在1萬8000公里外的阿根廷也能吃到台式刈包，台德家庭推廣台灣小吃「要和中國菜有區別」

滷得油亮的三層肉夾酸菜，撒上香菜和花生粉，這個台灣的傳統美食，過去10年間已經在海外流行了一陣子。紐約、倫敦、柏林、雪梨這些一線國際大城市，都可見取了英文名字「Bao」的台灣刈包。

刈包在歐美爆紅不稀奇，但在阿根廷，這個距離台灣1萬8000公里的南半球國家，竟然也出現刈包的蹤跡。

在阿根廷第一次聽到台灣刈包，是從當地朋友那推薦來的，位於布宜諾斯艾利斯市中心，餐廳酒吧林立的巴勒莫好萊塢 （Palermo Hollywood，以電視節目工作室和電影製作公司聚集命名），一間叫做KOKO BAO BAR的文青刈包酒吧。

在刈包上放著一顆煎得完美的太陽蛋，塞滿韓國泡菜或甜菜根，「Fushion」（融合在地食材的創意路線）過後我這個台灣人唯一還認得的，大概只剩下刈包白白胖胖的麵皮，也難怪第一次吃刈包的在地友人，直覺的說「啊，這就是三明治啊」。

2022年的布宜諾斯艾利斯，從日本拉麵店到香港餐廳，菜單上都有刈包當作前菜或小食的選項，更有刈包為特色的文青酒吧，從媒體報導、Instagram、TikTok上的觀察，2022年布宜諾斯艾利斯文青最流行吃的，就是刈包配拉麵。

來自台灣的一顆小刈包，是怎麼擄獲阿根廷人的味蕾？這股風潮又是什麼時候興起的？

在異鄉賣刈包，是因為「不想把台灣小吃和中國菜混在一起」

位在阿根廷觀光區雷科萊塔（Recoleta）的台灣餐廳「Bao Kitchen」，據說算是布宜諾斯艾利斯最早開始賣刈包的店家。除了刈包，這家店也兼賣牛肉麵、三杯雞、滷肉飯這些台灣味的小吃，連拉麵也強調是「台灣風味」（Ramen estilo taiwanés）。

位於布宜諾斯艾利斯的台灣小吃店「Bao Kitchen」。Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang攝

第二代老闆梅琳（Meilim）是德國與台灣裔的阿根廷人，她出身廚藝世家，祖父傅慶祿出生在北京，小時候住在火車附近，常跑去看法國人修火車，後來跟著火車離開故鄉，在車上學得一手的法國菜，來到台灣後還在台北開了一間西餐廳「中心餐廳」。

梅琳的母親傅麗維從台灣嫁到阿根廷，2016年在布宜諾斯開了Bao Kitchen，賣正宗的台灣小吃；梅琳的哥哥湯瑪斯（Tomas）原先也在德國柏林賣刈包，後來回到阿根廷，3年前在市中心開了一間專賣拉麵與刈包的餐廳「Chinofino」。

出生在巴西，因為父親工作的關係梅琳一家總是在旅行，走遍秘魯、韓國、德國、巴基斯坦等10多個國家，前後在台灣待過4年，梅琳說「世界上沒有任何一個地方能和台灣比，那裡的人非常友善、很開放，這是在其他亞洲國家看不到的。」

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 Bao Kitchen第二代老闆梅琳。

會開始在阿根廷賣刈包，傅麗維說在台灣的時候其實也不怎麼吃刈包，是因為以前阿根廷人對中菜的印象就是自助餐店（comida para llevar），菜裝起來秤重量賣，或是中餐館的宮保雞丁，但她說「我是台灣出來的，不願意跟Chinese food（中國食物）混在一起」，於是開始賣起了牛肉麵、滷肉飯和刈包。

「剛開始大家也不懂，還要解釋什麼是蒸的包子，因為這裡食物多半是烤的。我以為開第一家刈包店會很流行，可是沒有。」傅麗維回憶，2016年剛開第一家餐廳位於首都的金融街，進來吃飯的都是金融界、銀行的人，穿著西裝來，不想手拿著刈包、吃得滿身都是。後來是因為當地媒體對這道亞洲美食有不少報導，大家慢慢開始知道刈包是什麼，特別在年輕人之間流行起來。

梅琳解釋，2016年的時候，刈包已經在歐美很流行，但「阿根廷總是慢別人一拍」，刈包在當地是一個全新的概念。不過刈包是一個很多層次的食物，「咬第一口會感覺嘴巴裡的味蕾都被打開、很驚喜的感覺」，逐漸受到人們歡迎。

「以前在地人不太了解什麼是台灣菜，我們把牛肉麵做出來了，把刈包做出來了，還有滷肉飯，現在台灣的大使每個禮拜都會來這裡請客人吃台灣菜。」傅麗維說。

有想因應當地人口味變換食物嗎？傅麗維坦言本來有想過，但後來覺得還是要正宗，「我覺得是一個教育和訓練，吃久了就喜歡了」，像是當地人吃牛肉不太吃筋，不只餐廳不賣帶筋牛肉，肉販也都把筋挑得乾乾淨淨，不過他們店裡帶一點牛筋的牛肉麵，顧客也吃得很喜歡。

為了幫助阿根廷顧客了解台灣小吃，她也以當地的食材來舉例，像是「蔥薑蒜就是阿根廷青醬chimichurri（以奧勒岡、巴西里、大蒜和油醋混合的沾醬）」、或者「Empanadas（阿根廷肉餡餅）長得很像咖哩餃」，原來台灣與阿根廷這樣截然不同的文化之間，食物還是有令人莞爾的相似之處。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 傅麗維的招牌咖哩餃，與阿根廷肉餡餅Empanada看起來非常相似。

不做Fushion，只做正統的台灣味，我好奇當地人真的分得清楚台灣和中國食物的差別嗎？傅麗維笑說「他們也搞不太清楚，食物好吃就來；但我們都講是台灣小吃，他們也就跟著講comida Taiwan，他們知道這是台灣餐廳，不是中國餐廳」。

梅琳補充說，有些阿根廷人去過台灣，他們也感覺到中國和台灣的不同，這裡的中國人不太願意和阿根廷人交談，不太願意分享他們的想法，台灣人普遍比較友善，每個人都說他們很喜歡台灣。現在因為烏克蘭戰爭，大家更知道台灣，也更知道台灣與中國是兩個不同的國家，「你提到台灣，人們就會很有興趣去知道台灣和中國的關係，以及在那裡發生的事。」

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 Bao Kitchen面對大馬路的招牌，用中文寫著台灣小吃。

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