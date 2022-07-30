六個QA談學術著作：畢業論文跟期刊論文有何不同？「學術道德」與「學術價值」也不能混為一談

文：徐丞志（國立台灣大學化學系副教授）

最近因為候選人的論文門事件鬧得沸沸揚揚，大眾對於學術著作的關注忽然間又高了起來。儘管台灣近二十年來，有碩博士學位的人口比例大幅增加，但許多人對於學術圈的運作依然不甚了解，這邊就簡單的以自問自答的方式來幫助大家更了解學術著作是怎麼一回事。

一、研究生的畢業論文跟期刊論文有什麼不同？

答：碩士生的畢業論文英文是thesis，博士生的畢業論文是dissertation；期刊論文（journal article）的英文一般比較口語會稱為paper。

畢業論文通常是做為碩士生與博士生畢業與否的最重要條件，thesis和dissertation會在指導教授的協助下完成，並由三到六位相關領域的專家學者組成委員會，進行審查。依據各單位的規定不同，委員會的成員多半來自系上的其他教授，或是國內其他單位的教授（或是同等級職位的專家）。有些國家規定很嚴格的，甚至須有外國機構的教授擔任外部委員來協助審查，以確定論文的品質。但目前台灣我還沒看過類似的規定。

在大多數的情況下，期刊論文（journal article）的審查則比畢業論文要嚴格許多。通常期刊論文的稿件（manuscript）在投稿到期刊後，會由期刊的編輯尋找數名國際上的同領域學者來協助審稿，通常審稿人（reviewer）不能由跟作者同機構的人擔任。通常學術期刊的審查需要至少二到四個月，如果是《Nature》和《Science》這類學術影響力極高的期刊，往往是動輒一年的審查期。而一篇manuscript從投稿後到刊出，文章內容往往得經過多次的更改，甚至會跟原本的版本有超過一半以上的篇幅都變更的情形。

二、期刊論文（journal article）的學術影響力比畢業論文（thesis/dissertation）大囉？

答：在大部分的領域，尤其是理工科來說確實是如此，但也不能一概而論。

在物質科學領域的研究所（化學、材料等），因為競爭激烈，研究題目的周期也短，所以往往在學生畢業前，文章已經先投稿到學術期刊上通過同儕審查（peer review)，因此畢業論文只是自己期刊文章的集合，這種的畢業論文學術價值通常就不高。

生物醫學領域的研究周期長，往往在畢業論文完成的時候，研究成果還不到發表在學術期刊的程度，因此論文內容會比較偏向是先期研究數據的呈現，而正式的成果會在畢業後才投稿到學術期刊上。所以這種情況的畢業論文學術價值通常也不高。

但儘管如此，在有些領域中（例如社會科學），不太流行把文章在期刊上發表，加上研究題目可以很多元，某個題目可能十年只有一個研究生去做，因此很多重要的文獻反而都是研究生的畢業論文（thesis），相對而言畢業論文的學術價值反而高過理工科的畢業論文。

另外，許多工程領域（尤其是電機資訊工程）更看重學術研討會上的會議報告，這部分就不在本篇的討論範圍內。

三、畢業論文（thesis）的審查比起期刊論文（journal article）來說比較不嚴謹，代表畢業論文比較沒有學術道德囉？

答：不能把「學術道德」與「學術價值」混為一談。

前面講的學術價值是「論文／文章有沒有經過同儕審查」、「論文／文章在學術圈的影響力」，一篇沒有經過同儕審查的文章通常學術界不會非常認真看待裡面的內容，所以大部分的碩博士論文都不會有太高的引用數（citation)，但是不代表這些碩博士論文的內容就可以抄襲，因為「學術道德」是最基本的底線。

四、如果研究成果已經先發表在期刊上了，那把自己的paper當作畢業論文（thesis/dissertation）會不會有違反學術倫理的問題？

答：原則上不會，但需要註明清楚。相關說明可以參考台灣學術倫理教育資源中心所刊載的《學位論文相關的著作權問題》（作者交大教育研究所周倩教授等人）

五、若有不同的人做出相同的研究成果，實務上要怎麼判定誰是原創？

答：如果是實驗科學就看實驗紀錄本，如果是理論性的創作工作就看當時的手稿；若上述資料都拿不出來以證明自己是原創，就只能看是誰先公開發表。

學術界常有的狀況是，兩個研究領域相近的人或研究團隊在很接近的時間有類似的發想，但先發表的那份論文會擁有較高的學術影響力，甚至是贏者全拿的情況，尤其是關乎專利申請審查時，以及許多國際學術獎項（例如諾貝爾獎）的頒發也是類似原則。

也因為期刊論文（journal article）的同儕審查時間過長，容易讓先發想者錯失發表的先機，近年來也興起一股preprint journal的風潮，讓研究團隊在文章投稿之後，先行將還沒完成同儕審查（peer review）的研究成果刊載在網路期刊上，以確保自己研發成果在學術上的credit不會收到影響。

六、講了這麼多，到底這次台大碩士畢業的某參選人有沒有抄襲？

答：交由台大學術倫理審定委員會去做判斷。預計九月中會有結果。

本文經作者授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航