超過40本土社團成立聯合後援會力挺，陳時中：台灣參與國際不拚力氣大，而是比氣長

台北市長選戰開打，台灣社、台灣北社、台灣客社等逾40個本土社團今（5）日成立「陳時中競選台北市長聯合後援會」，前國防部長蔡明憲也現身會場表達支持。民進黨台北市長參選人陳時中致詞時自稱「台派阿中」，還笑稱之所以出來選，就是因為「我好想做市長啦」，支持者高喊「阿中凍蒜！」他允諾一定會把事情做好，盼市長當選、市議員全壘打。

陳時中：我很想當市長，請大家支持

陳時中致詞時自稱「我是台派阿中啦」「我是台灣囡仔，我叫阿中」，他對於市政的看法就是要腳踏實地，該做的事情就努力的做，因此他提出「把事做好、台北更好、台灣共好」的競選口號，台北作為台灣的首都，一定要擔任領頭羊。他開玩笑說，「我很想當市長，但我用想的沒效，若有同意我做，就要把票投出來、呼朋引伴」，呼籲支持者投票給他、揪朋友投票給他，這樣他就會信心百倍。

另外陳時中也一一點名在場民進黨籍的台北市議員參選人如王閔生、何孟樺、簡舒培、洪宛臻等，呼籲要支持民進黨市議員參選人，讓他們「全壘打」，才可以「做事情又把事情做對做好」。

陳時中說，他這次要選舉，對於市政的堅持就是要腳踏實地，工程很大，但是該做的事情就努力的做，因此他提出「把事做好、台北更好、台灣共好」的競選口號，台北是台灣的首都，一定要當作領頭羊。

陳時中受訪時，被問及如何爭取中間選票支持，陳直言，他一向不分藍綠，他要當市長，就是服務所有市民，台北怎麼進步是他的努力方向。

現場氣氛熱絡，台派團體也贈送陳時中菜頭、鳳梨和蒜苗，象徵讓他高票當選好彩頭，全力相挺，要把阿中送入台北市府。

談美中台關係，陳時中：毋通擱來亂

日前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台，對此，陳時中受訪時也表示，「我們都真歡喜，但有人真不爽」，面對這件事情，就像是蔡英文總統說的，要保持冷靜不躁進、理性不挑釁，最重要的是「堅定不退縮」，所以他常常說，國際事務有總統運籌帷幄，內政有行政院長「有政府會做事」；「我們就是心頭抓乎定，也要敬告有些人，『毋通擱來亂』（台語：意指別再來搗亂）」。

陳時中也提到，台灣要參與國際困難重重，像是他在衛福部長任內，要參加世界衛生大會遭到阻撓，台灣曾擁有觀察員身分，雖然後來沒有拿到邀請函，當年他到了現場無法進去，眼淚都流出來，心想台灣怎麼會這麼衰，他知道這很困難，需要一代一代繼續努力，他表示，台灣人不懼怕困難，不需要在國際上拚誰力氣大，但是可以比氣長，而他相信「正氣會比較長」。

陳時中也說，青年是台灣的未來與希望，也是推動國家長遠發展的原動力。在國際交流的經驗裡，他很重視青年參與這部分，讓年輕人能夠親自體驗，是相當重要一件事；他曾帶領十多位年輕人組成的青年團前往WHA，雖然沒有受邀，他之所以這麼做，就是要讓青年面向國際，看見台灣的處境與局勢；唯有走出去，才能明白台灣面臨的艱鉅挑戰。

日前新北市長參選人林佳龍曾表示，要成立國際事務局；陳時中也表示台北會有類似規劃，他今天也再次強調台北是台灣首都，成立國際事務局是必要的；針對國際事務局構想被質疑要取代外交部、陸委會，以及是否增加員額等問題，陳時中回應，不會因為地方有衛生局就不要衛福部，自己過去在衛生福利部規模也很大，要如何運作組織、發揮效率，是他已經做了5年的事，中央、地方會分工合作，他也了解市府局處都有總量，基本上是在總量裡做最恰當、有效率的運作。

台派聯盟今天成立「陳時中聯合後援會」，參與單位包括：台灣社、台灣北社、台灣客社、台灣教授協會、台灣制憲基金會、台灣李登輝民主協會、台灣教師聯盟、台灣母語教師協會 、台灣獨立建國聯盟、台灣基督長老教會、台灣陪審團協會、台灣公投護台灣聯盟 促進會、台灣國、台灣聯合國協進會、台北市台灣語協會、臺灣民主永續平台協會、台灣民報文化事業、台灣綠色民主青年學會、台北市青年綠政協會、台灣教育發展協會、台灣新國家運動、台灣福爾摩莎人文關懷協會、台灣東突厥斯坦協會、台灣228關懷總會、台灣寶島廣播電台、台灣好民文化行動、台灣新視界協會會、台灣美日民間交流協會、台灣數位電商創新協會、台灣新創智能產業發展協會、台灣島永續發展協會、台北市客家自強協會、台北市科技永續教育協會、台北市美好生活藝術協會、台灣人文教育公共發展協會、台北市美術教育推廣協會、台灣綠能發展創新協會、台灣綠色民主教育學會。

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核稿編輯：翁世航