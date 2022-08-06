對讀電影《孤味》與琦君散文《髻》：細膩描繪女兒與母親間的情感，以及父親角色的缺席
我們想讓你知道的是
一邊看《孤味》，腦袋裡一邊想起的是琦君的《髻》。首先的相同點是，皆有介入家庭者。第二共同點是，細膩描繪女兒與母親間的情感。第三共同點是，父親角色的缺席與矛盾。第四共同點是，情仇的釋然。第五共同點，藉由造型、髮型塑造人物形象。
文：電影裡的國文課
《孤味》是2020最催淚國片，不過老實說，看這部片的時候，我並沒有哭。可能是年紀跟經歷還沒到那個階段的關係，但是我想生離死別，是每個人一生中一定會遇到的關卡。
一邊看《孤味》，腦袋裡一邊想起的是琦君的《髻》。首先的相同點是，皆有介入家庭者。第二共同點是，細膩描繪女兒與母親間的情感。第三共同點是，父親角色的缺席與矛盾。第四共同點是，情仇的釋然。第五共同點，藉由造型、髮型塑造人物形象。
家庭親情自古以來就是文人很喜歡寫的主題，即使到了現代文學獎，還是有很多作品再書寫家族歷史、家庭陰影、家人情感，然而這萬古不變的主題，要如何將其寫得真實、細膩敏銳，但又不涉入過多主觀強烈的情感，是需要寫作技巧的。
散文是種貼近真實的文體，但作為一種藝術的媒介，作者不夠抽離或客觀時，反而會誤了境界。因此，情感再怎麼濃烈，能用客觀釋然的態度去書寫是重要的。
1. 觀看角度（敘事主角）
《孤味》：以么女宛佳（孫可芳 飾）的角度進行主要敘事，佳佳是故事中唯一在長大後還跟父親、蔡阿姨有聯絡的人，藉由佳佳串起了父親與母親間的關聯。飾演佳佳的孫可芳本身的演技樸實而有感染力，就像身邊的一個朋友般，真誠而沒有距離，是一座很好的故事橋梁。
〈髻〉：以琦君身為女兒的角度來書寫母親、父親、姨娘間的故事，從琦君小時候觀看三人的故事，寫到琦君長大後，母親、姨娘間的關係變化。
2. 細膩描繪女兒與母親間的情感
《孤味》：林秀英（陳淑芳 飾）的四個女兒（其中一位已送養）性格差異頗大，分別繼承了父親跟母親的性格。大姊宛青（謝盈萱 飾）有自由奔放的靈魂，但也是個性情中人，如同父親，他們雖然表面上看起來隨意、不在乎，但心裡還是挺在乎的，從宛青不想讓母親知道自己身體、婚姻狀況可以得知。
二姊宛瑜（徐若瑄飾）從小成績優異，個性倔強如同母親，這經過林秀英親口的應證。小妹宛佳（孫可芳飾）則顧家念情，繼承家業，照顧母親的同時也關心著父親。電影中除了刻畫母女情，也特別著重姊妹情。
〈髻〉：琦君採今昔對照的方式，帶出母親生命的時間軸線，文章中主要的母女活動聚焦於梳頭髮，藉由女兒觀看母親髮型的變化，女兒替母親梳頭等動作細節，刻畫出母女間互相依靠的關係。
3. 父親角色的缺席與矛盾
《孤味》：電影中對於父親的腳色刻畫留有伏筆，他不僅是一個背棄家庭、敗光家產的人，更是一位有苦難言，替家人著想的父親。父親從家庭中的缺席，造成秀瑛多年來不諒解，一直到人過世以後，都還未能完全放下。然而人生中有很多不得已的事情，不能鐵口直斷。
從父親形象的矛盾性中，可以看到人性的浮動區間，沒有極好的人，也沒有全惡的人。善、惡不能用來評斷一個人，但是了解、諒解，卻能闡釋出人多元的面貌。
〈髻〉：在散文中琦君父親後來又娶了一位姨娘，並沒有背離家庭的問題，然而看在女兒、母親眼中，依舊不好受。散文中並沒有對父親有過多的刻畫，但是對於父親那種又愛又恨的情感，與《孤味》是相似的。
4. 情仇的釋然
