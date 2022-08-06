對讀電影《孤味》與琦君散文《髻》：細膩描繪女兒與母親間的情感，以及父親角色的缺席

文：電影裡的國文課

《孤味》是2020最催淚國片，不過老實說，看這部片的時候，我並沒有哭。可能是年紀跟經歷還沒到那個階段的關係，但是我想生離死別，是每個人一生中一定會遇到的關卡。

一邊看《孤味》，腦袋裡一邊想起的是琦君的《髻》。首先的相同點是，皆有介入家庭者。第二共同點是，細膩描繪女兒與母親間的情感。第三共同點是，父親角色的缺席與矛盾。第四共同點是，情仇的釋然。第五共同點，藉由造型、髮型塑造人物形象。

家庭親情自古以來就是文人很喜歡寫的主題，即使到了現代文學獎，還是有很多作品再書寫家族歷史、家庭陰影、家人情感，然而這萬古不變的主題，要如何將其寫得真實、細膩敏銳，但又不涉入過多主觀強烈的情感，是需要寫作技巧的。

散文是種貼近真實的文體，但作為一種藝術的媒介，作者不夠抽離或客觀時，反而會誤了境界。因此，情感再怎麼濃烈，能用客觀釋然的態度去書寫是重要的。

1. 觀看角度（敘事主角）

《孤味》：以么女宛佳（孫可芳 飾）的角度進行主要敘事，佳佳是故事中唯一在長大後還跟父親、蔡阿姨有聯絡的人，藉由佳佳串起了父親與母親間的關聯。飾演佳佳的孫可芳本身的演技樸實而有感染力，就像身邊的一個朋友般，真誠而沒有距離，是一座很好的故事橋梁。

〈髻〉：以琦君身為女兒的角度來書寫母親、父親、姨娘間的故事，從琦君小時候觀看三人的故事，寫到琦君長大後，母親、姨娘間的關係變化。

Photo Credit: 威視電影

2. 細膩描繪女兒與母親間的情感

《孤味》：林秀英（陳淑芳 飾）的四個女兒（其中一位已送養）性格差異頗大，分別繼承了父親跟母親的性格。大姊宛青（謝盈萱 飾）有自由奔放的靈魂，但也是個性情中人，如同父親，他們雖然表面上看起來隨意、不在乎，但心裡還是挺在乎的，從宛青不想讓母親知道自己身體、婚姻狀況可以得知。

二姊宛瑜（徐若瑄飾）從小成績優異，個性倔強如同母親，這經過林秀英親口的應證。小妹宛佳（孫可芳飾）則顧家念情，繼承家業，照顧母親的同時也關心著父親。電影中除了刻畫母女情，也特別著重姊妹情。

〈髻〉：琦君採今昔對照的方式，帶出母親生命的時間軸線，文章中主要的母女活動聚焦於梳頭髮，藉由女兒觀看母親髮型的變化，女兒替母親梳頭等動作細節，刻畫出母女間互相依靠的關係。

Photo Credit: 威視電影

3. 父親角色的缺席與矛盾

《孤味》：電影中對於父親的腳色刻畫留有伏筆，他不僅是一個背棄家庭、敗光家產的人，更是一位有苦難言，替家人著想的父親。父親從家庭中的缺席，造成秀瑛多年來不諒解，一直到人過世以後，都還未能完全放下。然而人生中有很多不得已的事情，不能鐵口直斷。

從父親形象的矛盾性中，可以看到人性的浮動區間，沒有極好的人，也沒有全惡的人。善、惡不能用來評斷一個人，但是了解、諒解，卻能闡釋出人多元的面貌。

〈髻〉：在散文中琦君父親後來又娶了一位姨娘，並沒有背離家庭的問題，然而看在女兒、母親眼中，依舊不好受。散文中並沒有對父親有過多的刻畫，但是對於父親那種又愛又恨的情感，與《孤味》是相似的。

4. 情仇的釋然

《孤味》：電影中的蔡阿姨特別顛覆常人印象，蔡阿姨（丁寧 飾）舉止溫柔婉約，打扮素樸，沒有小三的銳氣。她無意去爭奪自己的名份，只是想單純陪伴著對方。在電影的結尾，秀英對於蔡阿姨過往的仇恨已漸漸放下，她拿出存放已久的離婚協議書，簽上了自己的姓名，代表的就是一種釋然。這一刻，她放過的不是糾纏了一輩子的丈夫，而是放過了自己。

〈髻〉：「我低頭默默地聽著，想想她就是使我母親一生鬱鬱不樂的人，可是我已經一點都不恨她了。因為自從父親去世以後，母親和姨娘反而成了患難相依的伴侶，母親早已不恨她了」琦君及其母親在父親過世後，也選擇了放下。末段這句：「這個世界，究竟有什麼是永久的，又有什麼是值得認真的呢？」是全文重要核心。

5. 藉由造型、髮型塑造人物形象

《孤味》：在秀英與蔡阿姨的造型上，可以略見其性格。秀英自年輕到年老都是一頭捲髮，反觀蔡阿姨一出現就是一頭盤髮。捲髮俏麗，象徵性格倔強強勢；盤髮素樸，象徵淡泊清閒。

〈髻〉：髮型的變化一向是這篇散文中重要的探討議題。姨娘年輕時梳時髦的髮髻，母親年輕時就不太梳太時髦的髮型，較缺乏變化。然而兩人到了年老後，卻都是白髮、落髮的現象，無論年輕時再怎麼風光，都難逃歲月的宿命。琦君藉由髮型的變化說明了兩人個性的差異，也象徵了時間的蛻變。

Photo Credit: 威視電影

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航