【東南亞週報】佐科威訪中邀習出席G20峰會｜憂美制裁菲終止俄國軍購合約｜緬軍政府處決4名民主派人士
我們想讓你知道的是
佐科威作為冬奧會後中方接待的首位外國元首，體現雙方對中印關係的高度重視。佐科威於會中邀請習近平出席11月於印尼峇里島召開的G20領導人峰會，中方則以會全力支持回應，但未表態參加。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第181期，為讀者挑選2022年7月23日至7月29日期間，有關印尼、菲律賓、緬甸、新加坡、馬來西亞與泰國的六則東協區域大事。
印尼｜佐科威訪中 邀習出席G20峰會
印尼總統佐科威7月25至26日出訪中國，會晤中國國家主席習近平和國務院總理李克強，是今年2月北京冬季奧運後，首位訪問北京的外國領袖。
佐科威於26日與習近平進行會議，會後官方聲明指出，兩國關係具有重要戰略意義，對全球有深遠影響。佐科威作為冬奧會後中方接待的首位外國元首，體現雙方對中印關係的高度重視。佐科威於會中邀請習近平出席11月於印尼峇里島召開的G20領導人峰會，中方則以會全力支持回應，但未表態參加。雙方更談及要共同推動高品質「一帶一路」合作，包含建成雅萬高鐵、「區域綜合經濟走廊」和「兩國雙園」等重大合作項目。印方也指出，歡迎中國積極參與位於北加里曼丹的新首都建設。
雅萬高鐵是印尼首條高速鐵路，為中國一帶一路下相關工程，連結雅加達到萬隆。於2016年開工，原定2021年完工但因故延宕。根據6月新聞報導指出，目前工程進度全線隧道已貫通，預計2023年6月通車，完工後車程將從3小時縮短為40至45分鐘。佐科威政府也於2020年拍板將高鐵延伸到泗水，佐科威更指出希望日本加入興建，並由日方負責至泗水延伸段。
菲律賓｜憂美國制裁 菲律賓終止俄羅斯軍購合約
菲律賓政府日前已取消向俄羅斯購買16架軍用運輸直升機的交易，消息由美聯社7月27日獨家報導。
根據美聯社報導，菲律賓前國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）於7月26日指出，基於美國與俄羅斯的衝突持續升高，為避免面臨美國的制裁，杜特蒂政府於6月30日卸任前，取消向俄羅斯購買16台Mi-17直升機的軍購案，合約價值127億菲律賓披索（約新台幣68億元）。菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）補充，若軍購案成交，菲國恐面臨美國敵對國家制裁法案（Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA）下的制裁。該法案於2017年生效，是針對伊朗、北韓、俄羅斯實施制裁的法案。2018年美國首次引用此法，宣布制裁向俄羅斯軍購的中國中央軍委會裝備發展部，以及對該部部長李尚福禁發美國簽證。
菲國國防部官員補充，與俄羅斯的軍購契約在去年11月簽署，並於今年1月支付第一期款項，首批直升機交貨期預定為2024年。當烏俄戰爭於3月爆發時，菲國防長並未透露是否將和俄羅斯解約。本週前防長透露目前採購合約正進行終止程序，即使俄羅斯上訴，菲國仍決定取消交易。美方國防部官員對此則回應，美國願意出售類似的直升機，提供菲國軍方使用。
緬甸｜緬軍政府處決4名民主派人士 遭國際撻伐
緬甸軍政府7月25日於國營媒體「緬甸環球新光報 」（Global New Light of Myanmar）宣布，他們已對4名政治犯執行死刑，這4名政治犯包括著名民主派人士覺敏友（Kyaw Min Yu）、前國會議員漂澤亞桑（Phyo Zeyar Thaw），以及拉妙昂（Hla Myo Aung）和昂圖拉祖 （Aung Thura Zaw）兩名民運人士。這是緬甸30多年來的首度處決人犯。
該報並未說明死刑執行的細節，僅報導「刑罰是按照監獄程序進行」。而《紐約時報》（The New York Times）也報導，監獄工作人員已證實4人已被執行絞刑。今年1月，當地媒體報導指出，52歲的覺敏友與41歲的漂澤亞桑被依《反恐法》判決死刑。軍方指控，兩人主導對軍政府的武力襲擊，在仰光公寓藏匿槍支、彈藥、手榴彈和炸藥以提供武器，並指控漂澤亞桑暗殺軍政府成員、參與100多次炸彈攻擊，還從國外籌集資金以資助「恐怖活動」。
此外，由於兩人曾在政變早期參與緬甸平行政府（CRPH）、民族團結政府（NUG）與人民防衛軍（PDF）的Zoom視訊會議，因此被軍方指控為參與恐怖組織活動。軍政府發言人表示，另外兩名男子拉妙昂和昂圖拉祖則是因涉嫌謀殺軍方線民而被處決。
這項死刑判決招致國際譴責。馬來西亞外長塞福丁（Saifuddin Abdullah）26日譴責緬甸軍政府此舉不僅犯下違反人道罪，也有如在嘲諷東協先前針對緬甸危機達成的「五點共識」。新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）則是在其臉書上表示，東協譴責緬甸軍政府處決政治犯的行為，他表示，此舉重挫東協促進緬甸和平解決爭端和民族和解的努力。
新加坡｜星國累積11起猴痘病例
新加坡7月27日再添一起本地猴痘病例，總病例數達11例。根據新加坡衛生部最新資訊，該名患者為32歲新加坡男性，他目前正在國家傳染病中心（NCID）接受治療，狀況穩定。這起案例與衛生部先前公布的其他病例並無關聯。
衛生部指出，這名患者於7月12日出現發燒症狀，隨後鼠蹊部出現病變並進一步擴散。他於26日就醫，並於同日被收置於NCID。衛生部目前正在追蹤是否有其他接觸者。若被匡列為密切接觸者，則需從與確診者最後一次接觸日算起，隔離21天。
近來猴痘疫情蔓延世界多國，新加坡自6月底出現首例猴痘病例以來，目前已累計11起案例，其中有6起為本土病例，5例來自於國外。衛生部此前才剛於26日宣布星國第10起猴痘病例，該患者為一名近期由加拿大返星的28歲台灣籍男子，目前人在醫院治療，情況穩定。
馬來西亞｜大馬國會通過「反跳槽法案」 防喜來登政變重演
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我們想讓你知道的是
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