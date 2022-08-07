「超級人瑞」的秘密：為什麼越來越多人活到100歲？而且他們並非健康模範生
我們想讓你知道的是
英國老年研究領先專家，英國布萊頓大學生物老年學教授法拉格表示，我們需要告訴那些對長壽感興趣人的第一件事就是，不要從百歲老人或是超級百歲老人那裏獲取生活方式的建議。「他們天生就有一些與眾不同的東西。因為他們所做的與我們所知道的有助於人們長壽的方法恰恰相反。」
今年早些時候，約瑟法．瑪麗亞．達．孔塞桑（Josefa Maria's da Conceicao）的親屬在她停止每天要香菸抽的時候，就知道事情有點不太對勁。
這事發生在這位退休的農場工人，剛剛慶祝完她家人所說的120歲生日之後。
約瑟法四個仍在世的孩子之一西塞拉說，「我母親抽了一輩子的菸，」 約瑟法一共生了22個孩子。
「隨著她年齡越來越大，我們試圖讓她戒菸，但媽媽總是威脅要自己買菸。」
約瑟法的親戚們現在說，約瑟法似乎沒有前幾年那麼精力充沛了，當時當地一家電視台工作人員發現她是「世界上最長壽的女性」後讓她在巴西聲名鵲起。
約瑟法的身份證顯示她出生於1902年2月7日。遺憾的是，她希望獲得吉尼斯世界紀錄認可的努力未能成功。這一新紀錄保持者目前屬於最年長人瑞露西爾．朗東（Lucile Randon）。
她是法國人，又稱安德烈修女（Sister Andre），現年118歲。而男性紀錄保持者則是委內瑞拉的胡安．韋森特．莫拉（Juan Vicente Mora），113歲。
但安德烈修女的地位遠非穩定：近幾十年來，成為百歲人瑞的人數激增。
很快就會有超過100萬的百歲壽星
據聯合國人口司估計，2021年全世界100歲以上人口超過62萬1000人。預計到2030年左右，這一數字將超過100萬。
在1990年，只有9萬2000人能活到100歲，這在當時已經被視為了不起的壯舉。
由於在醫藥、食品和生活條件等一系列領域所取得的進步和改善，同我們祖先相比，人類在預期壽命方面取得了長足的進展。
例如，一個出生在1960年（即聯合國最早開始保存全球數據的年份）的人，平均壽命預計可以是大約52歲。
因此，能活到100歲絶非易事。根據聯合國數據，能活到這個歲數的人只佔世界人口的0.008％。
由於全球平均預期壽命為73歲，因此全球大多數人目前預計不會有機會慶祝白金生日（75歲）。
然而，每個國家的情況各不相同，例如在日本，人均壽命為85歲，但中非共和國的人均壽命只有54歲。
此外，大多數活到老年的人都將可能受到各種慢性病的困擾。
英國伯明罕大學細胞生物學教授羅德說：「活得時間長並不等於活得健康。」
羅德教授解釋說，平均而言，男性在生命最後16年中受到從糖尿病到失智症等各種疾病的折磨；對於女性來說，這一數字更長，為19年。
「超級人瑞」的秘密是什麼？
能活到100歲以上就更難。由波士頓大學所進行的一項長期研究估計，在美國，每500萬人中只有一人能活到「超級百歲」（supercentenarians）階段——至少活到110歲。
研究人員在2010年統計到60到70人活到這一階段，但到2017年年，數字已經上升到150人。
「超級人瑞」自然吸引了研究人類衰老科學家們的大量關注。
羅德補充說，「那些人可以抗拒發生在大多數老年人身上的病症，但我們還不太清楚為什麼會這樣。」
除了長壽之外，超級人瑞還因相對其年齡而言比較健康的狀況而與眾不同。例如，據約瑟法．瑪麗亞的家人說，她不需要經常吃藥，而且還吃紅肉和甜食。
當然，約瑟法的記憶力很模糊，視力也下降了，但女兒西塞拉承認，她有時仍對媽媽的情況感到困惑。
76歲的西塞拉說，「她不能像從前那樣走路了。我們不得不像嬰兒那樣背著她走，並給她換尿布。但我還是很驚訝，從小就吸菸，而且做了幾十年苦工的人能活這麼久。」
