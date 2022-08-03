我們與他們的距離，不是精神疾病而已
我們想讓你知道的是
對精神病人或精神障礙者及其家庭的支持，不能只是被擺在醫療衛政一個部門來思考，需求是連續性及多樣性的，因此尚須政府各部會的合作，像是社家署怎麼搭造一個以社區為基地的支持網絡，讓精障者及其家庭可以在社區中生活；教育部能夠將心理健康的教育落實在義務教育；勞動部能夠有對精障者更貼近的職業重建服務等等。
文：精神疾病照顧者專線02-22308830
我們和精神疾病有距離，但我們的魯蛇經驗沒有距離
當一個人進入精神危機，聽到了別人聽不到的聲音、或是出現別人無法理解的想法時，精神障礙者和周圍親近的人面對這樣的情況常常難以溝通、關係緊張。
就像台劇《我們與惡的距離》中的應思聰，在日常生活裡，他要隨時隨地去面對聲音對他的冷嘲熱諷，而這些不就是我們在不得志、在逆境裡也常會有的自我懷疑與批判，也是我們害怕自己成為別人口中的魯蛇。
但片中角色，應思聰的姊姊應思悅和他的家人明白嗎？醫療人員明白嗎？他的「魯蛇經驗」和我們這些市井小民，應該是貼近而沒有距離的，可是當我們用精神疾病的症狀「幻聽」、「妄想」去命名，瞬間那就是我們與精神疾病的距離，我們區隔了在這社會生活裡共有的失敗與挫折，變成「精神病人」、「正常人」的差別。
然而，這會不會才是把應思聰推開，不論是應思悅的家人，或我們，我們只看見他是病人，我們會問的是：「吃藥沒」；卻看不見他跟我們有一樣的失落，我們都想要有人看見我們失落，想要人幫我們一把，想做一個正常人，所以應思聰才會說：「為什麼是我」，這一個人人看了都心碎的一句話。
可是，在現實生活中，我們是常常聽不見精神障礙者這樣的吶喊的，我們就覺得：他該吃藥了，因為他控制不住情緒。
強制住院修法後，真的能解決精障者跟家屬困境嗎？
強制住院今年在身心障礙者權利公約（CRPD）國際審查後，審察委員明確提出強制住院違反公約第14條「禁止基於身心障礙的因素，或是非法、任意剝奪身心障礙者的人身自由。」的結論性意見。
委員表示，每個人不應該因為自己的障礙，在沒有經過法律的判決下被限制人身自由。因此強制住院將會在新一波的精神衛生法修法裡頭，改成法官保留原則，由法官判決能不能啓動強制住院，但仍然有修法不能解決之困難。
強制住院能解決的，不能解決的是什麼？
當應思聰在聲音與妄想裡分不清現實時，當時只能被強制住院，而強制住院常常是精神障礙者家庭裡的最後一道防線，不願意自願就醫的案主，如果達到嚴重病人且自傷傷人的程度時，藉由強制他住院，確保自己與他人的安全並且接受醫療的協助。
他住院了，但從《我們與惡的距離》這部戲中可以看見，住院過程中似乎少了點什麼，思聰並未增加病識感，家屬對精神疾病的實際認識缺乏衛教，因此只是被動的接受他得了思覺失調，只知道要讓他乖乖吃藥，這也影響了後來再次衝突的難以避免。
那究竟為何住院或醫療期間為何還是難以有病識感？家屬在這期間，究竟還需要什麼，我們真的知道嗎？
我們真的懂家屬正面對著什麼樣的衝擊嗎？
當無法到達強制住院之標準時，精障者會帶著原有強制住院之精神狀態，再加上被強制住院之衝突情緒返家，這時家人、精障者間的衝突張力之大，甚至是造成下一個悲劇的發生，或者懷著惴惴不安的心情，成為家人的日常，直到下一次衝突的爆發達到「政府資源介入」的程度。
治療不止於精障者個人，也在整個社會關係裡
在台灣，這似乎是一個無法解套的，在家屬與精障者哪一個人權熟重熟輕的兩難問題，然而在世界各地當中，許多團隊面對精神障礙者的精神危機，發展出有許多人性化且具實證成效的作法，他們在危機狀態或急性期，不只仰賴醫療的介入，同時也導入心理治療、同儕支持及社區支持等資源。
