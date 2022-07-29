蘋果財報優於預期：iPhone銷售逆風成長、其它業務表現疲軟，未來展望端看供應鏈瓶頸與經濟指標
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蘋果公佈財報由於市場預期，其執行官庫克（Tim Cook）接受採訪時表示，某些業務表現疲軟（包含iPad平板、Mac電腦和穿戴設備），但是總體而言，預計今年9月第3季收入仍較去年同期成長。
全球知名科技公司蘋果28日公布2022年第3季財報，整體優於市場預期，但受到中國供應鏈停擺影響，平板、電腦和穿戴裝置供貨不順、雲端訂閱等服務成長陷入趨緩，但主要產品iPhone營業額仍成長。此外專家強調蘋果要再成長，首看各大經濟體失業人數、製造業訂單及件數開工數等經濟領先指標。
蘋果財報優於預期
第3季財報顯示，集團淨利達到194億美元（新台幣5761億元），相較去年同期下降約11%，美股盈餘亦從1.30美元降至1.20美元，不過優於研調機構FactSet預測的1.16美元。
營收方面，本季收入達到830億美元，相較上年同期的810億美元成長1.87%，創下歷年來第3季營收新高紀錄，接著是毛利率43.25%，較去年同期43.3%稍微下降。其中對大營收來源是iPhone，其銷售額成長2.8%，達到406.7億美元。
蘋果執行官庫克（Tim Cook）接受採訪時表示，某些業務表現疲軟（包含iPad平板、Mac電腦和穿戴設備），但是總體而言，預計今年9月第3季收入仍較去年同期成長。
蘋果的成長動力訂閱等服務下滑
近年市場共識是智慧型手機放緩，而5G業務仍未有爆發性成長，因此近年來蘋果主要成長動力是服務業務，包含音樂、訂閱和雲端服務，目前占集團營收為23.6%。而該業務受到去年高基期影響，由去年同期的33%成長率，下滑至12%達196億美元。蘋果對此表示，考量到經濟、美元升值，第4季成長率可能低於12%。
對此，資深投資人黃伯堃強調，服務業務成長來自於「硬體設備」的擴張，倘若手機、平板還有電腦出貨下調，雲端等服務成長也有限，也意味蘋果營收將會放緩，對台灣的蘋果供應鏈而言將受到衝擊；再加上去年宅經濟發威訂閱服務基本已經問鼎，意味著中期市占率未能有擴張的情況下，服務業務要再成長的機率不高。
庫克：不會裁員、但「謹慎」招募員工
由於蘋果最大的競爭對手三星（Samsung）今年4月已經對外透露，將下調今年全球的智慧型手機出貨量，而各類面板、驅動IC等供應商已經陸續傳出減產甚至裁員的情況，因此市場特別關切蘋果的出貨情況。
《華爾街日報》引述摩根士丹利（Morgan Stanley）資深分析師Katy Huberty的蘋果報告中寫道：「展望9月，我們關注的是匯兌因素影響以及iPhone 14發布前需求放緩的任何跡象」。
庫克回應《CNBC》中國供應鏈、晶片荒及匯率等問題，所造成的影響略低於預期，不過通脹導致薪資、物流和某些矽的零組件成本上漲。他略帶保守地說：「我們會謹慎決定將資金投向何處，但我們會繼續招聘，只是以『非常慎重』的方式進行。」
蘋果及其供應鏈未來展望，首看經濟領先指標
蘋果財報顯示，北美、歐洲市場仍維持些微成長，但大中華地區與日本市場銷售表現則呈現衰退。此外，庫克被問及是否收購串流媒體巨頭Netflix，擴大服務業務的市場，他則強調蘋果「不斷關注市場」，且不排除在有意義的情況下收購一家大公司的可能性，但蘋果從來不會為了購買而購買，也不會只為增加收入而購買。
黃柏堃指出，蘋果作為全球指標性公司，交出的成績單優於預期，但是要在高度成長恐有困難，其中北美、歐洲和中國經濟各有問題，間接排擠了消費性支出，再加上新興市場受到升息影響劇烈，民眾多把餘裕放到了能源、物料還有基本生活開銷上，縱然蘋果亟欲推出平價SE系列手機搶市空間仍有限。
這意味著短期內，全球科技業會有震盪、台灣供應鏈短期壓力也較大。他強調，投資人應注意各大經濟體的總體經濟領先指標，包含初領失業救濟金人數、製造業消費品及訂單，還有建物開工指數等，才可以掌握經濟的變化。
