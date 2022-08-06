【接地氣的現代詩】何郁青〈街貓生存法則〉：街貓最能理解人情冷暖，得以同理世間其他畸零者的痛苦
我們想讓你知道的是
這隻街貓雖然孤單、衰老、世故、不愛撒嬌、嚴肅而緘默，但正是這些負面特質，讓他能夠同理同樣畸零的業務員、同樣衰老孤單的喪子婦人。換言之，正是這些看似負面的特質，讓這隻街貓長出了同理的能力，而相較於有家、年輕、天真、愛撒嬌、愛黏人等看似正面的特質，這份從負面特質長出的同理能力，顯然更為珍貴。
貓狗是人類生活中不可或缺的夥伴，也因此常常成為詩人作品中的主角，多數人會寫貓狗的可愛、寫牠們的特殊姿態或特性。
而今天要介紹的這首詩，以流浪的街貓為主角，卻能引申出對於社會弱勢的觀察、「衰老世故」與「年輕賣萌」等辯論、甚至帶我們看見負面特質的正面意義，非常有深度。這首是就是去（2021）年高雄打狗鳳邑文學獎的新詩組首獎〈街貓生存法則〉。
何郁青〈街貓生存法則〉
身為街貓，
身為海風和日光
所哺育的，自由的後裔，
第一條生存法則，就是不要
相信生存有多麼重要，
多麼值得我族念念在茲。
不要貪戀
三和市場裡那個老是叼著菸的
賣於老頭子，扔給你的
一切，儘管那些，比如說赤筆仔魚，
比如說海鯽的尾鰭，
都是十分美味的，
嚼起來，怎麼說呢？
像西北與那樣多汁，像樹上
最紅又最沉的那顆木瓜。
不要撒嬌，
不要喵的像
快要過期的牛奶糖，那麼
黏搭搭的，那麼易招螞蟻。
不要稀罕別人
誇你可愛，
因為就在你最猝不及防的一個瞬刻，
可愛將會狠狠背棄你
連同有光澤的毛色，連同柔軟的身軀，
連同純真，和無價的信任。
你將會世故而衰老地度過大半輩子
只同畸零負傷者
親密相依。
例如在那個五塊厝公園得長凳上低聲飲泣的業務員
例如長老教會旁的矮屋裡
那位深居簡出的
喪子的婦人，她摸你，
但她的眼神穿過了你，
看向現世之外，
看向生之外。
不要感傷，也不要羨慕
有家之貓。無有歸屬乃是
莫大的榮耀。在流浪途中
和你相接的陌生人們，將叫喚你
以不同的詞語、聲腔，
象徵和隱喻：黑煤，白襪，小不點，臭
貓咪。那些都是你，
也全都不是。是的
這樣的含糊，多麼有利於生存。
有利於輕盈地躍上一面隔開此與彼的石牆，
在那裡，不發情，不曬日光亦不理毛，
只是孤獨地待上一會兒，嚴肅而緘默，
是的，像個不太自在的客人那樣。
第一段，作者用了非常強烈的對比手法，揭示街貓最大的特點：自由但生存不定。
前三段，作者先講街貓令人稱羨的正面特質「自由」，作者更特別用「海風和日光所哺育的後裔」來加強這份自由有多麼悠閒。但後三段，作者用否定的句法，來說明街貓的劣勢：生存狀態非常不穩定，面對這樣脆弱的生存狀態，自尊極高的街貓才選擇「不要相信」、「不要念茲在茲」。
不要貪戀
三和市場裡那個老是叼著菸的
賣於老頭子，扔給你的
一切，儘管那些，比如說赤筆仔魚，
比如說海鯽的尾鰭，
都是十分美味的，
嚼起來，怎麼說呢？
像西北與那樣多汁，像樹上
最紅又最沉的那顆木瓜。
在第二段中，最令人揪心的，就是「像西北與那樣多汁，像樹上／最紅又最沉的那顆木瓜。」作者在此同樣用了對比的手法，先講赤筆仔魚、海鯽的美味，但最後兩行話鋒一轉又開始諷刺，說這些殘魚剩渣，其實跟來去猛烈、折騰生靈的西北雨沒兩樣，也跟樹上永遠摘不到、嚐不了的木瓜沒兩樣。也就是說，街貓能吃的東西就客觀標準而言都並不美味，而想望中美味的食物卻永遠都得不到。
「世故」與「衰老」，讓人學會「同理」
不要撒嬌，
不要喵的像
快要過期的牛奶糖，那麼
黏搭搭的，那麼易招螞蟻。
不要稀罕別人
誇你可愛，
因為就在你最猝不及防的一個瞬刻，
可愛將會狠狠背棄你
連同有光澤的毛色，連同柔軟的身軀，
連同純真，和無價的信任。
你將會世故而衰老地度過大半輩子
只同畸零負傷者
親密相依。
例如在那個五塊厝公園得長凳上低聲飲泣的業務員
例如長老教會旁的矮屋裡
那位深居簡出的
喪子的婦人，她摸你，
但她的眼神穿過了你，
看向現世之外，
看向生之外。
三到六段，是這首詩的精髓。
三、四段，作者先說明可愛有多不可靠。這確實就是都市街貓常常遇到的情景，面對可愛、年輕、善於撒嬌、毛色鮮亮的街貓，甚至奶貓，路人往往不吝於付出善意，蹲在路邊替牠們搓揉、抓背、拍屁股，買來罐頭享受牠們吃食的療癒模樣，有的甚至願意就此領養。
