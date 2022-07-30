怎麼去擁有一道彩虹？一邊聽五月天，一邊談NFT

怎麼去擁有一道彩虹？

五月天阿信的《知足》，透過悅耳的旋律，優美的歌詞，訴說世上很多東西留不住，沒法擁有，我們應該知足，從而獲得快樂。

本文既非樂評，也不是心靈雞湯，而是想認真地斟酌，人類有沒有可能「擁有」彩虹。

怎麼去擁有雨水

如果問題說的不是彩虹，而是雨水，答案就變得很簡單。三歲小朋友都懂，拿個瓶子盛著不就好了。

想深一層，遠古的人類沒有瓶子和其他容器，曾經沒法盛載液體。沒有瓶子這項發明，人類就沒法擁有、儲存、運送、轉手液體。1965年，太古透過購入荔枝角的裝瓶廠，進軍可口可樂裝瓶業務；1983年，又增設鰂魚涌裝瓶廠。至於1991年開設的沙田裝瓶廠，雖然樓高18層在港人眼中普通得很，卻是全世界最高的裝瓶廠。[1]

營運一家飲料公司，飲料當然是主角，但沒有瓶子，就沒法「擁有」飲料以及一系列衍生的商貿，太古清楚這個道理，切入飲料市場不走飲料研發路線，反而集中裝瓶和物流服務，從專營可樂開始，把太古可口可樂發展成龐大的業務。

瓶子的歷史太久遠，早就變成理所當然。但如果要擁有的是「創意」呢？就只能是在近代發明了商標、專利和著作權等概念，再透過國際法落實，才讓擁有它變得可能。看到金拱門就想起漢堡包，看到打勾就知道球鞋有品質保證，看到蘋果就認定是最高端的手機，原因當然是這些公司管理完善、研發尖端，但要是沒有商標法，經營得再好，都沒法做到以上效果。商標，是品牌的瓶子。

瓶子的發明讓擁有液體變成可能；知識產權的發明和落實，讓擁有創意變成可能。只要我們願意退後一步去看人類歷史，就有理由相信，今天看似絕不可能被擁有的事物，隨著科技發展和國際共識的演進，有可能成為事實。擁有彩虹並非不可能，至少不是空談。

契機就在於，NFT。

NFT是五糧液瓶子

NFT的原理常常顯得艱澀難懂，但歸根結柢，它就是個容器。只不過，相對於盛載液體，NFT更加海納百川，可以盛載任何東西；從內容到域名，從門票到房子，從歷史到文化，純粹視乎使用者如何演繹，社會是否認可並圍繞它形成共識。

經常有討論說NFT為甚麼那麼值錢，有人堅持那是貨真價實，有人直指那是炒作甚至騙局。我卻認為，問題打從一開始就捉錯用神，就如問瓶子為甚麼那麼值錢，卻不去搞清楚瓶子盛的到底是蒸餾水，還是五糧液。

慢著，真的只是這樣麼？又不完全是，正如以上提到，瓶子有價。說起五糧液，上週我到財科暗戰章濤的辦公室作客打邊爐，席間有位賓客嗜酒，好客的章老闆拿出珍藏的五糧液招待，我因而享用了一小杯，和獲得一個冷知識——原來單是那個五糧液的瓶子，在國內也能賣個五百元；原因不贅，你懂的。

雖然理論上得知道瓶子盛著甚麼才知道價值，但畢竟那只是理論，大部分人其實並沒有那麼會品酒，但辨別五糧液、1982年Lafite的瓶子，卻簡單得多。

NFT，正是那個五糧液瓶子。而且這個瓶子才剛剛發明，它的新鮮感又提供了另一層溢價。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

擁有的八種功能

擁有是為了使用，已經成為古早的概念。對於數位內容和無形概念，是否擁有和能否使用不一定掛勾；甚至應該說，兩者脫勾才是常態。即使是有形資產，隨著共享經濟越益發達，按次按量使用也越來越簡便，擁有再不是使用的前提；比如說，幾下點擊，就有司機專車接送，往往比去停車場取車自駕還要方便。

更多時候，醉翁之意不在酒，擁有的重點並不在使用。隨便一個布袋，都比LV手袋好用。書櫃滿滿是書，很多還沒看過。Mirror的演唱會已經過去，還存著門票。已經住在一個單位，另外又再買了十個。日常生活中，擁有非為使用的例子，數之不盡。

擁有的功能，至少能拆分成八種。

隨時隨地，無限使用；比如私家車。這是傳統智慧，但佔比被高估，在物質充裕，貧富懸殊的世界，佔著茅廁不拉屎的情況多的是。 個人化、制定方向；如公寓。擁有者可以決定物品的命運，比如房東才能盡情裝修改建；當房東決定收回單位自住，租客只能離開。 賺取回報；例如的士牌照、房地產。利用稀缺，向真正的使用者收取費用。 投資、投機；如地產、股票、「猴子」[2]等資產。相對於細水長流的恆常收入，資產本身的價格提升，在通脹年代，動輒數以倍計。 炫耀、身分象徵；如名貴手袋等奢侈品。不一定是《叮噹》裡頭的富家子阿福那種霸氣外露，也包括很多廉宜的物品、含蓄的展現，比如作為科幻迷，除了《衛斯理》，也得擁有一套《三體》。 轉贈；如飾物。典型的畫面是老太太從首飾箱取出項鍊，珍而重之傳給後人。 收集；如球衣。對於營營役役的城市人，球衣用來存，多於用來穿。 抖內、應援；如偶像周邊商品。另一個「sad but true」的例子，是電影《樹大招風》裏的花瓶。[3]

物品不同，擁有的功能也不盡相同，而且往往不只一種，比如擁有房地產，就涵蓋以上七種功能——不，應該說全部才對，我忘了現在流行捐地示忠。反過來，擁有權也往往有著邊界，比如擁有一片土地，用途許可的話，可按地積比率建房，但不是想到甚麼就做甚麼，為所欲為。

有時，擁有權可以被拆分，最為人熟悉的是股份制，目的是促進流通。另外又有一些情況，擁有權可以按功能拆分，比如你可以保有資產的法定擁有權（legal ownership），但捐出對應的實益擁有權（beneficial ownership）。

以上太悶蛋，不贅。總之，擁有是社會共識，法律概念，怎樣演繹，如何執行，有百萬種可能，關鍵是要能取得共識。

落實彩虹的擁有權

回到本文的主題，斟酌擁有彩虹是否可能。

當然，彩虹沒法被握在手中，放進口袋，但那不代表就不能被擁有，畢竟知識產權也是無形的，更別說即使傳統如黃金，擁有者往往也不會真的拿著實體金條。我們要問的其實是，彩虹的擁有權假如存在，想要達到哪些具體功能。

且讓我們假設，社會對「擁有彩虹」的共識是第一個發現這道彩虹，拍下清晰的照片，連同位置、日期、時間、拍攝裝備、解析度等各種元資料，註冊到「彩虹帳本」，同時像「星之子」[4]般為彩虹命名。

對比以上可以發現，彩虹的擁有權在八種功能裡面佔了五種，包括投資、炫耀、轉贈、收集、應援。你或許會說即使五種功能加起來你都沒興趣，說實話，我也沒有。然而，一兩個人怎樣看並不重要，世界上很多事情都不是我的菜，包括名錶與紅酒，卻都是極龐大的產業。