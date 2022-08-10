國民黨副主席夏立言率團訪中，黨內議員不滿，陸委會勸阻：避免落入統戰陷阱
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因為夏立言2016年5月卸任陸委會主委後，目前已逾5年赴中管制期，官方只能口頭規勸，無法直接禁止。
美國眾議員議長裴洛西日前訪台後，中共解放軍隨即在台周邊軍演；而國民黨副主席夏立言昨（9）日傳出要出訪中國，預計到廈門廣東等地；隨後國民黨也證實此消息，原本預計在夏立言上飛機後再公布，行程提早曝光，但不影響出團決定。陸委會昨晚也證實夏立言將率團前往中國，但陸委會認為時機不宜，加以勸阻。而國民黨內部也有部分議員發出聲明反對，認為此時並非訪中的時機。
國民黨：一定捍衛台灣民眾安全與福祉
對於夏立言出訪中國的消息引發議論，國民黨中央透過聲明稿強調，國民黨一定捍衛台灣民眾的安全與福祉、維護兩岸及區域和平，包括這次訪陸行程是早已規劃、我方主動安排，最重要就是關心所有台灣在大陸工作、求學和生活的國人同胞，瞭解他們的需求和問題。同時，傳達台灣農漁民、中小企業目前所遭遇的困難和心聲。
國民黨強調，所到地區集中在福建、廣東及長三角地區，絕無所謂「訪問北京」、「會見大官」之情事。而且蔡英文總統日前才表示對兩岸建設性對話抱持開放態度，國內九大工商團體日前也籲請兩岸當局應以民生經濟為重，避免衝突，此行是為關心在陸台灣民眾民生福祉、為台灣發聲，不會談及任何政治性議題。
國民黨青年發聲明：應傾聽民意先不出訪
不過國民黨屏東縣議員黃明賢、彰化縣議員曹嘉豪等人，今天則公開呼籲黨中央「停止出訪、聆聽民意」。
根據他們的聲明，主要反對理由包括正當性不足；因為台灣面對此次中共軍演，再次以「台海危機」來稱呼凶險情境。然台灣人民並未因此兵荒馬亂，也未有民意要求兩岸協商討論，在無民意基礎下至對岸，無論理由為何，均容易被有心人士操弄，而失去正當性。
另外中共軍演持續進行不停，在可能侵犯中華民國領土之際，依舊逕行帶團赴陸，僅為關心在陸國人，並無合理說法讓人民支持此出訪作為。而國民黨在面臨八二三砲戰、中美斷交、石油危機等，都成功凝聚台灣人民一同禦敵，當下最重要的是發揮領航精神，著眼在對內完善共識、對外為中華民國發聲與尋求協助，渡過此次難關。
聲明連署人包含台北市議員參選人詹為元、新北市議員參選人呂家愷、台中市議員張彥彤以及屏東縣市民代表參選人傅健雄。《自由時報》報導，張彥彤更憤怒指出，在這個國人均對中國對台軍演不以為然甚至憤慨之際，出訪既無正當合理性、更完全沒有必要，懇請「敗家老頭」放過國民黨、別只為了自己所謂的歷史定位，「暗地裡卻是舔共舔上癮」，是要把整個黨賠掉嗎？
陸委會只能勸阻：應避免落入統戰陷阱
陸委會昨晚證實，夏立言可能率團到中國，會與國台辦主任劉結一等中共高官見面，陸委會認為時機不宜，加以勸阻。不過因為夏立言2016年5月卸任陸委會主委後，目前已逾5年赴中管制期，官方只能口頭規勸，無法直接禁止。
根據陸委會新聞稿，夏立言是曾任馬政府最後一任陸委會主委，熟悉重要國家安全及機密業務，依《兩岸條例》相關規定，卸任後有5年赴中管制期，須經政府許可才能去中國。國民黨中國大陸事務部在8月發文給陸委會，告知夏立言10日將訪問中國，行程規劃到廈門、廣州、東莞、深圳、杭州、上海，預定27日返台。
陸委會表示，依規定夏立言自陸委會主委退離職後，已逾赴陸應經審查許可之管制期限，惟赴陸仍須依法向原機關申報；已收到國民黨大陸事務部來函申報相關赴陸事宜。
不過陸委會也指出，鑒於中共當局連日攻台式軍演及複合性極限施壓、破壞台海現狀，圖謀侵犯我國家主權，此時絕非我政黨等人士赴陸交流妥當時機。此舉將造成我國內爭議不安、民眾高度疑慮及影響我內部團結，更將混淆誤導國際社會對台灣面對威脅挑戰之認知。政府雖已沒有權限禁止赴陸，仍在第一時間向國民黨表達勸阻，並盼此刻朝野團結共同面對中共全面性、系統性的危害。
陸委會強調，中共慣常在製造對台重大惡劣事態後，利用拉攏與我方人士互動，降低其所造成的嚴重傷害，這是對岸統戰分化與推諉責任的伎倆。呼籲中國國民黨再次考量暫緩前往，倘仍舊堅持赴陸，應明確公開向中方表達嚴正譴責，傳達我方強烈反對其對台粗暴武力的真實民意，更應避免落入中共統戰及其「以武促統、迫談」的陷阱。再次提醒國人進行兩岸交流應注意中共圖謀常態化侵犯台灣的意圖與目的，遵守相關規範，切勿附和中共立場，以維護台灣整體利益。
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台灣人偏好的威士忌風味？甜美風味是大宗，帶果香、蜜香風味威士忌男女皆愛
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台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
