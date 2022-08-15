中間人 vs. 傳遞者：媒體外交如何作為「美顏濾鏡」發展國家戰力？

文：江悅寧、Sun（台灣數位外交協會）

俄烏戰爭延燒四月餘，除了雙方民眾以社群媒體傳遞戰事實況外，也有不少記者秉持著誓死捍衛真相的使命感，遠赴沙場為全球閱聽人提供報導。記者一向在國際場域扮演關鍵角色，也是形塑國內外輿論、公眾態度的守門人。

以下，數位外交協會將以美國的媒體外交為例，與您分享媒體記者是如何透過向外國受眾傳遞指定訊息、營造特定形象，來幫助國家達成推動外交進展、創造有利氛圍的。

框架化：媒體推動外交進展的手法之一

媒體作為重大新聞事件的資訊提供者，在外交上可助於形塑有利於談判或達成共識的民意氛圍，推動局勢進入下個階段，避免外交進展陷入泥淖。

這個強大的力量，來自記者們在報導時，藉由強調特定言論重點、採取特定敘述方式傳達訊息，使閱聽人以特定框架來定位新聞事件，進而引發特定感受的「框架化」手法。

值得我們注意的是，框架化的目標雖可能引導閱聽人支持某方、接受某種解決方式，或養成特定價值觀，但因為框架化並不是捏造事實，只是透過不同的呈現方式來形塑受眾對事件的感受，因此與假新聞並不能完全劃上等號。

舉例來說，冷戰後期美蘇關係急劇惡化，美中建立友好關係的必要性因而激升。於是，當兩國桌球隊在1971年世錦賽狹路相逢時，美國媒體便配合將這個事件框架化為「乒乓外交」，兩隊球員的長城合影甚至登上時代雜誌封面，成為美中關係破冰的一大里程碑。此外，時任總統尼克森（Richard Nixon）也在1972年親自造訪中國，透過媒體報導明確地向中國人民遞出橄欖枝。