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遠傳子公司－博弘雲端科技稱霸台灣，化身「助飛員」幫企業飛上雲端，打造現代化IT架構
我們想讓你知道的是
遠傳2019年聯手博弘雲端科技，提供創新的數位雲端服務，擔起「助飛員」重任，解決疫情及數位浪潮下企業面臨的各式轉型問題，並致力成為企業數位轉型的最佳夥伴，將數位轉型典範輸出國際。
21世紀的企業踏上數位浪潮，紛紛展開「上雲計畫」推動IT雲端化轉型工程。台灣第一家AWS MSP代管服務合作夥伴即為遠傳子公司－博弘雲端科技（以下稱博弘），擔起「助飛員」重任，為各產業客戶提供雲端搬遷、資安防禦、數據資料庫、視覺化圖表、開發工具等一站式雲端解決方案。
博弘年營收成長率達70%，於2019年加入遠傳，將雲端服務結合「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網），為遠傳大人物挹注雲端能量，亦為博弘掀開事業格局新頁。2020年博弘被美國CIO雜誌、國際調研機構ChannelE2E，評選為全球前25大雲端託管服務商。在專業技術與產業經驗上不斷精進的博弘，儼然已成為企業數位轉型不可缺少的雲端夥伴。
聯姻遠傳厚植兩大武力：擴大商業謀略、強化數據技術
博弘總經理何冠生（Shasta）笑談十年的創業「試錯」之旅，數位、遊戲、零售事業試過一輪，當AWS前來叩門談合作，創業經驗化成對客戶痛點的深度同理心，因而將服務不斷延伸，從雲端架構規劃、部署、監控到7×24代管，博弘集團不但取得各雲平台原廠的信任與合作，更與客戶養出共存共榮的夥伴關係。
博弘成為遠傳子公司之後，一方面獲得充沛資源，同時拓展企業價值鏈，進化為全新企業體。何冠生指出，「我們汲取了遠傳深耕產業ICT的整合經驗與集團財務紀律管理，又保留雲端公司的敏捷及彈性，以『雲端為體，大人物為用』，拉高我們經營格局與服務完整度。」另一方面，企業數位轉型專家遠傳聯手博弘，可以豐沛雲端基礎建設等資源搭載各種大數據、人工智慧、物聯網的技術，協助各領域的垂直場域，快速展開智慧創新應用。
除了拔尖商業戰略，博弘也沒有忽略技術本質的耕耘，今年更成立數據應用處，看準疫情迫使越來越多企業佈局現代化、雲端化IT之外，也開始講究數據驅動決策，才能在斷鏈、封城、停工等危機中速戰速決。何冠生表示，「我們此時擴大服務廣度，一部分也是洞察到『大人物』的市場機會」。
理解客戶思維鍛造上雲飛船，挖掘創新技術攻克每場戰役
何冠生解釋，「博弘先天具有致力解决客戶挑戰的DNA，提供面面俱到的服務；不斷挖掘新技術，加上團隊重視當責、不追求個人主義，也是我們在市場持續領先的關鍵！」不僅組織扁平、溝通透明，團隊總是面向同一目標進攻，就像同仁們經常一起登頂百岳、衝破馬拉松終線，練就遇到棘手挑戰，也無所畏懼的膽識。
經典成功戰役，就是協助台灣家樂福搬遷電商架構，助其提升70% 連網速度。何冠生表示，家樂福電商網站原設置於香港機房，但許多服務仍需連回法國，博弘集團協助搬遷至GCP台灣機房，進行架構的調整與優化，結合在地機房優勢，大幅提升消費者線上購物的使用體驗，更導入創新代管服務，提升維運管理效率與服務品質，創造三贏局面。
另受COVID-19影響，線上學習成為必要轉型的選項之一，博弘與遠傳更聯手協助公部門，改善傳統伺服器因學生上網爆量造成的不堪負荷。短短不到2個月時間，快速將大量數位教材從地端拋上雲端、客製化雲端架構，並因應人流離尖峰，自動調整機台負載效能，遠傳與博弘充分發揮綜效以雲端技術量能，幫助莘莘學子在三級警戒期，安全安心落實停校不停學。
在地練兵樹立大人物典範，放眼海外目標亞太第一大
為了持續擴大博弘雲端託管服務的競爭優勢，何冠生說，我們將祭出差異化的殺手鐧。首先博弘把雲端託管技術加以商品化，未來一兩年將以SaaS（軟體即服務）模式，推出自主開發的訂閱商品，同時結合遠傳大人物的相關技術與平台，形成深度、廣度兼具的完整解決方案，再加上遠傳顧問團隊在數位轉型的豐富實踐經驗與科技力，可進一步瞄準更多產業客戶。
博弘除了拓展在地市場，也沒有忽略海外商機，何冠生提到，「這三年我們經營香港、東南亞據點大有斬獲，海外營收大幅成長，特別是在金融保險產業、政府公部門及大型企業，都是我們的客戶群。」這個好成績讓博弘繼續勇敢造夢，下一階段策略聚焦「立足台灣、放眼全球」，何冠生相信與遠傳攜手可以累積更多企業部署「大人物」的成功故事，絕對有助於把數位轉型典範輸出國際。
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