《當牧師精神崩潰了》：住院第一天就目睹男護理師抓著病患的頭去撞牆
我們想讓你知道的是
每當我的動作拖拖拉拉，就會被問候：「沼田先生，你還沒好嗎？」我馬上想到同房的馬列，這種事對於正值青春期的少年而言，應該很難受吧！「你討厭被人看見裸體嗎？」對於我的疑問，馬列回答：「早就習慣了。」他看起來似乎不想談論這個話題。
文：沼田和也
〈第一章 牧師成了病患〉
四張床，兩位病友
在護理師的提醒下，我帶著臉盆、牙刷、漱口杯、毛巾、肥皂以及簡單的換洗衣物前往病房。醫院大樓的門一直都是上鎖的，只能由護理師開啟；另一方面，病患無法擅自關閉房間的門，必須一直開著門，讓護理師隨時看見房間內的景象。
房間裡有窗戶，沒有加裝鐵窗，只能開啟一點縫隙，無法全部打開。
房間裡有四張床，除了我之外，還有兩位病患。一位是年約八十歲的老者，坐在床上曲著膝，安靜地看著我。我向他打招呼，他維持坐在床上的姿勢，默默地點個頭。
另一位是十幾歲的少年。問了年齡，得知他才十六歲。
「初次見面，我叫馬列。你是第一次住院嗎？有什麼問題都可以跟我說，我會幫你喔！」
我立刻和這位看起來非常友善的少年打成一片。順帶一提，住院幾天後，我的肥皂不見了。
「啊，不可以把肥皂放在其他人看得見的地方喔！」
馬列如此告誡我。
一連串的震驚
印象中是住院的第一天。距離晚餐還有一點時間。我無所事事，就去餐廳看電視。有位坐輪椅的男子正在喊叫。聽不出來他喊什麼，只聽得見「啊啊，喔喔」的聲音。輪椅旁邊站著一位強壯的男護理師，從容不迫地伸手打了病患的頭。緊接著，這隻手抓著病患的頭去撞牆。
咚！傳出一記悶重的聲音。我深刻記得看見這一幕時的強烈心跳，於是告知主治醫師這件事。主治醫師又告訴院長。幾天後，護理師一臉誠懇地對我說：「哎呀，我可沒有暴力對待病患的企圖喔！」他的笑容和過於誠懇的表情，在我眼裡變得更恐怖了。他心裡可能想著：「這傢伙就愛亂告狀！」我才初來乍到就立刻給自己樹敵。
我穿越走廊時，聽到有人不停咳嗽。那個人還好嗎？接受診療時，我詢問主治醫師：「這裡好像有人一直咳個不停？」他嘆了一口氣說：
「您住院之前，這裡曾流行過一波肺結核。」
流行過肺結核。電視劇曾經演過，日本在十九世紀中到二十世紀初出現過肺結核患者。但，這種事只在電視劇看過。這裡曾流行過肺結核？在收治需要長期照顧的病人，尤其是結核病的療養院（Sanitarium）裡傳出肺結核，真是太不小心了——我彷彿成了玩弄文字遊戲吐槽的文學家。
那位病患應該已經治好肺結核，卻依舊咳不停。精神科有許多酒精成癮等身體虛弱的人住院，這些人很容易感染肺結核。
雖然最近為了對抗COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），非常重視預防傳染的衛生管理，但對於症狀因人而異的精神科病患而言，很難做到勤洗手和嚴格消毒。因此，截至二十世紀初流行的肺結核才會出現在這時候（當然，醫院也很努力實施預防傳染的各種對策）。
我的第一頓醫院伙食，從晚餐開始。配膳車送來餐點，病患紛紛在餐車前排隊。病患們偷瞄前面的人手裡的餐盤，神經兮兮地比較自己的餐點比其他人更多或更少。過了幾天後，我發現護理師們的口頭禪是：「每個人都一樣啦！」
我們排隊領完餐點後，找位子坐下。每個人的座位都是固定的，不能隨意換位子。我和同房的少年與老者以及其他幾個人坐在同一張餐桌。
病患基本上不能私下交談。用餐時間很短，根本沒空聊天。護理師挑選一位代表喊出：「我開動了！」我們跟著說：「我開動了！」並開始用餐。
當我拿起筷子時，眼前的老者突然「咳─呸！」朝自己的碗裡吐痰。無意間看到這一幕的我，瞬間喪失食欲。不行！在這裡不能隨意吃零食。若此時不吃，就要餓肚子到明天早上，根本受不了。不要再想了！我只能強迫自己把食物塞進嘴裡，完全不記得是什麼味道。
