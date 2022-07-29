迎接盛夏！寶拉珍選【探索美麗真相快閃店】7/29-7/31限時登場

寶拉珍選成立近30年，依循「美麗來自於智慧保養」理念，不斷開發真實且有效的保養品配方，提供各種膚質和膚況所需的保養解決方案。今夏寶拉珍選於信義區打造首間【探索美麗真相快閃店】，以粉嫩色調營造柔美夏日氛圍，規劃三大亮點互動區：「美麗的第一步：空瓶掰掰回收站」、「美麗真相解密互動濾鏡」、「寶拉女神養成機」，以及精采舞台活動，限時三天於7/29(五)至7/31(日)，與消費者一起探索肌膚美麗真相。今(7/29)舉辦開幕活動，邀請年度品牌代言人吳姍儒擔任一日導覽員，親自帶逛快閃店中必訪亮點，更不藏私分享柔嫩蜜桃肌輕鬆養成祕訣！

寶拉珍選2022年度代言人吳姍儒化身一日導覽員，親自帶逛快閃店中必訪亮點，帶領大家探索美麗真相、破除保養迷思。Photo Credit：寶拉珍選

迎接盛夏高溫與曝曬，容易產生膚色不均、粗糙暗沉等困擾，寶拉珍選全新推出「5% B3勻亮身體精華乳」，完美結合兩大維他命B衍生物─菸鹼醯胺及泛醇，有效對抗五大色素沉澱、從根本改善膚色不均、緊緻毛孔，幫助找回光滑細緻、健康透亮的動人膚質。同時也為盛夏、即將到來之秋天換季提早做準備，寶拉珍選針對最容易出現的「粉刺痘痘肌」及「粗糙暗沉肌」兩大膚況，分別推薦使用兩款組合密技：「2%水楊酸精華液 + 20%B3青春緊緻毛孔精華液」、「25%果酸+2%水楊酸煥膚面膜 + C15抗老淨白強化精萃」，相互搭配、輕鬆突破保養瓶頸，為美肌養成計畫神助攻！此外，寶拉珍選特別於快閃店期間推出秘密賣場活動，凡完成濾鏡互動體驗，即可領取試用好禮並進入秘密賣場，以優惠價7折起購買指定濾鏡體驗推薦組合商品；不僅如此，為了慶祝快閃店開幕，寶拉珍選推出官網全館9折活動 (活動期間：即日起至8月3日)，想入手品牌超高效保養品，貼近美麗真相，就趁這個夏天！

寶拉珍選「探索美麗真相快閃店」Photo Credit：寶拉珍選

【探索美麗真相快閃店】外型搶先看

寶拉珍選【探索美麗真相快閃店】在香堤廣場粉嫩登場，質感系品牌配色、俐落簡約外觀瞬間美翻信義區！開幕首日品牌代言人吳姍儒也亮麗現身，直呼快閃店唯美的粉膚色裝潢設計讓她少女心噴發，並表示透過實體店面可以讓消費者親自體驗產品質地，相信更能協助愛美族群挑選出每個人專屬的保養品。而作為稱職的品牌代言人，吳姍儒也化身一日導覽員，認真走訪【探索美麗真相快閃店】三大亮點專區，親自帶領消費者探索美麗真相、破除保養迷思！

寶拉珍選2022年度代言人—金鐘主持女神吳姍儒，以一襲唯美洋裝優雅現身探索美麗真相快閃店，展現透嫩欲滴的盛夏美顏。Photo Credit：寶拉珍選

【探索美麗真相快閃店】三大必訪亮點

愛自己也要愛地球 — 「美麗的第一步：空瓶掰掰回收站」 寶拉珍選一直以來秉持對動物及環境友善的精神，皆採用可分解之環境永續成分及可回收的環保包裝，於本次快閃店也特別設置環境友善空瓶回收站，鼓勵消費者將家中保養品空瓶攜至快閃店回收，實踐永續經營，從自身保養做起。

