本土增2萬1501例：兒童MIS-C重症再添1例，6個月到4歲幼兒莫德納疫苗涵蓋率4.3％

中央流行疫情指揮中心今（30）日公布國內新增2萬1501例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬1273例本土個案及228例境外移入；另確診個案中新增60例死亡。

疫情指揮中心提供

指揮中心表示，30日新增2萬1273例本土病例，為9875例男性、11385例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布由高至低分別為：

新北市（3750例）、台中市（2770例）、桃園市（2164例）、高雄市（2163例）、台北市（2067例）、台南市（1717例）、彰化縣（1066例）、苗栗縣（612例）、屏東縣（603例）、新竹縣（585例）、新竹市（549例）、雲林縣（523例）、宜蘭縣（434例）、花蓮縣（430例）、嘉義縣（347例）、南投縣（328例）、基隆市（311例）、台東縣（284例）、嘉義市（238例）、澎湖縣（167例）、金門縣（147例）、連江縣（18例）。

疫情指揮中心提供

指揮中心指出，今日新增60例本土病例死亡個案，為37例男性、23例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中57例具慢性病史、42例未接種3劑疫苗。確診日介於今年5月24日至7月27日，死亡日期介於5月22日至7月27日。

疫情指揮中心提供

指揮中心說明，今日新增228例境外移入個案中，為123例男性、105例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南（10例），美國、泰國及德國（各4例），新加坡及印尼（各3例），比利時、馬來西亞、西班牙及法國（各2例），菲律賓、芬蘭、愛爾蘭、英國、香港、羅馬尼亞及韓國（各1例），另185例感染國家調查中。入境日期介於今年7月6日至7月29日。

疫情指揮中心提供

指揮中心發言人莊人祥表示，6個月到4歲的幼兒，有9351人在7月29日接種莫德納疫苗。累計接種8萬1366人，佔整個年齡層總人口的4.3％。另外昨日還有8萬431人接種疫苗，目前疫苗涵蓋率，第一劑91.9％、第二劑85.9％、第一次追加劑（第三劑）71.3％、第二次追加劑（第四劑）7.2％。

今天新增一例的兒童MIS-C，為沒有慢性病史的9歲男童，未曾接種疫苗。5月16日曾確診，7月24後又陸續出現發燒、腹瀉、頸部疼痛、噁心嘔吐、食慾活力下降等症狀。7月26日到急診檢查，有結膜炎、淋巴結腫、發炎指數升高、心臟輸入力下降等症狀，收治兒童加護病房，使用免疫球蛋白跟藥物治療中。截至今日，兒童重症總共137例，共25例死亡。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：羅元祺