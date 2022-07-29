名人也反彈：IG「抖音化」改變引熱議，公司不敵眾怒後改口暫緩某些變動
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日前，Instagram一系列抖音化作為，例如：擴大演算法推薦帳戶、影音混剪，引起用戶強力反彈。昨日公司改口聲明，接下來將暫緩變革，重新思考App設計以及調整演算法。負責人莫塞里說道，我們學到很多東西，接下來也會戴著新點子回來，因此我們要解決這個問題。
日前，Instagram一系列被認為是抖音化的改變引起使用者強力反彈。最初，Instagram仍堅持立場稱進化是必要的，不過昨（28）日不敵眾怒，聲明將暫緩一些改變，重新思考App設計以及演算法推薦貼文的方式。
Instagram此次做出的改變包含擴大演算法推薦貼文對象、推動TikTok風格的連續短片，以及影音混剪功能。而這一系列改變導致使用者在察看朋友以及家人貼文內容的難度提升。
本週一，相加約有6.86億粉絲的電視名人金．卡戴珊（Kim Kardashian）以及妹妹凱莉．珍娜（Kylie Jenner）也發文要求「讓Instagram變回原本的Instagram」。此外在推特上，許多人也發文批評IG變革。
2018年，凱莉．珍娜曾經在Snapchat的App重新設計後停止使用Snapchat，《INSIDER》報導，Snap股價當天下跌8%，估計損失超過10億美元。
對此，Instagram負責人莫塞里（Adam Mosseri）最初回應，雖然已經聽到大家的擔憂，但Instagram還是會朝著更多影片的方向前進。「我們需要進化，因為世界瞬息萬變，公司也需要隨之改變。」他說。
不料幾日後，不敵眾怒的Instagram還是決定將一些變革撤回，例如：將照片及影片全螢幕展開的測試版本、減少演算法推薦貼文的數量。
莫塞里向《The Verge》表示，重新設計的決定經常會招來使用者的怒火，事實上Instagram內部調查也反映出民眾的高度不滿。不過，他指出使用者觀看更多影片的趨勢卻是事實，但的確也不喜歡新的設計改變。
《The Verge》指出，祖克柏在財報電話會議時曾表示，在最近的一個季度中，使用者觀看連續短片（Reels）的時間就增加了30%。此一數據證實使用者對短影音的需求真實存在，該功能值得在臉書與Instagram中佔有一席之地。
莫塞里澄清，Instagram中的影片相比照片，一直在持續成長，而且這個現象在演算法推薦功能推出以前就開始了。其實，公司多年來已經察覺民眾在使用模式上的改變，當然對於喜歡發照片、看照片的人來說會感到沮喪，也不是不能理解。
另一方面，對於許多人表達不想看到那麼多自己未追蹤帳號的貼文，Instagram則表示將減少演算法推薦貼文的數量，並改進個人化工具，不過莫塞里並沒有說明具體會縮減多少。
他強調，由於新的設計讓使用者感到沮喪、使用數據也不佳，公司將會後退一步，重新思考該如何前進。
在全球擁有超過10億使用者的TikTok，無疑挑戰了社交媒體界原有的秩序。與此同時《富比士》報導，FB和IG的母公司Meta財務長魏納 （David Wehner）曾指出，蘋果的App追蹤透明度功能（app tracking transparency），估計使公司損失超過100億美元的營銷收入。如今Meta最新財報更顯示，公司有史以來出現了首次營收下滑。
種種挑戰讓Meta為了競爭與成長而不斷改變。「很高興我們冒了一次險，如果沒有偶爾遭遇挫敗，就代表我們的想法不夠大膽。」莫塞里說道。「我們學到很多東西，接下來也會帶著新點子回來，因此我們要解決這個問題。」
新聞來源
- Instagram walks back TikTok-style changes — Adam Mosseri Explains why（The Verge）
- Instagram rolls back some changes to app after user backlash（The Guardian）
- ‘Stop trying to be TikTok’: user backlash over Instagram changes（The Guardian）
- Kylie Jenner and Kim Kardashian tell Instagram to 'stop trying to be TikTok,' which could spell major trouble for the platform（INSIDER）
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：楊士範
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我相信未來一切會更好──約哈娜與媽媽的小豬農場
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在瓜地馬拉偏遠的山上，約哈娜和媽媽相依為命，母女兩人不懼低溫與遙遠路途，努力經營著小豬農場。透過參與世界展望會兒童資助計畫，他們也確信未來一切將充滿希望。
在瓜地馬拉山上一個偏遠的小村莊，9歲的約哈娜（Johana）和媽媽一起生活著，約哈娜的爸爸在約哈娜2歲時拋棄了她和媽媽，甚至當時媽媽的肚子裡還懷著妹妹。每個市集日，約哈娜和媽媽會在清晨4點出門，將飼養的豬隻運往市場販售，儘管一大早的天氣很寒冷，但這並沒有阻礙他們前進，約哈娜也說，「想一直支持媽媽做的所有事」。
「我會幫忙餵小豬，也會幫著媽媽一起蓋豬窩，我很喜歡這種感覺，因為我跟媽媽是一起的，當我們在市集，我會幫媽媽把小豬裝進麻布袋，我也喜歡跟小豬一起工作，我希望長大可以成為像媽媽一樣的人。」
約哈娜跟媽媽妹妹住在一間破爛小木屋，他們工作很努力，希望可以改善生活條件。當媽媽被問及希望女兒們有什麼樣的未來時，媽媽說：「我希望幫助我的女兒們有成功的人生，我會按照上帝的心意，盡可能地支持她們，並鼓勵她們不停學習。」
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