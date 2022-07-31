蔣萬安與黃珊珊周圍，那些成事不足敗事有餘的豬隊友們

選舉的議題攻防實屬常態，在論點交鋒過程中，除了考驗幕僚的議題設定能力，更是驗證候選人的政治高度的最佳時機。

老實說，這種競賽有時候比的不是正面表列的加分，而是誰犯的錯誤較少或是危機處理能力較佳，其所累積下來的印象分數，將成為中間選民最後投票的關鍵因素——特別是「三角督」的選戰中，同質性或選民重疊的陣營必然運作棄保效應，屢犯錯誤的人極有可能提早出局。

不甘寂寞的柯文哲夫婦，嚇跑黃珊珊的中間選民

黃珊珊最大的問題除了行政中立疑慮外，就是背後不甘寂寞的柯文哲夫婦，他們儼然是第四組候選人隨時插播搶戲。明眼人都看得出來，阿北擺明是把今年選戰當作總統大選來熱身，除了要把台北主場發揮到淋漓盡致外，更希望搶占全台民眾黨的議員票，好為下次政黨票暖場。

為了達到這個既定目標，柯文哲幾乎使盡渾身解數將砲口對準陳時中與民進黨，即便嚇跑中間選民拖垮黃珊珊選情在所不惜，反正對支持者來說民眾黨已經趨近「教皇化」，柯文哲更希望藉由個人崇拜拉抬全台各地的選情，因為所謂的「大眾走」根本毫無人氣與討論度，主要的原因是民眾黨推出的候選人實在良莠不齊、成不了氣候。

至於陳佩琪應該是個性使然，前兩次選舉讓這對夫婦吃盡了甜頭與政治紅利，選戰的議題設定的主導權都在柯文哲身上，就任市長以來阿北更迷信網路聲量這回事；直白說，他們試圖透過話題攻勢去霸凌對手，同時也透過輿論操作轉移各項政治危機與監督。

在此背景下，市長夫人也養成發文論政甚至干政的習慣，她以為是天經地義的事，其實是跨越公私之間的分際，她自認是獨立存在的意見領袖，豈不知這一切的關注度來自於她老公的身分，以及柯粉毫無道理的縱容，同樣的事情若發生在民進黨政治人物身上，早被同一群人砲轟得體無完膚。

Photo Credit: 中央社 台北市長柯文哲與妻子陳佩琪

但是可悲的是陳佩琪卻不自覺甚至變本加厲，繼對號入座回應陳時中干政的發文後，又秀出柯文哲的存摺內容，一副就是受害者的姿態口吻，她不知這就是「以私害公」與「干政」的最壞示範！

不看棒球的人拚命嘴球場，沒學歷的人使勁打論文