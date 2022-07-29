《科學人》紙本雜誌年底停刊：盼轉型為公共網路媒體，守護科普價值

「如果沒有奇蹟，《科學人》紙本雜誌年底停刊。」《科學人》中文版紙本雜誌發行人王榮文今（29）日於臉書宣布，因紙本訂戶和零售穩定下降，不敵虧損，《科學人》紙本雜誌將於12月發行第250期後停刊。

促銷追不上流失的到期讀者，訂閱戶已不足一萬

王榮文表示，自2002年創刊以來，《科學人》獲11次金鼎獎肯定，訂閱戶加上零售曾接近3萬。不過早在7年前開始虧損，紙本訂戶和零售穩定下降，直到2年前訂戶已不足1萬，才意識到問題嚴重。不論多努力促銷、推出優惠得到的新訂戶，卻遲遲追不上流失的到期讀者。目前雜誌虧損已到了公司不能負荷的地步。

而更令王榮文洩氣的是，透過和碩董事長童子賢的善意，送給科教老師和全國醫護20年來累積的《科學人中英對照知識庫》被使用的頻率和效益似也不高，「這相當程度的打擊了我的信心。」

期盼《科學人》轉型

王榮文坦言，近兩年來他不斷思索《科學人》該如何轉型才能符合現代讀者的需求，「成為網路媒體嗎？要怎麼二次轉譯才能傳達科學人的實用性；辦科學營嗎？要怎麼取得企業贊助和小額捐款；科學人需要從營利事業轉成NPO，發展成公益網媒嗎？」

然而，每個改革方向都需要新的人才技術和資金，因此他宣告，《科學人》中文版將在今（2022）年12月出刊第250期後不再印紙本，對於能否順利轉型為有能耐的公共網路媒體？他期待這幾個月內出現奇蹟合夥人。

《科學人》中文版守護科研品質，譯成中文讓科學普及

王榮文轉述《科學人》中文版前任總編輯李家維的想法，他認為《Science American》的翻譯授權無比重要，因網路真真假假的內容太多，由177年歷史的《Science American》編輯部替大家把關世界最前沿的科研品質仍然非常重要，因為目前台灣自己人還做不到。

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責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：楊士範