而這樣有尊嚴及理解的介入方式，可以促成「家人」、「精障者」與「我們」更有機會去認識「危機」或「發病」或「急性期」或「未解複雜經驗」，可以讓治療不只是在「精障者」身上發生，而是連同周遭的「社會關係」都可以成為治療性的社會環境，經此得到有不同差異並存的、長期的支持與陪伴。
以《我們與惡的距離》的劇情來說，治療本身就含括了：去跟他聊為什麼是我的心情，還有自我期待及成功的失落，但所有人都在問他吃藥沒，而不是他想要什麼樣的生活，這些都會是治療的一部份，缺一不可，甚至是他職場環境裡需要更多老謝們，並且願意給予應思聰們嘗試的機會。
否則就會像思聰在第七、八集時，把藥放下、丟在洗手台裡，那個動作意未深長，那也代表著「我們與精神疾病的支持性距離」有多麼地遠。
精神疾病的生成是多元的：生物、社會與心理的多重交織下的結果，要治療的除了大腦，除了用藥，同時要創造治療性的社會環境，如果我們忽略了社會心理層面，對人所遭遇的複雜處境與原因，不被對話與理解，他們就會感到孤立與隔絕，我們會跟那樣的處境更有距離，我們會無法好好對待那麼多的不同的生命樣貌啊！應思聰們與他們的家人，可能就是孤軍奮戰，各自受苦。
建構一個「社會支持網絡」，而不只是社會安全網
目前在台灣，也有不同的組織在發展各種可能，在尊重當事人的意願下，可以緩解他的情緒、陪伴他度過危機，並和他的家屬及社群網絡一群發展出共同前行的方式。
對精神病人或精神障礙者及其家庭的支持，不能只是被擺在醫療衛政一個部門來思考，需求是連續性及多樣性的，因此尚須政府各部會的合作，像是社家署怎麼搭造一個以社區為基地的支持網絡，讓精障者及其家庭可以在社區中生活；教育部能夠將心理健康的教育落實在義務教育；勞動部能夠有對精障者更貼近的職業重建服務等等。
因此，我們的國際研討會最後是要建構一個「社會支持網絡」，而不只是社會安全網。對！我們在9月19日至21日要辦理國際研討會，希望能對話「應思聰們與他們的家人」的需要與資源，還有哪些是「我們」可以達到的理想性，縮短精神疾病與我們的距離。
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新國科會主委吳政忠：部會協力串聯，打造不只科技部的科技，回應社會多元需求
我們想讓你知道的是
國家科學及技術委員會揭牌及主任委員布達儀式7月27日於科技大樓舉行，原科技部部長吳政忠出任首任主任委員，承接過去使命再提出四點精進方向，期待透過跨部會協力，布局新興科技與產業。
科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下稱「新國科會」），7月27日於科技大樓舉行揭牌及主任委員布達儀式，與會貴賓不只涵蓋產官學界，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌也親臨會場，共同見證我國科研事務推動最高權責機關成立，為政府組織改造立下重要的里程碑。
新國科會打造不只是科技部的科技，建立科技與臺灣社會的多元聯繫
臺灣的科技不應該只有科技部，而是還有經濟部、衛福部等所有部會在一起，但是用科技部的名稱出去國外，好像就變成全臺灣的科技都是科技部的。所以我說，科技不會只有科技部的科技，應該是所有部會的總合。
新國科會首任主委吳政忠在致詞開頭即強調「部會合作」的組織核心，表示「科技不只是科技，科技與經濟、社會、環境等面相都有密切的關係」，也因此不應侷限於某個部分，應當是多個部會、學術界、產業界等攜手合作推動。
有別於過去科技部與行政院科技會報辦公室以合作關係來協調部會，未來新國科會改以委員會的組織形式運行，透過每月主要部會的首長共同商議策略方向，能夠整合部會資源，協作共達目標，此舉不只立下我國科技發展全新的里程碑，也讓臺灣能夠更靈敏的面對國際競爭。
