超過40本土社團成立聯合後援會力挺，陳時中：台灣參與國際不拚力氣大，而是比氣長
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陳時中強調，台北是台灣首都，成立國際事務局是必要的。
台北市長選戰開打，台灣社、台灣北社、台灣客社等逾40個本土社團今（5）日成立「陳時中競選台北市長聯合後援會」，前國防部長蔡明憲也現身會場表達支持。民進黨台北市長參選人陳時中致詞時自稱「台派阿中」，還笑稱之所以出來選，就是因為「我好想做市長啦」，支持者高喊「阿中凍蒜！」他允諾一定會把事情做好，盼市長當選、市議員全壘打。
陳時中：我很想當市長，請大家支持
陳時中致詞時自稱「我是台派阿中啦」「我是台灣囡仔，我叫阿中」，他對於市政的看法就是要腳踏實地，該做的事情就努力的做，因此他提出「把事做好、台北更好、台灣共好」的競選口號，台北作為台灣的首都，一定要擔任領頭羊。他開玩笑說，「我很想當市長，但我用想的沒效，若有同意我做，就要把票投出來、呼朋引伴」，呼籲支持者投票給他、揪朋友投票給他，這樣他就會信心百倍。
另外陳時中也一一點名在場民進黨籍的台北市議員參選人如王閔生、何孟樺、簡舒培、洪宛臻等，呼籲要支持民進黨市議員參選人，讓他們「全壘打」，才可以「做事情又把事情做對做好」。
陳時中說，他這次要選舉，對於市政的堅持就是要腳踏實地，工程很大，但是該做的事情就努力的做，因此他提出「把事做好、台北更好、台灣共好」的競選口號，台北是台灣的首都，一定要當作領頭羊。
陳時中受訪時，被問及如何爭取中間選票支持，陳直言，他一向不分藍綠，他要當市長，就是服務所有市民，台北怎麼進步是他的努力方向。
現場氣氛熱絡，台派團體也贈送陳時中菜頭、鳳梨和蒜苗，象徵讓他高票當選好彩頭，全力相挺，要把阿中送入台北市府。
談美中台關係，陳時中：毋通擱來亂
日前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台，對此，陳時中受訪時也表示，「我們都真歡喜，但有人真不爽」，面對這件事情，就像是蔡英文總統說的，要保持冷靜不躁進、理性不挑釁，最重要的是「堅定不退縮」，所以他常常說，國際事務有總統運籌帷幄，內政有行政院長「有政府會做事」；「我們就是心頭抓乎定，也要敬告有些人，『毋通擱來亂』（台語：意指別再來搗亂）」。
陳時中也提到，台灣要參與國際困難重重，像是他在衛福部長任內，要參加世界衛生大會遭到阻撓，台灣曾擁有觀察員身分，雖然後來沒有拿到邀請函，當年他到了現場無法進去，眼淚都流出來，心想台灣怎麼會這麼衰，他知道這很困難，需要一代一代繼續努力，他表示，台灣人不懼怕困難，不需要在國際上拚誰力氣大，但是可以比氣長，而他相信「正氣會比較長」。
陳時中也說，青年是台灣的未來與希望，也是推動國家長遠發展的原動力。在國際交流的經驗裡，他很重視青年參與這部分，讓年輕人能夠親自體驗，是相當重要一件事；他曾帶領十多位年輕人組成的青年團前往WHA，雖然沒有受邀，他之所以這麼做，就是要讓青年面向國際，看見台灣的處境與局勢；唯有走出去，才能明白台灣面臨的艱鉅挑戰。
日前新北市長參選人林佳龍曾表示，要成立國際事務局；陳時中也表示台北會有類似規劃，他今天也再次強調台北是台灣首都，成立國際事務局是必要的；針對國際事務局構想被質疑要取代外交部、陸委會，以及是否增加員額等問題，陳時中回應，不會因為地方有衛生局就不要衛福部，自己過去在衛生福利部規模也很大，要如何運作組織、發揮效率，是他已經做了5年的事，中央、地方會分工合作，他也了解市府局處都有總量，基本上是在總量裡做最恰當、有效率的運作。
台派聯盟今天成立「陳時中聯合後援會」，參與單位包括：台灣社、台灣北社、台灣客社、台灣教授協會、台灣制憲基金會、台灣李登輝民主協會、台灣教師聯盟、台灣母語教師協會 、台灣獨立建國聯盟、台灣基督長老教會、台灣陪審團協會、台灣公投護台灣聯盟 促進會、台灣國、台灣聯合國協進會、台北市台灣語協會、臺灣民主永續平台協會、台灣民報文化事業、台灣綠色民主青年學會、台北市青年綠政協會、台灣教育發展協會、台灣新國家運動、台灣福爾摩莎人文關懷協會、台灣東突厥斯坦協會、台灣228關懷總會、台灣寶島廣播電台、台灣好民文化行動、台灣新視界協會會、台灣美日民間交流協會、台灣數位電商創新協會、台灣新創智能產業發展協會、台灣島永續發展協會、台北市客家自強協會、台北市科技永續教育協會、台北市美好生活藝術協會、台灣人文教育公共發展協會、台北市美術教育推廣協會、台灣綠能發展創新協會、台灣綠色民主教育學會。
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核稿編輯：翁世航
