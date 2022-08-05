《東台灣頭頸癌診治專家》：「我想到兩個小孩還那麼小……我就要死了……」

文：吳宛霖、陳培榕

永遠不要放棄希望

黃金榮是吉安鄉清潔隊的員工，負責管理清潔隊的機具與財產。他原本是新竹人，後來住在花蓮的當兵同梯好友介紹妹妹給他，他為了贏得美人心，一九八七年退伍、一九八九年就來到花蓮。到了一九九四年，他結婚成家，與太太生了兩個小孩，家庭非常幸福美滿。

在加入清潔隊之前，黃金榮做過很多工作，早期經營水果批發，必須常常漏夜從屏東的產地運載整批水果到北部販賣，怕開夜車會打瞌睡，他總是會吃檳榔提神，於是就養成了嚼食檳榔的習慣，平均一天大概會吃到三十顆之多。

黃金榮雖然知道嚼食檳榔不好，但「我就是覺得自己不會這麼倒楣。」他記得有一次帶著家人到北部醫院探病，在醫院走廊上，兒子指著其中口腔癌的照片跟他說，「爸爸，你看口腔癌這麼嚴重，趕快戒掉啦！」黃金榮那時悻悻然地對兒子說：「才一萬分之一的機會，不會那麼『衰』啦！」

兩年後，二○○七年冬天，他就發現自己右側的舌頭破掉，最初不以為意，覺得嘴破大概都一個星期左右就自己會好，但這次的破皮，已經過了兩個星期都沒好了……雖然不會痛，但感覺就是有一個很深的洞往下鑽一樣，他又去藥房買了廣告做很大的中藥粉自己噴在傷口處，但還是沒有起色。

黃金榮心裡隱隱覺得不妙，「我就鴕鳥心態，但其實心裡很害怕！」他沒有去耳鼻喉科檢查，而是到牙科掛號，心想可能是牙齒磨到舌頭，導致舌頭破皮。牙醫師一看，委婉地對他說，「你這傷口看起來應該要去大醫院檢查，如果真的檢查沒有問題，我再幫你把牙齒磨平。」

黃金榮一聽更加害怕，找了鄉公所的同事求助，同事的先生也曾罹患口腔癌，同事一看他的狀況，馬上幫他掛慈濟醫院的門診，黃金榮清楚記得，當時是上午十一點的門診，是李家鳳醫師幫他看診，李家鳳醫師檢查完，立刻幫他安排下午四點切片檢查，並告訴他一個星期後再回醫院看檢查結果。

結果才第三天，李家鳳醫師就打電話給他，要他先回醫院看檢查報告，讓黃金榮內心更是忐忑不安。他與太太趕去醫院後，確定切片結果是惡性腫瘤。李醫師要他趕快接受治療，要幫他安排檢查。黃金榮只感到腦袋一片空白。他跟李醫師說，快要過年了，他等過完年再做檢查。他與太太走到醫院大門時，兩人再也忍不住，就在醫院大門口抱頭痛哭。

「我想到兩個小孩還那麼小……我就要死了……」黃金榮說，原本護理師安排他隔兩天後住院檢查，但他一想到自己「反正會死」，就拒絕了護理師，然後把自己鎖在房間裡不見任何人。

「我那時候每天面對死亡的恐懼，想到自己死了之後老婆小孩怎麼辦，每天吃不下又睡不著，原本八十幾公斤的體重，瘦到剩五十幾公斤。」黃金榮躲在房間裡偷偷哭泣，不敢讓家人知道，但擔心他的太太，也從原本豐腴的體型，瘦到體重剩四十公斤。

後來是清潔隊的同事跟他說，自己的孩子之前鼻竇炎很嚴重，在慈濟醫院給耳鼻喉科主任陳培榕醫師治好了，同事要他一定要接受治療，黃金榮還是一口回絕。

同事跟他說，「這怎麼行，你還那麼年輕、孩子還那麼小，你好歹要拚一下，好就好，萬一不好就算了。」同事主動幫黃金榮掛號預約了過完年後醫院第一天看診的時間，清潔隊隊長也叫他一定要去治療，看診當天，太太陪著他一起進了陳培榕的診間。

陳培榕看了看資料，沒有對黃金榮曉以大義，只對他說：「要看你自己的意願，但我還是希望，你能讓我們幫你治療，不要放棄！現在醫學進步，癌症不一定就是不治之症，只要越早治療、機會就越大！每天我看了很多病情比你還嚴重的人，他們都勇敢地接受治療，放手一搏，你不要把自己推向絕望。」

聽了陳培榕一番話，黃金榮安心很多，覺得好像有機會活下去。想想自己才四十歲，孩子還很小，為了家人，真的不該再逃避，應該放手一搏。

於是黃金榮接受了陳培榕的安排，一個星期後就住進病房接受檢查，並接受手術。

黃金榮的舌頭有一半以上被切除，另外脖子有三顆淋巴有感染的疑慮，為了安全起見也一併清理，接著整形外科的王健興醫師取下他大腿的皮瓣來修補舌頭。開刀完後，黃金榮又接受了三十五次的放射治療療程，還有兩次的化學治療。

「陳培榕主任每天都來跟我講話，有時候到了晚上十點多，他看完夜診還來問我治療得怎麼樣，有沒有哪裡不舒服，他會跟我說：『你就安心，注意營養和睡眠，有什麼困難的地方，有需要協助的地方，我們也都有社工。』這都讓我很感動。」

一般癌症的分期總共四期，一、二期是早期，三、四期就算晚期或末期。黃金榮也因為自己生病，感受到陳培榕真的是心思很細膩的醫師，不只重視手術本身，也關心病人的感受。

他剛完成手術送進加護病房時，陳培榕在探視他之後曾告訴他的太太，黃金榮的開刀順利，看來他的癌症來到了第三期。黃金榮的太太一聽，拜託陳培榕一定要救先生，陳培榕馬上跟她說，「不要擔心，醫療團隊一定會盡全力。」但陳培榕跟黃太太商量後，也知道黃金榮曾有拒絕接受治療的經驗，決定不讓他知道自己的期數及病理危險因子，黃金榮的太太說：「這是為了避免我先生情緒又受到影響而放棄治療。」

黃金榮回想起這一段，真的很感謝陳培榕醫師，「陳醫師治療病人時，真的非常用心與細心，也很了解病人的個性，會鼓勵病人，盡力讓病人都能得到最好的治療和效果。」