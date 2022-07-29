機車路權下一步：公路總局提4方案、白牌機車有望上蘇花改，王國材建議斟酌放寬內側車道讓機車行駛

國內路權團體近年爭取重機上國道、白牌機車上蘇花改和南迴改等權益，在公路總局試行開放大型重型機車（251C.C.以上重型機車）通行蘇花改後，終於證實已經擬定4個建議試辦方案，讓白牌機車行駛蘇花改。除此之外，交通部長王國材也鬆口，會建議酌予放寬內側車道讓機車行駛，但重機目前仍不會開放上國道。

舊的蘇花公路因有落石、急彎等問題，路權團體過去就不斷倡議，希望機車也能走在平坦的蘇花改。在2020年的公路總局抗爭行動中，台灣機車路權促進會等團體就已經訴求，要求開放南迴改、蘇花改行駛機車，且省道不得禁止機車行駛。

公路總局第四區養護工程處於2021年9月試辦大型重機通行，試辦期間為6個月，期間委託評估單位觀測檢核隧道內秩序、行為、安全及環境，作為後續推動的決策基礎。雖然試辦的檢核期在今（2022）年3月31日結束，但大型重機還是可以行駛蘇花改，公路總局建議全線開放大型重機行駛蘇花改，將評估報告送到交通部後，待核定就能正式開放。

除了大型重機外，是否白牌機車（普通重型機車）也能行駛蘇花改，受到外界關注。根據《蘋果新聞網》報導，交通部長王國材在6月視察汐科車站時表示，蘇花改的精神就是「安全」，如果白牌機車適合走隧道，就會支持讓白牌車走蘇花改，公路總局也將研擬相關方案。

公路總局在7月27日證實，已經擬定4個建議試辦方案，讓白牌機車行駛蘇花改。根據《中央社》的報導，第一個方案是採現行快車道混合車流行駛，路肩保留做為緊急救護救災使用；第二個方案是開放路肩讓白牌機車行駛，保持救護車輛通行彈性，汽車仍須行駛快車道；第三個方案將路肩規劃為機慢車道；第四個方案是取消路肩，規劃兩車道混合車流。

這4個方案待交通部核定後，就會試辦6個月，同時進行評估檢核，以做為未來是否正式開放的參考依據。

王國材建議放寬機車行駛內側車道，但重機仍不開放上國道

除了白牌機車上蘇花改的爭議外，台灣機車路權促進會於今（29）日召開記者會，結合跨黨派政治人物點出交通安全核心問題，重申5大訴求。包含南迴改等多條省道須還給機車行駛權益、處理禁錮改革的道路交通安全規則99條、廢除區間測速、改善道路工程，以及讓人民參與交通決策。

根據《中央社》報導，王國材今日出席「交通安全英熊聯盟」安全駕駛宣導記者會時，機促會就在交通部門口召開記者會，公關主任劉成謙批評，交通部和內政部的宣導記者會都只是作秀，難以真正保障機車、自行車和行人等弱勢用路人的安全及用路權益，希望兩個部會檢討現行不合理規定。

對此，《聯合報》的報導指出，王國材受訪時回應，如果改善動線對機車族的安全有幫助，他建議酌予放寬內側車道讓機車行駛，但安全是優先考量。至於重機是否能合法上國道，他指出高公局有做過很多評估、民調、檢核，但目前民調還有6成反對開放，所以目前仍不會開放。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範