮斷最聰明，外加三大好處超貼心

我們想讓你知道的是

如果家中的瓦斯表已經到了該更換的時間點，這款能在瓦斯漏氣、超時使用，以及五級以上地震發發生時，自動遮斷的微電腦瓦斯表，將是你最好的選擇。

瓦斯表經過經濟部標準檢驗局檢定合格，有效期限為十年，相較傳統機械表，微電腦瓦斯表增加漏氣遮斷、超時遮斷及大地震遮斷3大安全遮斷功能，如果家中的瓦斯表已經到了該更換的時間點，微電腦瓦斯表將是你最好的選擇。

微電腦瓦斯表_第二篇_完稿

好便宜：每月只要40元，守護更全面

屆齡換裝微電腦瓦斯表，是完全免費的！只要你家裡有將屆十年的傳統機械表，瓦斯公司就會主動通知換表，而且在派人到家裡協助換裝之後，每個月只會多收40元的基本費，就可以安心享受微電腦瓦斯表帶來的完整守護。

好便利：一通電話，到府安裝

如果你已經迫不及待想要享受微電腦瓦斯表的安全保障，也可以直接跟瓦斯公司預約，瓦斯公司隨時待命，一通電話就可以申請，享受安全生活無需費力超簡單。

好操作：瓦斯度數一目瞭然，斷氣復歸一鍵啟動

微電腦瓦斯表和傳統瓦斯表計算度數的方式是一樣的。使用度數的狀態，同樣直接顯示在表面上，不需要重新適應，阿公阿嬤都輕鬆上手。可能也有人會擔心，微電腦表會不會不準？其實不管是傳統機械表，或者是微電腦瓦斯表，都需要通過經濟部標準檢驗局的測試後才可以上市，檢定合格有效期限十年，品質有保證。

當然，微電腦瓦斯表最強的守護表現，就是在漏氣、五級以上地震，以及超時使用等異常情況時，自動遮斷瓦斯，保障全家人都能過著安心安全的生活。在狀況排除之後，只要按下表上的復歸鍵，直到紅色LED指示燈亮起燈，並靜待數分鐘後至指示燈熄滅，就可以正常恢復供氣，一點也不麻煩。

生活要便利，更要自在安心有保障。每個月只要40元，差不多是一杯超商咖啡，或者一份鮪魚蛋餅的錢，就可以讓微電腦瓦斯表，站上我們居家安全守護第一線，現在就打電話給你的瓦斯公司，安排更換新表吧！

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