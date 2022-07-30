六個QA談學術著作：畢業論文跟期刊論文有何不同？「學術道德」與「學術價值」也不能混為一談
我們想讓你知道的是
一篇沒有經過同儕審查的文章通常學術界不會非常認真看待裡面的內容，所以大部分的碩博士論文都不會有太高的引用數（citation)，但是不代表這些碩博士論文的內容就可以抄襲，因為「學術道德」是最基本的底線。
文：徐丞志（國立台灣大學化學系副教授）
最近因為候選人的論文門事件鬧得沸沸揚揚，大眾對於學術著作的關注忽然間又高了起來。儘管台灣近二十年來，有碩博士學位的人口比例大幅增加，但許多人對於學術圈的運作依然不甚了解，這邊就簡單的以自問自答的方式來幫助大家更了解學術著作是怎麼一回事。
一、研究生的畢業論文跟期刊論文有什麼不同？
答：碩士生的畢業論文英文是thesis，博士生的畢業論文是dissertation；期刊論文（journal article）的英文一般比較口語會稱為paper。
畢業論文通常是做為碩士生與博士生畢業與否的最重要條件，thesis和dissertation會在指導教授的協助下完成，並由三到六位相關領域的專家學者組成委員會，進行審查。依據各單位的規定不同，委員會的成員多半來自系上的其他教授，或是國內其他單位的教授（或是同等級職位的專家）。有些國家規定很嚴格的，甚至須有外國機構的教授擔任外部委員來協助審查，以確定論文的品質。但目前台灣我還沒看過類似的規定。
在大多數的情況下，期刊論文（journal article）的審查則比畢業論文要嚴格許多。通常期刊論文的稿件（manuscript）在投稿到期刊後，會由期刊的編輯尋找數名國際上的同領域學者來協助審稿，通常審稿人（reviewer）不能由跟作者同機構的人擔任。通常學術期刊的審查需要至少二到四個月，如果是《Nature》和《Science》這類學術影響力極高的期刊，往往是動輒一年的審查期。而一篇manuscript從投稿後到刊出，文章內容往往得經過多次的更改，甚至會跟原本的版本有超過一半以上的篇幅都變更的情形。
二、期刊論文（journal article）的學術影響力比畢業論文（thesis/dissertation）大囉？
答：在大部分的領域，尤其是理工科來說確實是如此，但也不能一概而論。
在物質科學領域的研究所（化學、材料等），因為競爭激烈，研究題目的周期也短，所以往往在學生畢業前，文章已經先投稿到學術期刊上通過同儕審查（peer review)，因此畢業論文只是自己期刊文章的集合，這種的畢業論文學術價值通常就不高。
生物醫學領域的研究周期長，往往在畢業論文完成的時候，研究成果還不到發表在學術期刊的程度，因此論文內容會比較偏向是先期研究數據的呈現，而正式的成果會在畢業後才投稿到學術期刊上。所以這種情況的畢業論文學術價值通常也不高。
但儘管如此，在有些領域中（例如社會科學），不太流行把文章在期刊上發表，加上研究題目可以很多元，某個題目可能十年只有一個研究生去做，因此很多重要的文獻反而都是研究生的畢業論文（thesis），相對而言畢業論文的學術價值反而高過理工科的畢業論文。
另外，許多工程領域（尤其是電機資訊工程）更看重學術研討會上的會議報告，這部分就不在本篇的討論範圍內。
三、畢業論文（thesis）的審查比起期刊論文（journal article）來說比較不嚴謹，代表畢業論文比較沒有學術道德囉？
答：不能把「學術道德」與「學術價值」混為一談。
前面講的學術價值是「論文／文章有沒有經過同儕審查」、「論文／文章在學術圈的影響力」，一篇沒有經過同儕審查的文章通常學術界不會非常認真看待裡面的內容，所以大部分的碩博士論文都不會有太高的引用數（citation)，但是不代表這些碩博士論文的內容就可以抄襲，因為「學術道德」是最基本的底線。
四、如果研究成果已經先發表在期刊上了，那把自己的paper當作畢業論文（thesis/dissertation）會不會有違反學術倫理的問題？
答：原則上不會，但需要註明清楚。相關說明可以參考台灣學術倫理教育資源中心所刊載的《學位論文相關的著作權問題》（作者交大教育研究所周倩教授等人）
五、若有不同的人做出相同的研究成果，實務上要怎麼判定誰是原創？
答：如果是實驗科學就看實驗紀錄本，如果是理論性的創作工作就看當時的手稿；若上述資料都拿不出來以證明自己是原創，就只能看是誰先公開發表。
學術界常有的狀況是，兩個研究領域相近的人或研究團隊在很接近的時間有類似的發想，但先發表的那份論文會擁有較高的學術影響力，甚至是贏者全拿的情況，尤其是關乎專利申請審查時，以及許多國際學術獎項（例如諾貝爾獎）的頒發也是類似原則。
