老派購物環保新勢力——新村小商號
我們想讓你知道的是
無廢棄生活儼然是一場長跑，起初人們可能會因為一場講座、偶然看到相關書籍而深受環保理念啟發，進而想實踐無廢棄生活，讓地球減輕負擔、永續發展，然而如何不兩天捕魚、三天曬網，「持之以恆」地實踐原則才是無廢棄生活的難題。
文：見域CitiLens／張玉伶；攝影：Alf Wang
長期擔任清華大學竹蜻蜓綠市集志工的拉拉和鳳嬌，在市集中認識到無包裝商家「綠兔子」工作室，與天然材質產品結下了不解之緣。純手工的竹編袋子、木製餐具、天然香料、布衛生棉，這些無包裝產品，成為兩人創辦「新村小商號」無包裝商店的開端。
2015年時，拉拉與鳳嬌更開始接觸無包裝產品的生產者，在全台灣的市集開始擺攤販售無包裝產品，兩人開著一輛小貨車跑遍全台。
減「塑」好生活 無包裝天然產品的秘密
一棵茂密盎然的樹木遮蔽住「新村小商號」店招的邊角，白底紅字手繪風格的招牌字樣，由曾經擔任電影看板的繪師手繪而成。一走進「新村小商號」店內，可以看見架上擺放著琳瑯滿目的無包裝產品：木質製品、藤、竹編的小袋子、瓶罐裝的天然香料與食材等。這些產品不但是純手工製作，拉拉與鳳嬌也注重原料的來源，嚴格地為消費者把關。
然而我們不禁好奇，一些罐裝的乾貨在沒有包裝的情況下，該怎麼適應台灣潮濕的環境呢？ 店主鳳嬌為我們解釋：「我們所接觸的每個生產者，都提供我們以少量的方式來進貨。而我們在為每一種產品推出無包裝販售前，也會和生產者討論產品適合的容器、溫度，研擬好方案後，才會進行上架。」
透過層層把關，在不製造多餘塑膠垃圾的情況下為店內帶來好品質的產品，也讓顧客得以安心使用。注重細節的店主兩人，在琳瑯滿目的選品背後有著不為人知的苦心。除了用心把關以外，店主們也會提供客人保存、使用產品的小知識，在新村小商號裡，除了販售無包裝產品，更交流著令人感動的「人情味」。
串聯各方作夥落實環保
除了致力推廣減塑生活與環保理念之外，新村小商號在2021年時也與「新竹縣北埔鄉南埔社區發展協會」合作。有黃金水鄉美名的南埔社區以種植水稻聞名，新村小商號特地結合當地的產業型態，於農曆春節期間和社區發展協會合作推出無包裝的蘿蔔糕商品。
由於傳統市面上包裝蘿蔔糕的方式多採以塑膠製品為外裝，因此拉拉、鳳嬌和協會討論改以月桃葉作為裸包裝來取代塑膠，新鮮的月桃葉搭配傳統米食，天然又可愛、略帶月桃香氣的包裝大獲好評，而過程中的協力合作，讓月嬌深刻體會到：「讓無包裝理念深入各處需要眾人的配合才可以完成。」
從開業以來，團隊持續在新村小商號開設藤、竹和藺草編織課程，兩人在販售產品的過程中發現民眾不認識產品原料，更沒有與原料接觸的生活經驗，因此兩人透過開設課程讓民眾認識原物料。
拉拉說明：「產品若是沒有人使用，就會沒有人製作，而沒有人製作，也就會沒有人種植。」從生產端到消費端，環環相扣的緊密關係缺一不可。
在民眾參與傳統工藝課程的過程中，藉由與原物料的身體接觸，會感受到雙手因製作產品而微微地刺痛，正是這種實際的身體感，讓民眾體驗到天然手作產品的製作過程不易，也能更加珍惜產品價值、願意重複一再使用。
無廢棄生活是一場沒有終點的馬拉松
拉拉和鳳嬌近十年來過著無廢棄物的減塑生活，也以精心經營的「新村小商號」持續和民眾連結。在2018年時，她們更與一群夥伴在國立新竹生活美學館前廣場發起「公會堂Ya市集」活動，邀請在地商家到美學館外擺攤販售產品，鼓勵民眾自備容器來逛市集、共同重新思考生活的方式，市集現場更提供
「食器租借」服務，體貼忘記自備餐具或是臨時起意參加市集的民眾；主辦單位同時也要求攤商不可以使用一次性餐具。透過「公會堂 Ya 市集」不僅讓民眾能夠歡愉地享受週末時光，同時減少垃圾製造量，為環境盡心盡力，甚至能在過程中開始養成自備餐具的好習慣。民眾的踴躍參與也鼓舞了拉拉和鳳嬌，兩人至今為止，一直都還期待著再舉辦一次零廢棄市集。
在台灣，地方政府積極舉辦免費活動，往往活動中提供大量一次性餐具或發放同質性高的免費宣導品，造成浪費的同時也增加環境負擔，拉拉和鳳嬌建議，政府可以從嘗試補助環保店家開始，並減少辦理免費活動，多加激勵創新店家所推行的活動，如此一來也能達成雙贏的局面。
無廢棄生活儼然是一場長跑，起初人們可能會因為一場講座、偶然看到相關書籍而深受環保理念啟發，進而想實踐無廢棄生活，讓地球減輕負擔、永續發展，然而如何不兩天捕魚、三天曬網，「持之以恆」地實踐原則才是無廢棄生活的難題。如果想嘗試落實環保生活，不妨到新村小商號走走逛逛，與親切的店主們聊聊天，大步邁向零廢棄生活的第一條路！
本篇文章出自國立新竹生活美學館發行之《巢兼代》刊物 Vol.6
指導單位｜文化部
出版單位｜國立新竹生活美學館
執行單位｜城市透鏡文化有限公司
圖片提供｜新村小商號
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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台灣人偏好的威士忌風味？甜美風味是大宗，帶果香、蜜香風味威士忌男女皆愛
我們想讓你知道的是
