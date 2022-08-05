《東台灣頭頸癌診治專家》：「我想到兩個小孩還那麼小……我就要死了……」
我們想讓你知道的是
一般癌症的分期總共四期，一、二期是早期，三、四期就算晚期或末期。黃金榮也因為自己生病，感受到陳培榕真的是心思很細膩的醫師，不只重視手術本身，也關心病人的感受。
文：吳宛霖、陳培榕
永遠不要放棄希望
黃金榮是吉安鄉清潔隊的員工，負責管理清潔隊的機具與財產。他原本是新竹人，後來住在花蓮的當兵同梯好友介紹妹妹給他，他為了贏得美人心，一九八七年退伍、一九八九年就來到花蓮。到了一九九四年，他結婚成家，與太太生了兩個小孩，家庭非常幸福美滿。
在加入清潔隊之前，黃金榮做過很多工作，早期經營水果批發，必須常常漏夜從屏東的產地運載整批水果到北部販賣，怕開夜車會打瞌睡，他總是會吃檳榔提神，於是就養成了嚼食檳榔的習慣，平均一天大概會吃到三十顆之多。
黃金榮雖然知道嚼食檳榔不好，但「我就是覺得自己不會這麼倒楣。」他記得有一次帶著家人到北部醫院探病，在醫院走廊上，兒子指著其中口腔癌的照片跟他說，「爸爸，你看口腔癌這麼嚴重，趕快戒掉啦！」黃金榮那時悻悻然地對兒子說：「才一萬分之一的機會，不會那麼『衰』啦！」
兩年後，二○○七年冬天，他就發現自己右側的舌頭破掉，最初不以為意，覺得嘴破大概都一個星期左右就自己會好，但這次的破皮，已經過了兩個星期都沒好了……雖然不會痛，但感覺就是有一個很深的洞往下鑽一樣，他又去藥房買了廣告做很大的中藥粉自己噴在傷口處，但還是沒有起色。
黃金榮心裡隱隱覺得不妙，「我就鴕鳥心態，但其實心裡很害怕！」他沒有去耳鼻喉科檢查，而是到牙科掛號，心想可能是牙齒磨到舌頭，導致舌頭破皮。牙醫師一看，委婉地對他說，「你這傷口看起來應該要去大醫院檢查，如果真的檢查沒有問題，我再幫你把牙齒磨平。」
黃金榮一聽更加害怕，找了鄉公所的同事求助，同事的先生也曾罹患口腔癌，同事一看他的狀況，馬上幫他掛慈濟醫院的門診，黃金榮清楚記得，當時是上午十一點的門診，是李家鳳醫師幫他看診，李家鳳醫師檢查完，立刻幫他安排下午四點切片檢查，並告訴他一個星期後再回醫院看檢查結果。
結果才第三天，李家鳳醫師就打電話給他，要他先回醫院看檢查報告，讓黃金榮內心更是忐忑不安。他與太太趕去醫院後，確定切片結果是惡性腫瘤。李醫師要他趕快接受治療，要幫他安排檢查。黃金榮只感到腦袋一片空白。他跟李醫師說，快要過年了，他等過完年再做檢查。他與太太走到醫院大門時，兩人再也忍不住，就在醫院大門口抱頭痛哭。
「我想到兩個小孩還那麼小……我就要死了……」黃金榮說，原本護理師安排他隔兩天後住院檢查，但他一想到自己「反正會死」，就拒絕了護理師，然後把自己鎖在房間裡不見任何人。
「我那時候每天面對死亡的恐懼，想到自己死了之後老婆小孩怎麼辦，每天吃不下又睡不著，原本八十幾公斤的體重，瘦到剩五十幾公斤。」黃金榮躲在房間裡偷偷哭泣，不敢讓家人知道，但擔心他的太太，也從原本豐腴的體型，瘦到體重剩四十公斤。
後來是清潔隊的同事跟他說，自己的孩子之前鼻竇炎很嚴重，在慈濟醫院給耳鼻喉科主任陳培榕醫師治好了，同事要他一定要接受治療，黃金榮還是一口回絕。
同事跟他說，「這怎麼行，你還那麼年輕、孩子還那麼小，你好歹要拚一下，好就好，萬一不好就算了。」同事主動幫黃金榮掛號預約了過完年後醫院第一天看診的時間，清潔隊隊長也叫他一定要去治療，看診當天，太太陪著他一起進了陳培榕的診間。
