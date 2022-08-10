國民黨副主席夏立言率團訪中，黨內議員不滿，陸委會勸阻：避免落入統戰陷阱

美國眾議員議長裴洛西日前訪台後，中共解放軍隨即在台周邊軍演；而國民黨副主席夏立言昨（9）日傳出要出訪中國，預計到廈門廣東等地；隨後國民黨也證實此消息，原本預計在夏立言上飛機後再公布，行程提早曝光，但不影響出團決定。陸委會昨晚也證實夏立言將率團前往中國，但陸委會認為時機不宜，加以勸阻。而國民黨內部也有部分議員發出聲明反對，認為此時並非訪中的時機。

國民黨：一定捍衛台灣民眾安全與福祉

對於夏立言出訪中國的消息引發議論，國民黨中央透過聲明稿強調，國民黨一定捍衛台灣民眾的安全與福祉、維護兩岸及區域和平，包括這次訪陸行程是早已規劃、我方主動安排，最重要就是關心所有台灣在大陸工作、求學和生活的國人同胞，瞭解他們的需求和問題。同時，傳達台灣農漁民、中小企業目前所遭遇的困難和心聲。

國民黨強調，所到地區集中在福建、廣東及長三角地區，絕無所謂「訪問北京」、「會見大官」之情事。而且蔡英文總統日前才表示對兩岸建設性對話抱持開放態度，國內九大工商團體日前也籲請兩岸當局應以民生經濟為重，避免衝突，此行是為關心在陸台灣民眾民生福祉、為台灣發聲，不會談及任何政治性議題。

國民黨青年發聲明：應傾聽民意先不出訪

不過國民黨屏東縣議員黃明賢、彰化縣議員曹嘉豪等人，今天則公開呼籲黨中央「停止出訪、聆聽民意」。

根據他們的聲明，主要反對理由包括正當性不足；因為台灣面對此次中共軍演，再次以「台海危機」來稱呼凶險情境。然台灣人民並未因此兵荒馬亂，也未有民意要求兩岸協商討論，在無民意基礎下至對岸，無論理由為何，均容易被有心人士操弄，而失去正當性。

另外中共軍演持續進行不停，在可能侵犯中華民國領土之際，依舊逕行帶團赴陸，僅為關心在陸國人，並無合理說法讓人民支持此出訪作為。而國民黨在面臨八二三砲戰、中美斷交、石油危機等，都成功凝聚台灣人民一同禦敵，當下最重要的是發揮領航精神，著眼在對內完善共識、對外為中華民國發聲與尋求協助，渡過此次難關。

聲明連署人包含台北市議員參選人詹為元、新北市議員參選人呂家愷、台中市議員張彥彤以及屏東縣市民代表參選人傅健雄。《自由時報》報導，張彥彤更憤怒指出，在這個國人均對中國對台軍演不以為然甚至憤慨之際，出訪既無正當合理性、更完全沒有必要，懇請「敗家老頭」放過國民黨、別只為了自己所謂的歷史定位，「暗地裡卻是舔共舔上癮」，是要把整個黨賠掉嗎？

陸委會只能勸阻：應避免落入統戰陷阱

陸委會昨晚證實，夏立言可能率團到中國，會與國台辦主任劉結一等中共高官見面，陸委會認為時機不宜，加以勸阻。不過因為夏立言2016年5月卸任陸委會主委後，目前已逾5年赴中管制期，官方只能口頭規勸，無法直接禁止。

根據陸委會新聞稿，夏立言是曾任馬政府最後一任陸委會主委，熟悉重要國家安全及機密業務，依《兩岸條例》相關規定，卸任後有5年赴中管制期，須經政府許可才能去中國。國民黨中國大陸事務部在8月發文給陸委會，告知夏立言10日將訪問中國，行程規劃到廈門、廣州、東莞、深圳、杭州、上海，預定27日返台。

陸委會表示，依規定夏立言自陸委會主委退離職後，已逾赴陸應經審查許可之管制期限，惟赴陸仍須依法向原機關申報；已收到國民黨大陸事務部來函申報相關赴陸事宜。

不過陸委會也指出，鑒於中共當局連日攻台式軍演及複合性極限施壓、破壞台海現狀，圖謀侵犯我國家主權，此時絕非我政黨等人士赴陸交流妥當時機。此舉將造成我國內爭議不安、民眾高度疑慮及影響我內部團結，更將混淆誤導國際社會對台灣面對威脅挑戰之認知。政府雖已沒有權限禁止赴陸，仍在第一時間向國民黨表達勸阻，並盼此刻朝野團結共同面對中共全面性、系統性的危害。

陸委會強調，中共慣常在製造對台重大惡劣事態後，利用拉攏與我方人士互動，降低其所造成的嚴重傷害，這是對岸統戰分化與推諉責任的伎倆。呼籲中國國民黨再次考量暫緩前往，倘仍舊堅持赴陸，應明確公開向中方表達嚴正譴責，傳達我方強烈反對其對台粗暴武力的真實民意，更應避免落入中共統戰及其「以武促統、迫談」的陷阱。再次提醒國人進行兩岸交流應注意中共圖謀常態化侵犯台灣的意圖與目的，遵守相關規範，切勿附和中共立場，以維護台灣整體利益。

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