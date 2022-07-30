2022/07/30,
健康

本土增2萬1501例：兒童MIS-C重症再添1例，6個月到4歲幼兒莫德納疫苗涵蓋率4.3％

本土增2萬1501例：兒童MIS-C重症再添1例，6個月到4歲幼兒莫德納疫苗涵蓋率4.3％
疫情指揮中心提供

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指揮中心發言人莊人祥表示，6個月到4歲的幼兒，有9351人在7月29日接種莫德納疫苗。累計接種8萬1366人，佔整個年齡層總人口的4.3％。

中央流行疫情指揮中心今（30）日公布國內新增2萬1501例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬1273例本土個案及228例境外移入；另確診個案中新增60例死亡。

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指揮中心表示，30日新增2萬1273例本土病例，為9875例男性、11385例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布由高至低分別為：

新北市（3750例）、台中市（2770例）、桃園市（2164例）、高雄市（2163例）、台北市（2067例）、台南市（1717例）、彰化縣（1066例）、苗栗縣（612例）、屏東縣（603例）、新竹縣（585例）、新竹市（549例）、雲林縣（523例）、宜蘭縣（434例）、花蓮縣（430例）、嘉義縣（347例）、南投縣（328例）、基隆市（311例）、台東縣（284例）、嘉義市（238例）、澎湖縣（167例）、金門縣（147例）、連江縣（18例）。

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指揮中心指出，今日新增60例本土病例死亡個案，為37例男性、23例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中57例具慢性病史、42例未接種3劑疫苗。確診日介於今年5月24日至7月27日，死亡日期介於5月22日至7月27日。

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指揮中心說明，今日新增228例境外移入個案中，為123例男性、105例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南（10例），美國、泰國及德國（各4例），新加坡及印尼（各3例），比利時、馬來西亞、西班牙及法國（各2例），菲律賓、芬蘭、愛爾蘭、英國、香港、羅馬尼亞及韓國（各1例），另185例感染國家調查中。入境日期介於今年7月6日至7月29日。

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疫情指揮中心提供

指揮中心發言人莊人祥表示，6個月到4歲的幼兒，有9351人在7月29日接種莫德納疫苗。累計接種8萬1366人，佔整個年齡層總人口的4.3％。另外昨日還有8萬431人接種疫苗，目前疫苗涵蓋率，第一劑91.9％、第二劑85.9％、第一次追加劑（第三劑）71.3％、第二次追加劑（第四劑）7.2％。

今天新增一例的兒童MIS-C，為沒有慢性病史的9歲男童，未曾接種疫苗。5月16日曾確診，7月24後又陸續出現發燒、腹瀉、頸部疼痛、噁心嘔吐、食慾活力下降等症狀。7月26日到急診檢查，有結膜炎、淋巴結腫、發炎指數升高、心臟輸入力下降等症狀，收治兒童加護病房，使用免疫球蛋白跟藥物治療中。截至今日，兒童重症總共137例，共25例死亡。

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：羅元祺


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2022/07/20,
社會

我相信未來一切會更好──約哈娜與媽媽的小豬農場

我相信未來一切會更好──約哈娜與媽媽的小豬農場
Photo Credit：台灣世界展望會

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在瓜地馬拉偏遠的山上，約哈娜和媽媽相依為命，母女兩人不懼低溫與遙遠路途，努力經營著小豬農場。透過參與世界展望會兒童資助計畫，他們也確信未來一切將充滿希望。

在瓜地馬拉山上一個偏遠的小村莊，9歲的約哈娜（Johana）和媽媽一起生活著，約哈娜的爸爸在約哈娜2歲時拋棄了她和媽媽，甚至當時媽媽的肚子裡還懷著妹妹。每個市集日，約哈娜和媽媽會在清晨4點出門，將飼養的豬隻運往市場販售，儘管一大早的天氣很寒冷，但這並沒有阻礙他們前進，約哈娜也說，「想一直支持媽媽做的所有事」。

「我會幫忙餵小豬，也會幫著媽媽一起蓋豬窩，我很喜歡這種感覺，因為我跟媽媽是一起的，當我們在市集，我會幫媽媽把小豬裝進麻布袋，我也喜歡跟小豬一起工作，我希望長大可以成為像媽媽一樣的人。」

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Photo Credit：台灣世界展望會

約哈娜跟媽媽妹妹住在一間破爛小木屋，他們工作很努力，希望可以改善生活條件。當媽媽被問及希望女兒們有什麼樣的未來時，媽媽說：「我希望幫助我的女兒們有成功的人生，我會按照上帝的心意，盡可能地支持她們，並鼓勵她們不停學習。」

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Photo Credit：台灣世界展望會

當問到約哈娜如何看待自己的未來時，她害羞卻又滿懷盼望地告訴我們：「我希望將來我們有很多頭又大又肥的豬，用媽媽的專業，開一家專門賣豬肉的商店，成為這個村莊的先驅。媽媽為我們辛苦了！ 我相信未來一切都會更好」。

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本文章內容由「台灣世界展望會」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。


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