陳培榕看了看資料，沒有對黃金榮曉以大義，只對他說：「要看你自己的意願，但我還是希望，你能讓我們幫你治療，不要放棄！現在醫學進步，癌症不一定就是不治之症，只要越早治療、機會就越大！每天我看了很多病情比你還嚴重的人，他們都勇敢地接受治療，放手一搏，你不要把自己推向絕望。」
聽了陳培榕一番話，黃金榮安心很多，覺得好像有機會活下去。想想自己才四十歲，孩子還很小，為了家人，真的不該再逃避，應該放手一搏。
於是黃金榮接受了陳培榕的安排，一個星期後就住進病房接受檢查，並接受手術。
黃金榮的舌頭有一半以上被切除，另外脖子有三顆淋巴有感染的疑慮，為了安全起見也一併清理，接著整形外科的王健興醫師取下他大腿的皮瓣來修補舌頭。開刀完後，黃金榮又接受了三十五次的放射治療療程，還有兩次的化學治療。
「陳培榕主任每天都來跟我講話，有時候到了晚上十點多，他看完夜診還來問我治療得怎麼樣，有沒有哪裡不舒服，他會跟我說：『你就安心，注意營養和睡眠，有什麼困難的地方，有需要協助的地方，我們也都有社工。』這都讓我很感動。」
一般癌症的分期總共四期，一、二期是早期，三、四期就算晚期或末期。黃金榮也因為自己生病，感受到陳培榕真的是心思很細膩的醫師，不只重視手術本身，也關心病人的感受。
他剛完成手術送進加護病房時，陳培榕在探視他之後曾告訴他的太太，黃金榮的開刀順利，看來他的癌症來到了第三期。黃金榮的太太一聽，拜託陳培榕一定要救先生，陳培榕馬上跟她說，「不要擔心，醫療團隊一定會盡全力。」但陳培榕跟黃太太商量後，也知道黃金榮曾有拒絕接受治療的經驗，決定不讓他知道自己的期數及病理危險因子，黃金榮的太太說：「這是為了避免我先生情緒又受到影響而放棄治療。」
黃金榮回想起這一段，真的很感謝陳培榕醫師，「陳醫師治療病人時，真的非常用心與細心，也很了解病人的個性，會鼓勵病人，盡力讓病人都能得到最好的治療和效果。」
Tags：
抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
我們想讓你知道的是
TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
根據國家發展委員會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時將有五分之一的國民為65歲以上的長者，而長者比例也會隨著我們的變老持續增加！人人都會變老。隨著壽命越來越長，想要一生之中常保健康又快樂，謹記「You are what you eat.」，現在就要吃對食物，為自己的未來做好萬全準備。簡單的小訣竅，就能讓人享受美味同時擁有健康。首先謹記「天天五蔬果」，每天吃三份蔬菜與兩份水果，補充天然維生素、礦物質、膳食纖維，既能幫助排便，也不用額外花錢買營養保健品；其次，想吃炸雞、烤肉，不必忌口，只要將頻率降到最低，少吃就能更健康，還能讓美味顯得更珍貴。
另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
康健人壽關心每個人的健康，啟動「健康隱憂調查」，希望透過日常生活不經意的飲食習慣，瞭解國人的健康風險，及早準備，為高齡化社會打下健康基礎，完整填寫問卷還有機會得到全家購物金500元！在邁向大齡男女路上的疾病風險，獲得讓一輩子幸福又健康的生活指南。