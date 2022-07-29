「生生用平板」拼9月上路：中央投入200億買61萬台平板，能達到怎樣的學習成效？老師會使用平板教學嗎？
我們想讓你知道的是
在僅有232名學生、39位老師的新城國中裡，鄧承平指出：「我應該是唯一有在用平板的老師，其他老師並不知道該如何運用平板在教學上」，所以在他看來，「生生用平板」最大的問題是老師不會使用。
蔡政府從去（2021）年提出「班班有網路，生生用平板」政策，尤其偏鄉學生會配給「一人一平板」，9月開學後就能全面實施。然而，在設備到位的同時，老師的教學到位了嗎？學校教師受訪時提及活用平板進行教學「前測」、「後測」檢視學生學習狀況的好處，而使用AR（擴增實境）的App講解「蝴蝶生活史」更能把戶外帶進課堂。不過，有人點出學校老師不會使用平板教學的問題，老師參與數位教學研習的狀況也存在地區差異。
2021年全台突然爆發COVID-19疫情，「停課不停學」的措施一時之間讓偏鄉缺乏數位學習載具的問題浮上檯面，蔡政府隨後在11月提出「班班有網路，生生用平板」的方案，由中央加碼投入200億元的數位學習經費，除了完備教室的無線網路外，更購置了61萬台學習載具，在偏鄉學校實施「一人一平板」，非偏遠地區則是每6班配1班的數量、到第7班就無條件進位，預計9月開學就能讓資源全部到位。
昨（28）日行政院會後記者會上，教育部資訊及科技教育司長郭伯臣進行政策進度報告，解釋學習載具的用法。在平板的桌面上，會把學生常用的App和教材分領域排好，方便師生使用。教育部也建置了數位入口網，有數百個數位學習網站讓學生選擇，網站也會記錄學生的學習紀錄並推薦適合的網站。
台中市翁子國小自然科教師楊宗榮在記者會上示範「蝴蝶生活史」的數位教學，他指出，現在透過數位科技，使用AR的App就能把戶外帶進課堂，讓學生在平板上觀察蝴蝶成長、羽化的過程，並了解「生活史」的概念。
過往教師若想知道學習成效，只能透過紙筆測驗和學習單，而現在能透過「因材網」的學習診斷測驗就能快速掌握學習成效，並針對進度落後的學生進行補救教學。嘉義縣大鄉國小教導主任盧怡遠受訪時稱讚因材網建置完善，每學期末都會匯入學生基本學力檢測的相關資料，學校在備課日就會帶著老師看孩子的檢測狀況。
除了學習成果的「後測」外，盧怡遠表示，大鄉國小的國語、英文、數學老師也會在上課之前運用數位平台進行「前測」，一方面讓學生初步了解教學內容，另一方面是診斷學習狀況，進而讓學生學得「精」。
花蓮縣新城國中數學教師鄧承平剛到花蓮教書時，遇到的問題是學生學習程度非常薄弱，「很多學生八年級了，連分數的加減都不熟練，二分之一加三分之一會覺得是五分之二，這種學生你根本不用跟他談怎麼解一元二次方程式。」
因此，鄧承平決定直接給學生做整體能力的測驗，將五年級到八年級的題目都出在考卷上，找出學習斷點後，讓學生用平板上的軟體「均一教育平台」觀看課程影片和做習題，補足過去沒有學好的單元。新城國中在花蓮縣基本學力測驗的數學成績上，原本有高達78％的學生不及格，開始運用這種方法後，他班上的21名學生只剩7個人不及格，讓他感覺到學生能力有所提升。
鄧承平也抓緊學生喜歡「競賽」的特質，運用搶答式的遊戲學習軟體「Kahoot!」檢測學生對題目的學習盲點，並活用背單字軟體「Quizlet」，讓學生熟習部分較為制式的數學題，也透過小組競賽功能引發學生學習興趣。
「生生用平板」那老師會不會用？教網中心辦研習、校方盡力推動
不過，在僅有232名學生、39位老師的新城國中裡，鄧承平指出：「我應該是唯一有在用平板的老師，其他老師並不知道該如何運用平板在教學上」，所以在他看來，「生生用平板」最大的問題是老師不會使用。
事實上，花蓮縣政府教育處網路中心（下稱教網中心）光是在今（2022）年暑假，就辦了大約十幾場的研習，但鄧承平提到，專任教師或導師每週規定要上16到20節課，尤其導師在早自習、午休、打掃時間也要出現在班上，在平日工作忙碌的情況下，多數老師暑假只想休息。
教網中心觀察到這樣的狀況，近期開始規定每個研習會都要有1、2位老師參與，若學校沒有配合就會被砍補助，但同時身為學校網管的鄧承平與學校的教務主任，是該校最常被派去研習的兩名老師，這讓他感嘆砍補助的規定根本「治標不治本」。
