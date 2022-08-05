《誰是外來者》：南越淪陷後她成功來台，多年後在兒子的鼓勵下成了越南語老師
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如今，張婉貞在永和、文山社區大學、金甌女中等校教授越南語，說起來，這算是小兒子蔡宇傑牽起的緣分。她的兩個兒子小時候並沒有刻意學越南文，一直到大兒子上國中，央求媽媽教他越語，才從簡單的數字一到十開始學。
文：黃文鈴
差點來台留學的張婉貞
在台灣的越南華僑以肉身化作一座橋梁，將過去的記憶、文化與語言，帶到這座島嶼。儘管過去的苦痛可能不忍回首，卻在新的落腳處結出意想不到的果。
張婉貞一家就是最好的例子。1978年，她的哥哥張華憑著過去在台留學取得的台灣護照，申請出境順利抵臺後，再透過「仁德專案」申請三個妹妹來台灣，三年後終於通過審核。
1981年12月，張婉貞與二姊、小妹一同來臺，救總的人來接機，每人發了一條薄薄的秋被。隔天，張華將三姊妹接到永和竹林路的租屋處，與住在附近的堂哥互相照應，這裡成了她們在台灣的起點。
張家在越南堤岸是富裕人家，住在第五郡的他們經營雜貨生意，更是台灣漁網的總代理，住的樓房有九層樓高，睥睨整條街巷，家裡人口眾多，甚至請了總鋪師，餐餐開飯都坐滿三桌。
但這樣的富裕日子，卻始終籠罩在戰亂陰影中，自她有印象以來，越共常常以游擊戰方式攻打南越，學校不時因戰火襲擊而停課。當時她就讀的鳴遠中學，聘請了許多台灣老師，常常在課堂裡提起台灣的好，「台灣是我的夢，我就很想來台灣讀書。」
越南共和國時期，中華民國政府持續接受越華學生申請來臺讀書，也成為越南華僑躲避兵役的管道，每年統一於越南華校高中舉行大學入學資格考試，通過考試後，便可向台灣的大學申請入學。哥哥張華也是循此管道，考上成功大學建築系。
照他的說法，越僑學生考上台灣的大學後，得自己想辦法前往台灣，向學校報到。「到不了，學校也不會管你。」當初他已屆役男年齡被阻攔出境，只好偷渡取道柬埔寨，在1966年抵達台灣，趕上開學。
張婉貞本來也抱著同樣的夢想，中學畢業後，她順利考上台灣師範大學，但南越還在打仗，禁止年輕人出國。她後來找到來台門路，「當時有個老太婆要去台灣醫病，我（打算）假扮她孫女陪她去，我就留下來。」什麼都談定了，眼看夢想成真只差一步，張婉貞的媽媽卻因捨不得女兒遠行，日夜淚流不停，哭到她心軟忍痛放棄。這個決定成了她終身的遺憾。如今年過七旬，談起往事，她仍深感後悔。
遭越共清算，珠寶藏身
決定留在越南後，她開始教職工作，在一所國中教課。西貢淪陷後，原本越共有意要換掉校內所有老師，後來因師資不足才作罷。但她描述，儘管校務運作依舊，一切卻都變了。老師們被迫集體接受政治思想改造，拋去舊時代的思想，彼此批評、發表言論，牴觸共產制度的人隨即遭開除。
這批舊制度下的老師遭到嚴格監控，她指稱，包括校長、教務主任都是間諜，「我還記得我們教務主任別號叫東風，就跟電影一樣間諜是有外號的。」當時人心惶惶，校內老師互相防備，怕不小心說了越共的壞話遭到檢舉，也怕被惡意栽贓或誣賴，枉受牢獄之災。
不僅如此，共產黨接管學校後，刻意採不同工同酬，校長、主任、老師、警衛，全都領一樣的薪水。她描述，發餉當天只給微薄薪水，其餘以豬肉、米、糖或香菸相抵，「不是免費的，但以便宜的價錢賣給你，當時物資缺乏，買到已經不錯了。」但以老師身分，提著一塊豬肉走回家，與以往高高在上、受人景仰的形象大相逕庭，讓她深感挫折又丟臉。
不僅工作受挫，張家在淪陷後遭到越共清算，全家人被趕到同一樓層居住，其餘八層樓全遭軍隊霸占。更誇張的是，除了張婉貞因為擔任老師，以「幹部」身分得以自由出入，其餘家人在軍隊搜刮家裡的時間竟遭到軟禁。
