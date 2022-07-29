富邦人壽全新企業永續主張「Stay Young」 廣邀大眾一起翻新時代，從「球給志傑」到「志傑給球」 內藏彩蛋網友熱烈討論引起迴響

面對正在飛速改變的世界，若想創新時代，除了要在心態上保持對事物的熱情和好奇，更需要不斷翻新思考，才能持續隨著趨勢脈動前行，和團隊、和環境一起保持年輕！富邦人壽以全新企業永續主張「Stay Young」為主題推出品牌廣告（註1），影片累計已突破400萬線上觀看人次，內容以「永續」為核心連結「人」與「環境」，引發民眾共感與熱烈討論，並促動社會大眾省思年輕的意義。

有眼尖網友發現，富邦人壽品牌廣告影片藏有大彩蛋，跨界邀請到今年籃壇雙冠隊伍球員擔綱演出，包括甫衛冕P. LEAGUE+總冠軍的臺北富邦勇士籃球隊林志傑，以及勇奪UBA大專籃球聯賽男子組二連霸的政大雄鷹籃球隊隊長林彥廷，跨世代攜手透過傳球上籃動作演繹「傳承」意涵，球場上同時也有多位活力充沛的中壯與高齡球友，盡情揮灑汗水、展現年輕；另一方面，富邦人壽倡議河川與水資源保育、推動川廢快篩調查，致力使台灣溪流Stay Young！

什麼是年輕？年輕又是什麼young？富邦人壽積極發揮綠色金融影響力，守護自然環境、關懷失智高齡且推廣運動活力，透由行動全面展現「Stay Young」。回歸到你我身上，每個人的年輕哲學各不相同，對於富邦人壽總經理陳俊伴而言，「不向機會say no」是Stay Young的最佳對策，隨著年紀、經驗不斷積累，環境與習慣漸漸固定下來，我們反而會有越來越多的侷限，惟有打開胸襟迎接挑戰、汲取多樣想法，全力把握住每個機會，展現年輕心態。

人才傳承共融，期待讓不同世代同在

世界一直在變，新舊世代也不斷更換，富邦人壽認為人才是企業發展的重要因子，惟有實踐「人才永續」才能創造「企業永續」，企業長期專注人才育成，打造優質的工作環境，持續開辦創新且多元的專業課程，並加強實務訓練、營造風險控管與公平待客之工作意識，陪伴同仁締造不同職涯階段的成功，同時也關心員工健康與安全，從工作與生活支持員工邁前，已連續12年成為全台財金保險系所學生最嚮往加入之首選企業。

不僅打造無後顧之憂的工作環境，人與人的交流互動也是富邦人壽所重視的，「傳承」是企業發展的重要元素，其意義來自於跨世代間的友好交手，富邦人壽期待傳達無論年紀、不分世代，只要從內到外保持「年輕力」，就能共同翻新時代，創造更美好的未來！

綠色永續行動，謙卑學習與大地同行

與生活密不可分的自然環境，我們能從細微處著手，向大地學習生生不息，富邦人壽推動多項綠色減法行動，以行動減輕地球負擔，讓大地保持年輕；另外，在國際ESG浪潮之下，富邦人壽更全力推動綠色金融，從投資到採購、從倡議到行動，發揮企業綠色影響力，六年來企業綠色採購金額已累積達4.4億元，去(2021)年整體綠色投資金額更超過1.89兆元，持續號召合作廠商、投資人、消費大眾重視綠色永續，奪下「亞洲企業社會責任獎」和「台灣永續投資獎」等國內外多項肯定。與此同時，富邦金控亦榮獲《Sustainalytics》永續績效評比全球保險產業第一，以及國際財經雜誌《機構投資者》（Institutional Investor）年度亞洲最佳管理團隊全亞洲保險業亞軍，ESG成就勇冠台灣金融產業。

富邦人壽亦率台灣企業之先，與荒野保護協會攜手於台中烏溪、新竹頭前溪以及雙北的淡水河，推動「河川廢棄物調查」，鼓勵員工投入培訓，擔任全台川廢調查和保護的企業志工，並聯合經濟部水利署河川局、台灣師範大學、東海大學、逢甲大學、高雄科大、中原大學、輔英科大等產官學共同保育河川、推廣源頭減塑。

年輕從我發聲，多名KOL熱情響應

Stay Young是我們持續追求的狀態，富邦人壽提出此企業永續主張之際，亦將於7月29日（五）推出社群互動活動「年輕 由我發聲」（註2），邀請大家一起成為年輕代言人，以實際行動展現屬於自己的年輕心態，分享發生在自己身上的年輕體悟；活動獲得多位知名KOL熱情響應，除了富邦勇士和富邦悍將明星球員外，國民阿嬤陳淑芳、熱血主播徐展元、這群人茵聲、雞史夫婦史丹利&Gigi、御用典禮主持人賈培德、犀利影評人膝關節等也都紛紛獻聲，想知道他們獨到的年輕哲學嗎？歡迎大家一起參與「年輕 由我發聲」，加入年輕行列，大聲說出發生在你我生活的年輕故事。

在隨時都有新事物發生的今天，「年輕」無關乎年紀與資歷，而是我們應該保有的心態，唯有張開雙手擁抱，把每一天都活得比昨天更年輕，才能讓自己和世界Stay Young！

註1：富邦人壽Stay Young品牌廣告影片：https://www.youtube.com/watch?v=PpwfXLGMCn0

註2：「年輕 由我發聲」社群互動活動資訊，請鎖定FB「富邦人壽是怎young」。