寶拉珍選一直以來秉持對動物及環境友善的精神，皆採用可分解之環境永續成分及可回收的環保包裝，於本次快閃店也特別設置環境友善空瓶回收站，鼓勵消費者將家中保養品空瓶攜至快閃店回收，實踐永續經營，從自身保養做起。 美麗真相、震撼體驗 — 「美麗真相解密互動濾鏡」 為使消費者對不同類型肌膚問題應使用的保養成分有更深度瞭解，寶拉珍選將常見的「粉刺痘痘肌」及「粗糙暗沉肌」設計成造型濾鏡，透過大型螢幕呈現消費者臉部畫面，邀請消費者依據體驗的膚況問題，選擇正確合適的保養成份與產品，深入了解肌膚問題、變身水水女神，完成體驗即可領取試用好禮，還可進入秘密賣場、獲得限定商品優惠7折起！

為使消費者對不同類型肌膚問題應使用的保養成分有更深度瞭解，寶拉珍選將常見的「粉刺痘痘肌」及「粗糙暗沉肌」設計成造型濾鏡，透過大型螢幕呈現消費者臉部畫面，邀請消費者依據體驗的膚況問題，選擇正確合適的保養成份與產品，深入了解肌膚問題、變身水水女神，完成體驗即可領取試用好禮，還可進入秘密賣場、獲得限定商品優惠7折起！ 絕美女神攝影棚拍秒拍秒印—「寶拉女神養成機」 為讓消費者輕鬆養成女神，寶拉珍選細心打造「網美日出燈形象區」與「多角雷射鏡面拍照區」兩種仙氣十足的主題棚拍場景，設置免費相片列印機，凡於該區拍照，到列印機前掃描並加入LINE好友並上傳照片，獲取驗證碼後就可以立即列印出質感拍立得並獲得好禮，不限張數，秒拍秒印！

寶拉珍選「探索美麗真相快閃店」Photo Credit：寶拉珍選

助攻美麗夏日！全新「5%B3勻亮身體精華乳」首創菸鹼醯胺注入身體保養

打破入秋換季保養瓶頸這樣做！寶拉珍選推薦組合密技、解救躁動肌膚

夏天來臨，肌膚在高溫及陽光下曝曬，容易導致缺水、粗糙暗沉、甚至泛紅不適，而進出冷氣房，氣溫、濕度的劇烈變化往往會打破肌膚的油水平衡，使日常保養品無法正常發揮效果，為安撫曬後敏感肌膚，寶拉珍選全新推出「5% B3勻亮身體精華乳」，專為膚色不均、粗糙暗沉困擾打造的輕質身體精華乳，首創將明星成分「菸鹼醯胺(維他命B3)」注入身體保養品，並結合維他命B5衍生物「泛醇」與仙人掌果萃取，有效對抗膚色不均、荳留痕跡、毛孔暗沉、乾燥缺水，敏感泛紅，一次解決五大美白困擾，幫助找回光滑細緻、健康透亮的動人膚質，閃亮亮度過美好夏日！

Photo Credit：寶拉珍選

緊接著很快就要迎接秋天，換季時期肌膚將比平常更敏感躁動，最容易出現「粉刺痘痘肌」及「粗糙暗沉肌」的狀況，為了保持肌膚健康狀態，寶拉珍選提前準備組合密技！當肌膚產生痘痘粉刺時，推薦使用「2%水楊酸精華液 + 20%B3青春緊緻毛孔精華液」：在完成臉部清潔並擦上化妝水後，先使用「2%水楊酸精華液」幫助代謝老廢角質、暢通毛孔，接著用「20%B3青春緊緻毛孔精華液」，加強調理皮脂分泌、緊緻毛孔，兩款疊擦強化改善痘痘粉刺問題，找回光滑肌。而若肌膚發生粗糙暗沉的狀況時，則推薦使用「25%果酸+2%水楊酸煥膚面膜 + C15抗老淨白強化精萃」：在完成臉部清潔後取適量「25%果酸+2%水楊酸煥膚面膜」敷於臉部肌膚，避開眼周及嘴唇，靜待10分鐘後以溫水洗淨，接著用高濃度精萃系列中的「C15抗老淨白強化精萃」，富含維他命C成份，幫助提亮膚色，兩款搭配使用有助於對抗粗糙暗沉，完美解救躁動不安敏感肌，自帶女神光！

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