「超級人瑞」的秘密：為什麼越來越多人活到100歲？而且他們並非健康模範生

今年早些時候，約瑟法．瑪麗亞．達．孔塞桑（Josefa Maria's da Conceicao）的親屬在她停止每天要香菸抽的時候，就知道事情有點不太對勁。

這事發生在這位退休的農場工人，剛剛慶祝完她家人所說的120歲生日之後。

約瑟法四個仍在世的孩子之一西塞拉說，「我母親抽了一輩子的菸，」 約瑟法一共生了22個孩子。

「隨著她年齡越來越大，我們試圖讓她戒菸，但媽媽總是威脅要自己買菸。」

Photo Credit: BBC News 約瑟法．瑪麗亞．達．孔塞桑說她過了120歲生日。

約瑟法的親戚們現在說，約瑟法似乎沒有前幾年那麼精力充沛了，當時當地一家電視台工作人員發現她是「世界上最長壽的女性」後讓她在巴西聲名鵲起。

約瑟法的身份證顯示她出生於1902年2月7日。遺憾的是，她希望獲得吉尼斯世界紀錄認可的努力未能成功。這一新紀錄保持者目前屬於最年長人瑞露西爾．朗東（Lucile Randon）。

她是法國人，又稱安德烈修女（Sister Andre），現年118歲。而男性紀錄保持者則是委內瑞拉的胡安．韋森特．莫拉（Juan Vicente Mora），113歲。

但安德烈修女的地位遠非穩定：近幾十年來，成為百歲人瑞的人數激增。

Photo Credit: BBC News 巴西的約瑟法自稱120歲，最近才停止吸菸。

很快就會有超過100萬的百歲壽星

據聯合國人口司估計，2021年全世界100歲以上人口超過62萬1000人。預計到2030年左右，這一數字將超過100萬。

在1990年，只有9萬2000人能活到100歲，這在當時已經被視為了不起的壯舉。

Photo Credit: BBC News

由於在醫藥、食品和生活條件等一系列領域所取得的進步和改善，同我們祖先相比，人類在預期壽命方面取得了長足的進展。

例如，一個出生在1960年（即聯合國最早開始保存全球數據的年份）的人，平均壽命預計可以是大約52歲。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 118歲的安德烈修女被吉尼斯，世界紀錄認定為目前在世的最長壽者。

因此，能活到100歲絶非易事。根據聯合國數據，能活到這個歲數的人只佔世界人口的0.008％。

由於全球平均預期壽命為73歲，因此全球大多數人目前預計不會有機會慶祝白金生日（75歲）。

然而，每個國家的情況各不相同，例如在日本，人均壽命為85歲，但中非共和國的人均壽命只有54歲。

此外，大多數活到老年的人都將可能受到各種慢性病的困擾。

英國伯明罕大學細胞生物學教授羅德說：「活得時間長並不等於活得健康。」

Photo Credit: BBC News

羅德教授解釋說，平均而言，男性在生命最後16年中受到從糖尿病到失智症等各種疾病的折磨；對於女性來說，這一數字更長，為19年。

「超級人瑞」的秘密是什麼？

能活到100歲以上就更難。由波士頓大學所進行的一項長期研究估計，在美國，每500萬人中只有一人能活到「超級百歲」（supercentenarians）階段——至少活到110歲。

研究人員在2010年統計到60到70人活到這一階段，但到2017年年，數字已經上升到150人。

「超級人瑞」自然吸引了研究人類衰老科學家們的大量關注。

羅德補充說，「那些人可以抗拒發生在大多數老年人身上的病症，但我們還不太清楚為什麼會這樣。」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 我們中大多數人到了老年時候都會受到慢性病的困擾。

除了長壽之外，超級人瑞還因相對其年齡而言比較健康的狀況而與眾不同。例如，據約瑟法．瑪麗亞的家人說，她不需要經常吃藥，而且還吃紅肉和甜食。

當然，約瑟法的記憶力很模糊，視力也下降了，但女兒西塞拉承認，她有時仍對媽媽的情況感到困惑。

76歲的西塞拉說，「她不能像從前那樣走路了。我們不得不像嬰兒那樣背著她走，並給她換尿布。但我還是很驚訝，從小就吸菸，而且做了幾十年苦工的人能活這麼久。」

健康模範的生活方式？未必！

更讓老年專家不解的是，有些人活到了100歲以上，而他們並非是有著良好健康習慣的人。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 科學仍在試圖發現衰老的機制

如上所述，約瑟法．瑪麗亞大半輩子都吸菸，並在巴西社會資源困乏的東北貧困地區中長大。

更引人注目的是，2011年發表在《美國老年病學會雜誌》上的一項研究，集中關注了400多名年齡在95歲或以上的美國猶太人，結果發現了大量的不良習慣。

他們當中幾乎60％的人大量吸菸，其中一半人一生中大部分時間肥胖，只有3％的人是素食者。其他一些令人注目的事實包括，比如，許多人甚至不做任何適當運動。

英國老年研究領先專家，英國布萊頓大學生物老年學教授法拉格表示，我們需要告訴那些對長壽感興趣人的第一件事就是，不要從百歲老人或是超級百歲老人那裡獲取生活方式的建議。

他說：「他們天生就有一些與眾不同的東西。因為他們所做的與我們所知道的有助於人們長壽的方法恰恰相反。」

基因防護？

科學家懷疑基因在長壽中扮演重大角色。

隨著時間推移，百歲老人和超級百歲老人，似乎能夠讓自己免受那些影響同輩較年輕人群的毛病和破損。他們似乎甚至還能彌補那些能把我們大多數人早日送進墳墓的不健康習慣。

羅德和法拉格正在努力找出這些（人們懷疑他們所具有的）優勢，但這並非像人們想象的那麼明顯。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 法國的讓娜．卡爾芒（Jeanne Calmet）於1997年去世，享年122歲，她是唯一一位公認活過120歲的人。

2020年公布的另外一項針對猶太百歲老人的研究表明，他們身上所攜帶的不良基因變異——即那些可能導致晚年疾病的基因變異——跟普通人口一樣多。

隨著越來越多人活到了百歲，也讓科學家們懷疑人類長壽極限是否也將能被延長。

有記錄以來最長壽者

迄今為止，法國的讓娜．卡爾芒（Jeanne Calmet）是經過驗證的最長壽人士，她於1997年去世，享年122歲，她是官方認可的唯一一位活過120歲的人。