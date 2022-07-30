失戀不可怕，哲學諮商師教你如何用「PEACE法」走出情緒迷霧
我們想讓你知道的是
失戀並不可怕，令人擔心的是自己陷入反覆的情緒，想不開，也走不出來。面對這種思緒混沌，無法釐清自己的想法時，哲學諮商便是一個最棒的工具，帶你撥開迷霧，聽見自己真正的想法，進而幫你更認識自己。
文：黃立森（輔仁大學全人中心兼任助理教授、哲學諮商師）
你也曾因失戀而痛過嗎？失戀難免會讓人傷痛難過，但是你大家有沒有遇過一種狀況，明明沒有那麼喜歡對方，但分手後竟然悲傷到走不出情傷，這究竟是什麼原因呢？
失戀並不可怕，令人擔心的是自己陷入反覆的情緒，想不開，也走不出來。面對這種思緒混沌，無法釐清自己的想法時，哲學諮商便是一個最棒的工具，帶你撥開迷霧，聽見自己真正的想法，進而幫你更認識自己。
「我失戀了，因為心情不好，所以來嘗試看看哲學諮商.....」來談者A小姐進入到諮商室後，直接告訴我她的現況。這次諮商我採用PEACE法，透過PEACE法步驟詳細所以較適合哲學諮商入門者使用，我們來看看究竟讓A小姐困擾的原因是什麼。
- Problem（問題）
首先Problem（問題），來談者A小姐，因剛失戀心情不好所以來諮商。Problem重點在釐清「現象」與「問題」，如失戀便是現象並非問題，在與來談者對話的過程中問到若與對方復合對她來說是否可解決問題？來談者立刻說她也不想與對方復合，因為她知道與對方個性實在差太多，即便重新在一起只是回到無止盡的爭吵罷了。於是我請來談者好好思考這個事件中她真正在意的是什麼？她又到底為何而難過呢？
- Emotiom（情緒）
另外再進入Emotiom（情緒）的部份，我與來談者討論她當下的情緒，她先回應她感到悲傷，但想了一下她又覺得似乎不甘心的心情更多一些。最後她發現，她在意的原來是因為對方先提出分手，因此讓她感到不甘心而難過。
到此真正的「問題」便浮現出來，哲學諮商重點讓抽象的問題具體化，為何對方先提出分手會讓自我感到不甘心？經過討論後發現原來重點在這個事件會讓自己感到自我價值被否定，覺得自己是不好的人，而這才是讓來談者真正痛心的地方。
- Analysis（分析）
找到「問題」後開始進入第三個階段Analysis（分析）透過分析找出當下可行的處理方案，然而在這階段時來談者因了解情緒來源，於是較不會一直沈溺於悲傷中，心情也平靜多了。
回到「分析」這步驟上，我的諮商目的希望讓來談者確立自我價值，並且讓她了解自我的價值源於內在而非外人所評斷，與她討論的過程中，我與來談者更深入問到分手真正原因，來談者說：「『兩個人的價值觀完全不同，剛開始因為『「不同」』而感到新鮮在一起，熱戀期時還不覺得如何，等到熱戀期過後雙方開始沒有耐心於是經常爭吵』」。
我繼續問來談者：「會因為自己與對方意見不同而覺得自己是不好的人嗎？」來談者說：「不會，而且很多事情事後回想其實無關對錯好壞，不過是兩人做法不同罷了。」
我說：「若妳發現兩人分手是因為個性不合，而妳也說個性不合無關誰優誰劣，所以今天對方與妳分手，雖然比妳更早提出，但也不代表妳的價值從此遭到否定。」
這個結論並非是我直接加諸在來談者身上，而是順著她的思維雖歸結出來。來談者聽了後不否認這個結論，她說她可能需要好好想想，這次的諮商也在此告一段落。
- Contemplation（沉思）
第四個階段稱為Contemplation（沉思），一週的時間讓來談者好好將這次對話沉沈澱思考，哲學諮商目的就是帶給來談者一些新的思維，不過最後結果如何但一定可讓來談者開始有些新的想法。
一週後的會談，來談者特地跟我回饋這段時間她的一些心得，她發現過去她常不自覺將自己的價值架立在他人之上，所以心情也會跟著受到影響，雖然一時沒法馬上改變自己，但她會盡力調整自己，她告訴自己：「日後若遇到類似的事件，允許自己可以哭泣卻不可以因此感到絕望。」
- Equilibrium（平衡）
諮商最後的階段為Equilibrium（平衡）哲學諮商目的不在馬上改變來談者，但能讓來談者產生新思維，甚至自我發現改變的方向便是最好的結果，這也就是所謂的平衡。
一段感情的結束，一種關係的改變，帶給我們的往往不只是負面情緒，背後有時還藏有珍貴的禮物，讓我們能更認識自己，甚至能幫我們成為更好的自己。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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為什麼該替孩子選擇有機棉？營養師高敏敏「3招」挑對敏感肌衣物，毒物不殘留