每年近800億元規模的台灣酒類市場中，威士忌最是一大重點。然而，近年來品醇族群結構的變化，加上酒友們對風味的求新求變，不少品牌開始尋覓下一個令人沈醉的風味。未來台灣威士忌市場主流，將吹向哪種風味的酒品呢？TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
根據蘇格蘭威士忌協會公佈的2021年國際出口市場表現報告，台灣這個僅2300萬總人口的市場，一年竟進口了將近新台幣85億元的蘇格蘭威士忌，在全球排名第三。若再加上日本、美國等其他產地的酒品，統計資料也顯示全年威士忌市場消費總金額約550億新台幣，台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。
三分之一女性愛好者 有力影響威士忌市場風潮
根據TNL Research關鍵議題研究中心於7月11~12日，針對年齡分布於30歲以上ShareParty會員所進行的「威士忌品飲習慣調查」，分析376份有效回收問卷之後發現，40.9%受訪者有品飲威士忌的習慣，且男女比例已達逼近2：1之譜，顯見女性在威士忌同好族群中已成長至三分之一的比例，其風味喜好必將更具市場聲量。
然而，再進一步詢問關於威士忌風味的偏好，倒是能從中一窺在男女族群上的異同處。台灣民眾近年來普遍偏好風味較為甜美、順口易入喉的威士忌，而兼具有果香者獲得最多受訪者的喜愛（57.4％），其次則是帶有蜂蜜風味之酒品（36.3％）。至於較具獨特個性的煙燻風味，訪問後倒是出現了35.9％男性喜愛，但僅有14.5%女性能夠接受的明顯差異。
提到風味甜美的威士忌，深諳威士忌的酒友們，腦海中必然會浮現百富單一麥芽威士忌的名稱。百富的傳奇首席調酒師大衛史都華（David C. Stewart），運用將近60年的經驗和深厚的製酒工藝，讓標誌性的「香甜蜂蜜」風味在每一款百富威士忌中都有一致但又獨特的展現。而大衛史都華更令人讚賞不已的，是他於1980年代所發明的「過桶」（Cask Finish）工藝：先將威士忌置於傳統橡木桶中熟成若干年後，再移至另一種橡木桶進行第二次的熟成，而二次熟成的時間並非定數，全靠大衛史都華帶領團隊的耐心定期監控，直到風味達到標準之後方才進行裝瓶。40年來運用「過桶」工藝，百富將酒廠經典的蜂蜜、香草基調，變幻出多樣的迷人風貌，因而廣受全球消費者歡迎。
私聊聚會 最是品飲威士忌的好時機
關於最適合享飲威士忌的生活情境，則有近七成（68.8％）受訪者鍾意於私人會所或家庭聚餐時，與三五好友共享黃金酒液，其次還有「商務應酬場合」（35.9%）及「餐廳等公開場合聚會」（35.6%）成為品飲威士忌的常見場景；也有超過三成（32.8%）受訪者鍾愛與另一伴在家中親密啜飲。
若要在私聚餐會上品飲明顯具有果香風味的威士忌，百富12年雙桶DoubleWood是威士忌愛好者的首選之一。百富首席調酒師大衛史都華精選首次裝桶之Oloroso雪莉桶，陳放9個月過桶的百富12年雙桶單一麥芽威士忌，從1993年販售迄今已近30年，為百富的最經典酒款。此外，百富酒廠歷史上推出的第二種過桶酒款：百富21年波特酒桶PortWood威士忌，經長時間窖藏熟成，醞釀極具深度的風味，是百富獲得首獎最多，也是首席調酒師大衛史都華個人最愛的酒款之一。
首創過桶工藝 讓百富威士忌在甜美蜂蜜風味上 更增添多變的層次
最後，綜合分析威士忌市場的主流風味，果香、蜂蜜、煙燻和花香是台灣民眾鍾愛的四大風味。然而，想要品飲這四種風味，藉由百富首創的過桶工藝，體驗品牌經典的香甜蜂蜜風味之餘，如果想要體驗熱帶水果的果香，就可選擇百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌。過桶加勒比海蘭姆酒桶（Rum）的金黃酒液，先帶來熱帶水果、熱帶香料及太妃糖的香氣，再引出香草、橡木桶甜味，口感濃厚圓潤，餘韻柔和且綿長。若是喜歡煙燻泥煤風味，百富故事系列14年泥煤週威士忌是個很好的選擇，溫和的煙燻泥煤融合著細緻奶油蜂蜜氣息與淡雅花香調，品飲時還能感受到些微的柑橘和橡木氣息，猶如天鵝絲絨般的滑順飽滿口感，加上引出水果香氣的尾韻層次變化，怎會不讓人念念難忘。
近來領先全球、在台首發上市的百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌，是百富首席調酒師大衛史都華的最新傑作，先在美國橡木桶陳年16年，再經由法國皮諾甜酒桶二次熟成，讓百富的蜂蜜甜香層疊出更多層次感，不僅讓品飲者能嗅聞到美妙平衡的蓮花與天竺葵花香，更有蜂蜜基調和細緻蜜餞、嫩薑辛香，加上清爽順口的尾韻，豐富感受、很是令人著迷。
一心一藝，百富持續以「過桶工藝」在標誌性的香甜蜂蜜風味之上，尋找新的可能。相信只要曾感受過桶工藝的魔幻般奧妙，肯定會為台灣日益增長的威士忌愛好者族群，開拓出更為寬廣多元的嗅味覺體驗疆域。
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