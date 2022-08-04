【專訪】法律白話文《公民不盲從》編者李柏翰：人權基礎讀本是讓你好好吵架的工具
我們想讓你知道的是
新書《公民不盲從》裡，李柏翰重新梳理、改寫過往文章，「坊間許多關於人權的書籍比較艱澀生硬，這本書像了解人權的基礎讀本，用故事結合《世界人權公約》三十條內容，想了解人權，不妨先從這本著手。」
文：愛麗絲
「要說真心話對吧？」法律白話文運動（Plain Law Movement）資深編輯李柏翰笑著回憶，起初自己讀法律不過是因成績、排名和想離開家裡的考量，大學時對財法相關科目也提不起興趣，「當時總覺得法律是一套，現實社會與權力政治又是另一套。」
學法律以學原則為起點，除了熟讀法律原則，還得花大把力氣裝備自己上法院的能力，「但一旦上法院，就表示產生法律爭端，這其實是少數且例外的情境。」李柏翰認為，「上法院」其實是大多數人生活裡少見的例外，比起費盡心思研究例外，他想深入理解的，其實是平凡無奇的日常，卻也是讀法律系不會回答的問題。「我好奇的是，人為什麼願意遵守法律？法律的治理對象是誰？他們是否有被成功治理？又是哪些人想治理這群人？為什麼？」以法律作為治理工具，各式各樣的人都在被治理，「那些『非例外』都是很有趣、值得被探討的。」
直到接觸國際法、國際組織、人權、社會學、性別研究等領域後，李柏翰才得以用全新視角看待法律，探討如何解釋法律與現實間的落差。如今，李柏翰任職台大，於公共衛生學院健康政策與管理研究所開設課程。相較成為執業律師、法官等「用法律處理法律」，李柏翰謙稱自己做不來，而學界倒給予他空間，允許自己用不同角度看法律，「如果不擔任教職，我也許會去NGO，或仍繼續與學術圈類似、編輯等工作吧。」
人權基礎讀本是讓你好好吵架的工具
對李柏翰而言，書寫文章、編輯工作絕不陌生——那正是他於法律白話文運動中扮演的角色。
李柏翰與法律白話文運動創辦團隊是學長學弟關係，曾一起打國際法模擬法庭的辯論比賽。起初，李柏翰僅單純投稿國際法、人權相關文章，而後受邀成為編輯，自他2015年至英國攻讀博士，到2020年返台投入教職期間，更擔任總編輯角色，替網站上每篇文章把關。「博士研究生活是很苦悶的，在國外也常覺得與台灣脫節，是因為法白才讓我能一直跟上台灣時事脈動與社會議題發展。」法律白話文運動生於318太陽花學運世代，後318時代的快速變動，讓李柏翰深知自己必須時刻緊跟。
「教課與寫文章的感受是很不一樣的，」如今教學時，學生給李柏翰的反饋是即時且直接的，但網路上的文章，有時當下點擊不高，卻在議題浮上檯面時受熱烈轉載。李柏翰以2016年一篇〈真的好想要WHA邀請函…有意義參與國際組織，是為了「有意義」還是為了「參與」？〉文章為例，當時該篇文章討論度不高，但在疫情期間台灣仍未收到世界衛生大會（WHA）邀請函時，該文章便受高度關注與討論。
現下李柏翰將大多數的時間投入教職與研究，課堂上竟不乏見到學生使用似曾相識的文章。「看到學生論文引用法白的文章，其實我第一個念頭是：『網路的文章怎麼可以當引用資料呢？』」李柏翰笑著說，但在論文裡出現法律白話文運動的產物，也代表指導教授、學生認可其可信度，「有時課堂討論學生也會使用法白的東西，這更督促我們必須秉持初衷做好內容。」
2021年，法律白話文運動以憲法為主軸，出版《憲政熱映中》後，李柏翰一直想著是否哪天能以人權為主題，重新收攏相關文章，恰巧出版社以相同概念提案，「原本他們是請我推薦合適作者，但這正好是我想做的事，一拍即合，就讓我來做吧！」新書《公民不盲從》裡，李柏翰重新梳理、改寫過往文章，「坊間許多關於人權的書籍比較艱澀生硬，這本書像了解人權的基礎讀本，用故事結合《世界人權公約》三十條內容，想了解人權，不妨先從這本著手。」