健康模範的生活方式？未必！
更讓老年專家不解的是，有些人活到了100歲以上，而他們並非是有著良好健康習慣的人。
如上所述，約瑟法．瑪麗亞大半輩子都吸菸，並在巴西社會資源困乏的東北貧困地區中長大。
更引人注目的是，2011年發表在《美國老年病學會雜誌》上的一項研究，集中關注了400多名年齡在95歲或以上的美國猶太人，結果發現了大量的不良習慣。
他們當中幾乎60％的人大量吸菸，其中一半人一生中大部分時間肥胖，只有3％的人是素食者。其他一些令人注目的事實包括，比如，許多人甚至不做任何適當運動。
英國老年研究領先專家，英國布萊頓大學生物老年學教授法拉格表示，我們需要告訴那些對長壽感興趣人的第一件事就是，不要從百歲老人或是超級百歲老人那裡獲取生活方式的建議。
他說：「他們天生就有一些與眾不同的東西。因為他們所做的與我們所知道的有助於人們長壽的方法恰恰相反。」
基因防護？
科學家懷疑基因在長壽中扮演重大角色。
隨著時間推移，百歲老人和超級百歲老人，似乎能夠讓自己免受那些影響同輩較年輕人群的毛病和破損。他們似乎甚至還能彌補那些能把我們大多數人早日送進墳墓的不健康習慣。
羅德和法拉格正在努力找出這些（人們懷疑他們所具有的）優勢，但這並非像人們想象的那麼明顯。
2020年公布的另外一項針對猶太百歲老人的研究表明，他們身上所攜帶的不良基因變異——即那些可能導致晚年疾病的基因變異——跟普通人口一樣多。
隨著越來越多人活到了百歲，也讓科學家們懷疑人類長壽極限是否也將能被延長。
有記錄以來最長壽者
迄今為止，法國的讓娜．卡爾芒（Jeanne Calmet）是經過驗證的最長壽人士，她於1997年去世，享年122歲，她是官方認可的唯一一位活過120歲的人。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4：疫情戰火雙重挑戰，經濟難民與糧食危機搶救行動刻不容緩
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep4將帶大家關注因委內瑞拉通膨問題產生的經濟難民，透過與兩位來賓的對談深入瞭解問題始末，並從中認識世界展望會如何透過社區發展工作來回應全球經濟與糧食問題。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第4集已於7月12日播出。本集邀請宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平、台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉對談，深入委內瑞拉經濟難民問題始末，瞭解背後的政治、經濟脈絡，以及其涵蓋的飢餓、貧窮與兒童保護等迫切需要援助的議題，並從中認識世界展望會在委內瑞拉積極推動的社區發展工作。同時，也邀請各界共同付出行動，與世界展望會一起協助貧窮家庭與兒童回歸正常生活。
從世界展望會的角度來看「多做多得」，我們付出後得到的是兒童豐盛的生命。這些豐盛的生命是必須被協助、被完成的，因為這是兒童本應該有的權利。
經濟數字之下，看不見的兒童飢餓危機
根據聯合國難民署的統計，近年委內瑞拉難民數字不斷飆升，累積至2021年已超過460萬人，僅次於敘利亞的680萬人。但在戰火爭端與氣候變遷影響較少的中南美洲，為何會產生如此多的難民人口？事實上，委內瑞拉歷經國家一連串錯誤的社會及經濟政策後，於2014年爆發惡性通貨膨漲，民眾面臨嚴重的經濟困境，為求生存人們只好被迫出逃成為「經濟難民」。
今年初，世界展望會為了進一步了解委內瑞拉家戶在糧食安全、營養與兒童保護等方面的實際狀況，與當地組織合作展開深入的需求調查。結果發現，委內瑞拉70%的家庭面臨中度以上的飢餓狀況，嚴重的飢餓問題更造成30%的兒童身高年齡比低於平均值，這意味著孩子無法獲得足夠營養，而造成智力與身心靈發展上無可挽回的傷害。此外，調查更發現有20%的出逃難民會將小孩獨自留在國境內，衍生兒童保護、隔代教養等社會問題。這不只如實呈現經濟危機對當地家庭的衝擊，更讓我們看見其中迫切需要幫助孩童的輪廓。
