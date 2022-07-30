怎麼去擁有一道彩虹？一邊聽五月天，一邊談NFT

我們想讓你知道的是
NFT的原理常常顯得艱澀難懂，但歸根結柢，它就是個容器。
怎麼去擁有一道彩虹？
五月天阿信的《知足》，透過悅耳的旋律，優美的歌詞，訴說世上很多東西留不住，沒法擁有，我們應該知足，從而獲得快樂。
本文既非樂評，也不是心靈雞湯，而是想認真地斟酌，人類有沒有可能「擁有」彩虹。
怎麼去擁有雨水
如果問題說的不是彩虹，而是雨水，答案就變得很簡單。三歲小朋友都懂，拿個瓶子盛著不就好了。
想深一層，遠古的人類沒有瓶子和其他容器，曾經沒法盛載液體。沒有瓶子這項發明，人類就沒法擁有、儲存、運送、轉手液體。1965年，太古透過購入荔枝角的裝瓶廠，進軍可口可樂裝瓶業務；1983年，又增設鰂魚涌裝瓶廠。至於1991年開設的沙田裝瓶廠，雖然樓高18層在港人眼中普通得很，卻是全世界最高的裝瓶廠。[1]
營運一家飲料公司，飲料當然是主角，但沒有瓶子，就沒法「擁有」飲料以及一系列衍生的商貿，太古清楚這個道理，切入飲料市場不走飲料研發路線，反而集中裝瓶和物流服務，從專營可樂開始，把太古可口可樂發展成龐大的業務。
瓶子的歷史太久遠，早就變成理所當然。但如果要擁有的是「創意」呢？就只能是在近代發明了商標、專利和著作權等概念，再透過國際法落實，才讓擁有它變得可能。看到金拱門就想起漢堡包，看到打勾就知道球鞋有品質保證，看到蘋果就認定是最高端的手機，原因當然是這些公司管理完善、研發尖端，但要是沒有商標法，經營得再好，都沒法做到以上效果。商標，是品牌的瓶子。
瓶子的發明讓擁有液體變成可能；知識產權的發明和落實，讓擁有創意變成可能。只要我們願意退後一步去看人類歷史，就有理由相信，今天看似絕不可能被擁有的事物，隨著科技發展和國際共識的演進，有可能成為事實。擁有彩虹並非不可能，至少不是空談。
契機就在於，NFT。
NFT是五糧液瓶子
NFT的原理常常顯得艱澀難懂，但歸根結柢，它就是個容器。只不過，相對於盛載液體，NFT更加海納百川，可以盛載任何東西；從內容到域名，從門票到房子，從歷史到文化，純粹視乎使用者如何演繹，社會是否認可並圍繞它形成共識。
經常有討論說NFT為甚麼那麼值錢，有人堅持那是貨真價實，有人直指那是炒作甚至騙局。我卻認為，問題打從一開始就捉錯用神，就如問瓶子為甚麼那麼值錢，卻不去搞清楚瓶子盛的到底是蒸餾水，還是五糧液。
慢著，真的只是這樣麼？又不完全是，正如以上提到，瓶子有價。說起五糧液，上週我到財科暗戰章濤的辦公室作客打邊爐，席間有位賓客嗜酒，好客的章老闆拿出珍藏的五糧液招待，我因而享用了一小杯，和獲得一個冷知識——原來單是那個五糧液的瓶子，在國內也能賣個五百元；原因不贅，你懂的。
雖然理論上得知道瓶子盛著甚麼才知道價值，但畢竟那只是理論，大部分人其實並沒有那麼會品酒，但辨別五糧液、1982年Lafite的瓶子，卻簡單得多。
NFT，正是那個五糧液瓶子。而且這個瓶子才剛剛發明，它的新鮮感又提供了另一層溢價。
擁有的八種功能
擁有是為了使用，已經成為古早的概念。對於數位內容和無形概念，是否擁有和能否使用不一定掛勾；甚至應該說，兩者脫勾才是常態。即使是有形資產，隨著共享經濟越益發達，按次按量使用也越來越簡便，擁有再不是使用的前提；比如說，幾下點擊，就有司機專車接送，往往比去停車場取車自駕還要方便。
更多時候，醉翁之意不在酒，擁有的重點並不在使用。隨便一個布袋，都比LV手袋好用。書櫃滿滿是書，很多還沒看過。Mirror的演唱會已經過去，還存著門票。已經住在一個單位，另外又再買了十個。日常生活中，擁有非為使用的例子，數之不盡。
擁有的功能，至少能拆分成八種。
- 隨時隨地，無限使用；比如私家車。這是傳統智慧，但佔比被高估，在物質充裕，貧富懸殊的世界，佔著茅廁不拉屎的情況多的是。
