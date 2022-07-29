憲法法庭就台大兩釋憲案作出判決：公立大學就不續聘再申訴可提起行政訴訟、法學院教師評鑑細則合憲

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憲法法庭今（29）日就台大兩釋憲案作出判決。大法官指出公立大學就不續聘再申訴可提起行政訴訟；另認定法學院教師評鑑細則第5條至第8條規定，未違反憲法法律明確性、正當法律程序原則、比例原則及保障工作權意旨。
憲法法庭今（29）日針對台大兩釋憲案做出判決，針對李姓助理教授不續聘再申訴案，判定最高行政法院106年庭長法官聯席會議決議違憲，表明公立大學就不續聘再申訴可提起行政訴訟。另針對法學院陳姓教師未通過評鑑，並認為該院評鑑細則違憲之申訴，大法官則認定法學院規定合憲。
公立大學就不續聘再申訴可提行政訴訟
根據《中央社》，台灣大學學校教師評審委員會於民國104年間決議不續聘一名李姓助理教授，李姓助理教授提出申訴，校申評會決議撤銷不續聘的決議，台大不服，向教育部中央教師申評會提起再申訴，遭到駁回後提起行政訴訟。台北高等行政法院裁定駁回。
台大提起抗告，最高行政法院援引106年度6月份第2次庭長法官聯席會議決議，認為對再申訴決定不服而依法請求救濟（提起行政訴訟）者，僅為教師，不包括台大，駁回抗告確定。
接連遭到駁回後，台大認為最高法院聯席會議決議，牴觸憲法第11條保障學術自由及第16條保障訴訟權意旨，因此聲請釋憲。
大法官說明，憲法第11條關於講學自由之規定，是對學術自由的制度性保障，大學自治亦屬於保障範圍，大學對研究、教學與學習的事項，包括大學自治內部組織、教師聘任及資格評量，享有自治權。因此，應該允許大學提起訴訟以尋求司法救濟。
此外，本於大學與教師同為學術自由的權利主體地位，並享有大學自治權，於以中央主管機關名義所為的再申訴決定，侵害公立大學自治權時，大學可以對該再申訴決定，循序提起行政訴訟。因此，憲法法庭判定最高法院聯席會議決議違憲，不得再援用。
台大法學院教師評鑑實施細則合憲
《中央社》報導，原在台灣大學法律學院任教的陳妙芬未通過100學年度教師評鑑，103年度仍未通過覆評，陳妙芬向台大提起申訴，法學院於104年1月間委由5名校外委員召開院評鑑會，認定陳妙芬教學、研究、服務3項成績平均分數為65.4分，未達70分，未通過覆評。
陳女不服提起申訴，分別遭校申訴會、教育部駁回後，提起行政訴訟敗訴確定後，陳女認為「國立台灣大學法律學院教師評鑑辦法施行細則」違反憲法工作權、正當法律程序、法律明確性原則，向大法官聲請釋憲。
針對細則是否違反法律明確性原則，意即適用對象是否可以理解、預見法律效果，大法官認為台大法學院將教學、研究以及服務項目列入評鑑項目，並設立基本門檻，達70分即通過，與一般社會通念並無不明確之處。而且適用對象均為台大法學院專任教師，既具備法律知識，應該不難理解。
其次，評鑑未過者，可提起申訴或訴願，院方也會進行覆評。因此，若教師覆評仍未通過，才會依《大學法》及《教師法》規定，提院、校教評會決議不續聘或資遣。臺大法學院的教師評鑑過程中，尚能確保受評教師之聽審權、受告知權及救濟權，符合正當法律程序。
最後憲法法庭認定，大學教師評鑑制度，目的在於提升教師榮譽、增進教學、研究、輔導及服務水準，使大學能克盡學術責任並追求學術品質，確保學生良好之受教權及實現憲法教育文化目的。臺大法律學院的教師評鑑，手段依據一般經驗法則，並克盡其責、維持一定水準，因此判定合憲。
新聞來源
- 大法官：公立大學就不續聘再申訴可提行政訴訟（中央社）
- 台大法學院教師評鑑釋憲案 憲法法庭：合憲（中央社）
- 憲法法庭111年憲判字第11號判決摘要（憲法法庭）
- 憲法法庭111年憲判字第12號判決摘要（憲法法庭）
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：楊士範
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