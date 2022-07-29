馬克宏與沙國王儲沙爾曼會面商討石油問題，遭人權團體撻伐「勿忘哈紹吉」

文：饒珮琪（PeichiJao）

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於2022年7月28日迎接沙國王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）來訪。根據《路透社》（Reuters）報導，法國總統府官員告訴記者，馬克宏將於此次會晤中提及人權問題，討論石油生產與伊朗核協議。

自2018年《華盛頓郵報》記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）於沙烏地阿拉伯駐伊斯坦堡領事館遇害以來，馬克宏於2021年12月的出訪，使其成為首位在事件後會見沙爾曼的西方領導人之一。

而此次沙爾曼訪法的大規模禮遇，及兩位領袖的熱情互動引發輿論抨擊，認為沙烏地異議記者哈紹吉的謀殺案至今4年，馬克宏就邀請了謀殺案的「主謀」沙爾曼在艾麗舍宮（Elysee Palace）共進晚宴，實為不妥。

沙烏地異議記者慘遭殺害，沙爾曼被視為背後主謀

據《BBC》整理報導，哈紹吉時任《華盛頓郵報》的沙烏地籍專欄作家，自2017年便開始在文章中批評王儲沙爾曼，而當時沙爾曼已是沙烏地阿拉伯的實質統治者。

直至2018年，哈紹吉為與土耳其未婚妻辦理結婚，到了沙烏地駐土耳其的伊斯坦堡總領事館處理文件，不料卻被「人間蒸發」。調查顯示，哈紹吉因拒絕被帶回沙烏地阿拉伯而遭強行壓制，經過一番掙扎後，哈紹吉被注射大量藥劑，隨後被殺害。

此駭人聽聞的謀殺案引發譁然，美國情報單位認定沙爾曼「批准」了對哈紹吉的謀殺行動；聯合國人權組織認為沙烏地阿拉伯需要為這場造成哈紹吉死亡的法外處決（extrajudicial killings）負起責任。而對於各界指控，沙烏地當局皆強烈否認。

沙爾曼於謀殺案後首次出訪歐洲，外界撻伐不止

據《CBC》報導，對於沙爾曼訪法一事，美國的人權組織「現在就為阿拉伯世界爭民主」（Democracy for the Arab World Now，DAWN）呼籲法國當局，應對沙爾曼進行犯罪偵查，並在聲明中提供了長達42頁的控訴文件，主張沙爾曼就是2018年哈紹吉之死的共犯。

DAWN執行長莎拉・利亞・惠特森（Sarah Leah Whitson）同時表示：「沙爾曼已在法國的領土上，而作為聯合國禁止酷刑與強迫失蹤公約的締約國，法國更須盡義務調查他。」

而遇害記者哈紹吉的未婚妻堅吉茲（Hatice Cengiz）得知此消息，更是痛批馬克宏，目前的所有調查都顯示了沙爾曼於這場謀殺難辭其咎，但他竟如此禮遇以酷刑處決其丈夫的人。

然而《France24》報導指出，繼沙爾曼於2022年7月中旬與美國總統拜登（Joe Biden）會面，這場與馬克宏的會晤，普遍被視為沙爾曼作為沙烏地阿拉伯實質統治者，正式融入國際政治舞台中的重要一步。

歐洲面臨能源短缺，與沙國往來無可避免

沙爾曼造訪法國前一週，已至希臘和總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）會面，簽訂協議宣布未來的雙邊合作計畫，透過建立電纜線，提供歐洲「更廉價的再生能源」。

經《路透社》指出，在俄羅斯入侵烏克蘭之後，莫斯科切斷了輸往歐洲的天然氣供應管線，而法國和其他歐洲國家正積極尋求更多樣的能源管道。馬克宏與沙烏地阿拉伯的積極往來，則是期望能使世界上最大的石油出口國提高石油產量。

綜合《France24》報導，一位不願具名的馬克宏助理也透露，要讓總統發揮其影響力並解決歐洲各國的問題，唯一的方式就是積極和不同夥伴商討所有可能性。

而法國總理伊莉莎白・柏納（Élisabeth Borne）面對「法國破壞捍衛人權承諾」的質疑聲浪也表示否認，並稱此次訪問「顯然不會動搖我們堅持的原則」。

《France24》報導引用了國際戰略研究所（IISS）的研究員卡米爾・隆斯（Camille Lons）的分析，認為烏俄戰爭讓能源生產國重新成為人們關注的焦點，而這些國家也正在利用此優勢。

「此情勢提高了他們政治影響力，而他們也將藉此重申他們在國際舞台上的重要性。」她說。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範