- 個人化、制定方向；如公寓。擁有者可以決定物品的命運，比如房東才能盡情裝修改建；當房東決定收回單位自住，租客只能離開。
- 賺取回報；例如的士牌照、房地產。利用稀缺，向真正的使用者收取費用。
- 投資、投機；如地產、股票、「猴子」[2]等資產。相對於細水長流的恆常收入，資產本身的價格提升，在通脹年代，動輒數以倍計。
- 炫耀、身分象徵；如名貴手袋等奢侈品。不一定是《叮噹》裡頭的富家子阿福那種霸氣外露，也包括很多廉宜的物品、含蓄的展現，比如作為科幻迷，除了《衛斯理》，也得擁有一套《三體》。
- 轉贈；如飾物。典型的畫面是老太太從首飾箱取出項鍊，珍而重之傳給後人。
- 收集；如球衣。對於營營役役的城市人，球衣用來存，多於用來穿。
- 抖內、應援；如偶像周邊商品。另一個「sad but true」的例子，是電影《樹大招風》裏的花瓶。[3]
物品不同，擁有的功能也不盡相同，而且往往不只一種，比如擁有房地產，就涵蓋以上七種功能——不，應該說全部才對，我忘了現在流行捐地示忠。反過來，擁有權也往往有著邊界，比如擁有一片土地，用途許可的話，可按地積比率建房，但不是想到甚麼就做甚麼，為所欲為。
有時，擁有權可以被拆分，最為人熟悉的是股份制，目的是促進流通。另外又有一些情況，擁有權可以按功能拆分，比如你可以保有資產的法定擁有權（legal ownership），但捐出對應的實益擁有權（beneficial ownership）。
以上太悶蛋，不贅。總之，擁有是社會共識，法律概念，怎樣演繹，如何執行，有百萬種可能，關鍵是要能取得共識。
落實彩虹的擁有權
回到本文的主題，斟酌擁有彩虹是否可能。
當然，彩虹沒法被握在手中，放進口袋，但那不代表就不能被擁有，畢竟知識產權也是無形的，更別說即使傳統如黃金，擁有者往往也不會真的拿著實體金條。我們要問的其實是，彩虹的擁有權假如存在，想要達到哪些具體功能。
且讓我們假設，社會對「擁有彩虹」的共識是第一個發現這道彩虹，拍下清晰的照片，連同位置、日期、時間、拍攝裝備、解析度等各種元資料，註冊到「彩虹帳本」，同時像「星之子」[4]般為彩虹命名。
對比以上可以發現，彩虹的擁有權在八種功能裡面佔了五種，包括投資、炫耀、轉贈、收集、應援。你或許會說即使五種功能加起來你都沒興趣，說實話，我也沒有。然而，一兩個人怎樣看並不重要，世界上很多事情都不是我的菜，包括名錶與紅酒，卻都是極龐大的產業。
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抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
我們想讓你知道的是
TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
根據國家發展委員會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時將有五分之一的國民為65歲以上的長者，而長者比例也會隨著我們的變老持續增加！人人都會變老。隨著壽命越來越長，想要一生之中常保健康又快樂，謹記「You are what you eat.」，現在就要吃對食物，為自己的未來做好萬全準備。簡單的小訣竅，就能讓人享受美味同時擁有健康。首先謹記「天天五蔬果」，每天吃三份蔬菜與兩份水果，補充天然維生素、礦物質、膳食纖維，既能幫助排便，也不用額外花錢買營養保健品；其次，想吃炸雞、烤肉，不必忌口，只要將頻率降到最低，少吃就能更健康，還能讓美味顯得更珍貴。
另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
康健人壽關心每個人的健康，啟動「健康隱憂調查」，希望透過日常生活不經意的飲食習慣，瞭解國人的健康風險，及早準備，為高齡化社會打下健康基礎，完整填寫問卷還有機會得到全家購物金500元！在邁向大齡男女路上的疾病風險，獲得讓一輩子幸福又健康的生活指南。