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遠傳子公司－博弘雲端科技稱霸台灣，化身「助飛員」幫企業飛上雲端，打造現代化IT架構
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遠傳2019年聯手博弘雲端科技，提供創新的數位雲端服務，擔起「助飛員」重任，解決疫情及數位浪潮下企業面臨的各式轉型問題，並致力成為企業數位轉型的最佳夥伴，將數位轉型典範輸出國際。
21世紀的企業踏上數位浪潮，紛紛展開「上雲計畫」推動IT雲端化轉型工程。台灣第一家AWS MSP代管服務合作夥伴即為遠傳子公司－博弘雲端科技（以下稱博弘），擔起「助飛員」重任，為各產業客戶提供雲端搬遷、資安防禦、數據資料庫、視覺化圖表、開發工具等一站式雲端解決方案。
博弘年營收成長率達70%，於2019年加入遠傳，將雲端服務結合「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網），為遠傳大人物挹注雲端能量，亦為博弘掀開事業格局新頁。2020年博弘被美國CIO雜誌、國際調研機構ChannelE2E，評選為全球前25大雲端託管服務商。在專業技術與產業經驗上不斷精進的博弘，儼然已成為企業數位轉型不可缺少的雲端夥伴。
聯姻遠傳厚植兩大武力：擴大商業謀略、強化數據技術
博弘總經理何冠生（Shasta）笑談十年的創業「試錯」之旅，數位、遊戲、零售事業試過一輪，當AWS前來叩門談合作，創業經驗化成對客戶痛點的深度同理心，因而將服務不斷延伸，從雲端架構規劃、部署、監控到7×24代管，博弘集團不但取得各雲平台原廠的信任與合作，更與客戶養出共存共榮的夥伴關係。
博弘成為遠傳子公司之後，一方面獲得充沛資源，同時拓展企業價值鏈，進化為全新企業體。何冠生指出，「我們汲取了遠傳深耕產業ICT的整合經驗與集團財務紀律管理，又保留雲端公司的敏捷及彈性，以『雲端為體，大人物為用』，拉高我們經營格局與服務完整度。」另一方面，企業數位轉型專家遠傳聯手博弘，可以豐沛雲端基礎建設等資源搭載各種大數據、人工智慧、物聯網的技術，協助各領域的垂直場域，快速展開智慧創新應用。
除了拔尖商業戰略，博弘也沒有忽略技術本質的耕耘，今年更成立數據應用處，看準疫情迫使越來越多企業佈局現代化、雲端化IT之外，也開始講究數據驅動決策，才能在斷鏈、封城、停工等危機中速戰速決。何冠生表示，「我們此時擴大服務廣度，一部分也是洞察到『大人物』的市場機會」。
理解客戶思維鍛造上雲飛船，挖掘創新技術攻克每場戰役
何冠生解釋，「博弘先天具有致力解决客戶挑戰的DNA，提供面面俱到的服務；不斷挖掘新技術，加上團隊重視當責、不追求個人主義，也是我們在市場持續領先的關鍵！」不僅組織扁平、溝通透明，團隊總是面向同一目標進攻，就像同仁們經常一起登頂百岳、衝破馬拉松終線，練就遇到棘手挑戰，也無所畏懼的膽識。
經典成功戰役，就是協助台灣家樂福搬遷電商架構，助其提升70% 連網速度。何冠生表示，家樂福電商網站原設置於香港機房，但許多服務仍需連回法國，博弘集團協助搬遷至GCP台灣機房，進行架構的調整與優化，結合在地機房優勢，大幅提升消費者線上購物的使用體驗，更導入創新代管服務，提升維運管理效率與服務品質，創造三贏局面。
另受COVID-19影響，線上學習成為必要轉型的選項之一，博弘與遠傳更聯手協助公部門，改善傳統伺服器因學生上網爆量造成的不堪負荷。短短不到2個月時間，快速將大量數位教材從地端拋上雲端、客製化雲端架構，並因應人流離尖峰，自動調整機台負載效能，遠傳與博弘充分發揮綜效以雲端技術量能，幫助莘莘學子在三級警戒期，安全安心落實停校不停學。
在地練兵樹立大人物典範，放眼海外目標亞太第一大
為了持續擴大博弘雲端託管服務的競爭優勢，何冠生說，我們將祭出差異化的殺手鐧。首先博弘把雲端託管技術加以商品化，未來一兩年將以SaaS（軟體即服務）模式，推出自主開發的訂閱商品，同時結合遠傳大人物的相關技術與平台，形成深度、廣度兼具的完整解決方案，再加上遠傳顧問團隊在數位轉型的豐富實踐經驗與科技力，可進一步瞄準更多產業客戶。
博弘除了拓展在地市場，也沒有忽略海外商機，何冠生提到，「這三年我們經營香港、東南亞據點大有斬獲，海外營收大幅成長，特別是在金融保險產業、政府公部門及大型企業，都是我們的客戶群。」這個好成績讓博弘繼續勇敢造夢，下一階段策略聚焦「立足台灣、放眼全球」，何冠生相信與遠傳攜手可以累積更多企業部署「大人物」的成功故事，絕對有助於把數位轉型典範輸出國際。
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