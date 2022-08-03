三星超前台積電量產3奈米先進製程晶片：半導體大戰背後的地緣政治
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如同上世紀的石油大戰，本世紀的晶片大戰從設計、代工到銷售都充滿地緣政治鑿痕。除了蘋果之外，高通與輝達（NVIDIA）等大客戶仍然沒有完全截斷與三星或英特爾的訂單。從商業角度來看，這是避免依賴單一供應商可能帶來的風險，但從地緣政治來看，則是各個經濟體謀算保全自己的利益。
韓國半導體大廠三星電子（Samsung Electronics）今（2022）年下半年開始量產3奈米的半導體晶片（chip）。面對挑戰，全球晶片代工龍頭台積電（TSMC）也宣布其3奈米製程（泛指晶圓生產加工的過程）將如期於下半年進入量產。全球兩大晶圓代工龍頭在先進製程的角力進入新階段。
與此同時，晶片背後的地緣政治競逐也越來越白熱化。美國總統拜登（Joe Biden）上台後力推的《晶片法案》（CHIPS Act），本周三已經在參議院通過，預計眾議院周四表決。
該法案旨在協助美國半導體產業自給自足，並補助「價值相近」的外國半導體大廠在美設廠，擴展就業機會。但是，該法案在補助外國大廠的但書（法律文本）上，要求受補助者10年內不得在中國建造新的半導體廠房等。有分析認為，這是美國圍堵中國半導體發展的新戰略。
《紐約時報》評論稱，一向反對政府高度干預商業的共和黨，此刻支持民主黨法案，罕見達成兩黨共識，除了扶持美國本土半導體之外，也是為了圍堵中國半導體產業。
事實上，半導體晶片已經如同本世紀的石油，一般手機、高階軍武、5G及電動車等都需要晶片協助升級。中國在AI人工智慧及5G科技的迅速發展，迫使美國希望拉攏盟友，掣肘中國的半導體發展。
新加坡國立大學李光耀管理學院資深研究員艾力克斯．卡普裏 （Alex Capri ）向BBC中文解釋，三星與台積電的競爭再激烈，美商英特爾也以IC設計等技術領先業界。但他稱，台韓美大廠都是「競爭性的合作關係」，並非希望消滅對方。他贊同美國的策略是與這些半導體大廠或政府合作，目的是抵禦中國在半導體科技的發展。
台北智庫「台灣經濟研究院」分析師劉佩真告訴《BBC中文》稱，今年5月美國總統拜登（Joe Biden）上任的首次亞洲行首選韓國，並親訪三星，加上三星宣布將大舉投資美國及宣布設廠，未來韓國政經情勢上往美國靠攏的機會較大。「台灣現階段政府較為親美，而兩岸關係較為緊張，因而美國極力拉攏台、韓、日等國共同抗中的形勢日趨顯著。」她說。
三星量產3奈米晶片
2022年起，台積電、三星及英特爾（Intel）代表台灣、美國及韓國三強，在晶圓代工領域的技術領先。根據半導體研究機構集邦諮詢（Trendforce）統計，2022年首季，台積電於全球晶圓代工領域的佔比達53.6％，位居第二的三星則達16.3％。
劉佩真分析，現在三星希望以新的環繞式柵極（Gate-All-Around，GAA），在3奈米晶片製程超前台積電，主要原因之一是自2016到2022年連續七年，台積電獨家拿到大客戶蘋果公司（Apple）應用處理器代工的訂單，三星因此希望將蘋果訂單重新奪回。
中國半導體分析師杜芹在微信公眾號「半導體行業觀察」解釋，從財報上看，蘋果是台積電的最大客戶，兩者在半導體的合作緊密。「蘋果設計，台積電代工」的商業模式一直是兩公司合作模式。
他說，目前半導體業界判斷，台積電2025年計劃生產的2奈米晶片，蘋果仍有可能是優先客戶，判斷來自蘋果和台積電正在聯合開發1奈米晶片，用於增強蘋果未來想要推廣的和蘋果汽車計劃。
「兩家公司彼此成就，在十年後的今天都成為了各自賽道的領頭羊。沒有蘋果這麼強勢的客戶的幫助，台積電難以在代工界領先。而如今，無論是蘋果的A系列、M系列、還是基帶晶片，乃至未來的汽車晶片，都將離不開台積電的代工支持。這兩家公司已經密不可分」，他強調。
良率為關鍵
根據韓媒《韓聯社》報導，三星稱，與現有台積電生產5奈米晶片的鰭式場效電晶體（FinFET）製程相比，GAA技術允許晶片的尺寸縮小35％、能耗降低50％，而性能能夠提高30％。
但是，許多分析指出，尖端晶片生產的「良率」（yield）才是決勝之處，而過去GAA技術是「先做出成品」後才能確定成功或失敗，風險較大。
所謂良率泛指良品生產率，一般商品良率即是「良品數」在總產量的比例。但晶圓製造的良率計算更加複雜。
台灣南台科技大學朱岳中助理教授告訴《BBC中文》，晶圓製造良率泛指Wafer（晶圓）良率、Die（晶粒）良率和封測良率三者的總乘積：「良率越高，意味好的電晶體數越多，效能自然也會越好。良率低不意味產品壞掉，但勢必效能會較差。至於那些真的有問題壞掉的，在測試過程中就已經被淘汰。」
朱岳中說，良率確實是廠商的商業機密，並沒有專門統計的機構。但基於商業誠信及對投資者負責，基本上廠商都會在財報中揭露大致數據，客戶端也能計算得出來。
可以說，這些年來三星與台積電在高階晶片生產代工的競逐，關鍵便是在良率。
科技網站WccfTech分析，同樣接到高通公司（Qualcomm）升級版Snapdragon 8 Gen 1處理器的4奈米晶片訂單，三星代工的晶片良率為35％，台積電則達70％，這使高通最後選擇了台積電成為其代工伙伴。不過，高通的第一代Snapdragon 7 Gen 1仍繼續讓三星晶圓代工，三星仍是高通的第三大客戶。
朱岳中強調，三星緊追台積電試圖以新的代工技術，打破良率表現落後台積電的劣勢，還需要許多資金及技術投入。他認為，「良率就等於廠商的成本，也與產品的效能相關，這是產品能不能銷售出去的重點。在晶片製程拚搏誰的製程比較快，其實意義不大」。
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