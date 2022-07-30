美中為了「裴洛西可能訪台」增強戰力，雙方為此擦槍走火的機率有多高？

目前美國聯邦眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）尚未表態訪問台灣是否會成行，但美中兩國的軍方為此都已經開始做出相應的準備。

（中央社）美國聯邦眾院議長裴洛西還不確定是否訪台，美軍航母「雷根號」（USS Ronald Reagan）近日已駛進南海。據港媒統計，中國近日在南海、台海及東海海域有至少5場演習。中國專家認為此舉即是警告美國。

香港《大公報》整理中國海事局資訊，共軍7月29日起在周邊海域至少實施5場演習，分別是：7月29日至30日，每日上午7時至下午2時，以及晚間7時至11時，在南海瓊州海峽西部海域的軍事演習；7月30日上午8至12時在南海大萬山島東南海域的軍事演習。

其他還包括7月30日上午8時至晚間9時，在福建平潭－岐嶼附近水域的實彈射擊訓練任務；7月30日上午8時至中午12時在東海部分海域的軍事演習；以及8月2日上午2時至3日下午5時，在南海雷州半島西部海域的射擊訓練。

美國海軍航空母艦「雷根號」26日從新加坡往東北方向駛進南海。《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，雷根號及艦上搭載的作戰與偵察飛機皆可藉進入南海以更靠近台灣；美國空軍則可負責監測空域及偵察敵軍動向。

《大公報》認為，雷根號應是為一旦裴洛西決定訪台而做出護航準備。報導引述中國軍事專家宋忠平稱，解放軍近日在南海軍演劃設封鎖區，是要對裴洛西和美艦戰鬥群再一次發出嚴厲警告。

他認為，若裴洛西決定訪台，美軍會將「雷根號」安排在巴士海峽或宮古海峽附近，美軍的RC-135V偵察機則會加大偵查力度，以判斷裴洛西能否訪台及其時機。

宋忠平又聲稱，裴洛西若訪台，必導致中國出動戰機攔截，進而引發中美戰機對峙等非常嚴重的後果，但中國在這一問題上沒有退路。

台海局勢備受關注，不過美國白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）當地時間29日受訪時說，並未觀察到中國有任何對台灣不利的具體、明確跡象。

美國媒體日前引述消息報導稱，裴洛西的亞洲出訪行程包括日本、韓國、新加坡與馬來西亞，台灣行則列為「暫定」（tentative）。

她29日在記者會被問到相關問題時，仍以安全考量為由迴避。

Photo Credit: AP / 達志影像 美國眾議院議長裴洛西

裴洛西若訪台，美方可能會派出多少軍力護送？

《美聯社》報導，雖然還不知道裴洛西會不會訪台，但五角大廈已經為任何可能的突發事件制定應變計劃。儘管美國官員表示，他們並不擔心北京會襲擊美國眾議院議長的飛機，但軍方也擔心一次意外、失誤或誤解可能會危及她的安全。

美國官員們告訴《美聯社》，如果裴洛西真的訪台，美國軍方將增加在印太地區的戰力部署，但軍方拒絕提供細節，只表示包含戰機、艦船、情報設備和其他軍事資源將會在她飛往台灣以及在當地的任何時間，提供環環相扣的保護。

雖然美國軍方沒有公開計畫細節，但有智庫專家分析了美軍可能為此派出的戰力規模。《聯合新聞網》報導，華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）資深主任易思安（Ian Easton）表示：「理想情況是，她會到台灣，而且也會被護送。此刻由於中國政府發出的威脅性質，她會受到至少一個F-22戰機空軍中隊的護送。」

易思安說，日本沖繩有嘉手納空軍基地，裴洛西若是來台，專機將由美國空軍護送到松山機場，確保沒有危險事故發生，使解放軍不至輕舉妄動。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 中共軍機繞台編隊常見的殲11戰機

美中為了裴洛西訪台「擦槍走火」的機率多高？

《美國之音》報導，蘭德公司資深政治科學家郭泓均（Raymond Kuo）分析，美中為裴洛西訪台發生軍事對抗的機率不高，因為兩國都不想發生戰爭，至於中方是否採取包括「伴飛」裴洛西的飛機，或是在台海周邊宣布禁飛區，郭泓均認為那是過度反應。

郭泓均說：「它（中共）會想要為眾議院議長的訪問升溫到那麼遠的程度嗎？在我看來似乎有點過度反應，尤其是因為裴洛西最終會離開的。這看起來像是為一個短暫的事件做出很高的升級。」

郭泓均表示，中方對裴洛西可能訪台一事發出強烈警告，用意是為了表達姿態。中方其實很清楚美國立法與行政當局分立的體制，也明白拜登（Joe Biden）沒有權力控制裴洛西的行動。

《日經亞洲》報導，美國克萊蒙特・麥肯納學院政府學教授裴敏欣（Minxin Pei）分析， 對中國來說， 裴洛西訪台並 沒有打破任何先例。1997年，美國眾議院議 金瑞契 （ Newt Gingrich ）就訪問過台灣、捷克參議院議長兩年前也曾訪台。

不過，中國擔心 裴洛西 此行可能會鼓勵更多西方高級官員出訪，提升台灣的國際地位。 另一個複雜因素涉及裴洛西訪台的時機，在中共第20次全國代表大會前幾週，習近平正尋求第三次擔任總書記的敏感時刻，迫使習近平必須要展現強勢形象。

但是，如果中共對 裴洛西訪台 反應過度，升級為中國尚未做好充分準備的軍事衝突，就會適得其反。事實上，目前中國還沒有準備好打一場跟美國的全面戰爭。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：羅元祺