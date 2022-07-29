Mirror紅館意外中隔岸觀火的外國人
我們想讓你知道的是
要是這些《BBC》留言在香港論壇或討論串中出現，必會被指涼薄。雖然這些網民未必是黑心的人，他們只是找到笑點，拿出來自娛娛人而已。
《BBC》報導紅館Mirror演唱會屏幕掉下導致舞蹈員受傷事件，一些人留言說笑。
例如有人一語雙關，說Mirror因而得到更多「screen time」，就是出鏡時間；「screen」在英文也解作屏幕，掉了下來，也就有再多「screen time」了。又有人問這事件是否「caught on screen」，即是被拍攝下來，上了屏幕，雙關的意思就是抓住屏幕。因為「catch」可解作被鏡頭捕捉，也可解作用手抓住。
在香港，大部分留言當然是表達同情和追究責任，沒有幾人拿事件來開玩笑。因為事件發生在熟悉的地點，受害的也是人所共知的男子組合，風靡全城，更重要的，是演唱會接二連三發生意外，背後必有更大的問題，就是承辦商是否可靠，所用器材是否合標準，還是如一些鄰近地區般偷工減料，可以為了降低價格而置人命安全於不理。要是不合安全標準的工程成為常態，這樣的悲劇，日後也可發生在商場、住宅大廈、鐵路上，受害的人更多。所以港人緊密關注很正常。
然而對外地人來說，這不是他們成長和生活的地方，那裡有何慘劇都干卿何事，正如港人得悉南美地震，或是西非大廈塌下般，都沒有感覺，自然有心情開玩笑。要是這些《BBC》留言在香港論壇或討論串中出現，必會被指涼薄。雖然這些網民未必是黑心的人，他們只是找到笑點，拿出來自娛娛人而已。
近年多了許多港人移民，來到新家，察看這個國家的事，再也不同以往的隔岸觀火。例如移德港人親身感受到俄烏戰事的影響，不但百物騰飛，身邊也多了很多烏國難民，在交通工具和工作環境都遇上他們。至於德國移民政策，是否縮短申請永居權的長居時期，這些都與港人息息相關。這些新聞，以往都在報章國際版的一角，多排在港聞之後，但來德生活後，他們都變成了當地的頭條。原來我們再不可以用隔岸觀火的心情看待，這些當地大事的影響都是雙眼可見的。默克爾、蕭茨、歐盟理事會、歐洲人權法庭，他們不再是新聞上的名詞，而是真實影響到我們生活的人。
正如要是這些在《BBC》臉書上留言的人，有天搬到香港居住，親身感受到工程質素下降的後果，家中天花陷落，浴室漏水，必會對今天演唱會的傷者多一分同情。然而有時候抽離環境，用旁觀者身分來看，也不是壞事，反而可以看出不同的角度。合宜的幽默，也可使人苦中作樂。一些痛苦經歷，多年後回看，也可以用輕鬆的心情道出。
在德國讀到是次演唱會事件，在痛心之餘也可比較一下港德對大型表演安全的要求，德國演唱會又如何保障表演者和觀眾的安全。隔岸觀火時別要忘記，世上一切都息息相關，今天發生在彼岸的事，明天可能就臨到身上。
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AWS 台灣雲端高峰會實體論壇8月10日盛大登場！精選場次同步提供線上直播，報名倒數中
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2022AWS台灣雲端高峰會將於8月10日在台北南港展覽二館盛大登場，聚焦雲端9大主題、超過45場產業與技術專題演講，而無法親臨現場的夥伴也別擔心，每日的主題演講與精選議程將同步進行線上直播，精彩不錯過！
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