也因為期刊論文（journal article）的同儕審查時間過長，容易讓先發想者錯失發表的先機，近年來也興起一股preprint journal的風潮，讓研究團隊在文章投稿之後，先行將還沒完成同儕審查（peer review）的研究成果刊載在網路期刊上，以確保自己研發成果在學術上的credit不會收到影響。
六、講了這麼多，到底這次台大碩士畢業的某參選人有沒有抄襲？
答：交由台大學術倫理審定委員會去做判斷。預計九月中會有結果。
本文經作者授權轉載，原文發表於此
延伸閱讀
- 【關鍵眼中盯】聽說歐美很多研究生不用寫論文就能畢業？至少在英國就不是這樣
- 比選舉口水更值得討論的事：研究報告可以拿來當學位論文嗎？為什麼這麼多政治人物想要洗學歷？
- 「自我抄襲」發表過的論文到什麼程度，是可以被接受的？
- 寫論文時copy自己發表過的研究內容，算是「自我抄襲」嗎？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
Tags：
想20年後坐擁3,000萬退休，45歲單親媽媽該如何危機入市？
我們想讓你知道的是
面對現金動盪的經濟狀況與股票市場變化，VI College價值投資學院台灣區總經理黃士豪以雅雯的案例出發，提供一些資金分配的建議給所有容易陷入投資焦慮的投資人。
最近投資人見面時互相問候的話語大多都是：你昨晚有睡嗎？虛擬貨幣、全球股市紛紛進入熊市，美國聯準會接連兩個月共升息5碼，台灣三月及六月雖然僅升息共1.5碼且低於市場預估，但對房貸族產生的壓力也不小。
股市跟房地產是許多台灣人投資的優先選擇，這也讓大家開始對於究竟該退場還是危機入市、房貸又該如何調整充滿焦慮及不安，而雅雯就是其中一個活脫脫的實例。
身為單親媽媽，雅雯靠著工作累積下400萬可活用資金，同時名下還有一間總價值700多萬的房產，小孩也已經讀大學。目前45歲的她最希望的是能在20年後累積3,000萬資產，並利用每年約莫150萬的被動收入度過退休生活。就當雅雯準備行動時，卻遇上疫情和戰爭帶來全球市場變化，加上近期屆滿寬限期的房貸又將面對升息帶來的額外壓力，都讓雅雯不知該如何走出下一步而裹足不前。
分析雅雯目前問題，雖然手邊有不少資金可以用來投資，但是躊躇不前的壓力也讓她必須在既有正職工作外，每天還要靠直播跟兼差寫文章的斜槓生活，才能避免當月入不敷出。
如果你也跟雅雯有相同急切的投資需求，卻因目前市場不明朗而不知該如何是好？或許以下3個危機入市的建議就相當適合你。
給雅雯的建議一：面對升息帶來房貸壓力，善用寬限期保留資金
雅雯目前最大問題還是一直只有還息沒還本的房貸，眼見兩年寬限期即將到期，回顧這兩年房貸只還了3萬多本金，每月多留下的錢也沒真正投入市場產生獲利，不知接下來該繼續只還息就好、或是本利攤還？
房貸利息該如何償還？這個問題的答案並沒有好或不好，而是該往有沒有符合目標的方向來做思考。對自住、不想有負債或是不會投資的人來說，本利攤還當然是最好選擇。而對於像雅雯這種有明確投資目標的人來說，降低每月房貸支出、把錢留下用於增加未來應用機會，是更該思考的事。有相當多房地產投資者都在兩年寬限期後，又找另一家銀行換約，繼續利用寬限期以繳房租形式持有房產。雖然升息後房貸利息也會增加，但「只繳息不還本」還是能減輕不少月負擔。
給雅雯的建議二：投資概念及選股混亂，就放緩腳步留住現金觀察
雅雯對現況最大焦慮便是過去將大把現金留在身上，表面上看似都沒有產生任何投資現金流。但就我觀察，目前掌握許多可動用資金就是她的最大優勢，也不需要急著找標的投入過多資金。
在熊市中，選擇穩定目標公司極為重要。簡單來說，就是將資金集中於那些倒了會對全球產生相當大影響的公司。雖然全球股市相對不明朗，但這時反而更能過濾出價值被低估的企業。
在市場相對低迷時不需要急著「危機入市」，好好挑選幾家企業，觀察這些公司營收跟美股收入有無增長，包含營運現金流、負債、收益資料。先了解目前股價是被高估還是低估，做好評估之後再進行投資。
全球股市進入熊市，給大家的4點資金分配建議
面對近期市場，如果你也跟雅雯一樣屬於比較容易焦慮的投資人，首先可將手邊預留現金提高至能維持一至一年半沒工作也可以無憂生活的標準，如此即使在全球市場動盪的局勢下，現金也足以承受市場重回水平這一段時間的風險。
再者，當對目標公司研究透徹時，應對市場保持信心，等候大局契機。第三點也是最重要一點，因為本身資產及財務配置屬於健全狀態，只要靜待市場回穩，無須焦慮。最後，嚴守投資紀律，不把資金全部all in一家公司，而是做好風險分散配置於不同公司。
資產配置要依據年紀、財務目標及收入來做判斷，一般容易焦慮之保守投資人，我都會建議防守型資產投入50%或60%。如果已經掌握進階投資知識，甚至可只放置20%資產於進攻型標的，80%用於防守，這時進攻型獲利也可能超越防守型，即使遇到熊市，80%防守型資產也相對穩固，能讓你不輕易做出錯誤決定和判斷。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。