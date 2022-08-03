關於《人慈》的思索：先射箭再畫靶的論述方式，我們真能如此斷言人性本善？
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《老子．第八十章》：「鄰國相望，雞犬之聲相聞，民至老死不相往來。」《人慈》中理想的人性，或許在這樣的小社會才可行？現在地球上已有超過七十七億人，現在台灣直轄市的一個區都可能比春秋時期的一國人口更多，我們似乎不可能再回到小國寡民的熟人社會中了，那我們還能寄望人性的良善嗎？即使是真的？
文：Gene
你有沒有一種世界愈來愈亂的感覺？老實說，我有！
2022年7月4日，美國芝加哥市郊的國慶日遊行活動爆發致命槍擊事件，造成至少七人死亡、三十六人受傷，槍擊案嫌疑人躲藏在一座建築屋頂向人群點射開槍，當天晚上被逮捕。根據非營利研究組織「槍支暴力檔案」（Gun Violence Archive）的資料，今年上半年，美國已經發生三百零九起至少四人傷亡的大規模槍擊事件。
連一向以低暴力犯罪率著稱的日本，都有阿宅只為個人恩怨，在光天化日之下，在奈良市當街用霰彈槍開兩槍刺殺前首相安倍晉三，震撼全世界！更扯但也不算意外的是，當天全世界都在譴責暴力，我臉書就跑出販賣所謂「日本第一刺客」工作褲和玩具霰彈槍的廣告，更甭提對岸的民族主義份子還在商店及網路上大肆慶祝。
更暴力的比比皆是，烏克蘭被蠻橫的俄羅斯軍事入侵，已造成超過兩萬四千烏克蘭平民、四千烏克蘭軍人、超過一萬俄羅斯軍人死亡。成天宣傳世界最和平的中國人還不斷為俄羅斯的戰爭罪行按讚，透過大翻譯運動，中國政府縱容小粉紅粉飾俄國罪行的行為也舉世周知。
我們還真的能對人性還懷有信心嗎？相反的，一些有識之士，卻不斷地試圖透過理性告訴我們，我們其實是身處於暴力愈來愈少的時代。
例如，美國暢銷書作家佛里曼（Thomas Friedman）曾提出「金色拱門理論」（The Golden Arches Theory），認為兩個有麥當勞連鎖店的國家之間是不會發生戰爭的，因為全球化讓資本主義國家間的經濟活動愈顯高度相互依存，戰爭的成本因而比過去相對高昂許多，以致資本主義國家間對發動戰爭的意願越來越低。
哈佛大學最富盛名的心理學家史蒂芬．平克（Steven Pinker），也寫了一本超級厚，中文版厚達近九百頁，擲地有聲的巨著《人性中的良善天使：暴力如何從我們的世界中逐漸消失》（The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined）要來告訴我們，事實上客觀數據顯示，從過去到現在，暴力其實正逐漸消退，我們的時代比任何以前的人類生存時期都更少有暴力，更不殘忍和更和平；
漢斯．羅斯林（Hans Rosling）在全球超級暢銷的《真確：扭轉十大直覺偏誤，發現事情比你想的美好》（FACTFULNESS：Ten Reasons We’re Wrong About the World–and Why Things Are Better Than You Think）中也提到全球暴力事件的下降。
荷蘭歷史學家、作家、記者，被讚譽為歐洲最著名的年輕思想家之一的羅格．布雷格曼（Rutger Bregman）在《人慈：橫跨二十萬年的人性旅程，用更好的視角看待自己》（Humankind: A Hopeful History）更要告訴我們，人性遠比我們想像的美好，千萬別悲觀。《人慈》試圖包含跨學科研究、歷史事件和科學證據來說明對人性樂觀的信念。 這本書已被翻譯成三十多種語言，有頗大的影響力。
《人慈》主張，人性基本上是美好的，越多人承認這點可能對每個人越有好處，因為我們就不會過度憤世嫉俗。如果社會上不再認定人們天生懶惰，那麼引入基本收入等扶貧措施的反對理由就會減少。
這本書採用了多學科的方法，借鑒了歷史、經濟學、心理學、生物學、人類學和考古學的發現，認為針對人類在「自然狀態」（state of nature）的辯論中，法國哲學家盧梭（Jean-Jacques Rousseau，1712－1778）而非英國政治哲學家霍布斯（Thomas Hobbes，1588－1679）對人性的本質善良之見解更為正確。後者提出在自然狀態下會發生「所有人對所有人的戰爭」（war of all against all），前者卻提出是文明使人們自私自利。布雷格曼也主張，是民族國家和私有財產才讓人墮落。
布雷格曼主張，我們史前的祖先和部落社會的生活並不像我們想像的那樣不堪、野蠻和短視。相反，他認為那些部落在很大程度上是和平的和自我調節的。只有隨著永久定居點和私有財產的增加，社會等級制度、軍隊和永久統治者才開始出現，然後暴力和不平等才隨之而來。 對他來說，是政治家、科學家、哲學家和神學家向我們灌輸了人生而自私自利的信念，導致了長期的衝突、戰爭、不公不義。
老實說，我對這本書的期望頗高，只是讀完了整本書，個人覺得布雷格曼的說服力其實不高，因為他雖然舉了大量的真實案例，可是很明顯的，那都是經過挑選的，全書通篇都存在這種先射箭再畫靶的論述方式，布雷格曼不斷強調我們過去幾千年對人性的看法其實有誤，再尋找近代中能支持他的案例，他當然可以立於不敗之地。