廁所的規則
醫院的廁所沒有提供衛生紙。得去一樓商店購買如廁用的衛生草紙，再拿回病房。而且病患只能在護理師的帶領下去商店買，所以不一定能在快用完時先去買來備用。過去醫院廁所也提供衛生紙，但因為發生被病患吃下肚的事件，自此就全部撤除了。
雖然沒有捲筒式衛生紙，但是有一種我第一次見到的衛生草紙。衛生草紙也裁切成單張，但跟面紙不一樣。這種草紙很大張，可以直接丟入沖水馬桶，在商店一綑一綑販售。把衛生草紙放在床邊，上廁所時帶著必要的張數就好。剛住院時，我不知道大便一次需要幾張草紙，帶了很多進廁所，又不能把已經揉皺的草紙帶回病房，只好全都丟進馬桶裡沖掉。
同房的少年馬列是個廁所裡的擦屁股高手。當然咯，我就算跟他一起上廁所，也絕對不曾偷看他大便。我之所以知道他是個高手，是因為他帶去廁所的草紙很少張。
我花了一段時間才適應廁所的髒汙。病房廁所是坐式馬桶，可想而知坐墊一定會沾到髒東西。因此上廁所的第一件事，就是依序打開每一間廁所的門，選一個看起來最乾淨的馬桶坐下。廁所裡難免遺留之前的人沒沖掉的排泄物，還有人把尿布丟進馬桶造成堵塞。打開廁所門的一瞬間，看見從堵住馬桶的尿布裡浮現沒有消化完全的羊栖菜，讓我有段時間對羊栖菜敬謝不敏（儘管如此，肚子很餓時還是會塞一些進嘴巴裡）。到了這個地步，才終於看見清潔人員一臉不爽地來清除馬桶堵塞。
練瑜伽的大叔
某位病患一直「棲息」在廁所的洗手台上。這裡的洗手台配合一般人的雙手高度，搭建一座配備水龍頭的平台。洗手台共有三個水龍頭。沒有鏡子，以避免有人打破鏡子割傷自己。
這位病患大約五十五歲，是一位留著鬍子，皮膚有點黑的瘦大叔。他像鳥一樣蹲在洗手台的狹窄邊緣上。彷彿一隻鯨頭鸛，保持靜止姿勢紋風不動。他發現我正一臉讚嘆地看著他，頓時驚覺自己依舊是個人類，立刻以人類的身姿跳下洗手台，揚長而去。他的身軀宛如鳥兒一般，既靈活又能維持靜止不動。他離開以後，我嘗試模仿他的動作，膽顫心驚地踏上洗手台。洗手台的邊緣貼著磁磚，平整但非常狹窄，一鼓作氣站上去才發現距離地面滿高的。蹲下來以後屁股懸空，身體忍不住左搖右晃，這種姿勢根本不可能保持靜止不動。東倒西歪的我趕緊跳下來，轉身抬手碰觸洗手台的磁磚。是了，這裡是他的巢穴，而非我的地盤。
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連續三年展出獲業界佳評肯定，亞洲工業 4.0 暨智慧製造系列展 8 月 24 日至 27 日盛大登場
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國內規模最大的「Intelligent Asia 亞洲工業 4.0 暨智慧製造系列展」將於 8 月 24 日至 27 日在台北南港展覽館一、二館隆重登場，九大工業主題的專區展出與論壇活動組成歷屆之最的龐大陣容。
近年來，全球製造業者面臨供應鏈的多重挑戰。台灣因為良好的製造基礎，結合 AI、5G 等科技的導入，不斷往「亞洲高階製造中心」的目標邁進，搶占全球供應鏈的核心地位。國內規模最大的智慧製造展覽會「Intelligent Asia 亞洲工業 4.0 暨智慧製造系列展」連續三年成功實體展出，獲得業界的高度評價與肯定。今年展會將於 8 月 24 日（三）至 27 日（六）在台北南港展覽館一、二館隆重登場，結合自動化、機器人、物流、冷鏈科技、模具、3D 列印、雷射、流體傳動及機械要素等九大工業主題，匯集 1200 多家參展廠商、使用超過 4000 個攤位，龐大陣容為歷屆之最。
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