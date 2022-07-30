美俄外長進行俄烏戰爭以來首度通話，討論兩國換囚以及烏克蘭糧食出口

（中央社）美國與俄羅斯外長7月29日展開俄烏戰爭以來的首度通話，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在電話中促俄方釋放2名美國人，稱他與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）進行「坦率」且直接的交流。

《法新社》報導，布林肯數週前還不願與拉夫羅夫接觸，如今則主動與他通話，施壓俄羅斯接受美國的釋囚提議。

美國總統拜登（Joe Biden）面臨與日俱增的公眾壓力，讓因攜帶大麻油遭囚的美國女籃球星格林納（Brittney Griner），及遭控從事間諜活動遭監禁的退役美軍陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan）能夠回家。惠蘭否認從事情蒐活動。

布林肯告訴媒體：「我們的對話坦率而直接。我勸克里姆林宮接受我們的重大提議，釋放惠蘭和格林納。」

布林肯拒絕描述拉夫羅夫的反應，說道：「我無法給你我認為可能性多寡的評估，但重要的是他直接從我這裡聽到這項提議。」

據《路透社》消息，一名美國官員匿名表示，這通電話持續了約25分鐘「沒有爭論，而且很務實。」

拉夫羅夫向布林肯提議雙方在換囚議題上回到靜默外交。

俄羅斯外交部聲明說：「關於可能交換遭監禁的俄羅斯人和美國公民一事，俄方強烈建議恢復以專業方法處理此事，並透過『靜默外交』，而非拋出推測性訊息。」

俄國外交部還說，拉夫羅夫也譴責美軍及北大西洋公約組織（NATO）供應價值數以十億計美元武器給烏克蘭，說此舉「只會延長基輔政權的痛苦，擴大衝突並讓受害者變得更多。」

美國數週前默默地向俄羅斯提出換囚提議，據稱願意以遭定罪的俄國軍火販子布特（Viktor Bout）換回這兩名美國人，兩國今（2022）年4月也有類似的換囚行動。

布林肯說，他也針對要求俄國遵守由土耳其斡旋將糧食從烏克蘭運出的提議，及據稱莫斯科當局打算吞併俄軍占領的更多烏克蘭地區一事向拉夫羅夫施壓。

布林肯表示，他告訴拉夫羅夫，世界不會承認俄羅斯的吞併行為。

布林肯說：「非常重要的是，俄羅斯人直接從我們這裡聽到，這（吞併）將不會被接受，且不僅不會被接受，若俄羅斯一意孤行，將招致額外重大損失。」

布林肯指出，俄羅斯正在籌辦「假公投」，試圖「謊稱烏克蘭這些地區的民眾用某種方式尋求成為俄羅斯的一部分。」

他還說，這些公投會是俄國總統普亭（Vladimir Putin）「盡可能攫取烏克蘭領土」的目標一環。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 俄羅斯外長拉夫羅夫

這次美俄換囚談判的背景

《半島電視台》報導，拉夫羅夫在與布林肯通話前，於烏茲別克舉行的記者會上說（編按：拉夫羅夫當時正在烏茲別克參加上海合作組織外長會議），自去（2021）年拜登與普亭在日內瓦會面以來，關於囚犯交換的談判一直在進行。拜登和普亭在去年的峰會上，都同意派出官員研究這個問題。

《CNN》報導， 在這次會議前，美國政府各部門之間進行了數個月的內部討論，其中司法部始終反對以 俄國軍火販子 布特進行換囚。然而，以布特進行換囚的提案得到了國務院和白宮高層，甚至拜登本人的支持。

當中情局（CIA）局長 伯恩斯 （ Bill Burns ）在7月中的 阿斯彭安全論壇（Aspen Security Forum）上被問到，為何莫斯科對換回 布特這麼感興趣時，他表示「 這是一個很好的問題，因為維克多・布特是個令人毛骨悚然的人。 」

美國政府長期以來一直抵制換囚，政府擔心換囚只會激勵各國拘留美國人，以便將他們用作討價還價的籌碼。但民間的換囚倡議 者質疑這些擔憂，並認為讓美國人能夠回家更為重要。

《路透社》報導， 俄羅斯在換囚談判中還試圖加入一名俄羅斯人。這個人名為瓦迪姆・克拉西科夫（ Vadim Krasikov ），他因為2019年在德國謀殺一名車臣人而被被定罪。但由於克拉西科夫目前被德國拘留等原因，美國官員並未認真看待這一想法， 白宮國家安全委員會也駁回了這一提議。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：羅元祺