《孤味》：電影中的蔡阿姨特別顛覆常人印象，蔡阿姨（丁寧 飾）舉止溫柔婉約，打扮素樸，沒有小三的銳氣。她無意去爭奪自己的名份，只是想單純陪伴著對方。在電影的結尾，秀英對於蔡阿姨過往的仇恨已漸漸放下，她拿出存放已久的離婚協議書，簽上了自己的姓名，代表的就是一種釋然。這一刻，她放過的不是糾纏了一輩子的丈夫，而是放過了自己。
〈髻〉：「我低頭默默地聽著，想想她就是使我母親一生鬱鬱不樂的人，可是我已經一點都不恨她了。因為自從父親去世以後，母親和姨娘反而成了患難相依的伴侶，母親早已不恨她了」琦君及其母親在父親過世後，也選擇了放下。末段這句：「這個世界，究竟有什麼是永久的，又有什麼是值得認真的呢？」是全文重要核心。
5. 藉由造型、髮型塑造人物形象
《孤味》：在秀英與蔡阿姨的造型上，可以略見其性格。秀英自年輕到年老都是一頭捲髮，反觀蔡阿姨一出現就是一頭盤髮。捲髮俏麗，象徵性格倔強強勢；盤髮素樸，象徵淡泊清閒。
〈髻〉：髮型的變化一向是這篇散文中重要的探討議題。姨娘年輕時梳時髦的髮髻，母親年輕時就不太梳太時髦的髮型，較缺乏變化。然而兩人到了年老後，卻都是白髮、落髮的現象，無論年輕時再怎麼風光，都難逃歲月的宿命。琦君藉由髮型的變化說明了兩人個性的差異，也象徵了時間的蛻變。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
Tags：
《國際大風吹｜行動講堂》Ep4：疫情戰火雙重挑戰，經濟難民與糧食危機搶救行動刻不容緩
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep4將帶大家關注因委內瑞拉通膨問題產生的經濟難民，透過與兩位來賓的對談深入瞭解問題始末，並從中認識世界展望會如何透過社區發展工作來回應全球經濟與糧食問題。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第4集已於7月12日播出。本集邀請宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平、台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉對談，深入委內瑞拉經濟難民問題始末，瞭解背後的政治、經濟脈絡，以及其涵蓋的飢餓、貧窮與兒童保護等迫切需要援助的議題，並從中認識世界展望會在委內瑞拉積極推動的社區發展工作。同時，也邀請各界共同付出行動，與世界展望會一起協助貧窮家庭與兒童回歸正常生活。
從世界展望會的角度來看「多做多得」，我們付出後得到的是兒童豐盛的生命。這些豐盛的生命是必須被協助、被完成的，因為這是兒童本應該有的權利。
經濟數字之下，看不見的兒童飢餓危機
根據聯合國難民署的統計，近年委內瑞拉難民數字不斷飆升，累積至2021年已超過460萬人，僅次於敘利亞的680萬人。但在戰火爭端與氣候變遷影響較少的中南美洲，為何會產生如此多的難民人口？事實上，委內瑞拉歷經國家一連串錯誤的社會及經濟政策後，於2014年爆發惡性通貨膨漲，民眾面臨嚴重的經濟困境，為求生存人們只好被迫出逃成為「經濟難民」。
今年初，世界展望會為了進一步了解委內瑞拉家戶在糧食安全、營養與兒童保護等方面的實際狀況，與當地組織合作展開深入的需求調查。結果發現，委內瑞拉70%的家庭面臨中度以上的飢餓狀況，嚴重的飢餓問題更造成30%的兒童身高年齡比低於平均值，這意味著孩子無法獲得足夠營養，而造成智力與身心靈發展上無可挽回的傷害。此外，調查更發現有20%的出逃難民會將小孩獨自留在國境內，衍生兒童保護、隔代教養等社會問題。這不只如實呈現經濟危機對當地家庭的衝擊，更讓我們看見其中迫切需要幫助孩童的輪廓。
繁華之後：弱勢孩童被剝奪的基本生命權利
