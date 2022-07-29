製造業旺季前夕，中國造紙廠突爆「停機潮」，間接證實經濟下行多重利空

中國歷年夏季都是製造業備貨旺季，從中秋節慶再加上歐美的聖誕節，一路「旺」到大中華農曆年前，而這段期間也是各大造紙廠的主要銷售期，未料中國各大造紙廠罕見宣布「停機」，也間接證實中國正飽受經濟下行之苦。

造紙產業旺季宣布「停機」

中國造紙廠「停機潮」，其最大指標是紙業龍頭大廠——玖龍首發停機令，旗下位於華南的14台紙機，從7月27日至8月26日輪流減產，業務包含了重要的包裝瓦楞紙（工紙），還有牛卡紙、白板紙等各紙種。

除了停機外，玖龍昨（28）日亦再下調瓦楞紙及箱板紙價格30至150元/噸，部分中小紙企跟跌。根據中國媒體《未來網》報導，除了玖龍外，山鷹國際、東莞理文、東莞金洲等大批紙廠的跟進停機公函也已露出水面。

其中山鷹國際發布停機檢修通知，宣布位在安徽、浙江、華中、華南、廣東等5大生產基地近十台紙機，到8月底前將輪流停產7至31天，預計影響產能12.8萬噸。還有，理文也有數台紙機將在8月初至9月期間停機檢修。

多重利空，紙價喋喋不休

《未來網》進一步稱，今（2022）年以來，下游需求低迷及紙企業庫存相當高，再加上原料廢舊黃板紙價格下滑等多重利空因素影響，導致瓦楞及箱子板紙市場主流價喋喋不休，紛紛開始調整產能。

細數中國各大紙業財報已有端倪。理文造紙發布公告今年上半年，盈利預期較去（2021）年同期下降大約59%，還有山鷹國際、博彙等紙業凈利也都較去年同期下降幅度達50%以上。

中國紙業大廠高層接受中國媒體《中國經營報》指出，整個造紙行業處於相對低迷狀態。原料紙漿、煤炭價格維持高位，成本已經上升明顯；再加上下游受疫情影響，導致紙價一直無法上漲，相關公司產品漲幅未能覆蓋成本上漲，產品毛利急劇下降，凈利大幅縮水。

造紙業停機潮只是凸顯中國製造業疲弱的冰山一角。

中共最高決策機構中央政治局28日在經濟會議結束公告：「今年下半年的目標是『保持經濟運行在合理區間』⋯⋯經濟大省要勇挑大梁，有條件的省份要力爭完成經濟社會發展預期目標。《華爾街日報》表示，這是在含蓄承認其他省份將達不到經濟成長目標。

報導稱，該份公告和4月份上一次政治局經濟會議後的公告不同的是，已經沒有明確提到5.5%的成長目標，只說將「力爭實現最好結果」，「保持經濟運行在合理區間」，顯示出對經濟發展的窘境。

中國經濟進入調整期

台經院告訴我們，2022年第2季受到長三角地區實施封控影響經濟活動，致成長率僅達到0.4%，上半年GDP成長率為2.5%。台經院直言，中國財政和貨幣政策刺激力道不如預期，經濟成長保5難度提高。此外，中國「清零」政策仍未完全解除，小規模地區仍可能封鎖影響經濟。

台灣紙業業界人士告訴《工商時報》，中國大紙廠卻在這個時間點，一起發布密集停機計畫，動作並不尋常，凸顯出大陸造紙市場的異常疲弱。此外，報導指出中國傳出爛尾樓、村鎮銀行擠兌等事，顯示房地產、銀行業都出狀況，經濟即將進入調整期。

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核稿編輯：翁世航