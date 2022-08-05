盤點三部首演時砸鍋的經典作品，世界名曲也有被噓爆下台的一天
我們想讓你知道的是
雖然這些名曲在一開始演出時並不成功，甚至一度讓音樂家失去信心，但後來都得到很高的評價，找到自己的出路。下次當你做某件事時，就算一開始不順利，也可以用這些曲子的故事鼓勵自己，或是學學史特勞斯越挫越勇的精神，不要馬上灰心。
文：墨汁
古典音樂的魅力，就在於它們能通過時間的層層考驗，讓樂迷在多年以後依然深深著迷。但你知道嗎？並不是每首曲子都能在一開始就受到大家喜歡，甚至還有作品在演奏結束後直接被「噓」下台！到底是怎麼一回事呢？
今天我們就要來聊聊，有哪些曲子的首演只能用「災難」等級來形容。記得先做好心理準備，因為下面的曲子一定會讓你跌破眼鏡！
《卡門》太辣啦！觀眾表示不能接受！
什麼？第一部作品就這麼勁爆，居然是赫赫有名的《卡門》！《卡門》的女主角卡門是一個性感辣妹，想追她的男人多到要排隊。在她被關進牢裡時，甚至和負責看守她的士兵看對眼，兩人天雷勾動地火，譜出一段驚世情緣。但也因為她本性多情，看到帥哥馬上移情別戀，最後被舊愛活活刺死（好痛），整部劇裡的狗血可說是灑好灑滿。
雖然《卡門》是音樂史上最受歡迎的歌劇之一，但在首演後只得到一群憤怒的觀眾，怎麼會這樣呢？
其實，這不是音樂家的錯，而是因為當時首演的歌劇院常常演出比較「正派」的作品，而卡門個性風流又喜歡打架，實在是不夠「乖」，所以才把觀眾氣得半死、得到了不好的評價。作曲家比才（Bizet）直到死前還認為自己真的寫了一部爛作品，真希望他能看到現在大家對《卡門》的喜愛。
那你喜歡《卡門》嗎？一起來聽《卡門》最有名的序曲〈鬥牛士〉（Les toreadors）！
〈第一號交響曲〉被指揮家給毀了？原來都是醉酒惹的禍！
一個作品的成敗掌握在誰的手上呢？除了作曲家外，演奏團隊當然也很重要啦！
拉赫曼尼諾夫（Rachmaninov）一定很贊同這句話，因為他的〈第一號交響曲〉之所以在首演大大失敗，很有可能是指揮家的問題。據說這位先生上台時已經喝醉了，再加上排練不足，首演當然只能悽慘收場，甚至還有評論家挖苦地說：「如果這首曲子在地獄會很成功」，真的太狠了啦！
可憐的拉赫曼尼諾夫聽到自己辛苦創作的作品變成這樣，只能摀著耳朵躲在樓梯間（哭）甚至還一度心理崩潰。雖然他之後還是創作出不少很棒的作品，但要是能重來，他可能會想換一個指揮。
也有人說，拉赫曼尼諾夫的〈第一號交響曲〉對當時的音樂界來說風格太前衛了，才會這麼不受歡迎。不過，這首曲子後來也被徹底平反，希望能給拉赫曼尼諾夫一點安慰。
讓我們來聽聽指揮沒有喝醉的版本吧！
敗部復活的〈藍色多瑙河〉！奏的比唱的好聽！
輕快的旋律就像一顆顆正在跳躍的音符，隨著「一二三、一二三」的節奏，讓人聽著聽著也不禁想跟著翩翩起舞……這首歌是甚麼呢？正是史特勞斯（Strauss）的〈藍色多瑙河〉！
不過你知道嗎？這首曲子一開始其實是給合唱團唱的，跟我們現在聽到的管弦樂版本不一樣喔！
當時，奧地利經歷了普奧戰爭慘敗，還有經濟不景氣、流行病等等問題，首都維也納可說是死氣沉沉。為了讓民眾振作起來，史特勞斯便接受委託，創作了這首〈藍色多瑙河〉，而它的歌詞也維持這個風格，鼓勵大家打起精神，聽起來相當地振奮人心！
不過，觀眾並不買單這樣的「愛國歌」，首演只得到一個寂寞的安可，讓當時的史勞勞斯非常挫敗，但他才不願意就這樣認輸，而是轉頭將它改編成了管弦樂版本。
半年後，史特勞斯在巴黎的世界博覽會上親自指揮管弦樂版本，果然大獲成功；而這首〈藍色多瑙河〉也成為奧地利的「第二國歌」，更是每年新年音樂會的固定曲目。直到今日，它的旋律仍非常受歡迎，甚至出現在熱門韓劇《魷魚遊戲》裡，和首演的情況簡直天差地遠。
你知道《魷魚遊戲》裡到底是在哪裡用到〈藍色多瑙河〉嗎？來複習一下旋律，然後去找找看吧！
結語
看完上面的曲子，你是不是也很驚訝呢？雖然這些曲子在一開始演出時並不成功，甚至一度讓音樂家失去信心，但後來都得到很高的評價，找到自己的出路。
下次當你做某件事時，就算一開始不順利，也可以用這些曲子的故事鼓勵自己，或是學學史特勞斯越挫越勇的精神，不要馬上灰心。
參考資料
- CLASSICMUSIC，「15 famous pieces of music that had disastrous first nights…」
- The Metropolitan Opera，「Synopsis: Carmen」
- The Listeners’ Club，「Rachmaninov’s First Symphony: From Despair to Posthumous Triumph」
- 蹦藝術｜BONART，「【BON音樂】解構〈藍色多瑙河〉：維也納新年音樂會大會師」
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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與孤兒男孩納伊姆一同對抗童婚與兒童受暴事件
我們想讓你知道的是
在偶然接觸兒童論壇活動後，17歲的納伊姆在積極參與和計畫資助下，成為了孟加拉的兒童論壇領袖，致力在當地建立孩童不受暴力迫害的未來。
在孟加拉，販賣兒童、童婚、童工是種如同受詛咒般的存在，摧毀當地一代又一代的孩童。17歲的納伊姆（Nayeem）是一位受到資助的兒童論壇領袖，目前已經阻止37起童婚、協助2名性騷擾受害者、解救1件兒童販賣等兒童保護事件。
納伊姆在很小的時候就失去父母，因此納伊姆的童年是在無人照顧、疏於關注的情況下長大，這使他變成一個內向的男孩，害怕在公共場合說話，面對挑戰要有如此大的勇氣更是不容易。
「有一天，我看到幾個男孩在開會，他們討論的內容吸引了我。」納伊姆問了其中一個男孩，了解到他們是兒童論壇的成員，於是，他帶著好奇開始參加論壇活動，「我從來不知道兒童權利是什麼，參加完論壇課程後，我才驚覺原來自己就是童工和受虐孩童。」納伊姆激動地說。此後，他積極參加各種培訓，更近一步參加領導活動， 那個曾經在公共場合說話害羞的男孩開始教別人如何自信地說話。
透過兒童論壇的活動，納伊姆和他的夥伴對8所學校1300名孩童進行兒童安全、兒童法、兒童權利的培訓。納伊姆說：「改變總是伴隨許多挑戰，我有一個夢想，我希望建立一個孩童沒有暴力迫害的未來，我不怕困難，只要有人支持鼓勵我，這就是我能堅持更遠的力量。」
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