我們想讓你知道的是
穿在孩子身上的衣服，除了品牌、版型、舒適度以外，別忘了注意染料及材質，尤其是敏感肌膚型的孩子，往往對於透氣性和有毒化學物質特別敏感。到底該如何挑選，才能好穿、時尚又親膚不致敏呢？
「媽咪，我的手好癢。」「衣服會一直黏在我身上，爹地，我好不舒服。」台灣夏天又濕又悶熱，最怕孩子身上穿的衣服不透氣，一不小心就會長濕疹，這一句句哀嚎幾乎是家長們的夢魘。
市售衣料百百款，選錯材質讓寶貝好難受
衣服是肌膚對外的第一層接觸，尤其是學齡前的孩子，肌膚往往非常敏感、脆弱，若是又不小心挑到含有致毒染劑的衣物，除了造成肌膚不適，誘發過敏現象，引起異位性皮膚炎，更有可能會致癌。因此，衣服的材質對於肌膚健康就扮演著相當重要的角色。
一般來說，挑選吸水性高、通透性佳的天然棉麻布料遠勝於人造化學纖維或混紡纖維，像是化學物質、溶劑、皂類、清潔劑、芳香劑等，含有化學染劑及螢光劑殘留的紡織品，都會對孩童的敏感肌膚造成刺激。
然而，現今世上約四分之一的農藥都用在棉花，但棉花只佔農產品的三成不到，換算下來，用在棉花上的農藥幾乎等同一般農產品的八倍；加上使用落葉劑加快棉花採收速度，殘留在布料上的化學藥劑也更容易造成敏感肌膚不適。
有機棉也有分好壞，100%天然有機棉親膚又安全
人氣營養師高敏敏分享，從第一胎開始她就相當重視小孩貼身衣物的品質和安全，「以前常看著朋友的小孩，每到夏天就抓著渾身癢，尤其台灣夏天又濕又悶熱，常常因為服裝透氣性不足一不小心就全身紅疹、發癢，看著就好讓人心疼。」
由於高敏敏的先生有過敏體質的遺傳基因，因此大女兒「小蜜瓜」一出生時，高敏敏就特別注意，「過敏通常都是從皮膚開始，且衣服是除了尿布以外，與寶寶接觸最長時間的物品，因此挑選衣服就得更嚴謹。」
高敏敏提到，有一次，她看見小蜜瓜身上出現莫名紅腫痕跡，「女兒一直抓腿、抓肚子，有時還會自己把衣服掀開來抓，整塊紅紅一片。」原以為可能是絨毛娃娃或其他過敏原造成，之後幾次穿到同一件上衣，小蜜瓜拼命抓癢的行為就會很明顯。「這才讓我意識到，原來不是材質摸起來舒服就沒有問題，往往是穿久了才會有感。」高敏敏指出，原來有機棉也是有分等級的，一般傳統有機棉，品質良莠不齊，所以造成布料容易破損，為了耐用進而混紡其他紗線，造成不夠親膚容易引起刺激與搔癢。
為了根絕大女兒身上的紅疹，高敏敏往後在挑選孩童衣物時，特別會挑選100%天然無毒有機棉的材質，其所製成的衣服更為舒適、透氣，更加親膚也不容易引起過敏反應，小女兒出生後，也比照辦理。
高敏敏三招挑對敏感肌衣物：挑材質、無車標、選剪裁
高敏敏建議，孩童的皮膚角質層薄，挑選衣物時，家長可多注意以下三點：
- 挑材質：挑選100%天然有機棉的材質，比較不容易刺激皮膚。
- 無車標：衣服標籤是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦，可挑選無車標衣服，或是買回來前先剪標。
- 選剪裁：避免過緊或有鬆緊帶的衣服，可選擇有立體剪裁者，除突顯衣服本身質感，也能增加穿衣的舒適度及透氣。
高敏敏提醒，若衣服材質有國際、國家毒物檢測合格標章更好，能避免選用到含有甲醛、人工染料、螢光劑等傷害健康的化學物質，不僅避免刺激皮膚，也可預防小孩接觸衣服時不會吃進毒素；另外，新衣服一定要洗過再穿，以避免接觸到毒化物殘留。
有機棉精品童裝bbc，舒適好穿又時尚
「我自己很喜歡baby baby cool的原創設計100%有機棉童裝，它同時符合我對於衣服要安全又好看的要求。」高敏敏說，bbc是台灣有機棉精品童裝，符合歐盟最高標準GOTS認證，確保有機紡織品從收獲、原材料、到加工，以及最後產品的包裝都符合環境與人道規範，同時在衣服領口、袖口、大腿處則以彈性織帶增加耐用度和美觀。
高敏敏提到，車標、鈕扣與拉鍊是不少人會忽視的挑選小細節，卻是造成皮膚物理性刺激的重點之一，「車標是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦；而鈕扣及拉鍊造成的金屬過敏案例也很常見，肚臍周圍容易有接觸性皮膚炎，而拉鍊若拉到頂端就會碰觸到下巴。」BBC使用進口副料、無鎳無重金屬的訂製扣子，衣服設計上沒有車標，穿起來也不會有異物感。
最讓高敏敏情有獨鍾的一點是，bbc採用3D立體剪裁，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，強調線條與比例，每件樣衣都經過孩童試穿並修改多次才可完成，「合身舒適又兼具美感，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，小蜜瓜穿起來合身舒適又可愛，看她穿得舒適不抓癢，我也安心很多。」bbc有適合長期穿搭的經典款式和品質，不論送禮自用都相當和宜大方。