《人慈》中有些案例，是殘酷戰爭中的人性光輝。遠的不提，單單就俄烏戰爭而言，我相信都能找到俄國士兵良善一面的案例，可是那對成千上萬的死傷平民的意義是？還有，《人慈》舉例二戰期間，英國和德國互相試圖用轟炸瓦解對方人民的意志力卻未曾成功。二戰可能離我們太遠，那俄國對烏克蘭平民的轟炸呢？沒錯，烏克蘭人也展現出高度的韌性，可是這只能說明那是面對敵人的勇氣，把它說成可以對人性樂觀，那死傷的平民只是犠牲品嗎？而支持國民在那樣的狀態下仍不至於動亂的心態如果是同仇敵愾的話呢？
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Ｚ世代報到元年！夢幻產業大公開：創意舞台比薪水更重要
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Z世代開始進入社會，對職場的想像和期待更重視成就感及發揮舞台。因此PChome也透過產學合作及實習生招募計畫提供年輕人發展舞台，分享企業經驗和資源，為電商產業帶來永續新血。
根據教育部統計，每年有超過20萬學生進入職場，今年更是首批00後，也就是Z世代首度進入職場。這群年輕人對於工作的想法跳脫傳統思維，認為工作首重成就感及發揮的舞台，也因此喜歡投入創意產業，如新創公司或是跟隨時代前進的品牌。
如根據微軟調查指出，Z世代重新定義「工作」的概念，由於傳統辦公室的文化和產業模式已經吸引不了他們，近62%的Z世代正打算創業或是投入新創產業。《富比士》專欄作家在「如何管理Z世代工作者」一文提出，Z世代對於工作價值已和過去不同，相較於升遷，給予創意、具挑戰性的任務以及即時的成就感回饋更吸引他們。
成長於數位時代，受創意鼓動爭相投入夢幻產業
Dcard是時下台灣青年著名的社交論壇之一，使用者高達500萬人。此平台以社群功能起家，讓學生能認識更多來自不同學校的朋友，此外Dcard也拓展觸角到電商平台、廣告等，透過論壇匯集大量Z世代年輕人，並運用Dcard大使分享合作產品，最後在平台上的電商進行販售。近來也在YouTube平台上發展許多特別企劃，如Dcard調查局、加班不孤單等單元，以Z世代年輕人的角度切入，也經營幕後工作人員及小編人設，讓Z世代看見Dcard工作者是如何發揮創意。Dcard一直打造青春、活力、校園的氛圍感，在近期的求職網調查中，也成為2022年新鮮人最心動工作之一。
中國電商品牌小紅書，是中國Z世代女孩討論度最高的平台，主要提供創作者分享影片或圖文。使用者在初始註冊時就能選擇自身的喜好，程式會依據消費者的喜好進行推送文章，並將選擇相同喜好的使用者，組成社群，聚集共同話題使用者，再透過創作者們各種經營方式，加上全方位的實測影片，貼近大眾生活，吸引觀看的粉絲轉化成消費者，透過影片下方的產品連結，直接導入小紅書中的電商平台，成功吸引Z世代年輕人加入。目前擁有近3億的註冊用戶，成為Z世代不可或缺的平台，也吸引許多Z世代年輕人成為內容產製者，發展出各式如短影片、購物筆記、口碑行銷等，不僅提供年輕人發揮的空間，也是中國年輕人前仆後繼想要投入的公司。
電商完整培訓計畫培育產業人才，逾2,000位Z世代搶進創意搖籃
電商產業也是Z世代爭相想投入的產業之一，跟著時事脈動及科技發展的變動性，有很多發揮創意的空間。台灣電商如PChome在創意發想上也提供年輕人舞台，像是今年時報金犢獎的得獎作品，就是來自於中原大學商設系的團隊。他們以PChome既有的心禮節為主題，規劃出「八月心禮節，好個星期8！」行銷案，將PChome的心禮節再進化！
今年進入第四年的PChome心禮節，是將八月的三個重要節日，父親節、七夕、中元節包裝在一起的節慶檔期，以行銷策略造節也奠定PChome的品牌印象。中原大學的團隊融入自己對社會的觀察，在八月心禮節加上流浪動物節及祖父母節，最後更回到送給自己的「愛自己吧！」既完整傳達心禮節的概念，更發展出自己的創意，獲得評審的青睞。電商提供舞台激發年輕人發揮創意，讓Z世代從「好喜歡這個品牌」到「好想成為這個品牌的一份子」，也想看自己天馬行空的想法體現在品牌行銷上，為產業界挹注新思維。
PChome看到年輕人大膽創新的優勢，持續培養年輕人的電商產業力，今年也持續擴大行之有年的實習生招募計畫，讓年輕人可以近距離接近實務，找到發揮應用的機會。根據PChome統計，今年共計收到1,800多份履歷，較去年更多了近2成，更囊括商管、財金、資管、外語及傳播等不同領域的學生，突顯Z世代年輕人把電商視為夢幻產業，而完整的企業編制和經營電商豐富的經驗，也吸引年輕人爭相投入夢幻企業。
除了持續提供Z世代年輕人產學銜接的機會外，PChome也希望藉由企業的優勢提供年輕人和專業人才更多開闊視野的機會，例如預計將於下半年啟用A7智慧物流中心，身為台灣首座高密度導入AI人工智慧技術與全自動化倉儲設備的物流中心，提供許多培養AI專才的機會。PChome近來也宣布將擴大招聘AI核心技術應用、AI創新服務應用、AIoT智慧運籌等三大核心領域的專業人才，同時提供「物流人才育成獎學金」，讓相關領域的年輕人有機會進到目前台灣最先進的自動化物流中心實習，接觸世界級的設備和技術並獲得獎學金，全力扶植年輕世代，為電商產業注入新血。
Z世代年輕人樂於擁抱創意與挑戰，不怕競爭，只怕沒有舞台可以展現，若企業能提供經驗和資源，將會相得益彰，也為產業永續帶來更多正面效益。
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