《公民不盲從》重新詮釋過往文章，文章被集結成書後更長出新的面貌，「我們可以看到不同條文、故事間的關聯性。」在書裡，李柏翰特意在每章結尾加上思辨討論區塊，提出各章延伸的討論問題與可參考資料，「畢竟讀者讀完各章可能會覺得，這也太理所當然了吧？」讀完書，李柏翰更希望讓讀者嘗試批判思考，試想自己將如何回答延伸題目。
「事實上，很多問題是倫理上的困難，那是沒有標準答案的。」或許沒有標準答案，但我們總得學會完善邏輯，用自己的方式思考、論述一套合理想法。「我希望這本書是幫助大家好好吵架的工具，」李柏翰笑著定位《公民不盲從》的角色，「知道你自己為什麼生氣？要怎麼解決、討論，這是我希望這本書能做到的。」這似乎也如同近年來法律白話文運動的角色挪移，「我覺得2019年前的法白，像法治教育推廣的平台，但慢慢地，法白轉變成一個讓大家『有道理地對話』的平台。」
「覺得奇怪」不該是剝奪人權的理由吧？
不同世代間的溝通，或許正是需要「有道理地對話」的修羅場之一。談及自身經驗，李柏翰笑稱父親是自詡為進步的人，「只要告訴他這是進步的思維，我爸就能接受，甚至會假裝自己原本就是這麼想的。」不同於父親，李柏翰以「接地氣」形容母親，她總有許多和李柏翰互斥的想法，「但仍是好溝通的，我就想像她是幫我田野調查，收集街坊鄰居不同立場，給我反饋，讓我知道自己能怎麼調整論述。」
李柏翰進一步說明，比起部分出於宗教因素，認為特定議題是道德上的錯誤，許多長輩只是對不熟悉的事物而持保留態度，「這還算是好溝通的，畢竟人面對不熟悉的事物總想先保持距離觀察，萬一未經溝通就一再逼近，是會讓長輩恐懼、甚至生氣的啊。」這麼想來，不少長輩一開始對同性婚姻議題的反饋倒還不算意料之外。
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台灣人偏好的威士忌風味？甜美風味是大宗，帶果香、蜜香風味威士忌男女皆愛
我們想讓你知道的是
台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
每年近800億元規模的台灣酒類市場中，威士忌最是一大重點。然而，近年來品醇族群結構的變化，加上酒友們對風味的求新求變，不少品牌開始尋覓下一個令人沈醉的風味。未來台灣威士忌市場主流，將吹向哪種風味的酒品呢？TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
根據蘇格蘭威士忌協會公佈的2021年國際出口市場表現報告，台灣這個僅2300萬總人口的市場，一年竟進口了將近新台幣85億元的蘇格蘭威士忌，在全球排名第三。若再加上日本、美國等其他產地的酒品，統計資料也顯示全年威士忌市場消費總金額約550億新台幣，台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。
三分之一女性愛好者 有力影響威士忌市場風潮
根據TNL Research關鍵議題研究中心於7月11~12日，針對年齡分布於30歲以上ShareParty會員所進行的「威士忌品飲習慣調查」，分析376份有效回收問卷之後發現，40.9%受訪者有品飲威士忌的習慣，且男女比例已達逼近2：1之譜，顯見女性在威士忌同好族群中已成長至三分之一的比例，其風味喜好必將更具市場聲量。
