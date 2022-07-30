失戀不可怕，哲學諮商師教你如何用「PEACE法」走出情緒迷霧

文：黃立森（輔仁大學全人中心兼任助理教授、哲學諮商師）

你也曾因失戀而痛過嗎？失戀難免會讓人傷痛難過，但是你大家有沒有遇過一種狀況，明明沒有那麼喜歡對方，但分手後竟然悲傷到走不出情傷，這究竟是什麼原因呢？

失戀並不可怕，令人擔心的是自己陷入反覆的情緒，想不開，也走不出來。面對這種思緒混沌，無法釐清自己的想法時，哲學諮商便是一個最棒的工具，帶你撥開迷霧，聽見自己真正的想法，進而幫你更認識自己。

「我失戀了，因為心情不好，所以來嘗試看看哲學諮商.....」來談者A小姐進入到諮商室後，直接告訴我她的現況。這次諮商我採用PEACE法，透過PEACE法步驟詳細所以較適合哲學諮商入門者使用，我們來看看究竟讓A小姐困擾的原因是什麼。

Problem（問題）

首先Problem（問題），來談者A小姐，因剛失戀心情不好所以來諮商。Problem重點在釐清「現象」與「問題」，如失戀便是現象並非問題，在與來談者對話的過程中問到若與對方復合對她來說是否可解決問題？來談者立刻說她也不想與對方復合，因為她知道與對方個性實在差太多，即便重新在一起只是回到無止盡的爭吵罷了。於是我請來談者好好思考這個事件中她真正在意的是什麼？她又到底為何而難過呢？

Emotiom（情緒）

另外再進入Emotiom（情緒）的部份，我與來談者討論她當下的情緒，她先回應她感到悲傷，但想了一下她又覺得似乎不甘心的心情更多一些。最後她發現，她在意的原來是因為對方先提出分手，因此讓她感到不甘心而難過。

到此真正的「問題」便浮現出來，哲學諮商重點讓抽象的問題具體化，為何對方先提出分手會讓自我感到不甘心？經過討論後發現原來重點在這個事件會讓自己感到自我價值被否定，覺得自己是不好的人，而這才是讓來談者真正痛心的地方。

Analysis（分析）

找到「問題」後開始進入第三個階段Analysis（分析）透過分析找出當下可行的處理方案，然而在這階段時來談者因了解情緒來源，於是較不會一直沈溺於悲傷中，心情也平靜多了。

回到「分析」這步驟上，我的諮商目的希望讓來談者確立自我價值，並且讓她了解自我的價值源於內在而非外人所評斷，與她討論的過程中，我與來談者更深入問到分手真正原因，來談者說：「『兩個人的價值觀完全不同，剛開始因為『「不同」』而感到新鮮在一起，熱戀期時還不覺得如何，等到熱戀期過後雙方開始沒有耐心於是經常爭吵』」。

我繼續問來談者：「會因為自己與對方意見不同而覺得自己是不好的人嗎？」來談者說：「不會，而且很多事情事後回想其實無關對錯好壞，不過是兩人做法不同罷了。」

我說：「若妳發現兩人分手是因為個性不合，而妳也說個性不合無關誰優誰劣，所以今天對方與妳分手，雖然比妳更早提出，但也不代表妳的價值從此遭到否定。」

這個結論並非是我直接加諸在來談者身上，而是順著她的思維雖歸結出來。來談者聽了後不否認這個結論，她說她可能需要好好想想，這次的諮商也在此告一段落。

Contemplation（沉思）

第四個階段稱為Contemplation（沉思），一週的時間讓來談者好好將這次對話沉沈澱思考，哲學諮商目的就是帶給來談者一些新的思維，不過最後結果如何但一定可讓來談者開始有些新的想法。

一週後的會談，來談者特地跟我回饋這段時間她的一些心得，她發現過去她常不自覺將自己的價值架立在他人之上，所以心情也會跟著受到影響，雖然一時沒法馬上改變自己，但她會盡力調整自己，她告訴自己：「日後若遇到類似的事件，允許自己可以哭泣卻不可以因此感到絕望。」

Equilibrium（平衡）

諮商最後的階段為Equilibrium（平衡）哲學諮商目的不在馬上改變來談者，但能讓來談者產生新思維，甚至自我發現改變的方向便是最好的結果，這也就是所謂的平衡。

一段感情的結束，一種關係的改變，帶給我們的往往不只是負面情緒，背後有時還藏有珍貴的禮物，讓我們能更認識自己，甚至能幫我們成為更好的自己。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航