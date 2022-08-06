老派購物環保新勢力——新村小商號

文：見域CitiLens／張玉伶；攝影：Alf Wang

長期擔任清華大學竹蜻蜓綠市集志工的拉拉和鳳嬌，在市集中認識到無包裝商家「綠兔子」工作室，與天然材質產品結下了不解之緣。純手工的竹編袋子、木製餐具、天然香料、布衛生棉，這些無包裝產品，成為兩人創辦「新村小商號」無包裝商店的開端。

2015年時，拉拉與鳳嬌更開始接觸無包裝產品的生產者，在全台灣的市集開始擺攤販售無包裝產品，兩人開著一輛小貨車跑遍全台。

Photo Credit: 見域CitiLens／Alf Wang攝影 新村小商號的店主鳳嬌（前）與拉拉（後），兩人俏皮可愛、親切活潑的個性成為新村的人情味象徵

減「塑」好生活 無包裝天然產品的秘密

一棵茂密盎然的樹木遮蔽住「新村小商號」店招的邊角，白底紅字手繪風格的招牌字樣，由曾經擔任電影看板的繪師手繪而成。一走進「新村小商號」店內，可以看見架上擺放著琳瑯滿目的無包裝產品：木質製品、藤、竹編的小袋子、瓶罐裝的天然香料與食材等。這些產品不但是純手工製作，拉拉與鳳嬌也注重原料的來源，嚴格地為消費者把關。

然而我們不禁好奇，一些罐裝的乾貨在沒有包裝的情況下，該怎麼適應台灣潮濕的環境呢？ 店主鳳嬌為我們解釋：「我們所接觸的每個生產者，都提供我們以少量的方式來進貨。而我們在為每一種產品推出無包裝販售前，也會和生產者討論產品適合的容器、溫度，研擬好方案後，才會進行上架。」

透過層層把關，在不製造多餘塑膠垃圾的情況下為店內帶來好品質的產品，也讓顧客得以安心使用。注重細節的店主兩人，在琳瑯滿目的選品背後有著不為人知的苦心。除了用心把關以外，店主們也會提供客人保存、使用產品的小知識，在新村小商號裡，除了販售無包裝產品，更交流著令人感動的「人情味」。

Photo Credit: 見域CitiLens／Alf Wang攝影 新村小商號以老屋改造而成，走進店內可以感受到房屋的年代感

串聯各方作夥落實環保

除了致力推廣減塑生活與環保理念之外，新村小商號在2021年時也與「新竹縣北埔鄉南埔社區發展協會」合作。有黃金水鄉美名的南埔社區以種植水稻聞名，新村小商號特地結合當地的產業型態，於農曆春節期間和社區發展協會合作推出無包裝的蘿蔔糕商品。

由於傳統市面上包裝蘿蔔糕的方式多採以塑膠製品為外裝，因此拉拉、鳳嬌和協會討論改以月桃葉作為裸包裝來取代塑膠，新鮮的月桃葉搭配傳統米食，天然又可愛、略帶月桃香氣的包裝大獲好評，而過程中的協力合作，讓月嬌深刻體會到：「讓無包裝理念深入各處需要眾人的配合才可以完成。」

從開業以來，團隊持續在新村小商號開設藤、竹和藺草編織課程，兩人在販售產品的過程中發現民眾不認識產品原料，更沒有與原料接觸的生活經驗，因此兩人透過開設課程讓民眾認識原物料。

拉拉說明：「產品若是沒有人使用，就會沒有人製作，而沒有人製作，也就會沒有人種植。」從生產端到消費端，環環相扣的緊密關係缺一不可。

在民眾參與傳統工藝課程的過程中，藉由與原物料的身體接觸，會感受到雙手因製作產品而微微地刺痛，正是這種實際的身體感，讓民眾體驗到天然手作產品的製作過程不易，也能更加珍惜產品價值、願意重複一再使用。

Photo Credit: 見域CitiLens／Alf Wang攝影 直走進新村小商號的內部，可以發現陳列著多種藤編、竹編的製品，為空間帶來一絲溫暖的手作溫度

無廢棄生活是一場沒有終點的馬拉松

拉拉和鳳嬌近十年來過著無廢棄物的減塑生活，也以精心經營的「新村小商號」持續和民眾連結。在2018年時，她們更與一群夥伴在國立新竹生活美學館前廣場發起「公會堂Ya市集」活動，邀請在地商家到美學館外擺攤販售產品，鼓勵民眾自備容器來逛市集、共同重新思考生活的方式，市集現場更提供

「食器租借」服務，體貼忘記自備餐具或是臨時起意參加市集的民眾；主辦單位同時也要求攤商不可以使用一次性餐具。透過「公會堂 Ya 市集」不僅讓民眾能夠歡愉地享受週末時光，同時減少垃圾製造量，為環境盡心盡力，甚至能在過程中開始養成自備餐具的好習慣。民眾的踴躍參與也鼓舞了拉拉和鳳嬌，兩人至今為止，一直都還期待著再舉辦一次零廢棄市集。

在台灣，地方政府積極舉辦免費活動，往往活動中提供大量一次性餐具或發放同質性高的免費宣導品，造成浪費的同時也增加環境負擔，拉拉和鳳嬌建議，政府可以從嘗試補助環保店家開始，並減少辦理免費活動，多加激勵創新店家所推行的活動，如此一來也能達成雙贏的局面。

無廢棄生活儼然是一場長跑，起初人們可能會因為一場講座、偶然看到相關書籍而深受環保理念啟發，進而想實踐無廢棄生活，讓地球減輕負擔、永續發展，然而如何不兩天捕魚、三天曬網，「持之以恆」地實踐原則才是無廢棄生活的難題。如果想嘗試落實環保生活，不妨到新村小商號走走逛逛，與親切的店主們聊聊天，大步邁向零廢棄生活的第一條路！

Photo Credit: 見域CitiLens／Alf Wang攝影 山川米粉與糙米米粉，天然食材皆由店主們精心和生產者溝通後安排上架

本篇文章出自國立新竹生活美學館發行之《巢兼代》刊物 Vol.6

指導單位｜文化部

出版單位｜國立新竹生活美學館

執行單位｜城市透鏡文化有限公司

圖片提供｜新村小商號

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航