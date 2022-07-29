蘋果財報優於預期：iPhone銷售逆風成長、其它業務表現疲軟，未來展望端看供應鏈瓶頸與經濟指標

全球知名科技公司蘋果28日公布2022年第3季財報，整體優於市場預期，但受到中國供應鏈停擺影響，平板、電腦和穿戴裝置供貨不順、雲端訂閱等服務成長陷入趨緩，但主要產品iPhone營業額仍成長。此外專家強調蘋果要再成長，首看各大經濟體失業人數、製造業訂單及件數開工數等經濟領先指標。

蘋果財報優於預期

第3季財報顯示，集團淨利達到194億美元（新台幣5761億元），相較去年同期下降約11%，美股盈餘亦從1.30美元降至1.20美元，不過優於研調機構FactSet預測的1.16美元。

營收方面，本季收入達到830億美元，相較上年同期的810億美元成長1.87%，創下歷年來第3季營收新高紀錄，接著是毛利率43.25%，較去年同期43.3%稍微下降。其中對大營收來源是iPhone，其銷售額成長2.8%，達到406.7億美元。

蘋果執行官庫克（Tim Cook）接受採訪時表示，某些業務表現疲軟（包含iPad平板、Mac電腦和穿戴設備），但是總體而言，預計今年9月第3季收入仍較去年同期成長。

蘋果的成長動力訂閱等服務下滑

近年市場共識是智慧型手機放緩，而5G業務仍未有爆發性成長，因此近年來蘋果主要成長動力是服務業務，包含音樂、訂閱和雲端服務，目前占集團營收為23.6%。而該業務受到去年高基期影響，由去年同期的33%成長率，下滑至12%達196億美元。蘋果對此表示，考量到經濟、美元升值，第4季成長率可能低於12%。

對此，資深投資人黃伯堃強調，服務業務成長來自於「硬體設備」的擴張，倘若手機、平板還有電腦出貨下調，雲端等服務成長也有限，也意味蘋果營收將會放緩，對台灣的蘋果供應鏈而言將受到衝擊；再加上去年宅經濟發威訂閱服務基本已經問鼎，意味著中期市占率未能有擴張的情況下，服務業務要再成長的機率不高。

庫克：不會裁員、但「謹慎」招募員工

由於蘋果最大的競爭對手三星（Samsung）今年4月已經對外透露，將下調今年全球的智慧型手機出貨量，而各類面板、驅動IC等供應商已經陸續傳出減產甚至裁員的情況，因此市場特別關切蘋果的出貨情況。

《華爾街日報》引述摩根士丹利（Morgan Stanley）資深分析師Katy Huberty的蘋果報告中寫道：「展望9月，我們關注的是匯兌因素影響以及iPhone 14發布前需求放緩的任何跡象」。

庫克回應《CNBC》中國供應鏈、晶片荒及匯率等問題，所造成的影響略低於預期，不過通脹導致薪資、物流和某些矽的零組件成本上漲。他略帶保守地說：「我們會謹慎決定將資金投向何處，但我們會繼續招聘，只是以『非常慎重』的方式進行。」

蘋果及其供應鏈未來展望，首看經濟領先指標

蘋果財報顯示，北美、歐洲市場仍維持些微成長，但大中華地區與日本市場銷售表現則呈現衰退。此外，庫克被問及是否收購串流媒體巨頭Netflix，擴大服務業務的市場，他則強調蘋果「不斷關注市場」，且不排除在有意義的情況下收購一家大公司的可能性，但蘋果從來不會為了購買而購買，也不會只為增加收入而購買。

黃柏堃指出，蘋果作為全球指標性公司，交出的成績單優於預期，但是要在高度成長恐有困難，其中北美、歐洲和中國經濟各有問題，間接排擠了消費性支出，再加上新興市場受到升息影響劇烈，民眾多把餘裕放到了能源、物料還有基本生活開銷上，縱然蘋果亟欲推出平價SE系列手機搶市空間仍有限。

這意味著短期內，全球科技業會有震盪、台灣供應鏈短期壓力也較大。他強調，投資人應注意各大經濟體的總體經濟領先指標，包含初領失業救濟金人數、製造業消費品及訂單，還有建物開工指數等，才可以掌握經濟的變化。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航