或許很令人難以想像，如今面臨經濟困局的委內瑞拉，過去曾擁有包括醫療、教育、住宅等完善的社會福利制度，雖然存在貧富不均的問題，但人民生活仍算安穩。來賓楊建平教授分析道，對比今昔天堂地獄般的差異，其實皆源自於委內瑞拉國家得天獨厚的石油產出：
過去國際油價飆漲的黃金年代，委內瑞拉憑藉石油出口獲取豐厚的利潤來支撐國家的龐大支出，依據國際組織的調查，當時的施政策略確實減少貧富不均問題。但從2010年開始，因為頁岩油技術趨於成熟、國際經濟制裁等一連串的因素，讓國際上包含石油在內的大宗物資價格巨幅下跌，嚴重動搖委內瑞拉賴以為生的經濟命脈。漸漸的，國家開始無法支付各項社會福利的鉅額開支，加上國內政治動盪，最終使得國家經濟完全崩潰。
來賓吳正吉主任也補充，受經濟問題影響最直接、嚴重的就是生活其中的人們，尤其在脆弱的政經環境中，弱勢家庭與兒童更是毫無選擇的權利。就像影片中的Ami一家，孩子的缺陷不只讓家庭先天需要更多資源，母親離家、父親失業的後天影響更是巨大，此時冒險出走並非出於思慮後的決定，而是環境壓迫下不得不的無奈。幸好，世界展望會看見努力掙扎中的弱勢家庭，迅速組織動員發展緊急溫飽及社區發展的救援工作，協助更多與Ami相同境遇的家庭，給予兒童更豐富的營養條件，獲得應有的生命權利。
重建土地關係，世界展望會從社區開始的經濟復健之路
追根究柢，石油究竟算是天賜禮物還是惡魔果實？來賓楊建平教授解釋，這種國家過度依賴單一天然資源的現象被經濟學家稱為「荷蘭病」。就國家經濟發展而言，這就像是雙面刃，天然資源出口獲得的大量外匯拉抬幣值，導致其他產業的出口不利，農業、工業、製造業等產業發展也隨之受限。不過相反的，這表示委內瑞拉仍有尚未開發的肥沃土地可以耕作，所以世界展望會進入委內瑞拉的首要工作，就是回歸根本，恢復當地居民與土地之間的關係，結合社區發展行動與生技發展工作，發展如「家庭菜圃」的長期計畫，陪伴社區成長、鼓勵多元的經濟發展。
家庭菜圃計畫的重點之一，其實是源自於前面提到的兒童飢餓問題。世界展望會透過以下三個漸進式的進程，從糧食援助、技術扶助到地方組織的能力建設，讓許多受益家庭的孩子不只獲得營養改善，家庭的父母也更有自信，而委內瑞拉國家的社區發展更受到莫大的幫助。
一、緊急糧食援助
針對當下經濟困頓、糧食缺乏的家庭與兒童，提供立即性的糧食援助。
二、技術援助，扶助謀生
透過工作坊教導受益家庭種植技法與相關物資，包括種植技巧、種子、糧食技術等，並慢慢建立社區關係，給魚也給釣竿的過程也是在恢復人與人、人與社區、人與土地的多元共存關係。
三、長期兒童保護
經濟蕭條之下，童工、童婚等問題也層出不窮。因此世界展望會也在扶助的過程，加強兒童保護觀念的訓練，教育民眾如何避免兒童受到剝削，以及剝削發生時，如何與相關單位回報加以阻止。
不只委內瑞拉，新冠疫情衝擊全球糧食分配議題
然而，糧食與貧窮問題不只發生在經濟崩潰的國度。隨著俄烏戰爭與新冠疫情的雙重影響，經濟通貨膨脹已經蔓延全球，甚至許多國家開啟進一步的糧食管制措施，這將衝擊國際糧食問題，產生更多潛在危機。
經濟緊縮加上戰爭導致的國際糧食保護政策，都將嚴重影響那些原本就缺乏糧食、仰賴進口糧食的非洲國家。世界展望會也注意到危機將至，救援行動刻不容緩，不只透過飢餓30活動推行全球飢餓的倡議行動；更與世界糧食署合作，進入需要的國家進行緊急糧食發放、社區發展、家庭菜園等事工推行扶助計畫，讓人們擁有推行自己社區、謀求幸福生活的能力，藉此回應糧食缺乏帶來的生存危機！
立即伸出援手，共同面對糧食缺乏的困境！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。