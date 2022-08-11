在1萬8000公里外的阿根廷也能吃到台式刈包，台德家庭推廣台灣小吃「要和中國菜有區別」
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2016年的時候，刈包已經在歐美很流行，但阿根廷總是有點慢別人一拍，刈包當時還是一個全新的概念。不過現在，刈包配拉麵已經是布宜諾斯艾利斯最潮的外食組合。
滷得油亮的三層肉夾酸菜，撒上香菜和花生粉，這個台灣的傳統美食，過去10年間已經在海外流行了一陣子。紐約、倫敦、柏林、雪梨這些一線國際大城市，都可見取了英文名字「Bao」的台灣刈包。
刈包在歐美爆紅不稀奇，但在阿根廷，這個距離台灣1萬8000公里的南半球國家，竟然也出現刈包的蹤跡。
在阿根廷第一次聽到台灣刈包，是從當地朋友那推薦來的，位於布宜諾斯艾利斯市中心，餐廳酒吧林立的巴勒莫好萊塢 （Palermo Hollywood，以電視節目工作室和電影製作公司聚集命名），一間叫做KOKO BAO BAR的文青刈包酒吧。
在刈包上放著一顆煎得完美的太陽蛋，塞滿韓國泡菜或甜菜根，「Fushion」（融合在地食材的創意路線）過後我這個台灣人唯一還認得的，大概只剩下刈包白白胖胖的麵皮，也難怪第一次吃刈包的在地友人，直覺的說「啊，這就是三明治啊」。
2022年的布宜諾斯艾利斯，從日本拉麵店到香港餐廳，菜單上都有刈包當作前菜或小食的選項，更有刈包為特色的文青酒吧，從媒體報導、Instagram、TikTok上的觀察，2022年布宜諾斯艾利斯文青最流行吃的，就是刈包配拉麵。
來自台灣的一顆小刈包，是怎麼擄獲阿根廷人的味蕾？這股風潮又是什麼時候興起的？
在異鄉賣刈包，是因為「不想把台灣小吃和中國菜混在一起」
位在阿根廷觀光區雷科萊塔（Recoleta）的台灣餐廳「Bao Kitchen」，據說算是布宜諾斯艾利斯最早開始賣刈包的店家。除了刈包，這家店也兼賣牛肉麵、三杯雞、滷肉飯這些台灣味的小吃，連拉麵也強調是「台灣風味」（Ramen estilo taiwanés）。
第二代老闆梅琳（Meilim）是德國與台灣裔的阿根廷人，她出身廚藝世家，祖父傅慶祿出生在北京，小時候住在火車附近，常跑去看法國人修火車，後來跟著火車離開故鄉，在車上學得一手的法國菜，來到台灣後還在台北開了一間西餐廳「中心餐廳」。
梅琳的母親傅麗維從台灣嫁到阿根廷，2016年在布宜諾斯開了Bao Kitchen，賣正宗的台灣小吃；梅琳的哥哥湯瑪斯（Tomas）原先也在德國柏林賣刈包，後來回到阿根廷，3年前在市中心開了一間專賣拉麵與刈包的餐廳「Chinofino」。
出生在巴西，因為父親工作的關係梅琳一家總是在旅行，走遍秘魯、韓國、德國、巴基斯坦等10多個國家，前後在台灣待過4年，梅琳說「世界上沒有任何一個地方能和台灣比，那裡的人非常友善、很開放，這是在其他亞洲國家看不到的。」
會開始在阿根廷賣刈包，傅麗維說在台灣的時候其實也不怎麼吃刈包，是因為以前阿根廷人對中菜的印象就是自助餐店（comida para llevar），菜裝起來秤重量賣，或是中餐館的宮保雞丁，但她說「我是台灣出來的，不願意跟Chinese food（中國食物）混在一起」，於是開始賣起了牛肉麵、滷肉飯和刈包。
「剛開始大家也不懂，還要解釋什麼是蒸的包子，因為這裡食物多半是烤的。我以為開第一家刈包店會很流行，可是沒有。」傅麗維回憶，2016年剛開第一家餐廳位於首都的金融街，進來吃飯的都是金融界、銀行的人，穿著西裝來，不想手拿著刈包、吃得滿身都是。後來是因為當地媒體對這道亞洲美食有不少報導，大家慢慢開始知道刈包是什麼，特別在年輕人之間流行起來。
