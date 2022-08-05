《誰是外來者》：南越淪陷後她成功來台，多年後在兒子的鼓勵下成了越南語老師

文：黃文鈴

差點來台留學的張婉貞

在台灣的越南華僑以肉身化作一座橋梁，將過去的記憶、文化與語言，帶到這座島嶼。儘管過去的苦痛可能不忍回首，卻在新的落腳處結出意想不到的果。

張婉貞一家就是最好的例子。1978年，她的哥哥張華憑著過去在台留學取得的台灣護照，申請出境順利抵臺後，再透過「仁德專案」申請三個妹妹來台灣，三年後終於通過審核。

1981年12月，張婉貞與二姊、小妹一同來臺，救總的人來接機，每人發了一條薄薄的秋被。隔天，張華將三姊妹接到永和竹林路的租屋處，與住在附近的堂哥互相照應，這裡成了她們在台灣的起點。

張家在越南堤岸是富裕人家，住在第五郡的他們經營雜貨生意，更是台灣漁網的總代理，住的樓房有九層樓高，睥睨整條街巷，家裡人口眾多，甚至請了總鋪師，餐餐開飯都坐滿三桌。

但這樣的富裕日子，卻始終籠罩在戰亂陰影中，自她有印象以來，越共常常以游擊戰方式攻打南越，學校不時因戰火襲擊而停課。當時她就讀的鳴遠中學，聘請了許多台灣老師，常常在課堂裡提起台灣的好，「台灣是我的夢，我就很想來台灣讀書。」

越南共和國時期，中華民國政府持續接受越華學生申請來臺讀書，也成為越南華僑躲避兵役的管道，每年統一於越南華校高中舉行大學入學資格考試，通過考試後，便可向台灣的大學申請入學。哥哥張華也是循此管道，考上成功大學建築系。

照他的說法，越僑學生考上台灣的大學後，得自己想辦法前往台灣，向學校報到。「到不了，學校也不會管你。」當初他已屆役男年齡被阻攔出境，只好偷渡取道柬埔寨，在1966年抵達台灣，趕上開學。

Photo Credit：黃文鈴/聯經出版社提供 張華

張婉貞本來也抱著同樣的夢想，中學畢業後，她順利考上台灣師範大學，但南越還在打仗，禁止年輕人出國。她後來找到來台門路，「當時有個老太婆要去台灣醫病，我（打算）假扮她孫女陪她去，我就留下來。」什麼都談定了，眼看夢想成真只差一步，張婉貞的媽媽卻因捨不得女兒遠行，日夜淚流不停，哭到她心軟忍痛放棄。這個決定成了她終身的遺憾。如今年過七旬，談起往事，她仍深感後悔。

遭越共清算，珠寶藏身

決定留在越南後，她開始教職工作，在一所國中教課。西貢淪陷後，原本越共有意要換掉校內所有老師，後來因師資不足才作罷。但她描述，儘管校務運作依舊，一切卻都變了。老師們被迫集體接受政治思想改造，拋去舊時代的思想，彼此批評、發表言論，牴觸共產制度的人隨即遭開除。

這批舊制度下的老師遭到嚴格監控，她指稱，包括校長、教務主任都是間諜，「我還記得我們教務主任別號叫東風，就跟電影一樣間諜是有外號的。」當時人心惶惶，校內老師互相防備，怕不小心說了越共的壞話遭到檢舉，也怕被惡意栽贓或誣賴，枉受牢獄之災。

不僅如此，共產黨接管學校後，刻意採不同工同酬，校長、主任、老師、警衛，全都領一樣的薪水。她描述，發餉當天只給微薄薪水，其餘以豬肉、米、糖或香菸相抵，「不是免費的，但以便宜的價錢賣給你，當時物資缺乏，買到已經不錯了。」但以老師身分，提著一塊豬肉走回家，與以往高高在上、受人景仰的形象大相逕庭，讓她深感挫折又丟臉。

不僅工作受挫，張家在淪陷後遭到越共清算，全家人被趕到同一樓層居住，其餘八層樓全遭軍隊霸占。更誇張的是，除了張婉貞因為擔任老師，以「幹部」身分得以自由出入，其餘家人在軍隊搜刮家裡的時間竟遭到軟禁。

為了不讓父親辛苦攢下的家當被搜刮一空，張婉貞想方設法，將家中金銀珠寶偷渡出去。每天出門去學校時，就是最好的時機。

採訪時，張婉貞在身上四處比劃：「在鞋底挖洞，兩隻鞋藏二兩黃金；頭上戴帽子、肚子圈很多條金鍊、手臂也是，在布鈕扣放鑽石，（有）很多技巧啦。」

為了不讓人起疑，她牽著腳踏車經過在家門口站崗的士兵時，會刻意跟他們聊上幾句，掩飾發抖的雙腳。就這樣一天天將珠寶偷偷運出，寄放住在鄉下的窮親戚家，等風頭過了再悉數領回。回想這段驚險過程，她也佩服自己當年膽識過人。

不會台語，就是外星人

張婉貞在受訪時，多次以「好膽」來形容自己的個性，不論是當初面對侵占家產的越共，或是來台後人生地不熟、人生得全數重來的境遇。

她細數剛來台灣的第一份收入是到台視當越語配音員，五分鐘的台詞，換得六百塊台幣輕鬆入袋。後來她做過保險業務員、秘書，更曾替一家電腦工廠拉到數百萬元國外訂單，這在當時可是筆大數目，讓她一吐最初被人看不起的怨氣。

就連學台語，她也全憑膽識。張家是潮州人，在家說潮州話，在學校說國語與廣東話，「我是來台灣才學台語。」張婉貞的夫家是臺中人，新婚不久就碰上農曆新年，親朋好友來家裡作客，「當初台語都不會，第一個先陪笑，再奉茶坐下來聽他們聊天。」她意識到，嫁給台灣家庭，不會台語就是外星人。張婉貞靠著多聽、多問、多講，慢慢台語變得流利，受訪時更不時來幾句台語，道地的腔調全不見生澀。

她笑說，剛來台灣有人知道她不懂台語，會故意以台語捉弄她，甚至衝著她喊：「越南婆子。」但她同事誇讚她台語腔調好聽，鼓勵她多講，「敢講最重要。」不只語言，在越南家，有總鋪師會準備三餐，她原本十指不沾陽春水，也是嫁進台灣家庭才開始下廚學煮菜，最後獲得婆婆稱讚好廚藝。