台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
每年近800億元規模的台灣酒類市場中，威士忌最是一大重點。然而，近年來品醇族群結構的變化，加上酒友們對風味的求新求變，不少品牌開始尋覓下一個令人沈醉的風味。未來台灣威士忌市場主流，將吹向哪種風味的酒品呢？TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
根據蘇格蘭威士忌協會公佈的2021年國際出口市場表現報告，台灣這個僅2300萬總人口的市場，一年竟進口了將近新台幣85億元的蘇格蘭威士忌，在全球排名第三。若再加上日本、美國等其他產地的酒品，統計資料也顯示全年威士忌市場消費總金額約550億新台幣，台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。
三分之一女性愛好者 有力影響威士忌市場風潮
根據TNL Research關鍵議題研究中心於7月11~12日，針對年齡分布於30歲以上ShareParty會員所進行的「威士忌品飲習慣調查」，分析376份有效回收問卷之後發現，40.9%受訪者有品飲威士忌的習慣，且男女比例已達逼近2：1之譜，顯見女性在威士忌同好族群中已成長至三分之一的比例，其風味喜好必將更具市場聲量。
然而，再進一步詢問關於威士忌風味的偏好，倒是能從中一窺在男女族群上的異同處。台灣民眾近年來普遍偏好風味較為甜美、順口易入喉的威士忌，而兼具有果香者獲得最多受訪者的喜愛（57.4％），其次則是帶有蜂蜜風味之酒品（36.3％）。至於較具獨特個性的煙燻風味，訪問後倒是出現了35.9％男性喜愛，但僅有14.5%女性能夠接受的明顯差異。
提到風味甜美的威士忌，深諳威士忌的酒友們，腦海中必然會浮現百富單一麥芽威士忌的名稱。百富的傳奇首席調酒師大衛史都華（David C. Stewart），運用將近60年的經驗和深厚的製酒工藝，讓標誌性的「香甜蜂蜜」風味在每一款百富威士忌中都有一致但又獨特的展現。而大衛史都華更令人讚賞不已的，是他於1980年代所發明的「過桶」（Cask Finish）工藝：先將威士忌置於傳統橡木桶中熟成若干年後，再移至另一種橡木桶進行第二次的熟成，而二次熟成的時間並非定數，全靠大衛史都華帶領團隊的耐心定期監控，直到風味達到標準之後方才進行裝瓶。40年來運用「過桶」工藝，百富將酒廠經典的蜂蜜、香草基調，變幻出多樣的迷人風貌，因而廣受全球消費者歡迎。
私聊聚會 最是品飲威士忌的好時機
關於最適合享飲威士忌的生活情境，則有近七成（68.8％）受訪者鍾意於私人會所或家庭聚餐時，與三五好友共享黃金酒液，其次還有「商務應酬場合」（35.9%）及「餐廳等公開場合聚會」（35.6%）成為品飲威士忌的常見場景；也有超過三成（32.8%）受訪者鍾愛與另一伴在家中親密啜飲。
若要在私聚餐會上品飲明顯具有果香風味的威士忌，百富12年雙桶DoubleWood是威士忌愛好者的首選之一。百富首席調酒師大衛史都華精選首次裝桶之Oloroso雪莉桶，陳放9個月過桶的百富12年雙桶單一麥芽威士忌，從1993年販售迄今已近30年，為百富的最經典酒款。此外，百富酒廠歷史上推出的第二種過桶酒款：百富21年波特酒桶PortWood威士忌，經長時間窖藏熟成，醞釀極具深度的風味，是百富獲得首獎最多，也是首席調酒師大衛史都華個人最愛的酒款之一。
首創過桶工藝 讓百富威士忌在甜美蜂蜜風味上 更增添多變的層次
最後，綜合分析威士忌市場的主流風味，果香、蜂蜜、煙燻和花香是台灣民眾鍾愛的四大風味。然而，想要品飲這四種風味，藉由百富首創的過桶工藝，體驗品牌經典的香甜蜂蜜風味之餘，如果想要體驗熱帶水果的果香，就可選擇百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌。過桶加勒比海蘭姆酒桶（Rum）的金黃酒液，先帶來熱帶水果、熱帶香料及太妃糖的香氣，再引出香草、橡木桶甜味，口感濃厚圓潤，餘韻柔和且綿長。若是喜歡煙燻泥煤風味，百富故事系列14年泥煤週威士忌是個很好的選擇，溫和的煙燻泥煤融合著細緻奶油蜂蜜氣息與淡雅花香調，品飲時還能感受到些微的柑橘和橡木氣息，猶如天鵝絲絨般的滑順飽滿口感，加上引出水果香氣的尾韻層次變化，怎會不讓人念念難忘。
近來領先全球、在台首發上市的百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌，是百富首席調酒師大衛史都華的最新傑作，先在美國橡木桶陳年16年，再經由法國皮諾甜酒桶二次熟成，讓百富的蜂蜜甜香層疊出更多層次感，不僅讓品飲者能嗅聞到美妙平衡的蓮花與天竺葵花香，更有蜂蜜基調和細緻蜜餞、嫩薑辛香，加上清爽順口的尾韻，豐富感受、很是令人著迷。
一心一藝，百富持續以「過桶工藝」在標誌性的香甜蜂蜜風味之上，尋找新的可能。相信只要曾感受過桶工藝的魔幻般奧妙，肯定會為台灣日益增長的威士忌愛好者族群，開拓出更為寬廣多元的嗅味覺體驗疆域。
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