宜蘭縣的教師使用平板狀況則有很大的不同，當地教網中心從104學年度就開始針對全縣學校導入Google的Chromebook平板電腦，將學校的電腦教室「行動化」，再加上後續政府的前端基礎建設、生生用平板計畫，每個學校都有一班人數以上的平板數量，因此使用載具推動數位學習的經驗至今已經長達7年。
宜蘭縣教網中心表示，他們每年都會固定舉辦競賽、數位學習追蹤活動，例如Google簡報製作、有獎徵答，鼓勵學生和老師透過數位學習來獲得點數，換取和教學有關的獎品。教網中心受訪時表示，活動與教學的多方面結合，讓老師和學生都很熟悉設備和應用模式。
盧怡遠則認為，即使教育部有辦研習，也不代表學校會紮實做教學，但大鄉國小總共有6個班，除了年紀較小的一年級以外，其餘班級都有在做數位載具的翻轉教學，「起步很難，但我們的老師願意去改變。」由於大鄉的校長非常重視數位學習，盧怡遠身為教導主任便作為示範，進行公開授課、參與相關研習，還取得講師資格，學校盡力將對的方式交給老師，「老師就會發現這是好用的教學工具」。
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責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範
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若想要有更強烈的個人風格的話，Lightroom裡面的「預設集」也非常值得推薦，Adobe針對常見的照片類型提供出許多預設集，讓使用者一鍵套用自己喜歡的風格，再經過微調，就能創作出類似底片拍出的風格照片。
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自由創意翻玩，讓Photoshop的AI智慧替你輕鬆編修好照片
如果說Lightroom是Adobe設計給攝影愛好者來調整、管理大量照片的軟體，那具有強大、多元編修功能的Photoshop肯定更是影像愛好者的好幫手。
經過多年的演進，Photoshop如今也發展出獨具一格的AI智慧演算，像是天空取代、神經網路濾鏡、智慧感知，都是能快速上手，快速創意改造照片的必學功能。
以天空取代來說，我們只要在「編輯」中選擇「天空取代」，此時Photoshop會運算出天空的範圍，我們只要從內建的幾個天空圖片中選擇出自己想要的天空，就能輕鬆替換掉。
這個功能很適合用在多雲的天氣，可以讓風景的照片更豐富，甚至還可以根據挑選替換的天空，增添一些雲朵，讓每次出門的風景不受氣象影響，每張都好看。
神經網路濾鏡（Neural Filters）則是Photoshop的獨家功能，它運用了近期熱門的雲端演算技術，分析照片的組成，並將資料上傳到雲端後，再搭配本機電腦的處理運算效果。
神經網路濾鏡目前已有幾種不同的類型，在這裡我們特別推薦「智慧型肖像」與「皮膚平滑化」兩個濾鏡，兩者都能讓我們輕鬆讓人像類型的照片變得更好。
「智慧型肖像」可以在演算後讓我們針對表情、視線方向，甚至是外表年齡跟頭髮厚薄都做調整，是很實用的濾鏡。
「皮膚平滑化」則透過雲端的AI演算，能快速簡單的讓我們獲得自然的膚質。簡單就能有好氣色跟膚質，再也不需要花時間使用圖章工具。
出門在外，遇到人多的觀光勝地，或者是環境中的雜物一時沒注意的話，常常會有預期之外的物件入鏡，以前我們需要使用圖層跟修圖技巧，現在Photoshop的「智慧感知」功能，只要圈選覺得礙眼的雜物，在「編輯」內選擇「內容感知填色」，幾秒鐘的時間畫面雜物就能去除乾淨。
攝影愛好者必備Lightroom與Photoshop，AI科技讓你輕鬆增添照片質感
Adobe「攝影計劃」讓所有人都能輕鬆編修照片，它包含了照片編修常用的應用程式：Lightroom、Lightroom Classic、Photoshop 電腦版本與iPad的版本。還包含了20GB的雲端空間，我們隨時都可以分享照片，也可以在不同裝置上同步照片來編修。
Lightroom與Photoshop經過長期的發展，具備許多完善的功能，現在更是導入了AI運算技術，大幅降低了使用難度，在這強調個人風格與影像品質的數位時代來說，不只是專業攝影師能使用，一般的IG分享、部落格撰文，都能提升自身經營的影像質感。
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