然而，再進一步詢問關於威士忌風味的偏好，倒是能從中一窺在男女族群上的異同處。台灣民眾近年來普遍偏好風味較為甜美、順口易入喉的威士忌，而兼具有果香者獲得最多受訪者的喜愛（57.4％），其次則是帶有蜂蜜風味之酒品（36.3％）。至於較具獨特個性的煙燻風味，訪問後倒是出現了35.9％男性喜愛，但僅有14.5%女性能夠接受的明顯差異。
提到風味甜美的威士忌，深諳威士忌的酒友們，腦海中必然會浮現百富單一麥芽威士忌的名稱。百富的傳奇首席調酒師大衛史都華（David C. Stewart），運用將近60年的經驗和深厚的製酒工藝，讓標誌性的「香甜蜂蜜」風味在每一款百富威士忌中都有一致但又獨特的展現。而大衛史都華更令人讚賞不已的，是他於1980年代所發明的「過桶」（Cask Finish）工藝：先將威士忌置於傳統橡木桶中熟成若干年後，再移至另一種橡木桶進行第二次的熟成，而二次熟成的時間並非定數，全靠大衛史都華帶領團隊的耐心定期監控，直到風味達到標準之後方才進行裝瓶。40年來運用「過桶」工藝，百富將酒廠經典的蜂蜜、香草基調，變幻出多樣的迷人風貌，因而廣受全球消費者歡迎。
私聊聚會 最是品飲威士忌的好時機
關於最適合享飲威士忌的生活情境，則有近七成（68.8％）受訪者鍾意於私人會所或家庭聚餐時，與三五好友共享黃金酒液，其次還有「商務應酬場合」（35.9%）及「餐廳等公開場合聚會」（35.6%）成為品飲威士忌的常見場景；也有超過三成（32.8%）受訪者鍾愛與另一伴在家中親密啜飲。
若要在私聚餐會上品飲明顯具有果香風味的威士忌，百富12年雙桶DoubleWood是威士忌愛好者的首選之一。百富首席調酒師大衛史都華精選首次裝桶之Oloroso雪莉桶，陳放9個月過桶的百富12年雙桶單一麥芽威士忌，從1993年販售迄今已近30年，為百富的最經典酒款。此外，百富酒廠歷史上推出的第二種過桶酒款：百富21年波特酒桶PortWood威士忌，經長時間窖藏熟成，醞釀極具深度的風味，是百富獲得首獎最多，也是首席調酒師大衛史都華個人最愛的酒款之一。
首創過桶工藝 讓百富威士忌在甜美蜂蜜風味上 更增添多變的層次
最後，綜合分析威士忌市場的主流風味，果香、蜂蜜、煙燻和花香是台灣民眾鍾愛的四大風味。然而，想要品飲這四種風味，藉由百富首創的過桶工藝，體驗品牌經典的香甜蜂蜜風味之餘，如果想要體驗熱帶水果的果香，就可選擇百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌。過桶加勒比海蘭姆酒桶（Rum）的金黃酒液，先帶來熱帶水果、熱帶香料及太妃糖的香氣，再引出香草、橡木桶甜味，口感濃厚圓潤，餘韻柔和且綿長。若是喜歡煙燻泥煤風味，百富故事系列14年泥煤週威士忌是個很好的選擇，溫和的煙燻泥煤融合著細緻奶油蜂蜜氣息與淡雅花香調，品飲時還能感受到些微的柑橘和橡木氣息，猶如天鵝絲絨般的滑順飽滿口感，加上引出水果香氣的尾韻層次變化，怎會不讓人念念難忘。
近來領先全球、在台首發上市的百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌，是百富首席調酒師大衛史都華的最新傑作，先在美國橡木桶陳年16年，再經由法國皮諾甜酒桶二次熟成，讓百富的蜂蜜甜香層疊出更多層次感，不僅讓品飲者能嗅聞到美妙平衡的蓮花與天竺葵花香，更有蜂蜜基調和細緻蜜餞、嫩薑辛香，加上清爽順口的尾韻，豐富感受、很是令人著迷。
一心一藝，百富持續以「過桶工藝」在標誌性的香甜蜂蜜風味之上，尋找新的可能。相信只要曾感受過桶工藝的魔幻般奧妙，肯定會為台灣日益增長的威士忌愛好者族群，開拓出更為寬廣多元的嗅味覺體驗疆域。
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