為了不讓父親辛苦攢下的家當被搜刮一空，張婉貞想方設法，將家中金銀珠寶偷渡出去。每天出門去學校時，就是最好的時機。
採訪時，張婉貞在身上四處比劃：「在鞋底挖洞，兩隻鞋藏二兩黃金；頭上戴帽子、肚子圈很多條金鍊、手臂也是，在布鈕扣放鑽石，（有）很多技巧啦。」
為了不讓人起疑，她牽著腳踏車經過在家門口站崗的士兵時，會刻意跟他們聊上幾句，掩飾發抖的雙腳。就這樣一天天將珠寶偷偷運出，寄放住在鄉下的窮親戚家，等風頭過了再悉數領回。回想這段驚險過程，她也佩服自己當年膽識過人。
不會台語，就是外星人
張婉貞在受訪時，多次以「好膽」來形容自己的個性，不論是當初面對侵占家產的越共，或是來台後人生地不熟、人生得全數重來的境遇。
她細數剛來台灣的第一份收入是到台視當越語配音員，五分鐘的台詞，換得六百塊台幣輕鬆入袋。後來她做過保險業務員、秘書，更曾替一家電腦工廠拉到數百萬元國外訂單，這在當時可是筆大數目，讓她一吐最初被人看不起的怨氣。
就連學台語，她也全憑膽識。張家是潮州人，在家說潮州話，在學校說國語與廣東話，「我是來台灣才學台語。」張婉貞的夫家是臺中人，新婚不久就碰上農曆新年，親朋好友來家裡作客，「當初台語都不會，第一個先陪笑，再奉茶坐下來聽他們聊天。」她意識到，嫁給台灣家庭，不會台語就是外星人。張婉貞靠著多聽、多問、多講，慢慢台語變得流利，受訪時更不時來幾句台語，道地的腔調全不見生澀。
她笑說，剛來台灣有人知道她不懂台語，會故意以台語捉弄她，甚至衝著她喊：「越南婆子。」但她同事誇讚她台語腔調好聽，鼓勵她多講，「敢講最重要。」不只語言，在越南家，有總鋪師會準備三餐，她原本十指不沾陽春水，也是嫁進台灣家庭才開始下廚學煮菜，最後獲得婆婆稱讚好廚藝。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4：疫情戰火雙重挑戰，經濟難民與糧食危機搶救行動刻不容緩
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4將帶大家關注因委內瑞拉通膨問題產生的經濟難民，透過與兩位來賓的對談深入瞭解問題始末，並從中認識世界展望會如何透過社區發展工作來回應全球經濟與糧食問題。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第4集已於7月12日播出。本集邀請宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平、台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉對談，深入委內瑞拉經濟難民問題始末，瞭解背後的政治、經濟脈絡，以及其涵蓋的飢餓、貧窮與兒童保護等迫切需要援助的議題，並從中認識世界展望會在委內瑞拉積極推動的社區發展工作。同時，也邀請各界共同付出行動，與世界展望會一起協助貧窮家庭與兒童回歸正常生活。
從世界展望會的角度來看「多做多得」，我們付出後得到的是兒童豐盛的生命。這些豐盛的生命是必須被協助、被完成的，因為這是兒童本應該有的權利。
經濟數字之下，看不見的兒童飢餓危機
根據聯合國難民署的統計，近年委內瑞拉難民數字不斷飆升，累積至2021年已超過460萬人，僅次於敘利亞的680萬人。但在戰火爭端與氣候變遷影響較少的中南美洲，為何會產生如此多的難民人口？事實上，委內瑞拉歷經國家一連串錯誤的社會及經濟政策後，於2014年爆發惡性通貨膨漲，民眾面臨嚴重的經濟困境，為求生存人們只好被迫出逃成為「經濟難民」。
今年初，世界展望會為了進一步了解委內瑞拉家戶在糧食安全、營養與兒童保護等方面的實際狀況，與當地組織合作展開深入的需求調查。結果發現，委內瑞拉70%的家庭面臨中度以上的飢餓狀況，嚴重的飢餓問題更造成30%的兒童身高年齡比低於平均值，這意味著孩子無法獲得足夠營養，而造成智力與身心靈發展上無可挽回的傷害。此外，調查更發現有20%的出逃難民會將小孩獨自留在國境內，衍生兒童保護、隔代教養等社會問題。這不只如實呈現經濟危機對當地家庭的衝擊，更讓我們看見其中迫切需要幫助孩童的輪廓。
