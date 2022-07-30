香港聯繫匯率制度能維持下去？專家：只要不打仗就可以

文：陳岩

兩個多月買入1700多億港元——這是香港金管局為了維持聯繫匯率制度而付出的代價。

從3月開始美聯儲連續加息總共1.5個百分點，使美元不斷上漲，港元也不斷觸及7.85的弱方兌換保證水平。香港金管局總裁餘偉文披露，從5月12日到7月21日，香港金管局已23次出手買入港元，共1726.38億港元。

頻頻出手也使香港銀行體系的結餘不斷減少，截至7月21日已降至1650多億港幣。

這些動作也引發唱衰聯繫匯率制度的聲音。比如，美國對沖基金大鱷、海曼資本（Hayman Capital）首席投資官凱爾·巴斯（Kyle Bass）就表示，香港維繫聯匯制度的資金將在8月份耗盡，屆時會出現聯匯脫鉤及港元大跌30%至40%。

聯匯制度這一獨特的安排再次衝上新聞頭條，為何它對香港如此重要？香港政府有能力維持住該制度嗎？以及，在極端情況下，中國政府會出手幫助香港嗎？BBC中文採訪中國內地、香港，以及英國經濟學家共同探討上述問題。

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何為聯匯制度？

1980年代初，中國和英國就香港前途問題開啟談判。地緣政治帶來巨大不確定性，再逢1981年香港股災，市場對港幣的信心大跌，港幣被大量拋售，兌美元一路大幅貶值。香港市民為了保住自身利益，紛紛花掉手中港幣，大量購買各類商品，商場貨架空空如也，甚至出現了有商家不收港幣，僅收美元的狀況。

為了穩定幣值，1983年香港政府推出聯繫匯率制度，並一致持續至今。

該制度下，作為事實上的央行，香港金管局承諾，如果港幣兌美元匯率達到7.75，則賣出港幣買入美元，使匯率上浮；如果達到7.85，則買入港元賣出美元，使匯率下降。通過這種方式將港幣兌美元穩定在7.8:1上下。

聯匯制度立竿見影地保證港元幣值穩定，降低交易費用，在巨大的壓力下，它先後挺過90年代的亞洲金融風暴和2008年的次貸危機，成為造就香港金融中心的制度保障之一。

聯繫匯率制度為何重要？

香港中文大學經濟學系副教授莊太量認為，為了穩定信心而設立聯繫匯率制度，其後香港恰逢其時地轉型成為金融中心，這一制度的重要性就凸顯出來。

「基金經理們用全球各國來的錢兌換成港幣，在這裏買賣。如果港幣跟美元掛鉤，就沒有匯率風險，我帶來多少美元，賺的港幣也能兌換成美元帶走，避免匯率波動帶來的風險。」莊太量稱。

經濟學人智庫（EIU）高級分析師約翰·馬雷特（John Marrett）表示，香港經濟基礎對國際貿易和投資的依賴程度要高於全球大部分國家。而與世界儲備貨幣美元進行掛鉤，可以為投資者確保穩定性，以促進貿易和金融流動。如果沒有該制度，大規模的國際資金流動，會使港幣劇烈波動。

換言之，香港作為金融和貿易港，大量資金流入流出，聯匯制度就像一個錨，鉤住了在國際金融洪流中如小舟一般的香港。

也有經濟學家認為該制度之所以重要並非經濟原因。香港科技大學經濟發展研究中心主任黎麟祥表示，一個國際金融中心不需要像香港一樣與國際硬通貨幣進行掛鉤，比如新加坡就沒有採用固定匯率，仍然能作為國際金融中心。

黎麟祥認為，之所以重要首先是政治原因，港幣與美元掛鉤是中國對「一國兩制」的一個重要姿態；其次，該制度使外國人有信心持有和使用港幣作為記賬單位、交易媒介和儲備貨幣。

不過莊太量也表示，雖然該制度對香港很重要，但也有代價。比如，香港的經濟跟美國不是同步的，那麼美國放水（指大幅印錢），資產價格暴漲，香港也要承受這個痛苦。而且沒有無痛的方法脫離這個系統，假設真的脫離，那麼出現諸如香港樓價暴跌的情況，是否能承受第一波的衝擊？

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香港政府守得住嗎？

所有受訪的經濟學家都認為香港政府有能力守住聯繫匯率制度。

「我認為香港政府肯定有能力守得住，這不是美國第一次大幅加息，也不是銀行存款餘額第一次可能跌倒1000億元以下。」莊太量表示，美國加息，美元流走，香港也會加息，錢也就回來了。「再者，我們還有1萬1千億元的外匯票據。」

實際上，香港金管局也是這麼做的，7月28日香港跟隨美國，將基凖利率上調75個基點至2.75%。

馬雷特的理由則是，目前金管局持有的美元儲備價值超過所有流通中的港幣，再加上銀行在金管局的儲備，金管局有能力支持將大量港元兌換成美元，都是維繫聯匯制度的保障。

根據香港金管局的數據，截至今年6月，香港共4400億美元的外匯儲備支持著2200億美元的貨幣基礎，比例達2:1。這意味著，香港擁有充足的彈藥庫來應對做空港元的行為。

黎麟祥表示，如果聯繫匯率制度無法維持，香港仍然可以嘗試將港元與歐元或一籃子貨幣掛鉤，如新加坡一樣，並非香港的末日。

「如果聯繫匯率制發生變化，對香港發展而言，未必是壞事。」安邦智庫研究員魏宏旭認為，短期而言，香港仍有能力維持該機制而採取被動緊縮的應對措施，但目前已經出現港元流動性下降的態勢，對香港本地經濟並不有利。未來可以考慮增加一些港元匯率的彈性，逐步走向自由兌換。

極端情況下，中國政府會救嗎?

首先需要定義下何種情況算「極端情況」？

馬雷特稱，除非發生史無前例地對香港失去信心，以及對其通過利率漲跌的自我糾正機制失去信心，這種情況只會由一場災難造成。