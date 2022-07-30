中國爆紅短片《二舅》，是為「偉人習近平」精心包裝的三連任競選綱領
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一部講述鄉下殘障人士「二舅」的人生故事的短影片火了，同時引發激烈的爭論。時評人長平指出，牆內討論有意無意忽略的部分，是這個影片中的政治話語。
文：長平（中國資深媒體人、時事評論作家，六四記憶・人權博物館總策展人，現居德國）
一部講述鄉下殘障人士「二舅」的人生故事的短影片火了，不僅在B站熱播榜名列前茅，而且得到官媒和其他官方喉舌的肯定和推薦。在影片中，二舅和姥姥都是活人，但是沒有讓他們講一句話。講述他們故事的「外甥」，也沒有在影片中現身，只有一個畫外音。
在這個畫外音的講述中，二舅小時候遭遇醫療事故，未能得到救治，落下終身殘疾；但他沒有辦下殘疾證，也就是說從來沒有享受本來無多的社會福利，靠自學木工和修理技術維生；姥姥也沒有老年福利，生活艱難，曾經尋求自殺；二舅的養女寧寧小時候兩次被拋棄，長大之後也靠殘疾養父掙錢買房。儘管如此，講述者卻宣稱二舅是幸福的人，生活中充滿快樂，「開心得要死」。
這是一個身殘志堅、樂觀向上的勵志故事，很多網友受到感動並不讓人感到意外。與此同時，故事的真實性和主題導向都受到質疑。批評者指出，這是一種苦難美學，宣揚苦難塑造美德，困境磨礪人生，永遠不要怨天怨人，而是感謝生命的所有饋贈。
苦難美學古今中外都有，但是在當下中國更有特別的性質。首先，所有的文字和影片都會遭到官方嚴格審查，更不用說官方媒體和喉舌的推薦影片了。果然，網友很快發現，排在影片「創作團隊」首位的，不是「外甥」（扮演者）「衣戈猜想」，而是「新華社」。網友的截圖訊息可見，新華社被標識為「UP主」，而「衣戈猜想」是「參演者」。
其次，在苦難美學中，與命運抗爭也包括對社會不公的反抗。但是，在二舅的人生故事中，人們讀出的是隱忍和順從，「命苦不能怨政府，點背不能怨社會。」正如網友@LOOK1203總結說：二舅承受了整個社會和家庭對他的不公與冷漠，無追責的醫療事故，城鄉不均衡發展的盤剝，社會救濟的缺失、養老福利的空洞，二舅稀里糊塗悲苦的一生，就被那個自稱活在充滿機遇社會的年輕外甥宣布人生勝利了。
「他公平」從何說起？
牆內討論有意無意忽略的部分，是這個影片中的政治話語。其中最典型的一句是：「改革開放很好，他也好。為什麼呢？二舅說：他公平。」
「他」是誰？毛澤東。
誰都可以看得出，二舅的腿殘廢了。但是，他卻沒有能夠辦下殘疾證。面對如此不公，二舅拄著枴杖去了北京——卻不是去上訪，而是去毛主席紀念堂，去看看「他」。
按照影片中二舅的年齡推算，他的醫療事故正是發生在毛澤東時代，沒有及時辦下殘疾證也是在那個時代，不知道「他公平」從何說起？研究表明，社會控制越是嚴厲，腐敗和不公越是容易發生。但是，「毛澤東時代更公平」已成為懷舊者成功的話語建構。
大量的懷舊者對現實表示不滿甚至憤怒，像二舅這麼高瞻遠矚，對歷史前後貫通的人，倒是還有一個，那就是習近平。2013年1月，習近平提出了著名的「兩個不能否定」論，即「不能用改革開放後的歷史時期否定改革開放前的歷史時期，也不能用改革開放前的歷史時期否定改革開放後的歷史時期」。如果有誰敢否定，那就是在搞「歷史虛無主義」。
習近平在那次講話中還提出，「如果當時全盤否定了毛澤東同志，那我們黨還能站得住嗎？我們國家的社會主義制度還能站得住嗎？那就站不住了，站不住就會天下大亂。」
二舅對此心領神會，而且在幾十年前就為迎接「黨的二十大」勝利召開做好了准備。影片的結尾，是二舅幾十年前抄寫在筆記本上的「毛主席語錄」：下定決心，不怕犧牲，排除萬難，去爭取勝利。
作為二舅的同齡人，習近平也一定沒有少抄寫這句著名的語錄。他也正在又一次將這句話付諸實踐：排除萬難，去爭取連任。
「改革開放很好，他也好」，也就是「鄧小平好，毛澤東也好」。二舅沒有點穿的意思是，把兩個「偉人」融為一體的人豈不更好？這個人就是習近平啊。
這就是習近平爭取連任的「競選綱領」。二舅怎麼知道這麼多呢？因為他不被允許說話，而是由「生在一個充滿機遇時代」的「外甥」代言。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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