繁華之後：弱勢孩童被剝奪的基本生命權利
或許很令人難以想像，如今面臨經濟困局的委內瑞拉，過去曾擁有包括醫療、教育、住宅等完善的社會福利制度，雖然存在貧富不均的問題，但人民生活仍算安穩。來賓楊建平教授分析道，對比今昔天堂地獄般的差異，其實皆源自於委內瑞拉國家得天獨厚的石油產出：
過去國際油價飆漲的黃金年代，委內瑞拉憑藉石油出口獲取豐厚的利潤來支撐國家的龐大支出，依據國際組織的調查，當時的施政策略確實減少貧富不均問題。但從2010年開始，因為頁岩油技術趨於成熟、國際經濟制裁等一連串的因素，讓國際上包含石油在內的大宗物資價格巨幅下跌，嚴重動搖委內瑞拉賴以為生的經濟命脈。漸漸的，國家開始無法支付各項社會福利的鉅額開支，加上國內政治動盪，最終使得國家經濟完全崩潰。
來賓吳正吉主任也補充，受經濟問題影響最直接、嚴重的就是生活其中的人們，尤其在脆弱的政經環境中，弱勢家庭與兒童更是毫無選擇的權利。就像影片中的Ami一家，孩子的缺陷不只讓家庭先天需要更多資源，母親離家、父親失業的後天影響更是巨大，此時冒險出走並非出於思慮後的決定，而是環境壓迫下不得不的無奈。幸好，世界展望會看見努力掙扎中的弱勢家庭，迅速組織動員發展緊急溫飽及社區發展的救援工作，協助更多與Ami相同境遇的家庭，給予兒童更豐富的營養條件，獲得應有的生命權利。
重建土地關係，世界展望會從社區開始的經濟復健之路
追根究柢，石油究竟算是天賜禮物還是惡魔果實？來賓楊建平教授解釋，這種國家過度依賴單一天然資源的現象被經濟學家稱為「荷蘭病」。就國家經濟發展而言，這就像是雙面刃，天然資源出口獲得的大量外匯拉抬幣值，導致其他產業的出口不利，農業、工業、製造業等產業發展也隨之受限。不過相反的，這表示委內瑞拉仍有尚未開發的肥沃土地可以耕作，所以世界展望會進入委內瑞拉的首要工作，就是回歸根本，恢復當地居民與土地之間的關係，結合社區發展行動與生技發展工作，發展如「家庭菜圃」的長期計畫，陪伴社區成長、鼓勵多元的經濟發展。
家庭菜圃計畫的重點之一，其實是源自於前面提到的兒童飢餓問題。世界展望會透過以下三個漸進式的進程，從糧食援助、技術扶助到地方組織的能力建設，讓許多受益家庭的孩子不只獲得營養改善，家庭的父母也更有自信，而委內瑞拉國家的社區發展更受到莫大的幫助。
一、緊急糧食援助
針對當下經濟困頓、糧食缺乏的家庭與兒童，提供立即性的糧食援助。
二、技術援助，扶助謀生
透過工作坊教導受益家庭種植技法與相關物資，包括種植技巧、種子、糧食技術等，並慢慢建立社區關係，給魚也給釣竿的過程也是在恢復人與人、人與社區、人與土地的多元共存關係。
三、長期兒童保護
經濟蕭條之下，童工、童婚等問題也層出不窮。因此世界展望會也在扶助的過程，加強兒童保護觀念的訓練，教育民眾如何避免兒童受到剝削，以及剝削發生時，如何與相關單位回報加以阻止。
不只委內瑞拉，新冠疫情衝擊全球糧食分配議題
然而，糧食與貧窮問題不只發生在經濟崩潰的國度。隨著俄烏戰爭與新冠疫情的雙重影響，經濟通貨膨脹已經蔓延全球，甚至許多國家開啟進一步的糧食管制措施，這將衝擊國際糧食問題，產生更多潛在危機。
經濟緊縮加上戰爭導致的國際糧食保護政策，都將嚴重影響那些原本就缺乏糧食、仰賴進口糧食的非洲國家。世界展望會也注意到危機將至，救援行動刻不容緩，不只透過飢餓30活動推行全球飢餓的倡議行動；更與世界糧食署合作，進入需要的國家進行緊急糧食發放、社區發展、家庭菜園等事工推行扶助計畫，讓人們擁有推行自己社區、謀求幸福生活的能力，藉此回應糧食缺乏帶來的生存危機！
立即伸出援手，共同面對糧食缺乏的困境！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。