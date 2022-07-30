碧昂絲新專輯《Renaissance》遭人蓄意提前外流，新歌又被控未告知便「取樣」其他歌曲
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對於這張新專輯，碧昂絲在自己個人Instagram頁面上表示：「創作這張專輯讓我能夠找到一個地方實現自己的夢想，也讓我能夠稍微逃離這段對世界上的我們來說，都感到害怕的日子。」此外，她也說自己音樂創作的初衷，是希望能夠提供大家一個安全、沒有謾罵仇恨的環境。
文：Taylor Mei
繼2016年專輯《檸檬水》（Lemonade）之後，人稱「Queen B」的碧昂絲（Beyoncé）睽違六年，終於推出了她的第七張專輯《潮流復興》（Renaissance）。只是，專輯原定為7月29日才發行，但在兩天前卻有粉絲在社群媒體上發文抱怨，指出有人刻意讓碧昂絲的新專輯流出供人下載及販售，恐已違反音樂創作者的智慧財產權。
根據美國《綜藝》（Variety）雜誌報導，他們在社群媒體上，找到與碧昂絲新專輯部分歌曲相似的「高品質自由無陰損音訊壓縮編碼」（FLAC）音檔（註：FLAC較不會出現音樂壓縮或音質失真的狀況）。另外在歐洲，也有民眾在《潮流復興》專輯尚未發售前，就發現街頭已經有人開始在販賣該專輯的CD。
新專輯遭人蓄意外流
雖然碧昂絲在今（2022）年6月時，就已經釋出同收錄在《潮流復興》內的單曲〈Break My Soul〉，但針對這次專輯事先遭人洩漏一事，碧昂絲所屬的唱片公司《哥倫比亞唱片公司》（Colombia Records）並沒有立刻做出回應。
音樂創作者所創作的歌曲無論是剛出道的新人，或已經紅透半邊天的大牌明星，長期都會面臨侵權、盜版、未經授權使用等問題。碧昂絲身為流行天后，雖然一向對她自己的新作品很小心翼翼，像她2013年的專輯《絕對碧昂絲》（Beyoncé）就是以未事先宣布的方式在音樂平台上釋出。
只不過，根據娛樂雜誌《告示牌》（Billboard）報導，2011年碧昂絲原訂要在6月28日發行的第四張專輯《第4擊》，卻在兩週前遭人先行釋出。雖然引發熱烈討論，碧昂絲當時也出面回應，但那次發生新專輯提早外流的事件，也還是讓不少粉絲和民眾感到意外。
碧昂絲當時對此表示，從來沒有想過會發生這樣的事，而她後續也在自己的官網最上方，用手寫的方式，發表了對這次音樂外流的回應及聲明。碧昂絲寫道：「這張專輯被提早流出了，但為了能夠一次享受全部的歌曲，你們還是等到了正式發行的時間。我很感謝你們的愛和保護，這對我來說意義重大。」而她也說未來將繼續盡力創作出更多作品，帶給歌迷們歡樂。
碧昂絲這次的《潮流復興》專輯內所收錄的歌曲，與2013年的同名專輯及2016年的第六張專輯裡的歌曲相比，新專輯不僅曲風較為活潑，像是歌名〈America Has a Problem〉、〈Summer Renaissance〉、〈Alien Superstar〉等，也更多了一份耐人尋味感。
流行天后新歌上架，卻被控挪用其他歌曲旋律未告知
對於這張新專輯，碧昂絲在自己個人Instagram頁面上表示：「創作這張專輯讓我能夠找到一個地方實現自己的夢想，也讓我能夠稍微逃離這段對世界上的我們來說，都感到害怕的日子。」此外，她也說自己音樂創作的初衷，是希望能夠提供大家一個安全、沒有謾罵仇恨的環境。
不過《潮流復興》在推出後，卻也遭到一些歌手的批評。根據專攻流行文化的媒體《Vulture》報導，雖然美國知名舞曲歌手羅賓S（Robin S.）說，她於1990年發行的熱門歌曲〈Show Me Love〉被碧昂絲使用並插入新歌〈Break My Soul〉中，但她並沒有覺得不妥。只是像歌手酷莉絲（Kelis）就表示，自己2003年推出的知名歌曲〈Milkshake〉在未經同意的情況下，部分旋律被碧昂絲直接作為「取樣」（Sample Credit）用在新歌〈Energy〉內。
酷莉絲先前表示，她其實也是在一個Instagram粉絲專頁上，看到自己的名字出現在碧昂絲的專輯歌單內，才赫然發現之前的歌曲被碧昂絲作為樣本放入歌中。酷莉絲也在自己的Instagram上發文指出：「對於碧昂絲所表現出的不尊重跟自大，讓我感到非常驚訝。」並暗諷碧昂絲在未經許可的情況下，直接使用她的歌。
後續酷莉絲也發布了兩部影片，指控碧昂絲、一同創作〈Milkshake〉的知名作詞兼歌手的Pharrell Williams及Chad Hugo三人。除了直指Pharrell Williams很小氣外，酷莉絲也說：「我不是嫉妒碧昂絲，而是我有權心灰意冷，因為我知道這（挪用歌曲旋律）是故意的。她（碧昂絲）應該至少要先知會一下吧。」
新聞來源
- Beyoncé fans upset about reported leak of 'Renaissance' album （CNN）
- Beyonce Addresses ‘4’ Album Leak （Billboard）
- Beyonce's 'Renaissance' Album Leaks, Two Days Early （Variety）
- What's Going On With Kelis, Beyoncé, and Pharrell Williams?（Vulture）
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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