梅琳解釋，2016年的時候，刈包已經在歐美很流行，但「阿根廷總是慢別人一拍」，刈包在當地是一個全新的概念。不過刈包是一個很多層次的食物，「咬第一口會感覺嘴巴裡的味蕾都被打開、很驚喜的感覺」，逐漸受到人們歡迎。
「以前在地人不太了解什麼是台灣菜，我們把牛肉麵做出來了，把刈包做出來了，還有滷肉飯，現在台灣的大使每個禮拜都會來這裡請客人吃台灣菜。」傅麗維說。
有想因應當地人口味變換食物嗎？傅麗維坦言本來有想過，但後來覺得還是要正宗，「我覺得是一個教育和訓練，吃久了就喜歡了」，像是當地人吃牛肉不太吃筋，不只餐廳不賣帶筋牛肉，肉販也都把筋挑得乾乾淨淨，不過他們店裡帶一點牛筋的牛肉麵，顧客也吃得很喜歡。
為了幫助阿根廷顧客了解台灣小吃，她也以當地的食材來舉例，像是「蔥薑蒜就是阿根廷青醬chimichurri（以奧勒岡、巴西里、大蒜和油醋混合的沾醬）」、或者「Empanadas（阿根廷肉餡餅）長得很像咖哩餃」，原來台灣與阿根廷這樣截然不同的文化之間，食物還是有令人莞爾的相似之處。
不做Fushion，只做正統的台灣味，我好奇當地人真的分得清楚台灣和中國食物的差別嗎？傅麗維笑說「他們也搞不太清楚，食物好吃就來；但我們都講是台灣小吃，他們也就跟著講comida Taiwan，他們知道這是台灣餐廳，不是中國餐廳」。
梅琳補充說，有些阿根廷人去過台灣，他們也感覺到中國和台灣的不同，這裡的中國人不太願意和阿根廷人交談，不太願意分享他們的想法，台灣人普遍比較友善，每個人都說他們很喜歡台灣。現在因為烏克蘭戰爭，大家更知道台灣，也更知道台灣與中國是兩個不同的國家，「你提到台灣，人們就會很有興趣去知道台灣和中國的關係，以及在那裡發生的事。」
2022年布宜諾斯艾利斯的文青吃什麼？刈包配拉麵是最潮組合
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台灣人偏好的威士忌風味？甜美風味是大宗，帶果香、蜜香風味威士忌男女皆愛
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台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
每年近800億元規模的台灣酒類市場中，威士忌最是一大重點。然而，近年來品醇族群結構的變化，加上酒友們對風味的求新求變，不少品牌開始尋覓下一個令人沈醉的風味。未來台灣威士忌市場主流，將吹向哪種風味的酒品呢？TNL Research 關鍵議題研究中心針對普羅大眾進行了威士忌的品飲喜好調查。
根據蘇格蘭威士忌協會公佈的2021年國際出口市場表現報告，台灣這個僅2300萬總人口的市場，一年竟進口了將近新台幣85億元的蘇格蘭威士忌，在全球排名第三。若再加上日本、美國等其他產地的酒品，統計資料也顯示全年威士忌市場消費總金額約550億新台幣，台灣每人一年平均品飲2.3瓶威士忌。不過，隨著女性愛好者逐年增加、族群年輕化的全球趨勢，威士忌的喜好風向正默默地變化著，更同時影響著國際酒廠推出熱門酒品的未來計劃。
三分之一女性愛好者 有力影響威士忌市場風潮
根據TNL Research關鍵議題研究中心於7月11~12日，針對年齡分布於30歲以上ShareParty會員所進行的「威士忌品飲習慣調查」，分析376份有效回收問卷之後發現，40.9%受訪者有品飲威士忌的習慣，且男女比例已達逼近2：1之譜，顯見女性在威士忌同好族群中已成長至三分之一的比例，其風味喜好必將更具市場聲量。
