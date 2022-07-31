南京玄奘寺「供奉日本戰犯」牌位爭議，充滿中國人在無神論教育下對宗教認知的荒誕

中國南京「吳啊萍事件」

日前中國發生了一起沸沸揚揚的「供奉日本戰犯」事件。有人在7月21日在網上貼出自己在今（2022）年2月拍攝的圖片，指南京的玄奘寺「供奉」了幾個南京大屠殺時日本戰犯的「牌位」，包括谷壽夫、松井石根、田中軍吉和野田毅等人，「供奉人」為「吳啊萍」，還說他們是她的「友」。

在南京大屠殺城市「供奉」戰犯「牌位」，這還了得？中國整個輿論和社交媒體瞬間沸騰，指責「吳啊萍」數典忘祖。

有人認為「吳啊萍」一看就是化名，很可能是日本人，還說一個「牌位」要三、五萬人民幣，六個牌位要30萬人民幣支出，能出得這筆錢的很可能不是個人「犯罪」，而是一個龐大漢奸組織和日本特務的陰謀，目的在於否定大屠殺歷史，挑戰民族尊嚴，傷害中國人民感情，對中國進行潛移默化的文化洗腦。寺院被認為是幫凶，主持和負責登記的和尚被查辦。公安機關介入偵查。

風暴還擴大到「反精日」（精神日本人，即中國的日本文化愛好者，特別是動漫愛好者），原先各城市準備的動漫節「夏日祭」也紛紛在網路抵制下被叫停。一些人還說，舉辦夏日祭的城市在地圖上連成線，「正好像日本地圖」，更坐實了「有預謀的文化侵略」的陰謀論。

結果幾天後，中國公安機關宣布案件偵破。原來「吳啊萍」真有其人，還是真名，她只是一個普通的醫院護士，後來信佛出家。

她之所以「供奉」這些人，是因為長期做噩梦，失眠焦慮，認為自己被這些鬼魂纏身，所以在2017年底寫黃紙到玄奘寺超渡他們，希望他們不再纏著自己。至於費用每人每年100元，六人五年只有3000元，遠遠不是所謂20萬。至於紙上寫「友」也只是因為寺院只有「親人」和「友」兩種選擇，既然不是親人，就只能是友了。

無論如何，「吳啊萍」在電視上認罪（面上有打格子），哭著請求人民原諒。公安機關則說她「嚴重違背了佛教揚善懲惡的教義教規，嚴重破壞公共秩序，嚴重傷害民族感情，造成惡劣社會影響，涉嫌犯尋釁滋事罪。」寺院和南京宗教組織也因此被嚴查處罰。

儘管這些處罰非常嚴厲，但和廣大中國網友要「揪出一大批精日團夥」相比，這個「精神有問題的人的個人犯罪行為」，顯然是一個反高潮。中國網友一下子有「大錘打在空氣上」的感覺。

這件事充滿荒誕無聊。

經過中共多年統治，特別是文化大革命，中國人普遍嚴重缺乏對宗教的正確認識。還有異域色彩的宗教如基督教和伊斯蘭教就不用說了，就連已經本土化的佛教也一樣不了解。

其實，一開始貼出的圖片就看得出，那些根本不是什麼傳統意義上的「牌位」。傳統意義上的牌位是東亞傳統禮儀和習俗中，用以祭奠列代神明、聖賢、祖宗及亡者的木牌。顧名思義，是一塊硬質地的「牌」，後來有很多不同材料做成的牌位，但硬質地這個屬性自始至終都沒有變。而且字是直接寫在或者是刻在牌上的。這種正式的牌位，是用於「供奉」的，即享受祭品和崇拜的。

牌位不是佛教的原產物，早在佛教之前，中國就已有這樣的牌位制度，應該說是儒家文明的一部分。反而是佛教吸收了這種傳統後的本地化的產物。中國後來的道教也有這類的牌位。中國人喜歡「滿天神佛」，於是到最後牌位就成為普遍文化，無論祠堂還是各類宗教場所都使用。但這種牌位表示尊崇的意思，在不同場所都基本是相同的。

相反，玄奘寺中圖片所示的，只是一張寫著人名的黃紙放在一個玻璃盒子中。這種叫做「往生牌位」，是佛教的特產或原產。與之相對應的還有用紅紙寫的「長生牌位」，同樣也是佛教的特產或原產。

牌位、長生牌位、往生牌位之間的區別非常明確。除了以上所說的起源、質地、顏色之外，牌位和往生牌位都是給死人的，長生牌位是給生者的。牌位代表對死者的追思和尊崇，長生牌位代表給生者祈福，這兩者都可以用「供奉」的字眼。

往生牌位的目的是「超渡」而不是「供奉」，在道教和民間宗教的對應版本就是「做功德」。意思是幫死者消除罪孽，讓死者可以早日投胎輪迴。在佛教看來，無論死者是好是壞，都有被超渡的權利。否則惡鬼冤鬼留在世上，不但自身無法重新做人，還會為禍人間。

中國大部分網友對此毫無認識，把往生牌位當作牌位，把超渡當作供奉，於是完全扭曲了吳啊萍這種行為的目的，以為她是尊崇戰犯。對吳啊萍來說，真是無妄之災。

其實，那些無知的人，只要親身到中國廟宇中去一趟，就知道這種長生牌位是常見的操作，每人每年100元也是常見的價錢。只要給了錢，在黃紙上寫下名字，交給負責登記的僧人，僧人就會幫你把紙條裝進盒子處理。玄奘寺的盒子是較為正式的，還能擺在架上。有的寺院沒有這麼大，紙條可以放在錦囊中，用繩子吊起來一排。

以上這些知識並不深奧，到過寺院的都應該有基本概念。如果在香港，看港產片和港劇，也都有這樣的知識。但在中國大陸，由於無神論教育和文革期間對中國宗教傳統和民間習俗的斷代性衝擊，大部分人就缺乏這樣的常識。

日本靖國神社｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

這種對宗教的無知也反映在國際關係上。比如，日本靖國神社的所謂「供奉戰犯牌位」，是日本神道教的儀式，其實就和中國人心目中的「供奉」不是一個概念，也和佛教的輪迴概念不一樣。

神社根本就沒有「牌位」，只有一本寫滿人名的冊子，叫「靈璽簿」。在神道教的觀念中，所有死者都叫做「神」，無論好壞，在世的事情都成為過去。在同一個地方祭祀的死者（寫在同一本冊子上的人）的靈魂就混為一體。而且死者無論好壞都有被祭祀的權利（這點倒是和佛教往生概念中的權利觀很相似）。