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核稿編輯：翁世航
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想20年後坐擁3,000萬退休，45歲單親媽媽該如何危機入市？
我們想讓你知道的是
面對現金動盪的經濟狀況與股票市場變化，VI College價值投資學院台灣區總經理黃士豪以雅雯的案例出發，提供一些資金分配的建議給所有容易陷入投資焦慮的投資人。
最近投資人見面時互相問候的話語大多都是：你昨晚有睡嗎？虛擬貨幣、全球股市紛紛進入熊市，美國聯準會接連兩個月共升息5碼，台灣三月及六月雖然僅升息共1.5碼且低於市場預估，但對房貸族產生的壓力也不小。
股市跟房地產是許多台灣人投資的優先選擇，這也讓大家開始對於究竟該退場還是危機入市、房貸又該如何調整充滿焦慮及不安，而雅雯就是其中一個活脫脫的實例。
身為單親媽媽，雅雯靠著工作累積下400萬可活用資金，同時名下還有一間總價值700多萬的房產，小孩也已經讀大學。目前45歲的她最希望的是能在20年後累積3,000萬資產，並利用每年約莫150萬的被動收入度過退休生活。就當雅雯準備行動時，卻遇上疫情和戰爭帶來全球市場變化，加上近期屆滿寬限期的房貸又將面對升息帶來的額外壓力，都讓雅雯不知該如何走出下一步而裹足不前。
分析雅雯目前問題，雖然手邊有不少資金可以用來投資，但是躊躇不前的壓力也讓她必須在既有正職工作外，每天還要靠直播跟兼差寫文章的斜槓生活，才能避免當月入不敷出。
如果你也跟雅雯有相同急切的投資需求，卻因目前市場不明朗而不知該如何是好？或許以下3個危機入市的建議就相當適合你。
給雅雯的建議一：面對升息帶來房貸壓力，善用寬限期保留資金
雅雯目前最大問題還是一直只有還息沒還本的房貸，眼見兩年寬限期即將到期，回顧這兩年房貸只還了3萬多本金，每月多留下的錢也沒真正投入市場產生獲利，不知接下來該繼續只還息就好、或是本利攤還？
房貸利息該如何償還？這個問題的答案並沒有好或不好，而是該往有沒有符合目標的方向來做思考。對自住、不想有負債或是不會投資的人來說，本利攤還當然是最好選擇。而對於像雅雯這種有明確投資目標的人來說，降低每月房貸支出、把錢留下用於增加未來應用機會，是更該思考的事。有相當多房地產投資者都在兩年寬限期後，又找另一家銀行換約，繼續利用寬限期以繳房租形式持有房產。雖然升息後房貸利息也會增加，但「只繳息不還本」還是能減輕不少月負擔。
給雅雯的建議二：投資概念及選股混亂，就放緩腳步留住現金觀察
雅雯對現況最大焦慮便是過去將大把現金留在身上，表面上看似都沒有產生任何投資現金流。但就我觀察，目前掌握許多可動用資金就是她的最大優勢，也不需要急著找標的投入過多資金。
在熊市中，選擇穩定目標公司極為重要。簡單來說，就是將資金集中於那些倒了會對全球產生相當大影響的公司。雖然全球股市相對不明朗，但這時反而更能過濾出價值被低估的企業。
在市場相對低迷時不需要急著「危機入市」，好好挑選幾家企業，觀察這些公司營收跟美股收入有無增長，包含營運現金流、負債、收益資料。先了解目前股價是被高估還是低估，做好評估之後再進行投資。
全球股市進入熊市，給大家的4點資金分配建議
面對近期市場，如果你也跟雅雯一樣屬於比較容易焦慮的投資人，首先可將手邊預留現金提高至能維持一至一年半沒工作也可以無憂生活的標準，如此即使在全球市場動盪的局勢下，現金也足以承受市場重回水平這一段時間的風險。
再者，當對目標公司研究透徹時，應對市場保持信心，等候大局契機。第三點也是最重要一點，因為本身資產及財務配置屬於健全狀態，只要靜待市場回穩，無須焦慮。最後，嚴守投資紀律，不把資金全部all in一家公司，而是做好風險分散配置於不同公司。
資產配置要依據年紀、財務目標及收入來做判斷，一般容易焦慮之保守投資人，我都會建議防守型資產投入50%或60%。如果已經掌握進階投資知識，甚至可只放置20%資產於進攻型標的，80%用於防守，這時進攻型獲利也可能超越防守型，即使遇到熊市，80%防守型資產也相對穩固，能讓你不輕易做出錯誤決定和判斷。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。