然而，再進一步詢問關於威士忌風味的偏好，倒是能從中一窺在男女族群上的異同處。台灣民眾近年來普遍偏好風味較為甜美、順口易入喉的威士忌，而兼具有果香者獲得最多受訪者的喜愛（57.4％），其次則是帶有蜂蜜風味之酒品（36.3％）。至於較具獨特個性的煙燻風味，訪問後倒是出現了35.9％男性喜愛，但僅有14.5%女性能夠接受的明顯差異。
提到風味甜美的威士忌，深諳威士忌的酒友們，腦海中必然會浮現百富單一麥芽威士忌的名稱。百富的傳奇首席調酒師大衛史都華（David C. Stewart），運用將近60年的經驗和深厚的製酒工藝，讓標誌性的「香甜蜂蜜」風味在每一款百富威士忌中都有一致但又獨特的展現。而大衛史都華更令人讚賞不已的，是他於1980年代所發明的「過桶」（Cask Finish）工藝：先將威士忌置於傳統橡木桶中熟成若干年後，再移至另一種橡木桶進行第二次的熟成，而二次熟成的時間並非定數，全靠大衛史都華帶領團隊的耐心定期監控，直到風味達到標準之後方才進行裝瓶。40年來運用「過桶」工藝，百富將酒廠經典的蜂蜜、香草基調，變幻出多樣的迷人風貌，因而廣受全球消費者歡迎。
私聊聚會 最是品飲威士忌的好時機
關於最適合享飲威士忌的生活情境，則有近七成（68.8％）受訪者鍾意於私人會所或家庭聚餐時，與三五好友共享黃金酒液，其次還有「商務應酬場合」（35.9%）及「餐廳等公開場合聚會」（35.6%）成為品飲威士忌的常見場景；也有超過三成（32.8%）受訪者鍾愛與另一伴在家中親密啜飲。
若要在私聚餐會上品飲明顯具有果香風味的威士忌，百富12年雙桶DoubleWood是威士忌愛好者的首選之一。百富首席調酒師大衛史都華精選首次裝桶之Oloroso雪莉桶，陳放9個月過桶的百富12年雙桶單一麥芽威士忌，從1993年販售迄今已近30年，為百富的最經典酒款。此外，百富酒廠歷史上推出的第二種過桶酒款：百富21年波特酒桶PortWood威士忌，經長時間窖藏熟成，醞釀極具深度的風味，是百富獲得首獎最多，也是首席調酒師大衛史都華個人最愛的酒款之一。
首創過桶工藝 讓百富威士忌在甜美蜂蜜風味上 更增添多變的層次
最後，綜合分析威士忌市場的主流風味，果香、蜂蜜、煙燻和花香是台灣民眾鍾愛的四大風味。然而，想要品飲這四種風味，藉由百富首創的過桶工藝，體驗品牌經典的香甜蜂蜜風味之餘，如果想要體驗熱帶水果的果香，就可選擇百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌。過桶加勒比海蘭姆酒桶（Rum）的金黃酒液，先帶來熱帶水果、熱帶香料及太妃糖的香氣，再引出香草、橡木桶甜味，口感濃厚圓潤，餘韻柔和且綿長。若是喜歡煙燻泥煤風味，百富故事系列14年泥煤週威士忌是個很好的選擇，溫和的煙燻泥煤融合著細緻奶油蜂蜜氣息與淡雅花香調，品飲時還能感受到些微的柑橘和橡木氣息，猶如天鵝絲絨般的滑順飽滿口感，加上引出水果香氣的尾韻層次變化，怎會不讓人念念難忘。
近來領先全球、在台首發上市的百富16年法國皮諾甜酒桶單一麥芽威士忌，是百富首席調酒師大衛史都華的最新傑作，先在美國橡木桶陳年16年，再經由法國皮諾甜酒桶二次熟成，讓百富的蜂蜜甜香層疊出更多層次感，不僅讓品飲者能嗅聞到美妙平衡的蓮花與天竺葵花香，更有蜂蜜基調和細緻蜜餞、嫩薑辛香，加上清爽順口的尾韻，豐富感受、很是令人著迷。
一心一藝，百富持續以「過桶工藝」在標誌性的香甜蜂蜜風味之上，尋找新的可能。相信只要曾感受過桶工藝的魔幻般奧妙，肯定會為台灣日益增長的威士忌愛好者族群，開拓出更為寬廣多元的嗅味覺體驗疆域。
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