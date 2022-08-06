牛津研究：電玩遊戲時間長短和健康或快樂感受「沒有多少關係」

針對39000名電子遊戲玩家所做的調查發現，花在電玩上面的時間和一個人的健康或快樂感受「沒有多少關係」。研究發現，一般的玩家每天要花比平常多10個小時的時間玩電子遊戲，才會產生任何影響，與玩電玩的時間多少相比，玩電玩的原因對一個人的健康或快樂有更大的影響力。

研究人員詢問電子遊戲玩家他們對自己生活的滿意度，以及快樂、悲傷、憤怒和挫折感等情緒的程度，以此來評量他們的健康和快樂狀態。

此前，2020年的一項研究顯示，玩電玩時間更多的人更快樂，而最新的研究結果卻並非如此。

這兩項研究都是牛津大學網路研究所（Oxford Internet Institute）同一個部門所做的研究。研究人員安德魯・普西比斯基教授（Prof Andrew Przybylski）表示「如果你有更多的自由時間可以玩電子遊戲，通常情況下你會是個更快樂的人。」

「不論我們認為電子遊戲是好是壞，研究發現玩電玩時間多少其實對我們的身心健康或快樂感受並沒有什麼影響。」「如果人們是因為自己想玩而去玩的，而非受迫或非自願的，那麼他們就能感覺更好。」

包括微軟，索尼和任天堂等電子遊戲廠商都參與了最新的研究，在玩家的同意之下，提供玩家六個星期的遊戲數據給研究人員分析，研究的電子遊戲包括：

集合啦！動物森友會（Animal Crossing: New Horizons）

Apex 英雄（Apex Legends）

星戰前夜（Eve Online）

極限競速：地平線4（Forza Horizon 4）

GT賽車（Gran Turismo Sport）

飆酷車神2：動力世界（The Crew 2）

精神健康

中國對電子遊戲和網路遊戲有非常嚴格的規定，18歲以下青少年只能在周5、周6和周日每天玩一小時網絡電子遊戲。但世界各地許多電子遊戲玩家表示，玩電玩對他們的精神健康有幫助。

開發《百戰小旅鼠》（Lemmings）和《俠盜獵車手》（Grand Theft Auto）的遊戲設計師邁克・戴利（Mike Dailly）表示，電玩是否有益，有多少益處難以評斷。「很難以單一的『健康或快樂』狀態來衡量電子遊戲，這和我們生活中的每件事情都一樣。24小時玩電子遊戲是不好的，一天24小時一直吃東西，或一直鍛煉健身，也都是不好的。」

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航