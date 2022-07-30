香港聯繫匯率制度能維持下去？專家：只要不打仗就可以
我們想讓你知道的是
聯匯制度這一獨特的安排再次衝上新聞頭條，為何它對香港如此重要？香港政府有能力維持住該制度嗎？以及，在極端情況下，中國政府會出手幫助香港嗎？
文：陳岩
兩個多月買入1700多億港元——這是香港金管局為了維持聯繫匯率制度而付出的代價。
從3月開始美聯儲連續加息總共1.5個百分點，使美元不斷上漲，港元也不斷觸及7.85的弱方兌換保證水平。香港金管局總裁餘偉文披露，從5月12日到7月21日，香港金管局已23次出手買入港元，共1726.38億港元。
頻頻出手也使香港銀行體系的結餘不斷減少，截至7月21日已降至1650多億港幣。
這些動作也引發唱衰聯繫匯率制度的聲音。比如，美國對沖基金大鱷、海曼資本（Hayman Capital）首席投資官凱爾·巴斯（Kyle Bass）就表示，香港維繫聯匯制度的資金將在8月份耗盡，屆時會出現聯匯脫鉤及港元大跌30%至40%。
聯匯制度這一獨特的安排再次衝上新聞頭條，為何它對香港如此重要？香港政府有能力維持住該制度嗎？以及，在極端情況下，中國政府會出手幫助香港嗎？BBC中文採訪中國內地、香港，以及英國經濟學家共同探討上述問題。
何為聯匯制度？
1980年代初，中國和英國就香港前途問題開啟談判。地緣政治帶來巨大不確定性，再逢1981年香港股災，市場對港幣的信心大跌，港幣被大量拋售，兌美元一路大幅貶值。香港市民為了保住自身利益，紛紛花掉手中港幣，大量購買各類商品，商場貨架空空如也，甚至出現了有商家不收港幣，僅收美元的狀況。
為了穩定幣值，1983年香港政府推出聯繫匯率制度，並一致持續至今。
該制度下，作為事實上的央行，香港金管局承諾，如果港幣兌美元匯率達到7.75，則賣出港幣買入美元，使匯率上浮；如果達到7.85，則買入港元賣出美元，使匯率下降。通過這種方式將港幣兌美元穩定在7.8:1上下。
聯匯制度立竿見影地保證港元幣值穩定，降低交易費用，在巨大的壓力下，它先後挺過90年代的亞洲金融風暴和2008年的次貸危機，成為造就香港金融中心的制度保障之一。
聯繫匯率制度為何重要？
香港中文大學經濟學系副教授莊太量認為，為了穩定信心而設立聯繫匯率制度，其後香港恰逢其時地轉型成為金融中心，這一制度的重要性就凸顯出來。
「基金經理們用全球各國來的錢兌換成港幣，在這裏買賣。如果港幣跟美元掛鉤，就沒有匯率風險，我帶來多少美元，賺的港幣也能兌換成美元帶走，避免匯率波動帶來的風險。」莊太量稱。
經濟學人智庫（EIU）高級分析師約翰·馬雷特（John Marrett）表示，香港經濟基礎對國際貿易和投資的依賴程度要高於全球大部分國家。而與世界儲備貨幣美元進行掛鉤，可以為投資者確保穩定性，以促進貿易和金融流動。如果沒有該制度，大規模的國際資金流動，會使港幣劇烈波動。
換言之，香港作為金融和貿易港，大量資金流入流出，聯匯制度就像一個錨，鉤住了在國際金融洪流中如小舟一般的香港。
也有經濟學家認為該制度之所以重要並非經濟原因。香港科技大學經濟發展研究中心主任黎麟祥表示，一個國際金融中心不需要像香港一樣與國際硬通貨幣進行掛鉤，比如新加坡就沒有採用固定匯率，仍然能作為國際金融中心。
黎麟祥認為，之所以重要首先是政治原因，港幣與美元掛鉤是中國對「一國兩制」的一個重要姿態；其次，該制度使外國人有信心持有和使用港幣作為記賬單位、交易媒介和儲備貨幣。
不過莊太量也表示，雖然該制度對香港很重要，但也有代價。比如，香港的經濟跟美國不是同步的，那麼美國放水（指大幅印錢），資產價格暴漲，香港也要承受這個痛苦。而且沒有無痛的方法脫離這個系統，假設真的脫離，那麼出現諸如香港樓價暴跌的情況，是否能承受第一波的衝擊？
香港政府守得住嗎？
所有受訪的經濟學家都認為香港政府有能力守住聯繫匯率制度。
「我認為香港政府肯定有能力守得住，這不是美國第一次大幅加息，也不是銀行存款餘額第一次可能跌倒1000億元以下。」莊太量表示，美國加息，美元流走，香港也會加息，錢也就回來了。「再者，我們還有1萬1千億元的外匯票據。」
實際上，香港金管局也是這麼做的，7月28日香港跟隨美國，將基凖利率上調75個基點至2.75%。
馬雷特的理由則是，目前金管局持有的美元儲備價值超過所有流通中的港幣，再加上銀行在金管局的儲備，金管局有能力支持將大量港元兌換成美元，都是維繫聯匯制度的保障。
根據香港金管局的數據，截至今年6月，香港共4400億美元的外匯儲備支持著2200億美元的貨幣基礎，比例達2:1。這意味著，香港擁有充足的彈藥庫來應對做空港元的行為。
黎麟祥表示，如果聯繫匯率制度無法維持，香港仍然可以嘗試將港元與歐元或一籃子貨幣掛鉤，如新加坡一樣，並非香港的末日。
「如果聯繫匯率制發生變化，對香港發展而言，未必是壞事。」安邦智庫研究員魏宏旭認為，短期而言，香港仍有能力維持該機制而採取被動緊縮的應對措施，但目前已經出現港元流動性下降的態勢，對香港本地經濟並不有利。未來可以考慮增加一些港元匯率的彈性，逐步走向自由兌換。
極端情況下，中國政府會救嗎?
首先需要定義下何種情況算「極端情況」？
馬雷特稱，除非發生史無前例地對香港失去信心，以及對其通過利率漲跌的自我糾正機制失去信心，這種情況只會由一場災難造成。
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抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
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TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
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另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
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