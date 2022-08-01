蘇祿王國蘇丹「復辟」？為何馬來西亞需賠償鉅款予「已消失的國度」？

今年2月，西班牙仲裁庭宣判，馬來西亞政府需給付「蘇祿蘇丹」後裔高達129億美元（約新台幣3876億元）的賠款，引起譁然。到了7月，馬來西亞石油公司（Petronas）在歐洲的兩家子公司因此仲裁案遭到扣押，總市值約20億美元（約新台幣601億元）。

這起案件源自於2013年之後，馬來西亞政府停止給付原「蘇祿王國」蘇丹後裔的年付款項，從而導致這起「國際糾紛」。對此，馬來西亞朝野互批雙方在執政時竟無全面把關，才導致這起事件發生。不過，當今執政黨針對這起事件的解決方案，卻不允許議員在國會公開辯論，令人心生疑慮。

對一般民眾而言，這筆「賠款」不僅是個天文數字，更是意義不明：為何一個已經沒落且消失的「王國」，至今仍然能夠至國際法院控告馬來西亞，並且勝訴？而馬來西亞政府的態度又是如何？

沙巴與蘇祿王國的歷史淵源

何謂「蘇祿王國」及「蘇祿蘇丹」？這項攸關馬來西亞沙巴（舊稱北婆羅洲）與菲律賓（蘇祿王國）主權爭議的歷史，可追朔到17世紀蘇祿王國時期。

蘇祿王國（The Sultanate of Sulu）是建立於1457年的穆斯林國家，全盛時期版圖囊括菲律賓南部及沙巴東部。1658年，汶萊蘇丹將婆羅洲北部和東部的一部分割讓給蘇祿蘇丹王國，以答謝協助弭平汶萊蘇丹國的一場內戰。到了1878年，身處沙巴的英國公司Dent and Overbeck公司負責人與時任蘇祿蘇丹賈瑪魯阿占（Sultan Muhammad Jamaluladzam）簽訂《1878英屬北婆羅洲條約》（British North Borneo Treaties, 1878），正式擁有沙巴的主權，並在境內開採礦產。而作為回報，該公司每年將給付5300令吉（約新台幣35694元，當時條約原文是寫5000元但無幣種，目前各馬來西亞媒體普遍是寫5300令吉）的「割讓金」（"uang penyerahan" ；英：cession money) 予「蘇祿蘇丹」，直至2013年停止付款。

由於所簽訂之條約為馬來語及爪夷文，內文中的 「Pajak」一詞存有詮釋爭議。根據該條約內容，指沙巴為蘇祿王國「租借」的土地，而英文翻譯對應則是「轉讓/割讓」(grant and cede)。也因為這項字眼詮釋爭議，從而造成部分菲律賓官方及宣稱「蘇祿蘇丹」後裔群體至今仍宣稱擁有沙巴東部主權。

爾後，英國和西班牙介入馬來群島政治，並與蘇祿王國簽署《1885年馬德里議定書》（Madrid Protocol of 1885），奠定英國承認西班牙在菲律賓群島的主權，以交換西班牙放棄對北婆羅洲的基礎及主張。最終，美國的政治介入導致了蘇祿王國於1915年正式滅亡，領土隨後併入美屬菲律賓。