製造業旺季前夕，中國造紙廠突爆「停機潮」，間接證實經濟下行多重利空
我們想讓你知道的是
中國傳統旺季即將來臨，近日中國紙業龍頭大廠——玖龍罕見停機令，接連其他紙廠包含山鷹國際、東莞理文、東莞金洲等大批紙廠的跟進停機，顯示製造業今年景氣不如預期。
中國歷年夏季都是製造業備貨旺季，從中秋節慶再加上歐美的聖誕節，一路「旺」到大中華農曆年前，而這段期間也是各大造紙廠的主要銷售期，未料中國各大造紙廠罕見宣布「停機」，也間接證實中國正飽受經濟下行之苦。
造紙產業旺季宣布「停機」
中國造紙廠「停機潮」，其最大指標是紙業龍頭大廠——玖龍首發停機令，旗下位於華南的14台紙機，從7月27日至8月26日輪流減產，業務包含了重要的包裝瓦楞紙（工紙），還有牛卡紙、白板紙等各紙種。
除了停機外，玖龍昨（28）日亦再下調瓦楞紙及箱板紙價格30至150元/噸，部分中小紙企跟跌。根據中國媒體《未來網》報導，除了玖龍外，山鷹國際、東莞理文、東莞金洲等大批紙廠的跟進停機公函也已露出水面。
其中山鷹國際發布停機檢修通知，宣布位在安徽、浙江、華中、華南、廣東等5大生產基地近十台紙機，到8月底前將輪流停產7至31天，預計影響產能12.8萬噸。還有，理文也有數台紙機將在8月初至9月期間停機檢修。
多重利空，紙價喋喋不休
《未來網》進一步稱，今（2022）年以來，下游需求低迷及紙企業庫存相當高，再加上原料廢舊黃板紙價格下滑等多重利空因素影響，導致瓦楞及箱子板紙市場主流價喋喋不休，紛紛開始調整產能。
細數中國各大紙業財報已有端倪。理文造紙發布公告今年上半年，盈利預期較去（2021）年同期下降大約59%，還有山鷹國際、博彙等紙業凈利也都較去年同期下降幅度達50%以上。
中國紙業大廠高層接受中國媒體《中國經營報》指出，整個造紙行業處於相對低迷狀態。原料紙漿、煤炭價格維持高位，成本已經上升明顯；再加上下游受疫情影響，導致紙價一直無法上漲，相關公司產品漲幅未能覆蓋成本上漲，產品毛利急劇下降，凈利大幅縮水。
造紙業停機潮只是凸顯中國製造業疲弱的冰山一角。
中共最高決策機構中央政治局28日在經濟會議結束公告：「今年下半年的目標是『保持經濟運行在合理區間』⋯⋯經濟大省要勇挑大梁，有條件的省份要力爭完成經濟社會發展預期目標。《華爾街日報》表示，這是在含蓄承認其他省份將達不到經濟成長目標。
報導稱，該份公告和4月份上一次政治局經濟會議後的公告不同的是，已經沒有明確提到5.5%的成長目標，只說將「力爭實現最好結果」，「保持經濟運行在合理區間」，顯示出對經濟發展的窘境。
中國經濟進入調整期
台經院告訴我們，2022年第2季受到長三角地區實施封控影響經濟活動，致成長率僅達到0.4%，上半年GDP成長率為2.5%。台經院直言，中國財政和貨幣政策刺激力道不如預期，經濟成長保5難度提高。此外，中國「清零」政策仍未完全解除，小規模地區仍可能封鎖影響經濟。
台灣紙業業界人士告訴《工商時報》，中國大紙廠卻在這個時間點，一起發布密集停機計畫，動作並不尋常，凸顯出大陸造紙市場的異常疲弱。此外，報導指出中國傳出爛尾樓、村鎮銀行擠兌等事，顯示房地產、銀行業都出狀況，經濟即將進入調整期。
延伸閱讀
- 中共中央會議不再提GDP增長目標，官媒新華社稱「經濟大省要勇挑大樑」
- 中國Q2經濟憂喜參半，「爛尾樓風暴」停貸潮會成為復甦隱憂嗎？
- 中國爛尾樓風暴引發集體「停貸潮」，金管會回應：國銀對中曝險金額創19年新低
- 中國第二季GDP增長大幅放緩，「清零政策」和房地產低迷拖累下半年復甦
- 網購需求大爆發，包材紙箱要等3週，造紙廠產能全開優先供應內需
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
我們想讓你知道的是
TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
根據國家發展委員會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時將有五分之一的國民為65歲以上的長者，而長者比例也會隨著我們的變老持續增加！人人都會變老。隨著壽命越來越長，想要一生之中常保健康又快樂，謹記「You are what you eat.」，現在就要吃對食物，為自己的未來做好萬全準備。簡單的小訣竅，就能讓人享受美味同時擁有健康。首先謹記「天天五蔬果」，每天吃三份蔬菜與兩份水果，補充天然維生素、礦物質、膳食纖維，既能幫助排便，也不用額外花錢買營養保健品；其次，想吃炸雞、烤肉，不必忌口，只要將頻率降到最低，少吃就能更健康，還能讓美味顯得更珍貴。
另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
康健人壽關心每個人的健康，啟動「健康隱憂調查」，希望透過日常生活不經意的飲食習慣，瞭解國人的健康風險，及早準備，為高齡化社會打下健康基礎，完整填寫問卷還有機會得到全家購物金500元！在邁向大齡男女路上的疾病風險，獲得讓一輩子幸福又健康的生活指南。