繁華之後：弱勢孩童被剝奪的基本生命權利
或許很令人難以想像，如今面臨經濟困局的委內瑞拉，過去曾擁有包括醫療、教育、住宅等完善的社會福利制度，雖然存在貧富不均的問題，但人民生活仍算安穩。來賓楊建平教授分析道，對比今昔天堂地獄般的差異，其實皆源自於委內瑞拉國家得天獨厚的石油產出：
過去國際油價飆漲的黃金年代，委內瑞拉憑藉石油出口獲取豐厚的利潤來支撐國家的龐大支出，依據國際組織的調查，當時的施政策略確實減少貧富不均問題。但從2010年開始，因為頁岩油技術趨於成熟、國際經濟制裁等一連串的因素，讓國際上包含石油在內的大宗物資價格巨幅下跌，嚴重動搖委內瑞拉賴以為生的經濟命脈。漸漸的，國家開始無法支付各項社會福利的鉅額開支，加上國內政治動盪，最終使得國家經濟完全崩潰。
來賓吳正吉主任也補充，受經濟問題影響最直接、嚴重的就是生活其中的人們，尤其在脆弱的政經環境中，弱勢家庭與兒童更是毫無選擇的權利。就像影片中的Ami一家，孩子的缺陷不只讓家庭先天需要更多資源，母親離家、父親失業的後天影響更是巨大，此時冒險出走並非出於思慮後的決定，而是環境壓迫下不得不的無奈。幸好，世界展望會看見努力掙扎中的弱勢家庭，迅速組織動員發展緊急溫飽及社區發展的救援工作，協助更多與Ami相同境遇的家庭，給予兒童更豐富的營養條件，獲得應有的生命權利。
重建土地關係，世界展望會從社區開始的經濟復健之路
追根究柢，石油究竟算是天賜禮物還是惡魔果實？來賓楊建平教授解釋，這種國家過度依賴單一天然資源的現象被經濟學家稱為「荷蘭病」。就國家經濟發展而言，這就像是雙面刃，天然資源出口獲得的大量外匯拉抬幣值，導致其他產業的出口不利，農業、工業、製造業等產業發展也隨之受限。不過相反的，這表示委內瑞拉仍有尚未開發的肥沃土地可以耕作，所以世界展望會進入委內瑞拉的首要工作，就是回歸根本，恢復當地居民與土地之間的關係，結合社區發展行動與生技發展工作，發展如「家庭菜圃」的長期計畫，陪伴社區成長、鼓勵多元的經濟發展。
家庭菜圃計畫的重點之一，其實是源自於前面提到的兒童飢餓問題。世界展望會透過以下三個漸進式的進程，從糧食援助、技術扶助到地方組織的能力建設，讓許多受益家庭的孩子不只獲得營養改善，家庭的父母也更有自信，而委內瑞拉國家的社區發展更受到莫大的幫助。
一、緊急糧食援助
針對當下經濟困頓、糧食缺乏的家庭與兒童，提供立即性的糧食援助。
二、技術援助，扶助謀生
透過工作坊教導受益家庭種植技法與相關物資，包括種植技巧、種子、糧食技術等，並慢慢建立社區關係，給魚也給釣竿的過程也是在恢復人與人、人與社區、人與土地的多元共存關係。
三、長期兒童保護
經濟蕭條之下，童工、童婚等問題也層出不窮。因此世界展望會也在扶助的過程，加強兒童保護觀念的訓練，教育民眾如何避免兒童受到剝削，以及剝削發生時，如何與相關單位回報加以阻止。
不只委內瑞拉，新冠疫情衝擊全球糧食分配議題
然而，糧食與貧窮問題不只發生在經濟崩潰的國度。隨著俄烏戰爭與新冠疫情的雙重影響，經濟通貨膨脹已經蔓延全球，甚至許多國家開啟進一步的糧食管制措施，這將衝擊國際糧食問題，產生更多潛在危機。
經濟緊縮加上戰爭導致的國際糧食保護政策，都將嚴重影響那些原本就缺乏糧食、仰賴進口糧食的非洲國家。世界展望會也注意到危機將至，救援行動刻不容緩，不只透過飢餓30活動推行全球飢餓的倡議行動；更與世界糧食署合作，進入需要的國家進行緊急糧食發放、社區發展、家庭菜園等事工推行扶助計畫，讓人們擁有推行自己社區、謀求幸福生活的能力，藉此回應糧食缺乏帶來的生存危機！
立即伸出援手，共同面對糧食缺乏的困境！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。