新國科會前身是1959年行政院國家科學委員會，又於2014年改制為科技部，過去肩負推動全國整體科技發展、支援學術基礎研究，以及發展科學園區等三大使命，在歷任部長的努力下，更將創新創業加入推動目標。如今的新國科會不只承接過去使命，主任委員吳政忠更提出以下四點未來新國科會所精進的方向：
一、跨部會協力，布局新興科技與產業
儘管臺灣小、科技預算不如國外，但臺灣部會之間高效率、精準連結的合作模式，將成為與國外競爭時的最大優勢，而「跨部會」溝通不只是未來新國科會的努力目標，也是新國科會最核心的思考架構。
二、基礎學術研究奠基
回顧過去兩年臺灣新冠疫情的防疫成果，無論在病毒醫學還是疫苗研發領域，基礎科學研究一直都是技術開發的堅強後盾；所以在臺灣邁向國際頂尖的路上，無論半導體、太空、還是人工智慧，科技的基礎研究與國際互動都將是新國科會注重的發展方向。
三、打造精緻多元的生活科學園區
過去半導體產業已替臺灣打下堅實的基礎，科技園區的產值從2.7兆成長到去（2021）年3.7兆，但除了半導體，其他的產業也需要布局，尤其是精準健康、智慧農醫、電動車、太空科技、低軌衛星等「接近生活」的重點產業。
四、實踐科技的人文社會價值
隨著科技與生活拉近距離，未來的科技發展必然需要與社會需求、環境永續連結，回應外在社會環境的變化；此外，科技人才培育、加強臺灣女性在科技面的投入比例，都將是未來新國科會欲強化的目標。
進一步探究，就會發現上述新國科會的策略方針並非憑空發想，而是源自對產業發展的細微觀察與豐富的知識、經驗的珍貴結晶。早在吳政忠任職行政院科技顧問組副執行秘書時，就已觀察到「當科技更接近生活，產品價值就會大幅度的翻倍成長」的現象，再回顧臺灣善於代工製造零件的發展歷史，才萌生「將臺灣強而有力的製造技術與創新想法整合」的初步想法。
但是「整合」一詞的背後，需要的是基礎研究、應用研究，產業實務之間的環環相扣，過程不只涉及公私跨部門、跨領域的協調，也是一個漫長轉換的過程，並非一蹴可及。最後，在數年醞釀及無數人的共同努力下，儘管過程困難重重，以「部會合作」思考為核心的組織架構「新國科會」終於順利誕生，讓整體國家的科技發展得以提升至行政院層級的高度，向下整合上中游的基礎研究、下游的應用研究及產業實務的連接，創造更多的商機與價值。
新國科會的挑戰與期許，後疫情時代的科技人文關懷
如今全球進入後疫情時代，國際關係變動不定，更面臨供應鏈重組、數位轉型等產業挑戰，科技作為國家發展重要的中堅力量，勢必需要更快速的布局因應，在變動中搶得先機。但除了研究與創新，科技與人文社會的結合也是新國科會的一大核心。
隨著人工智慧、太空等科技發展，生活中科技將無所不在，因此未來傳統產業必然將被完全翻轉，此時人文社會科學就扮演嫁接技術與生活文化的重要橋樑，彰顯科學研究成果對人類福祉的巨大貢獻。但這一切的前提是科技與社會必須主動伸手，彼此接觸、相互了解，攜手促進社會總體的福祉發展。新國科會成立之日，同時也是「國科會職場互助教保服務中心[註]」揭牌日，便能看見國科會對人文的用心，除了前述四大重點外，對於女性人才的培育、原住民教育的深耕、環境永續，都將是國科會的重點目標，如何透過科技連結社會的需求，正是新國科會追求的核心，因此新國科會不只是部會整合、資源分配與未來展望而已，更是將科技應用在民間的推動者，同時成為科技與人文交流的平台，最大化科技對總體社會福祉的貢獻。
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[註]：國科會職場互助教保服務中心於110年8月開辦，位於科技大樓1樓，是臺灣公共托育協會承接的第一間職場教保中心。以平價、優質、非營利、社區化之方向營運，希望透過政府與公益法人團體協力的方式，結合民間團體資源，提供孩子優質的教保品質，減輕社區家庭照顧負擔，提升教保人員工作環境與權益。資料來源：財團法人彭婉如文教基金會。