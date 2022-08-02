若真要「抗中」，裴洛西該直飛北京與習近平硬碰硬

​拜習五會前，裴洛西訪台添意外​

美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平在2022年7月28日舉行視訊峰會，這將是拜登自2021年1月上任後，兩人的第五次視訊會談。​

然而，上週傳出美眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）將在8月初，在訪問包含日本在內的數個亞洲國家時，將順道訪問台灣，若成真將是自1997年共和黨籍眾議院前議長金瑞契（Newt Gingrich）訪台後，再有美議長訪台。​

裴洛西訪台具有極大的象徵意義，直接把訪台層級升級至眾議院議長層級。與川普（Donald Trump）時期有所不同，川普時期曾派美國衛生部長艾薩（Alex Azar）、主管經濟成長、能源和環境的國務次卿柯拉克（Keith Krach）。不過，拜登政府尚未派遣任何一位高層官員訪問台灣。裴洛西若成行，會使原先就緊張的台海情勢、美中關係進一步加劇。​

民主黨籍的裴洛西一向對民主、人權等議題積極發聲。4月初原本裴洛西就計畫訪台，後因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診後延遲，並在5月初時，她與議員代表團親自訪問烏克蘭基輔，與烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會晤。時間拉到更久前，她曾在1989年天安門事件兩年後的1991年，親自訪問天安門廣場，悼念天安門事件的受害者。​

中國對裴洛西訪台，反應非常強烈。中國外交部發言人趙立堅7月26日在記者會表達不滿；同日，中國國防部發言人譚克非表示，中方要求美方以實際行動履行不支持「台獨」的承諾，不得安排裴洛西訪台。如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管，必將採取強有力措施挫敗任何外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。​

拜登政府反對裴洛西訪台，拜登：「國防部不建議」​

自裴洛西訪台的消息傳出後，拜登對此持反對態度。拜登7月27日被問到裴洛西訪台一事時就表示：「軍方認為現在訪台不是好主意。」另外，《金融時報》（Financial Times）也指出，包含白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）和其他國安會高階官員皆反對裴洛西訪台，因為他們擔心此舉可能使台海局勢升高。​

《NBC新聞》（NBC News）報導，眾議院外交事務委員會首席共和黨議員麥考爾（Michael McCaul），證實他有收到裴洛西一同出訪的邀請。​

《CNN》指出，白宮官員正與裴洛西和其團隊溝通訪台行潛在的風險。不過，裴洛西仍對白宮態度感到疑惑，她不確定拜登想要表達什麼。裴洛西說：「我想拜登想說的是，軍方擔心我的飛機可能會被擊落之類的。」​

白宮反對裴洛西訪台一事或許不明智。第一、照美國憲法體制下，行政部門、立法部門的運作，理當不該互相干涉。第二、若白宮在此時示弱，可能會被中國解讀成是其「軍事嚇阻」發揮效用，未來若用類似的美高層級政治人物訪問台灣，可能會故技重施。第三、這對於未來若有外國高級官員訪問台灣，北京也很可能利用軍事嚇阻，來破壞行程的安排。第四、這可能傳達給外界一個訊息是：「美國怕了中國」。​

但是，也有另一派的人認為，裴洛西訪台並非必要。除象徵意義上的友台宣示外，實際上並未帶給台灣實質上的利益。再者，訪台一事很可能台海緊張局勢進一步升高，使美、中、台三方可能出現「戰略誤判」，引發衝突。

裴洛西訪台的時間點正逢中國解放軍建軍95年的敏感時機，使中國對此事更要強硬。更別說習近平還要在11月舉辦的二十大前「穩固局勢」，確保重大議題（如經濟、防疫、新疆、香港、台灣）的發展，以利他順利連任。​

《美聯社》（Associated Press, AP）訪問美國官員們表示，軍方將增加在印太地區軍力的移動和資源。官員們表示，雖然美國高級領袖在外國防問時，都有額外安全保護，但他們表示裴洛西是自1997年以來訪台最高層級的官員，此趟所需的安全保護超越其他風險較低的區域。​

《美聯社》引述美國參謀首長聯席會議主席麥利（Mike Milley）說：「若裴洛西一做決定或是其他人要出外訪問時尋求軍方支援，我們將採取必要措施確保他們的訪問安全進行。」​

《南華早報》（South China Morning Post, SCMP）援引中國智庫「南海戰略態勢感知計畫」（South China Sea Strategic Probing Initiative）提供的追蹤訊息指出，美國航空母艦「雷根號」（USS Ronald Reagan）打擊群、包含一艘飛彈驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins DDG 76）和一艘飛彈巡洋艦「安提坦號」（USS Antietam CG 54）等船艦7月25日結束新加坡訪問後，朝東北方往南海航行。​

Photo Credit: AP / 達志影像

美國會兩黨都挺裴洛西訪台，前國務卿蓬佩奧：「我陪你去」​

裴洛西訪台雖未獲拜登力挺，但卻意外得到國內兩黨的支持。

英國《衛報》（The Guardian）報導，共和黨籍前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）就在其推特上，支持裴洛西訪台一事並推文說：「南西，我願意與你一起訪問台灣，我雖然被中國封殺，但並未受熱愛自由的台灣封殺，我們台灣見。」《衛報》也引述美國前防長艾斯培（Mark Esper）、共和黨出身的內布拉斯加州聯邦參議員薩斯（Ben Sasse）同樣也支持，裴洛西訪台。​